Αλλά αυτό που πραγματικά αξίζει να κρατήσει όποιος ασχολείται και με την εγχώρια ανεξάρτητη σκηνή βρίσκεται μόλις στο 0:30’’ αυτού του αφιερώματος.

Με λίγη βοήθεια από γνωστούς στη βιομηχανία και ίσως έναν λογιστή, τα “ίσα βάρκα, ίσα πανιά” μαθηματικά ενός ανεξάρτητου label που ορκίζεται συνέπεια και “καλή” μουσική σε μόλις 300 limited κόπιες, ακόμα και αν στην αρχή αποτύχει, οφείλει να επιμείνει μέχρι να δικαιωθεί.

Και όμως συμβαίνει. Στην ίδια εβδομάδα που ο καλτ καλλιτεχνικός κόσμος τίμησε τη μνήμη αυτού που από όλες τις μουσικές ζωές που έζησε, στο τέλος προτίμησε αυτήν του ανεξάρτητου niche label, ένας συνεχιστής -και ακόμη πιο edgy- Νεοϋορκέζος, ο Ron Morelli, είδε μία κυκλοφορία της δικής του ανεξάρτητης, L.I.E.S., να ντύνει τη νέα καμπάνια της Beyonce για την Adidas.

Πέρασαν σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια για να ανακαλύψω την ανεξάρτητη και low key ομορφιά που κρύβει το εγχώριο underground με κυκλοφορίες όπως αυτή του Filamentzine. Κανονικό θερμοκήπιο για την επερχόμενη άνθιση μερικών soon to be your favorite καλλιτεχνών και μάλιστα ενωμένοι εδώ σε μία συλλογή για καλό σκοπό.