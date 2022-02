Άγνωστες απολαύσεις, μικροί θησαυροί. Και αν αυτό δεν σας λέει τίποτα κάντε την μετάφραση (unknown pleasures, little treasures) και αν θέλετε υιοθετήστε το τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στην αφάνεια του Twitter έζησε για λίγο αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ των reporters united gr . Η χώρα είχε μεσάνυχτα όταν “τα χρυσά διαμερίσματα” γέμιζαν κρατικοδίαιτες τσέπες ενώ και στα δικά μας (δηλαδή τα μουσικά) δεν πέρασε ούτε για δείγμα από το timeline μου μία τοποθέτηση από τους δισκοκαβαλάρηδες της πόλης, σχετικά με την απώλεια της θρυλικής Βραζιλιάνας ερμηνεύτριας Elza Soares.

Ή απλά μπορώ να υποθέσω πως κάποιοι ευχήθηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων στον Phillip Glass που έγινε 85 αυτή την εβδομάδα και που ευτυχώς η Warp φρόντισε να μας θυμίσει αυτήν την επικών διαστάσεων συνέντευξη του με το Red Bull Music Academy - περισσότερα για την ιστορία των RBMA σύντομα.

Αλλά έτσι είναι πια. Αν δεν μπορείς να το πουλήσεις με likes δεν το ποστάρεις και αν δεν μπορεί να σου φέρει clicks ας ζήσει στο μικρόκοσμό του. Όπως αυτό το twitter thread που ξεκάθαρα φωνάζει στους πιτσιρικάδες “να γίνετε οι Andre3000 αυτού του κόσμου”.

Once Andre 3000 was on my ferry ride to Alcatraz and I said hi. My 6 y.o. autistic son came over and started talking his ear off about German Shepherds, his obsession at the time. Andre talked to him about dogs for like 20 mins. We exchanged numbers. 4 years later I got this text pic.twitter.com/OMm3Db62EF