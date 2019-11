2010-2019: Οι 25 καλύτεροι R'n'B/Soul δίσκοι της δεκαετίας

Ένα από τα πλέον σημαίνοντα μουσικά φαινόμενα των 2010s ήταν, στο alternative rock και άλλα είδη της ευρύτερης pop/rock γενεαλογίας, καθώς και σε εκλεπτυσμένες εκφάνσεις της ηλεκτρονικής μουσικής.Η δημιουργική έκρηξη του εναλλακτικού R'n'B και της nu-soul που συνέβη κατά την τελευταία δεκαετία συνέβαλε σε τεράστιο ποσοστό στην εξοικείωση ενός προκατειλημμένου λευκού κοινού με τη σύγχρονη μαύρη μουσική, ενώ οι τολμηροί πειραματισμοί καλλιτεχνών του χώρου –οι οποίοι παραδοσιακά ανήκαν στο mainstream– κατάφεραν να θολώσουν τις διαχωριστικές γραμμές και να σπάσουν ταμπού χρόνων. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πωςΗ σημερινή λίστα επιχειρεί να καταγράψει τις σπουδαιότερες κυκλοφορίες εντός του φάσματος του R'n'B και της soul για αυτήν τη δεκαετία, αποτυπώνοντας τον σύγχρονο ήχο δύο συγγενικών ειδών που μετρούν περισσότερο από μισό αιώνα ζωής, μα παραμένουν εξελισσόμενα.Δείτετους 25 καλύτερους folk δίσκους της δεκαετίας.Δείτε εδώ τους 25 καλύτερους electronic δίσκους της δεκαετίας.Δείτε εδώ τους 25 καλύτερους pop δίσκους της δεκαετίας.Είναι πολύ εύκολο να παρεξηγήσει κανείς το δεύτερο άλμπουμ του Miguel για mainstream ελαφρότητα. Οι ακροάσεις όμως φανερώνουν άλλο βάθος.Πολύ πριν προσγειωθεί με φόρα στις αρένες, ο Weeknd κυκλοφόρησε το mixtape που θα καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τον R'n'B ήχο της νέας δεκαετίας.Το πέρασμα της Rihanna στην album artist λογική έγινε με το ANTI, τον μακράν πιο ολοκληρωμένο και ώριμο δίσκο της ως σήμερα.Μια soul συλλογή απαράμιλλης αισθητικής, η οποία ενσωμάτωσε ηλεκτρονικά στοιχεία κοιτάζοντας το μέλλον του είδους, πατώντας συγχρόνως γερά στο παρελθόν του.Μια εξαιρετική soul φωνή, αλλά και ένας συνθέτης με φανερή δημιουργική ανησυχία, η οποία αποτυπώθηκε έντονα στο ντεμπούτο του και επιβραβεύτηκε με το Mercury Prize.Μινιμαλιστική soul με ορισμένες σπουδαίες μελωδίες, έξοχα ενορχηστρωμένες και τραγουδισμένες από μια μοναδική φωνή.Ένας φόρος τιμής σε σημαδιακές προσωπικότητες της μαύρης κοινότητας, με άψογες συνθέσεις που υπερβαίνουν trends και φλερτάρουν με τη διαχρονικότητα.Ο περσινός δίσκος του Dev Hynes διεύρυνε την εκφραστική του παλέτα, αλλά και τη δεξαμενή των ακροατών του.Με το ντεμπούτο της, η ανερχόμενη R'n'B star κέρδισε τόσο τον μουσικό Τύπο, όσο και το mainstream κοινό, επιδεικνύοντας προοπτικές για σπουδαία πράγματα στο μέλλον.Στον δεύτερο δίσκο της, η χαρισματική Janelle Monáe ξεψάχνισε τον Prince και τον Stevie Wonder και παρέδωσε έναν soul-oriented δίσκο με singles διαμάντια.Με πρωτοκλασάτο, πασπαλισμένο με rock στοιχεία R'n'B και με αναβαθμισμένες συνθέσεις, ο Miguel έφτασε την προσωπική του κορυφή στο Wildheart.Pop κατά βάση, αλλά με πάμπολλες soul και R'n'B επιρροές, το Isolation ανέδειξε την Κολομβιανής καταγωγής μουσικό σε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα νέα ονόματα.Ο τέταρτος δίσκος της Beyoncé σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου στην καριέρα της, προϊδεάζοντας για τους σπουδαίους δίσκους που θα ακολουθούσαν.Η εκλεπτυσμένη R'n'B του When I Get Home χαράζει υπόκωφα την πορεία της προς το βάθρο με τις σπουδαιότερες δισκογραφικές στιγμές της χρονιάς.Εκπληκτικός (και υποτιμημένος) δίσκος, γεμάτος με ατμοσφαιρικές R'n'B συνθέσεις που αντλούν έμπνευση από τη δεκαετία του 1980 αλλά ηχούν σημερινές.Η pop στροφή της Janelle Monáe έγινε με εντυπωσιακά κομμάτια, που κατά βάθος δεν γυρίζουν την πλάτη στις «μαύρες» ρίζες της.Ο δυνατότερος μέχρι σήμερα δίσκος του Dev Hynes γνώρισε όψιμη καταξίωση και σήμερα ξεχωρίζει όχι μόνο στην R'n'B δισκογραφία, αλλά και στη δισκογραφία της δεκαετίας.Ένας φαντασμαγορικός δίσκος που εξερευνά τη μισή μαύρη μουσική του 20ου αιώνα, πλην όμως με σύγχρονο ηχόχρωμα. Από τα πιο απολαυστικά ακούσματα της δεκαετίας.Με έναν σχεδόν απόκοσμο ήχο, δεκαετίες μπροστά από την εποχή του, το LP1 έδωσε νόημα στον όρο «alternative R'n'B» και έθεσε νέα ύψη στον πήχη της παραγωγής.Τα 14 χρόνια της δισκογραφικής σιωπής του D’Angelo κυοφόρησαν έναν σπουδαίο avant-soul δίσκο, που ποιοτικά δεν απέχει πολύ από το Voodoo του 2000.Ο black pride δίσκος της Solange ήταν μια πραγματική αποκάλυψη, η οποία την έβγαλε από τη σκιά της αδερφής της και την έφερε στην πρώτη γραμμή της μαύρης δισκογραφίας.Το κολοσσιαίο visual album της Beyoncé που έκανε τον φεμινισμό mainstream, διαθέτει εκπληκτική ποικιλομορφία και κομμάτια που ξεχώρισαν αμέσως στον pop γαλαξία.Ένας δίσκος υπόδειγμα για το εμπορικό (και όχι μόνο) pop/R'n'B, ο οποίος επιβεβαίωσε την Beyoncé ως τη σπουδαιότερη γυναικεία παρουσία στο mainstream της τελευταίας 20ετίας.Μια συναρπαστική παρέλαση από διαμάντια με αξέχαστες μελωδίες και μνημειώδεις ερμηνείες, που γεφυρώνουν το χθες της soul με τον σημερινό R'n'B ήχο.Ένας δίσκος άχρονος και απόλυτα υπερβατικός, που ανέτρεψε τα πάντα στην R'n'B τραγουδοποιία και διαμόρφωσε τον δικό του μύθο, χωρίς την παραμικρή συστημική προώθηση.