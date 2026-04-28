Deep soul…& don’t forget the alcohol: 40 χρόνια Afghan Whigs

Από την ίδρυσή τους στο Σινσινάτι του Οχάιο το 1986, οι Afghan Whigs δεν έχουν παίξει ποτέ με τους κανόνες της συμβατικότητας. Τον καιρό του grunge, οι Whigs ξεχώριζαν από τους συγχρόνους τους ντυμένοι με κοστούμια και ήταν πολύ πιο πιθανό να ακολουθήσουν ένα groove του Marvin Gaye παρά να αναπαράγουν ένα riff των Black Sabbath.
Σχηματισμένοι το 1986 στο Σινσινάτι του Οχάιο, από τον νεαρό Greg Dulli, έναν τραγουδιστή με φωνητικό εύρος και ερμηνεία πολύ παρόμοια με αυτή του Paul Westrberg, με πρόσθετες αποχρώσεις που θυμίζουν ερμηνευτές του rhythm 'n' blues, οι Afghan Whigs αναδύθηκαν δυναμικά με το πρώτο τους άλμπουμ, Big Top Halloween (Ultrasuede, 1988), μια συλλογή από αρμονικούς ανεμοστρόβιλους που συνθέτουν όλη την καταπιεσμένη βία της ροκ του Οχάιο.
Οι Greg Dulli (φωνητικά, ρυθμική κιθάρα), Rick McCollum (κιθάρα), John Curley (μπάσο) και Steve Earle (ντραμς) σχημάτισαν το συγκρότημα στο Σινσινάτι στα τέλη του 1986. Οι Afghan Whigs είχαν εξελιχθεί από το προηγούμενο συγκρότημα του Dulli, τους Black Republicans, στους οποίoυς ο Curley αργότερα εντάχθηκε. Ο Curley θα σύστηνε τον Dulli στον McCollum, και οι δυο τους θα δένονταν χάρη στην κοινή τους αγάπη για την soul∙ μάλιστα το πρώτο τραγούδι που πρόβασαν ποτέ οι Afghan Whigs ήταν μια διασκευή του "Psychedelic Shack " των Temptations. Ο Dulli αργότερα περιέγραψε ότι η πρόθεση πίσω από τους Afghan Whigs ήταν να υπάρχουν ως «ένας συνδυασμός μεταξύ των Band, των Temptations και του Neil Young με τους Crazy Horse». Το όνομα The Afghan Whigs επινοήθηκε από τον Curley.
Μετά τη διάλυση των Black Republicans, ο Dulli είχε μετακομίσει στην Αριζόνα, όπου συνέθεσε το μισό υλικό για αυτό που θα γινόταν το ντεμπούτο άλμπουμ των Afghan Whigs, Big Top Halloween (1988), το οποίο κυκλοφόρησε από την ίδια την δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, την Ultrasuede.
Ενώ αρχικά θα τυπώνονταν μόνο χίλια αντίτυπα του Big Top Halloween, ένα από αυτά κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του Jonathan Poneman, του συνιδρυτή της επιδραστικής δισκογραφικής εταιρείας Sub Pop με έδρα το Σιάτλ, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο με τους Afghan Whigs το 1989. Αρχικά, η Sub Pop σχεδίαζε να κυκλοφορήσουν οι Whigs μόνο ένα single, αλλά αυτό σύντομα οδήγησε σε ένα πλήρες δισκογραφικό συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία.
Ύστερα από δύο άλμπουμ με την Sub Pop, κυκλοφόρησαν σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία το τέταρτο άλμπουμ τους, το Gentlemen του 1993. Ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας τους, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο. Ακολούθησαν άλλοι δύο δίσκοι σε μεγάλες εταιρείες, αλλά το ενδιαφέρον για την μπάντα (όπως και γενικά για την πρώην «ανεξάρτητη σκηνή») είχε αρχίσει πια να φθίνει. Οι Afghan Whigs διαλύθηκαν το 2001.
Ο Dulli ισχυριζόταν συχνά σε συνεντεύξεις δεν θα επανενώνονταν ποτέ. Ωστόσο, στη συνέχεια επανασυνδέθηκαν για μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία το 2012, στην οποία συμμετείχαν ως headliners σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και sold out σε διάσημους χώρους στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το Νότιο Ημισφαίριο. Από τότε, όχι μόνο έχουν προσθέσει στην κληρονομιά των περιοδειών τους, αλλά έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ που έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές στον 21ο αιώνα: Do to the Beast (2014), In Spades (2017) και How Do You Burn? (2022).
Το 2026 σηματοδοτεί την 40ή επέτειο του συγκροτήματος, το οποίο γιορτάζει με μια μικρή περιοδεία στη Βόρεια Αμερική. Οι Mercury Rev είναι support σε όλες τις ημερομηνίες. Ήδη κυκλοφορεί το νέο τους κομμάτι με τίτλο "House Of I" – η πρώτη τους εγγραφή από το 2022. Ηχογραφημένο στη Νέα Ορλεάνη, εισάγεται μ’ ένα υποχθόνιο νότιο boogie-riff, πάνω από το οποίο υψώνεται η φωνή του soulman Greg Dulli. Προαναγγέλθηκε και νέο άλμπουμ.
Τα έξι ιστορικά άλμπουμ:
Big Top Halloween (Ultrasuede, 2008)
Οι ίδιοι οι Afghan Whigs χρηματοδότησαν την ηχογράφηση του πρώτο τους άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 1988. Το Big Top Halloween έχει ελάχιστη ομοιότητα με τις επόμενες δουλειές τους, που θα τους χάριζαν τη φήμη τους. Παρόλο που το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ποτέ η μπάντα ήταν μια διασκευή του "Psychedelic Shack" των Temptations, δεν διαφαίνεται καμία soul-funk επιρροή στο πρώτο τους άλμπουμ.
Αντίθετα, συναντάμε ένα εκλεκτικό μείγμα noise-rock και post-hardcore, που έκανε τους Afghan Whigs αρκετά συγγενικούς στον ήχο με τις πρώτες μπάντες του Σιάτλ και που λογικά προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Jonathan Poneman, συνιδρυτή της Sub Pop.
Αν και τα μεμονωμένα τραγούδια του είναι σε γενικές γραμμές καλά, το Big Top Halloween δεν έχει τη δική του ταυτότητα. Οι Whigs ακούγονται σαν να προσπαθούν να παίξουν πολλά διαφορετικά πράγματα χωρίς να μπορούν να κατασταλάξουν κάπου. Το "Push" ακούγεται σαν τα πιο ηρωικά των Replacements – η φωνή του Dulli εξάλλου έμοιαζε πολύ με αυτή του Paul Westerberg. Το "Doughball" είναι ένα καθαρόαιμο ska punk κομμάτι, ενώ το "Back O' The Line" βουτάει στα blues. Τα δύο πρώτα κομμάτια, "Here Comes Jesus" και "In My Town", ακούγονται λίγο σαν μια lo-fi εκδοχή των Fleetwood Mac. Τα πιο δυνατά τραγούδια θυμίζουν Johnny Thunders & the Heartbreakers, συναισθηματικά τη μία στιγμή και επιθετικά την επόμενη.
Up in It (Sub-Pop, 1990)
Από όλα τα άλμπουμ των Whigs, το Up In It είναι αυτό που έχει τον πιο άμεσο και θυμωμένο ήχο. Πιο μονοδιάστατο από τον προκάτοχό του, το άλμπουμ είναι φουλ στις κιθάρες με παραμόρφωση που παίζουν απλές συγχορδίες.
Εκείνη την εποχή, η Sub Pop ήταν μια ανερχόμενη δύναμη στο αμερικανικό ροκ και οι Afghan Whigs ήταν ένα από τα πρώτα συγκροτήματα εκτός του Βορειοδυτικού Ειρηνικού που υπέγραψαν συμφωνία με την εταιρεία. Η Sub Pop είχε μόλις κυκλοφορήσει τα πρώτα άλμπουμ των Mudhoney και Nirvana που απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές. Οι Whigs έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να ενταχθούν σ’ αυτό το ηχητικό πλαίσιο, ηχογραφώντας στο Σιάτλ με τον περιζήτητο τότε παραγωγό της Sub Pop, Jack Endino (μέλος των Skin Yard).
Ξεκινώντας με το κοφτερό κιθαριστικό "Retarded", το ρυθμικό τμήμα μπαίνει με τα χίλια στο speed-funky “White Trash Party”, τα ουρλιαχτά του Dulli σκίζουν πάνω από το groove στο “Hated” - η πεμπτουσία των Whigs. Το “South Paw” βασίζεται έντονα στη soul στο στυλ της Motown, ένα στυλ στο οποίο θα βελτιώνονταν θεαματικά τα επόμενα χρόνια. Το “Son Of The South” ξεχειλίζει από αλκοόλ και φλέγεται από την κιθάρα του McCollum, για να εξελιχθεί σε μια συναρπαστική jazz-rock έκρηξη. Το άλμπουμ κλείνει με το εκπληκτικό “I Know Your Little Secret”. Μουσικά, το τραγούδι παραπέμπει στους δρόμους που θα ακολουθήσει το συγκρότημα τα επόμενα χρόνια. Το μείγμα ροκ, σκληρής soul, εξομολογητικού στίχου και αλαζονικής αλαζονείας του Greg Dulli βρίσκεται στα αρχικά του στάδια.
Congregation (Sub-Pop, 1992)
Η σειρά κλασικών άλμπουμ των Afghan Whigs ξεκινά με το Congregation: είναι το πρώτο άλμπουμ όπου η λίμπιντο του Greg Dulli - το κυριότερο στιχουργικό θέμα του - βρίσκεται στο επίκεντρο. Η soul έχει μεγάλη σχέση με αυτό. Καλλιτέχνες όπως οι Supremes, οι Temptations, ακόμη και ο Marvin Gaye συχνά έγραφαν τραγούδια που έβραζαν με οικογενειακό δράμα και συσσωρευμένη σεξουαλική ενέργεια. Ο Dulli εξερεύνησε και τα δύο θέματα, συνδέοντας τις δικές του ιδιοτροπίες και μια ιδιαίτερη ματιά στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά. «Get off that stuff she said / and I'll stone you instead», είναι οι πρώτοι στίχοι στο “I'm Her Slave”.
Στο "Turn On The Water" ο Dulli φωνάζει ότι είναι ένας ταιριαστός υπηρέτης, πρόθυμος να πνιγεί και να ξυλοκοπηθεί ("Kiss The Floor"), αρκεί να πετύχει έναν αξιοπρεπή οργασμό ("Miles Iz Ded"). Το ρεφρέν του "Conjure Me" συνοψίζει συνοπτικά τον λυρικό τρόπο λειτουργίας του Dulli: « I'm gonna turn on you / before you turn on me».
Οι πιο αργές ταχύτητες που υιοθέτησαν οι Whigs στο Congregation επέτρεψαν στον Dulli να επικεντρωθεί ως ερμηνευτής σε ένα από τα δυνατά του σημεία: τα μεγάλα ρεφρέν, που είχε υιοθετήσει από το κλασικό ρεπερτόριο της Motown. Το άλμπουμ περιλαμβάνει αρκετούς από τους πιο δυνατούς ύμνους στην καριέρα των Afghan Whigs, όπως τα "Turn On The Water", "Conjure Me" και ιδιαίτερα το "Miles Iz Ded", με το οποίο έκλειναν τις συναυλίες τους για το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης περιόδου.
Οι Afghan Whigs δεν εγκατέλειψαν εντελώς τις punk και θορυβώδεις ρίζες τους – η μουσική τους παραμένει γεμάτη feedback και θορυβώδη σόλο κιθάρας. Όμως αυτή τη φορά τα πλήκτρα έχουν πιο ουσιαστικό ρόλο. Όταν η εκλεπτυσμένη ενορχήστρωση και ο κιθαριστικός θόρυβος συμπίπτουν, σε συνδυασμό με τους στίχους και την ερμηνεία του Dulli, το αποτέλεσμα είναι μερικά τα πιο δραματικά ροκ τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του '90.
Το “Conjure Me” κυκλοφόρησε σε 12’ single και στην δεύτερη πλευρά του υπήρχε μια φοβερή διασκευή, που προδιέγραφε κατά κάποιο τρόπο το επόμενο βήμα της μπάντας: μια διασκευή στο “My World Is Empty Without You” που τραγούδησαν πρώτες οι Supremes το 1966.
Ήταν ο προάγγελος για το EP “Uptown Avondale”, που μεσολάβησε ανάμεσα στο Congregaton και στο επόμενό τους άλμπουμ, το Gentlemen. Το EP περιλαμβάνει δύο κλασικά της Motown και δύο southern-soul: το "Band of Gold", που τραγούδησε η Freda Payne (αφού το απέρριψαν η Diana Ross και η Supremes), το “Come See About Me" της μαγικής συνθετικής τριάδας Holland–Dozier–Holland που έκαναν hit οι Supremes, το "True Love Travels on a Gravel Road", των Dallas Frazier/A.L. Owens, το οποίο ηχογράφησαν τόσο ο Elvis όσο και ο Percy Sledge και το "Beware" του Al Green.
Gentlemen (Elektra, 1993)
Οι Afghan Whigs ήξεραν ότι είχαν καταφέρει κάτι σημαντικό με το Congregation. Μετά από δύο χρόνια περιοδειών και μικροδιορθώσεων, το συγκρότημα τελειοποίησε το πείραμά του στο ντεμπούτο του με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Το Gentlemen αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Whigs στην πατρίδα τους (έφτασε στο ν.13), καθώς και το άλμπουμ τους που γνώρισε τη μεγαλύτερη κριτική αναγνώριση.
Παρόλα αυτά, το Gentlemen δεν είναι εύκολο άκουσμα – κάθε άλλο. Είναι ένα σκληρό, καταθλιπτικό άλμπουμ, γεμάτο με πρόστυχες σεξουαλικές περιγραφές και βουτηγμένο στον κυνισμό και ενίοτε τη μισανθρωπία. Μ’ ένα χαλαρό concept, το Gentlemen ξεδιπλώνεται σαν ψυχοσεξουαλικό θρίλερ, αφηγούμενο την ιστορία μιας σχέσης που διαλύεται κάτω από το βάρος πολυάριθμων απιστιών. Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο Dulli έγραψε το άλμπουμ μετά από έναν άσχημο χωρισμό και το γέμισε με στιχουργικές στροφές όπως:
«Ladies, let me tell you about myself
I got a dick for a brain
And my brain is gonna sell my ass to you
Now I'm OK, but in time I'll find I'm stuck
Cause she wants love, and I still want to fuck»
Η εξομολόγηση είναι το κλειδί. Το Gentlemen είναι ίσως το πιο ερωτικά εξομολογητικό άλμπουμ από την εποχή του Over του Peter Hammill (1978) και του Hear, My Dear του Marvin Gaye (1978). Με περιστασιακή συνοδεία πιάνου και δυνατό, αντηχητικό ήχο, το Gentlemen όντως δίνει την αίσθηση ότι είναι ιερό κατά καιρούς. Ολοκληρώνεται μάλιστα με ένα τραγούδι που ονομάζεται "Brother Woodrow/Closing Prayer", ένα επιβλητικό ορχηστρικό κομμάτι.
Στην πρώτη πράξη του δίσκου, οι ακροατές υποδέχονται ένα ανησυχητικό, εκτεταμένο εισαγωγικό κομμάτι, ακολουθούμενο από τον πύρινο και θειάφι ύμνο του ομώνυμου κομματιού:
«I stayed in too long
But she was the perfect fit
And we dragged it out so long this time
Started to make each other sick»
Ακολουθεί το ακόμα πιο ανατριχιαστικό "Be Sweet" και έπειτα ο εξομολογούμενος soulman Dulli φτάνει πρώτα στην έξαψη, στο ντελίριο της ερωτικής τρέλας με το “Debonhair”:
«Feel it now and don′t resist
This time the anger's better than the kiss
I must admit when so inclined
I tend to lose it than confront my mind
Cause it don′t bleed
And it don't breathe
It′s locked its jaws
And now it's swallowing
It's in our heart
It′s in our head
It′s in our love
Baby, it's in our bed»
…Και μετά ζητά, όχι την συγχώρεση, αλλά τα ρέστα για τον χωρισμό με το "When We Two Parted". Αυτά τα τρία κομμάτια είναι η έκρηξη, και το "Brother Woodrow" είναι η στιγμή που ο καπνός τελικά καθαρίζει.
Η καλύτερη μπαλάντα τους είναι φυσικά το "My Curse", όπου τα φωνητικά αναλαμβάνει η Marcy Mays των Scrawl από το Οχάιο. Είναι ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια στη δισκογραφία του Dulli και μια εντυπωσιακή ματιά στο μυαλό κάποιου σε μια σχέση εξάρτησης, κακοποίησης: «And slave I only use / As a word to describe the special way I feel for you / You look like me / And I look like no one else».
Το Gentlemen δεν είναι απλώς πολύ σπουδαίο άλμπουμ. Είναι κατάθεση ψυχής.
Black Love (Elektra, 1996)
Ακολουθώντας αμέσως μετά το Gentlemen, το Black Love εξέπληξε πολλούς θαυμαστές της μπάντας. Το Gentlemen ήταν μια σκοτεινή εξερεύνηση του έρωτα, του σεξ, του εθισμού και των καταστροφικών συνεπειών που ακολουθούν. Αυτό το άλμπουμ καθιέρωσε τους Afghan Whigs ως αρχιερείς του σκληρού noir.
Ενώ το Gentlemen είναι κλειστοφοβικό και έντονα δυνατό, το Black Love είναι εντυπωσιακά κινηματογραφικό. Η παραγωγή του έγινε από τον ίδιο τον Greg Dulli, μαζί με τους υπόλοιπους Whigs εκείνη την εποχή: τον John Curley στο μπάσο, τον Rick McCollum στην κιθάρα και τον νέο ντράμερ Paul Buchignani.
Οι ρίζες του Black Love προέκυψαν από τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία στα οποία στράφηκε ο Dulli ενώ πάλευε με μια βαθιά κατάθλιψη. Βυθίστηκε στο νουάρ, καταβροχθίζοντας την pulp λογοτεχνία του Jim Thompson για μικρές πόλεις και τα αστυνομικά δράματα του James Ellroy για το Λος Άντζελες. Παρακολουθούσε επανειλημμένα το Blood Simple των αδελφών Κοέν. Το 1996, σχολίασε: «Με όλα τα αστυνομικά μυθιστορήματα που διάβαζα, όλες τις ταινίες νουάρ που έβλεπα και τη γενικά διαταραγμένη ψυχική μου κατάσταση, η οποία αποκρυσταλλώθηκε σε αυτό που ήθελα να κάνω».
Το Black Love είναι ένα δραματικό, κινηματογραφικό rock του δρόμου. Το συγκρότημα πυροδοτεί τα μέγιστα, ηχογραφώντας τις παθιασμένες αναζητήσεις του Dulli καθώς εμβαθύνει στα βάθη της ψυχής. Ο κιθαρίστας Rick McCollum απελευθερώνει το ένα riff μετά το άλλο αξέχαστο, ενώ το ρυθμικό section των John Curley και Paul Buchignani είναι ψυχωμένο και διαποτισμένο με ένα απειλητικό groove.
Το άλμπουμ περιέχει ιστορίες ίντριγκας, τραγούδια για τη λαγνεία, την επιθυμία και μια πληθώρα άλλων θανάσιμων αμαρτημάτων. Είναι παθιασμένο, οδυνηρό και, πάνω απ' όλα, συντριπτικά όμορφο.
Ξεκινά με το δραματικό “Crime Scene Part One”. Ο ήχος ενός τρένου που αναχωρεί από έναν σταθμό σβήνει, ταξιδεύοντας στο βάθος και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αναχώρησης και απόδρασης. Αποφεύγοντας τον νωχελικό ρυθμό του εναρκτήριου κομματιού, το “My Enemy” ξεσπά με αδιάκοπες κιθάρες και δυνατά τύμπανα. Η δυσοίωνη ηρεμία του “Double Day” είναι μεταδοτική. Το πιασάρικο, μερικώς χρωματικό riff του σέρνεται σαν καπνός. Η συναρπαστική slide κιθάρα του Rick McCollum ενισχύει την αυξανόμενη ένταση χωρίς να μειώνει την σαγηνευτική noir ατμόσφαιρα.
Στην εκπληκτική μπαλάντα “Step Into The Light”, ο πονεμένος Dulli τραγουδάει: «I have to ask, I need to know / Was it ever love? I need it sweet, baby please / Come and give me some?» καθώς παραδέχεται, « Step into the light, baby / And see the trouble I'm in».
Το “Going To Town” είναι ένα κλασικό κομμάτι των Whigs. Υπάρχει μια αλαζονεία και αυτογνωσία στην ερμηνεία του συγκροτήματος που μεταφέρει αποτελεσματικά αυτό που κηρύττει ο Dulli ως Ευαγγέλιο.
Το πρώτο single “Honky's Ladder” θυμίζει σε τόνο το ομώνυμο κομμάτι από το Gentlemen. Ο στίχος χρησιμεύει ως το τέλειο υπόστρωμα για τις απειλητικές διακηρύξεις του Dulli: «Got you where I want you/ Motherfucker/ I got five up on your dime / And if you wanna peep on something / Peep what I got stuck between».
Οι ήχοι του τρένου από την εισαγωγή του άλμπουμ επιστρέφουν στην αρχή του τελευταίου κομματιού, “Faded”. Εδώ ο Dulli μεταμορφώνεται σε έναν κλασικό μπαλαντίστα καθώς ικετεύει τον Θεό να «τον βγάλει από τη νύχτα».
Τα έντεκα κομμάτια του Black Love εξερευνούν θέματα μετάνοιας, εκδίκησης, απελπισίας, θυμού και λαγνείας. Ενώ το Gentlemen, δεν προσέφερε καμία διαφυγή για τους πρωταγωνιστές του, το Black Love προσφέρει λίγο φως στο τέλος του τούνελ.
1965 (Columbia, 1998)
Είναι προφανές ότι το 1965 είχε προβληματική παραγωγή. Το άλμπουμ στην πραγματικότητα ανασχηματίστηκε από τα σπασμένα κομμάτια ενός ημιτελούς έκτου άλμπουμ που ονομαζόταν Stand Up To Get Down. Ο Dulli τελικά ακύρωσε αυτό το δίσκο το 1998 και φύλαξε τα καλύτερα κομμάτια του για το 1965. Εν τω μεταξύ, το Black Love δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία αφού δεν έλαβε καμία ώθηση από την Elektra, ωθώντας τον Dulli να παραιτηθεί από το συμβόλαιό του και να ηχογραφήσει μεγάλο μέρος του 1965 με δικά του χρήματα, πριν το άλμπουμ βρει τελικά τη θέση του στην Columbia. Στην πορεία, ο Dulli βρέθηκε τόσο απελπισμένος με τους Whigs που ηχογράφησε το ντεμπούτο άλμπουμ του παράλληλου project του, των Twilight Singers, και πέρασε λίγο χρόνο στο Ιατρικό Κέντρο Virginia Mason του Σιάτλ αναρρώνοντας από κλινική κατάθλιψη.
Χρειαζόταν την αλλαγή σκηνικού, καθώς και κατεύθυνσης. Το 1965 ολοκληρώθηκε στα στοιχειωμένα Kingsway Studios του αξιότιμου παραγωγού Daniel Lanois στη Νέα Ορλεάνη. Αυτή όμως η «αλλαγή σκηνικού» έστελνε τον επιρρεπή Dulli στην καρδιά του κυκλώνα, στην Crescent City, στην πολυθρύλητη Νέα Ορλεάνη, διαβόητη για τις ξέφρενες, αλκοολικές νύχτες της. Αναφέρεται ότι όσο κράτησε η διαδικασία της παραγωγής, ο Dulli δεν είδε σχεδόν ποτέ τον Lanois, ο οποίος έβγαινε από την κρυψώνα του στο στούντιο μόνο σε περίεργες ώρες της νύχτας, εξ ου και το τραγούδι που κλείνει τον δίσκο ("The Vampire Lanois").
Παραδόξως, το 1965 αποδείχθηκε ο πιο κεφάτος δίσκος στον κατάλογο των Whigs. Το εναρκτήριο "Somethin' Hot" βρίσκει τους Whigs σε πλήρη μορφή μπάντας για πάρτι, με γνώμονα τον δυνατό ήχο του μπάσου του Curley. Σε αυτό το τραγούδι, ακούγεται σαν να δούλευε σαν φλερτ στο "Chic". Εν τω μεταξύ, οι ήχοι της Νέας Ορλεάνης, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων jazz, rhythm n blues και soul από την Dixieland, εκδηλώνονται σε όλο το άλμπουμ χάρη σε αρκετούς session μουσικούς. Πιθανότατα γι’ αυτό είναι υπερφορτωμένη η παραγωγή - για παράδειγμα, στο "Citi Soleil".
Ομοίως, οι παθιασμένοι με την καυστικότητα του Gentlemen ή του Black Love θα βρουν ελάχιστες αναλογίες εδώ. Το μοναδικό τραγούδι που βρίσκει την Dulli σε κάπως…μανιακή κατάσταση είναι το "Neglekted" – το οποίο είχε τον αρχικό τίτλο "Sylvia", από το όνομα της Sylvia Rhone, προέδρου τότε της Elektra Records
Oι Whigs καταφέρνουν να πετύχουν την τέλεια soul-rock ισορροπία στο "John The Baptist", το αγαπημένο τραγούδι του Dulli στο άλμπουμ, ένα από τα καλύτερά τους, ever. Το μείγμα από κόρνα Dixieland, φωνητικά soul, κιθάρα wah και πραγματικά δυναμικό ρυθμό παντρεύει τους Rolling Stones της εποχής της disco του Some Girls με τη δύναμη των Faith No More.