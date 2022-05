Ο Μάιος είναι μήνας Eurovision, άρα και ευκαιρία για λίστες, αφιερώματα και ανασκοπήσεις στην ιστορία του θεσμού. Ενός θεσμού που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του κατά τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε διανύει μια πορεία που χαρακτηρίζεται από εναλλαγές φάσεων αυξημένου και μειωμένου ενδιαφέροντος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία του –γιατί σε επίπεδο μουσικού περιεχομένου, η Eurovision δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει την πρότερη αίγλη της.

Τα νικητήρια τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια δεκάδες. Κάποια άξια της κορυφής, κάποια λιγότερο. Ορισμένα από αυτά αναδείχθηκαν σε classics με το πέρασμα του χρόνου, άλλα σε κάνουν να απορείς τι σόι ανταγωνισμός υπήρχε εκείνη τη χρονιά εάν δεν βρέθηκε κάποιο ανώτερο τραγούδι να λάβει την πρώτη θέση.

Η στήλη σήμερα διαλέγει και ιεραρχεί τα 10 κορυφαία κομμάτια από εκείνα που (δίκαια ή άδικα) νίκησαν στον διαγωνισμό. Τα κριτήρια με βάση τα οποία διαμορφώθηκε η λίστα είναι:

Η ποιότητα της σύνθεσης (και όχι της παρουσίασης)

Η διαχρονικότητα του τραγουδιού

Η εκπροσώπηση όσων κατά το δυνατόν περισσότερων δεκαετιών της ιστορίας του θεσμού

10. Olsen Brothers – Fly on the Wings of Love

Δανία, 2000

Μια feelgood, mid tempo μπαλάντα που παρακάμπτει οριακά την παγίδα του γλυκανάλατου χάρη στην εκπληκτική της μελωδία.

9. Izhar Cohen and the Alphabeta – A-Ba-Ni-Bi

Ισραήλ, 1978

Από τις πιο καλτ στιγμές της Eurovision, αλλά ταυτόχρονα και από τις πιο διασκεδαστικές συμμετοχές στην ιστορία της.

8. Duncan Laurence – Arcade

Ολλανδία, 2019

Μια μπαλάντα που έφερε στη σκηνή της Eurovision την καλή πλευρά του σύγχρονου pop ήχου, χωρίς περιττές φλυαρίες και κιτς εξτραβαγκάντζες.

7. Loreen – Euphoria

Σουηδία, 2012

Η Loreen καβάλησε το EDM ρεύμα των πρώιμων 2010s και παρουσίασε ένα έξοχο single που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τις παγκόσμιες dance pop επιτυχίες της εποχής.

6. Teach-In – Ding-a-dong

Ολλανδία, 1975

Μια ακόμη οριακή συμμετοχή, η οποία παρά τις ‘70s γραφικότητες κέρασε μια εθιστική, αλλά και διαχρονική μελωδία, από τις πλέον αναγνωρίσιμες στην ιστορία του διαγωνισμού.

5. Vicky Leandros – Après toi

Λουξεμβούργο, 1972

Η «δική μας» Βίκυ Λέανδρος κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό χάρη σε ένα άκρως ανθεμικό ρεφρέν, αλλά και μια ερμηνεία δολοφονική.

4. Brotherhood of Man – Save Your Kisses for Me

Ηνωμένο Βασίλειο, 1976

Ένα από τα μεγαλύτερα classics του διαγωνισμού και δικαίως –πρόκειται για εκπληκτική pop σύνθεση της εποχής.

3. France Gall – Poupée de cire, poupée de son

Λουξεμβούργο, 1965

Το πρώτο (χρονικά) πραγματικά σπουδαίο νικητήριο κομμάτι της Eurovision. Η pop της δεκαετίας του 1960 σε τρία λεπτά.

2. Secret Garden – Nocturne

Νορβηγία, 1995

Το new age ρεύμα των 1990s έφτασε στη Eurovision με μια εντυπωσιακή, ατμοσφαιρική σύνθεση νοτισμένη στο κέλτικο στοιχείο, που ρίσκαρε και κέρδισε.

1. ABBA – Waterloo

Σουηδία, 1974

Τι άλλο θα μπορούσε να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας αν όχι το σπουδαιότερο pop συγκρότημα όλων των εποχών; Από τις ελάχιστες περιπτώσεις που η Eurovision αποτέλεσε την απαρχή μιας τεράστιας παγκόσμιας καριέρας.