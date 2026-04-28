Deep soul…& don’t forget the alcohol: 40 χρόνια Afghan Whigs

Από την ίδρυσή τους στο Σινσινάτι του Οχάιο το 1986, οι Afghan Whigs δεν έχουν παίξει ποτέ με τους κανόνες της συμβατικότητας. Τον καιρό του grunge, οι Whigs ξεχώριζαν από τους συγχρόνους τους ντυμένοι με κοστούμια και ήταν πολύ πιο πιθανό να ακολουθήσουν ένα groove του Marvin Gaye παρά να αναπαράγουν ένα riff των Black Sabbath.

Σχηματισμένοι το 1986 στο Σινσινάτι του Οχάιο, από τον νεαρό Greg Dulli, έναν τραγουδιστή με φωνητικό εύρος και ερμηνεία πολύ παρόμοια με αυτή του Paul Westrberg, με πρόσθετες αποχρώσεις που θυμίζουν ερμηνευτές του rhythm 'n' blues, οι Afghan Whigs αναδύθηκαν δυναμικά με το πρώτο τους άλμπουμ, Big Top Halloween (Ultrasuede, 1988), μια συλλογή από αρμονικούς ανεμοστρόβιλους που συνθέτουν όλη την καταπιεσμένη βία της ροκ του Οχάιο.

Οι Greg Dulli (φωνητικά, ρυθμική κιθάρα), Rick McCollum (κιθάρα), John Curley (μπάσο) και Steve Earle (ντραμς) σχημάτισαν το συγκρότημα στο Σινσινάτι στα τέλη του 1986. Οι Afghan Whigs είχαν εξελιχθεί από το προηγούμενο συγκρότημα του Dulli, τους Black Republicans, στους οποίoυς ο Curley αργότερα εντάχθηκε. Ο Curley θα σύστηνε τον Dulli στον McCollum, και οι δυο τους θα δένονταν χάρη στην κοινή τους αγάπη για την soul∙ μάλιστα το πρώτο τραγούδι που πρόβασαν ποτέ οι Afghan Whigs ήταν μια διασκευή του "Psychedelic Shack " των Temptations. Ο Dulli αργότερα περιέγραψε ότι η πρόθεση πίσω από τους Afghan Whigs ήταν να υπάρχουν ως «ένας συνδυασμός μεταξύ των Band, των Temptations και του Neil Young με τους Crazy Horse». Το όνομα The Afghan Whigs επινοήθηκε από τον Curley.

Μετά τη διάλυση των Black Republicans, ο Dulli είχε μετακομίσει στην Αριζόνα, όπου συνέθεσε το μισό υλικό για αυτό που θα γινόταν το ντεμπούτο άλμπουμ των Afghan Whigs, Big Top Halloween (1988), το οποίο κυκλοφόρησε από την ίδια την δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, την Ultrasuede.

Ενώ αρχικά θα τυπώνονταν μόνο χίλια αντίτυπα του Big Top Halloween, ένα από αυτά κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του Jonathan Poneman, του συνιδρυτή της επιδραστικής δισκογραφικής εταιρείας Sub Pop με έδρα το Σιάτλ, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο με τους Afghan Whigs το 1989. Αρχικά, η Sub Pop σχεδίαζε να κυκλοφορήσουν οι Whigs μόνο ένα single, αλλά αυτό σύντομα οδήγησε σε ένα πλήρες δισκογραφικό συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία.

Ύστερα από δύο άλμπουμ με την Sub Pop, κυκλοφόρησαν σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία το τέταρτο άλμπουμ τους, το Gentlemen του 1993. Ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας τους, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο. Ακολούθησαν άλλοι δύο δίσκοι σε μεγάλες εταιρείες, αλλά το ενδιαφέρον για την μπάντα (όπως και γενικά για την πρώην «ανεξάρτητη σκηνή») είχε αρχίσει πια να φθίνει. Οι Afghan Whigs διαλύθηκαν το 2001.

Ο Dulli ισχυριζόταν συχνά σε συνεντεύξεις δεν θα επανενώνονταν ποτέ. Ωστόσο, στη συνέχεια επανασυνδέθηκαν για μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία το 2012, στην οποία συμμετείχαν ως headliners σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και sold out σε διάσημους χώρους στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το Νότιο Ημισφαίριο. Από τότε, όχι μόνο έχουν προσθέσει στην κληρονομιά των περιοδειών τους, αλλά έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ που έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές στον 21ο αιώνα: Do to the Beast (2014), In Spades (2017) και How Do You Burn? (2022).

Το 2026 σηματοδοτεί την 40ή επέτειο του συγκροτήματος, το οποίο γιορτάζει με μια μικρή περιοδεία στη Βόρεια Αμερική. Οι Mercury Rev είναι support σε όλες τις ημερομηνίες. Ήδη κυκλοφορεί το νέο τους κομμάτι με τίτλο "House Of I" – η πρώτη τους εγγραφή από το 2022. Ηχογραφημένο στη Νέα Ορλεάνη, εισάγεται μ’ ένα υποχθόνιο νότιο boogie-riff, πάνω από το οποίο υψώνεται η φωνή του soulman Greg Dulli. Προαναγγέλθηκε και νέο άλμπουμ.

Τα έξι ιστορικά άλμπουμ:

Big Top Halloween (Ultrasuede, 2008)

Οι ίδιοι οι Afghan Whigs χρηματοδότησαν την ηχογράφηση του πρώτο τους άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 1988. Το Big Top Halloween έχει ελάχιστη ομοιότητα με τις επόμενες δουλειές τους, που θα τους χάριζαν τη φήμη τους. Παρόλο που το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ποτέ η μπάντα ήταν μια διασκευή του "Psychedelic Shack" των Temptations, δεν διαφαίνεται καμία soul-funk επιρροή στο πρώτο τους άλμπουμ.

Αντίθετα, συναντάμε ένα εκλεκτικό μείγμα noise-rock και post-hardcore, που έκανε τους Afghan Whigs αρκετά συγγενικούς στον ήχο με τις πρώτες μπάντες του Σιάτλ και που λογικά προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Jonathan Poneman, συνιδρυτή της Sub Pop.

Αν και τα μεμονωμένα τραγούδια του είναι σε γενικές γραμμές καλά, το Big Top Halloween δεν έχει τη δική του ταυτότητα. Οι Whigs ακούγονται σαν να προσπαθούν να παίξουν πολλά διαφορετικά πράγματα χωρίς να μπορούν να κατασταλάξουν κάπου. Το "Push" ακούγεται σαν τα πιο ηρωικά των Replacements – η φωνή του Dulli εξάλλου έμοιαζε πολύ με αυτή του Paul Westerberg. Το "Doughball" είναι ένα καθαρόαιμο ska punk κομμάτι, ενώ το "Back O' The Line" βουτάει στα blues. Τα δύο πρώτα κομμάτια, "Here Comes Jesus" και "In My Town", ακούγονται λίγο σαν μια lo-fi εκδοχή των Fleetwood Mac. Τα πιο δυνατά τραγούδια θυμίζουν Johnny Thunders & the Heartbreakers, συναισθηματικά τη μία στιγμή και επιθετικά την επόμενη.

Up in It (Sub-Pop, 1990)

Από όλα τα άλμπουμ των Whigs, το Up In It είναι αυτό που έχει τον πιο άμεσο και θυμωμένο ήχο. Πιο μονοδιάστατο από τον προκάτοχό του, το άλμπουμ είναι φουλ στις κιθάρες με παραμόρφωση που παίζουν απλές συγχορδίες.