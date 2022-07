Το 2022 ξεκίνησε εντυπωσιακά σε επίπεδο δισκογραφίας, αλλά στην πορεία παρουσίασε μια κάποια κοιλιά (το ακριβώς αντίστροφο δηλαδή απ’ ό,τι συμβαίνει συνήθως). Συνολικά, πάντως, μέχρι στιγμής δεν κρίνεται ούτε εξαιρετική, αλλά ούτε και απογοητευτική χρονιά. Παρακάτω οι 20 καλύτεροι δίσκοι για τη στήλη, για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως και 16 Ιουνίου του 2022.

20. Charlotte Adigéry – Tropical Dancer

19. Yard Act – The Overload

18. Kevin Morby – This Is A Photograph

17. Perfume Genius – Ugly Season

16. Sharon Van Etten – We’ve Been Going About This All Wrong

15. Beach House – Once Twice Melody

14. Denzel Curry – Melt My Eyez, See Your Future

13. Hurray For The Riff Raff – Life On Earth

12. Axel Boman – Luz / Quest For Fire

11. Fontaines D.C. – Skinty Fia

10. Wet Leg – Wet Leg

9. The Weeknd – Dawn FM

8. Pusha T – It’s Almost Dry

7. Billy Woods – Aethiopes

6. The Smile – A Light For Attracting Attention

5. FKA twigs – CAPRISONGS

4. Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe In You

3. Kendrick Lamar – Mr. Morale & The Big Steppers

2. Black Country, New Road – Ants From Up There

1. ROSALÍA – MOTOMAMI