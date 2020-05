MadMadMad: Ένας τρελός, τρελός, τρελός dance κόσμος

Μερικές μπάντες δεν θέλουν γλαφυρές περιγραφές, ούτε πολλά λόγια και φασαρία, αφού όλα αυτά κατάφεραν πρωτίστως να τα εκφράσουν με το όνομα και μετά το περιεχόμενο τους. Το ίδιο ισχύει και στους τίτλους, ''Hot Disco'', Proper Music'', ''Kraut''. Είναι όλα τόσο απλά όταν ξέρεις τι θέλεις, όπως λέει και ο Ταφ Λάθος. Δηλώνεις με το όνομα σου τι φάση παίζει και όλα τελειώνουν εκεί. Θυμωμένος, οργισμένος, παρμένος, τσαντισμένος, «κρανιωμένος». Δημιουργικά πάντα. Μην ξεχνάμε πως η ένταση πολλές φορές μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία.

Οι βρετανοί MadMadMad προέρχονται από τις εκρήξεις των πολύ δραστήριων Ill Considered και κάνουν στην πραγματικότητα ό,τι δεν κάνουν οι προαναφερθέντες. Εδώ η jazz έχει μετατραπεί σε acid μπιτ και η μπάντα καταφέρνει να υλοποιήσει ηχητικά ό,τι γράφεται ηλεκτρονικά, με τα χέρια της. Από την disco στο no wave και από το hip hop και τα beats στην rock. Από τους ESG και τους Liquid Liquid μέχρι τους MRR ADM και τον Gaslamp Killer, οι κοφτερές κιθάρες, σε συνδυασμό με τα βρώμικα μπάσα, τα μετρονομικά τύμπανα και τα ελέκτρο beepers και σύνθια εντάσσουν την μουσική της παρέας του Leon Bichard στις υψηλότερες θέσεις αυτού του διαολεμένου ήχου.

Αγαπημένο track το ''Mouse Rock'' για την επιληπτική επανάληψη της εξαιρετικά groovy μπασογραμμής. Κάπως έτσι, βέβαια, λειτουργεί όλος ο πρώτος ομώνυμος δίσκος τους που κυκλοφόρησε κάπου στα τέλη του Μάρτη, σχεδόν μέσα στην κλεισούρα, προκαλώντας ευχάριστες εντυπώσεις στους απανταχού φανς της κολεκτίβας.

Η κυκλοφορία όπως πάντα ξεκινάει από το Bandcamp σε σούπερ περιορισμένο promo βινύλιο και καταλήγει σε κανονικά με εξώφυλλα, πάντα σε underground διανομή από τους ίδιους. Γρηγοράδα στην παραγγελία θέλει και η ακρόαση για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους του χτυπημένου από την μοίρα 2020, γίνεται σε αυτό το λινκ.

This is what I call ''Future Diggin''. Mad Mad Madder!