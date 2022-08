Η συνομιλία της pop με την ηλεκτρονική μουσική δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αλλά η πρόσφατη στροφή τεράστιων ονομάτων του «μαύρου» ήχου στο σύμπαν της dance (Drake, Beyoncé) εγείρει συζητήσεις, διαδικτυακές και μη, ως προς το κατά πόσο το μέλλον (και) αυτού του ήχου βρίσκεται εκεί.



Με αφορμή το παραπάνω, η στήλη σήμερα ξεσκονίζει μια δεκαετία της χορευτικής ηλεκτρονικής μουσικής, η οποία είναι μάλλον υποφωτισμένη σε σχέση με άλλες περιόδους της. Μια δεκαετία ακμής της dance, η οποία αγνοήθηκε τόσο από τους πιουρίστες, που έπαψαν να παρακολουθούν το είδος κάπου στα τέλη των 1990s, όσο και από την τρέχουσα, γαλουχημένη με Avicii και Calvin Harris γενιά, η οποία στην καλύτερη περίπτωση ανακαλύπτει τα διαμάντια των 2000s μέσα από remixes στο TikTok.

Μην περιμένετε «ψαγμενιές» από τη σημερινή λίστα, θα ήταν εκτός θέματος. Η λογική με βάση την οποία έγινε η επιλογή των κομματιών προέκρινε όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και την εμπορική απήχηση, το airplay στα τότε ραδιόφωνα και βέβαια την παρουσία τους στα dj sets –μιλάμε για party music έτσι κι αλλιώς.

Πρόκειται για κομμάτια που βρίσκονται κυρίως στα χωράφια της house, αλλά που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν άλλες εκφάνσεις της χορευτικής ηλεκτρονικής μουσικής (electro, eurodance, trance, κτλ). Κομμάτια με αμιγώς πρωτογενές υλικό, αλλά και κομμάτια με έντονο sampling ή remixes. Ο βασικός περιορισμός στη δημιουργία της λίστας ήταν το ένα κομμάτι ανά όνομα.



Έχουμε και λέμε…

25. Ian Carey feat. Michelle Shellers – Keep On Rising (2008)

24. Armin Van Buuren feat. Sharon den Adel – In And Out Of Love (2008)

23. Mylo Vs. Miami Sound Machine – Doctor Pressure (2006)

22. David Guetta & Chris Willis – Love Is Gone (2007)

21. Hi_Tack – Say Say Say (Waiting 4 U) (2005)

20. Modjo – Lady (Hear Me Tonight) (2000)

19. Wonderland Avenue – White Horse (2006)

18. The Underdog Project – Summer Jam (2000)

17. Fedde Le Grand – Put Your Hands Up 4 Detroit (2006)

16. Fragma feat. Coco – Toca’s Miracle (2000)

15. Moonlight feat. Azoto – San Salvador (2004)

14. Michael Gray – The Weekend (2005)

13. Eric Prydz – Call On Me (2004)

12. Bob Sinclar feat. Steve Edwards – World, Hold On (2006)

11. Danzel – Pump It Up (2004)

10. Mech feat. Leo Sayer – Thunder in my Heart Again (2005)

9. Yves LaRock – Rise Up (2007)

8. Steve Angello & Laidback Luke feat. Robin S. – Show Me

Love (2008)

7. The Shapeshifters – Lola’s Theme (2004)

6. Tom Novy feat. Michael Marshall – Your Body (2004)

5. Jamie Lewis & DJ Pippi feat. Kim Cooper – So Sexy (2006)

4. Junior Jack – Stupidisco (2004)

3. Armand Van Helden – My My My (2004)

2. Hercules & Love Affair – Blind (Frankie Knuckles Remix) (2008)

1. Daft Punk – One More Time (2001)