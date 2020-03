Είναι η εποχή τους. Και είναι αλήθεια ότι όλοι –μα όλοι– έχουμε κάτι να προτείνουμε για να ακούσουμε/ακούσετε στις μέρες της πανδημίας.Κάποιοι ηθελημένα απέχουν, βέβαια, με την ελπίδα ότι το εκλεκτικό τους γούστο θα λάμψει δια της απουσίας του από τα social media· αλλά, πραγματικά, ίσως και να τηρούν σιγή ιχθύος στις μέρες που η μουσική και η γενικότερη πολιτιστική μαϊντανοσύνη πάει σύννεφο. Το βλέπεις παντού, ειδικά στο ελληνικό φαινόμενο «δίνω συναυλία από το σπίτι μου», που αφορά τόσο τα μεγάλα έντεχνα ονόματα, όσο και ανερχόμενους beatmakers.Είναι cool, όλοι έχουμε άποψη και όλοι έχουμε το δικαίωμα να τη μοιραζόμαστε δημόσια (ακόμα). Όταν όμως κυριολεκτικά δημιουργείς (έστω για λίγο), είναι μόνο δίκαιο να αναζητήσειςπου θα σε κάνουν –έστω για λίγο– καλύτερο άνθρωπο.Tώρα θα σκεφτείς «και τι ξέρει αυτός από το τι με κάνει καλύτερο άνθρωπο» και θα το σεβαστώ. Αλλά αφού πρώτα σου υπενθυμίσω τα στάνταρ και τις αυθεντίες με τις οποίες χτίστηκε η ανεξάρτητη μουσική κοινότητα.Χωρίς περισσότερη αναμονή, λοιπόν, ακολουθήστε τα παρακάτω links. Είναι 14, ένα για κάθε ημέρα. Θα καταλάβετε τι εννοώ... Αυτό το υπέροχο mix του David Holmes (του μαν που έστησε τα soundtracks του Ocean’s Eleven, Twelve κλπ.) τιμά όσο ελάχιστα τη μνήμη του κύριου Andrew Weatherall. Διαρκεί 120 λεπτά, από τα οποία βγαίνεις πιο γαλήνιος, πιο πλούσιος μουσικά, πιο σκοτεινός –αν είσαι τέτοιος τύπος– και πιο συνδεδεμένος με την έννοια του cosmos. Αυτή η συνέντευξη του Music Journalism με τον Greg Kot, δηλαδή τον επί 30 χρόνια βασικό μουσικό κριτικό της Chicago Tribune. Περιλαμβάνει και την παρακάτω σκέψη, η οποία δίνει τροφή στους μαϊντανούς των ημερών στα socials:«There are more critics than ever, but few music journalists who can report a story and peel away the surface noise of hype to get at how the industry functions and how it shapes what’s "popular"».Ξέρω και ξέρετε ότι έχουμε ραδιόφωνο. Ενώ λοιπόν το Avopolis Radio επαναδιοργανώνεται αφήνοντας καθημερινά στον αέρα του ένα μέρος από τις αρχειακές εκπομπές και συνεντεύξεις του μέχρι τώρα προγράμματός του, παράλληλα ρίχνουμε κλεφτές ματιές σε αυτό το απίστευτο online radio/playlist της Γενεύης. Λέγεται 5e και την επιμέλεια της μουσικής έχει ο Guillaume Sorge των DIRTY Soundsystem, επίσης επιμελητής αρκετών παριζιάνικων catwalks.Ξεκινώντας από αυτό το επεισόδιο , μπορείτε να πάρετε ιδιαίτερα μαθήματα παραγωγής μέσω του software προγράμματος Ableton από τον αξιόλογο Έλληνα παραγωγό Cayetano.Ξεκινώντας πάλι από αυτό το επεισόδιο και ακολουθώντας το YouTube hashtag #EatOutAmerica, απολαμβάνετε τη chef περσόνα του Matt Mathenson, ο οποίος μαγειρεύει με την παρέα του superstar παραγωγού Benny Blanco (βλ. κάτοχο Grammy και μόνιμο συνεργάτη ονομάτων όπως Ed Sheeran, Justin Bieber, Halsey, Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Rihanna, Sia, The Weeknd, Selena Gomez, Keith Urban, Tory Lanez, Wiz Khalifa, Kanye West, J Balvin και Juice Wrld).Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν τα ξαναπούμε μέχρι τις 24 Απρίλη, να ξέρετε ότι θα συμβεί επιτέλους το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ για τους Beastie Boys, και μάλιστα από τα χεράκια του Spike Jonze. Τrailer εδώ Κρατήστε τον Μike D από τους Beasties. Τον χρειάζεστε για να σας συστήσει σπάνια κρασιά και Zambian Rock δίσκους, σε αυτό το επικό ραδιοφωνικό δίωρο, παρέα με την αυθεντία στο είδος Εgon και τον Madlib. Αναμείνατε και μια σχετική λίστα από τα μέσα του Avopolis. Currently in love with Zambian Rock. Για να το ακούσετε, βέβαια, πρέπει να είστε συνδρομητές τoυ Apple Music , ενώ ακολουθείτε τη Zam Rock φάση εδώ Αυτή η συνέντευξη του κορυφαίου τζαζίστα Sonny Rollins. Από τις σπάνιες φορές που οι θρύλοι παρουσιάζονται τόσο αληθινοί.Και μιας και είμαστε στην τζαζ, το Netflix ανέβασε το Birth Of The Cool για τη ζωή του Miles Davis. Εδώ το trailer.James Hunter Six - Nick Of Time (Daptone)Αν πιστεύετε και οι δύο ότι μάλλον την έχετε γλιτώσει από τον corona V, τότε ερωτοτροπείστε «με φινέτσα και ψυχή» υπό τους ήχους του καινούριου άλμπουμ του James Hunter Six. Αφού έκανε τη θητεία του στη μπάντα του Van Morrison, να η νέα βελούδινη φωνή που ανακάλυψαν τα τσακάλια της Daptone, με την υποστήριξη όπως πάντα του εκλεκτού backing band της αμερικάνικης δισκογραφικής. Το Nick Of Time επιβεβαιώνει όχι μόνο ότι η επιτυχία του single “Ι Don’t Wanna Be Without You” δεν ήταν τυχαία, αλλά και το ότι η ομάδα της Daptone δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη, όσον αφορά modern classic δίσκους επιπέδου Sharon Jones και Charles Bradley. Ρούμπες, up-tempo soul jams και σουινγκάτο rhythm 'n' blues παιγμένο στα χέρια, ηχογραφημένο σε πομπίνα και γραμμένο με ψυχή και με απλά, πιασάρικα θέματα.To mailchimp είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία οργάνωσης μαζικών e-mail αποστολών και δεδομένων, που πολλοί φίλοι publicists από ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν καθημερινά. Και η ομάδα Adhoc του Ric Leichtung είναι (όπως ίσως έχω ξαναγράψει) από τους σημαντικότερους indie promoters της Νέας Υόρκης (και όχι μόνο). Βγάζουν και το δικό τους fanzine, ενώ γενικά ό,τι βάζει στα line-up της η AdHoc συνήθως είναι cool μουσικά. Σε αυτό το σύντομο σχετικά αφιέρωμα για το πώς το mailchimp βοηθάει την ομάδα της AdHoc παίρνετε μια insider γεύση για το πώς τρέχουν οι υγιείς ανεξάρτητες εταιρείες συναυλιακής παραγωγής: χωρίς μεγάλα δάνεια, χωρίς μεγάλα venues και χωρίς να πρέπει να παίζουν το παιχνίδι των συναυλιακών μετακλήσεων με τα ίδια, στανταράκια ονόματα.Το βοστωνέζικο label Run For Cover Records έβγαλε σε name your price –από 0 δολάρια, δηλαδή, μέχρι όσο πιστεύει ο καθένας– τον digital κατάλογό της στο BandCamp. Το κάνει για να υποστηρίξει στους καιρούς του αποκλεισμού τους καλλιτέχνες της, οι οποίοι δεν μπορούν να συνεχίσουν τις περιοδείες τους.Various Artists - From Above vol. 2 (Lumiere Noire)Η φοβερή, δεύτερη συλλογή From Above της δισκογραφικής ετικέτας της Γαλλίδας DJ Chloe. Mίνιμαλ αισθητική αλλά πληθώρα ηλεκτρονικών συνθέσεων, που ισορροπούν ανάμεσα στην indie electronica, την αργή disco και το σκοτεινό house, από τον φιλικό κύκλο τόσο της θρυλικής πλέον Παριζιάνας DJ και παραγωγού, όσο και της ετικέτας της. Κυκλοφορεί επίσημα 20 Μαρτίου και με το πέρας των συνθηκών περί κορωνοϊού θα γίνει διαθέσιμο και σε φορμάτ διπλού βινυλίου.Κατά βάση, η συλλογή παρουσιάζει το νέο αίμα της ετικέτας, με τη λαμπρή πάντα εξαίρεση του Krikor, ο οποίος βρίσκεται χρόνια στο πλευρό της Chloe. Ξεχωρίζω (αν πρέπει) το σπαστό ambient beat του Douglas Greed στο “Vancouver”, τα εξίσου χαλαρωτικά “Bells” τoυ Goldmoon και από τα πολεμικά (γιατί κάπου στο μέσον του το άλμπουμ μετατρέπεται σε electro/techno/break mayhem), τη βόμβα της Rebeka Warrior με το "Ich Komme Zurück”. Επίσης, το εντυπωσιακό dark disco φινάλε των Τhe Populists και το acid wave υπερ-πρότζεκτ των Hervé Carvalho (Acid Arab), Jacques Bon (Smallville) & Demian (Kompakt), κάτω από την κωδική ονομασία Acid Love Triangle.Και εδώ που το σκοτεινιάσαμε (λες και δεν είναι μαύροι οι καιροί από μόνοι τους) μία επανάληψη –αν την έχετε ακούσει ήδη– στην κουβέντα μου με τον Μάκη Παπασημακόπουλο για το τέλος των Rattler Proxy. Θα σώσει όχι μόνο τη μέρα ή τη νύχτα σας, αλλά (αν ακουστεί απ' όσους πρέπει) ίσως σώσει και ολόκληρο το attitude των παιδιών της πόλης που κάνουν μουσική μόνα και ανεξάρτητα.και τέλος