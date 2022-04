Έπειτα από ένα ανιαρό μουσικά 2021, η νέα χρονιά ξεκίνησε με καλούς οιωνούς. Το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2022 ήταν ένα από τα καλύτερα πρώτα τρίμηνα των τελευταίων χρόνων σε επίπεδο κυκλοφοριών, αντίστοιχο ίσως με εκείνο του 2020 ή του 2014 –αν και όχι τόσο εντυπωσιακό όσο του 2015. Σήμερα η στήλη επιλέγει τις 10 κορυφαίες κυκλοφορίες των τριών τελευταίων μηνών.

10. Charlotte Adigéry – Tropical Dancer

9. Yard Act – The Overload

8. Beach House –Once Twice Melody

7. Denzel Curry – Melt My Eyez, See Your Future

6. Hurray For The Riff Raff – Life On Earth

5. The Weeknd – Dawn FM

4. FKA twigs – CAPRISONGS

3. Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe In You

2. Black Country, New Road – Ants From Up There

1. ROSALÍA – MOTOMAMI