Stegi.Radio: Live from the Park – μια ηχητική όαση στην «αστική φύση» της Αθήνας

Λίγο πριν τα αποψινά εγκαίνια του Stegi.Radio: Live from the Park, εκ μέρους της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του project, ο Quetempo μας ξεναγεί σε όλες αυτές τις υπέροχες μουσικές εμπειρίες που θα ζήσουμε στο Πεδίον του Άρεως από 12 έως 28 Ιουνίου, από τις 19.00 έως τις 23.00 το βράδυ.

«Για εμάς στο STEGI.RADIO, το ραδιόφωνο δεν ήταν ποτέ μόνο μια ψηφιακή διεύθυνση. Είναι μια ζωντανή κοινότητα από μουσικούς, selectors και ανθρώπους που αναπνέουν για τη μουσική. Όμως, όσο κι αν αγαπάμε το booth του σταθμού μας, πάντα αναζητούσαμε μια προέκταση στον φυσικό χώρο της πόλης. Πέρυσι, μέσα από την εμπειρία των Plásmata, νιώσαμε για πρώτη φορά αυτή τη σύνδεση να παίρνει σάρκα και οστά. Φέτος, επιστρέφουμε στο Πεδίον του Άρεως από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου 2026, όχι ως επισκέπτες, αλλά ως κάτοικοι μιας μουσικής γωνιάς που τη νιώθουμε πλέον σαν δεύτερο σπίτι μας».

Το Stegi.Radio: Live from the Park επιστρέφει και σας προσκαλούμε να περιπλανηθείτε μαζί μας σε αυτό το soundtrack της πόλης.

Η όαση στο κέντρο: Το πάρκο ως δημόσιο σαλόνι

«Πολλοί μας ρωτούν γιατί επιλέγουμε ξανά το Πεδίον του Άρεως. Η απάντηση κρύβεται στη λέξη “οργανικά”. Ο δημόσιος χώρος είναι ο φυσικός τόπος της μουσικής. Σκεφτείτε το πάρκο ως μια “αστική φύση” – μια όαση όπου ο καθένας μπορεί να μεταφράσει τις επιθυμίες του ελεύθερα.

Δεν στήνουμε ένα φεστιβάλ με τεράστιες υποδομές και εκκωφαντικά ηχεία που ενοχλούν τη γύρω περιοχή. Η προσέγγισή μας είναι ανθρώπινη. Τα ηχεία έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να δημιουργούν ένα soundtrack: αν θέλεις χορεύεις μπροστά στο booth, αν θέλεις κάθεσαι στους κορμούς των δέντρων λίγο πιο πέρα και μιλάς με τους φίλους σου. Μετά την περσινή εμπειρία στα Plásmata, είδαμε ότι το πάρκο έχει καταγραφεί στη μνήμη όλων ως ένας χώρος συνύπαρξης. Είναι η στιγμή που η μουσική παύει να είναι κάτι που “καταναλώνεις” και γίνεται το φόντο μιας αληθινής συνάντησης».

Η αθηναϊκή κοινότητα: Από την Κυψέλη στο πάρκο

«Ο βασικός πυρήνας του Stegi.Radio είναι η μουσική κοινότητα της Αθήνας. Είναι οι άνθρωποι που κάθε μήνα έρχονται στο ραδιόφωνο, που δίνουν ζωή στα δισκάδικα της πόλης, που οργανώνουν πάρτι και ανοίγουν διαλόγους. Ένα μεγάλο μέρος των παραγωγών μας μένει στην Κυψέλη και στα Πατήσια – το πάρκο είναι κυριολεκτικά η γειτονιά τους».

«Φέτος, περίπου 160 άτομα απαρτίζουν το δυναμικό μας, οπότε θα χρειαζόμασταν... πολλές χρονιές για να παίξουν όλοι! Επιλέξαμε για το 17ήμερο φωνές που ταιριάζουν στον ανοιχτό χώρο και στο καλοκαίρι. Ξεκινάμε την πρώτη μέρα (12/06) με την Katia, μια από τις πιο παλιές μας παραγωγούς με εξαιρετικούς jazz και dub ήχους, και τον Γιώργο Ράλλη με τις world music επιλογές του. Μέσα στις μέρες θα ακούσετε τον Black Athena σε roots reggae μονοπάτια, τον manliketank, τον Chris OD, αλλά και τη νέα γενιά όπως η kvadosh και η io, που αυτή τη στιγμή ορίζουν τον ήχο των πάρτι της Αθήνας».

Μια βραδιά στο πάρκο με τον Γιάννη Πετρίδη

«Είναι μεγάλη μας τιμή που ο Γιάννης Πετρίδης θα βρίσκεται μαζί μας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Έχει ονομάσει το slot του “Μια βραδιά στο πάρκο με τους Dead Can Dance”. Θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε ένα αφιέρωμα σε ένα εμβληματικό συγκρότημα· μια listening εμπειρία σε έναν χώρο που αναδεικνύει τον πνευματικό και ατμοσφαιρικό χαρακτήρα της μουσικής τους. Ο Πετρίδης είναι ο άνθρωπος που ξέρει να αφηγείται την ιστορία της μουσικής όπως κανείς άλλος, και το να τον ακούς στο δειλινό του πάρκου είναι από εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας».

African Voices: Απο πρώτο «Καλησπέρα» σταθερά μέχρι σήμερα

«Το ραδιόφωνό μας ξεκίνησε το 2020 και το πρώτο “Καλησπέρα” που ακούστηκε στον αέρα ήταν από τον Moussa Sangare, πρόεδρο της κοινότητας της Ακτής Ελεφαντοστού. Αυτός ο δεσμός παραμένει ισχυρός. Το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου, το African Voices φέρνει στο προσκήνιο τις εθνικές κοινότητες από το Καμερούν, το Κονγκό, το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Σενεγάλη και τη Σιέρα Λεόνε.

Θα γίνουν συζητήσεις για το πώς οργανώνονται οι μετανάστες στην ελληνική κοινωνία, αλλά και εργαστήρια χορού. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, θα ανήκει στους ήχους της Δυτικής Αφρικής, με όργανα όπως το μπαλαφόν και το νγκόνι από τους Kélenya Band. Το κλείσιμο εκείνης της ημέρας με τους Sisso & Maiko από την Ουγγάντα και τον καταιγιστικό singeli ρυθμό τους, θα είναι σίγουρα ένα από τα πιο χορευτικά highlight της διοργάνωσης».

Το Διεθνές Δίκτυο: Η «Κόλλα» μεταξύ των πόλεων

«Η λέξη-κλειδί για εμάς φέτος είναι το “δίκτυο”. Αλλά και η λέξη “κόλλα”. Το ραδιόφωνο είναι η συγκολλητική ουσία που ενώνει καλλιτέχνες και ιδέες. Το τελευταίο τριήμερο (26-28 Ιουνίου) είναι αφιερωμένο στη συνεργασία μας με το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες (από το οποίο δανειστήκαμε την ιδέα του ραδιοφώνου μέσα σε πάρκο) και το εμβληματικό The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη.

Φανταστείτε ένα δίκτυο που ξεκινά από την Αθήνα, περνά στη Δυτική Ευρώπη και διασχίζει τον Ατλαντικό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένας Έλληνας DJ μπορεί μέσω αυτής της γέφυρας να βρεθεί να παίζει στις Βρυξέλλες ή στη Νέα Υόρκη. Στο πάρκο θα υποδεχτούμε τον Lefto Early Bird, τον Aquiles Navarro, τη Lovie και τον Toribio, ενώ το μεγάλο κλείσιμο της Κυριακής 28/06 θα ανήκει στον Βραζιλιάνο RHR, έναν από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, που φέρνει τη βραζιλιάνικη παράδοση μέσα στη σύγχρονη χορευτική ηλεκτρονική μουσική.

Ηχητικά ταξίδια και εκπομπές λόγου

«Στο Stegi.Radio: Live from the Park δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα DJs sets. Δίνουμε μεγάλη σημασία στον λόγο και στο περιεχόμενο. Την Τρίτη 16 Ιουνίου, οι Beirut Groove Collective θα μας μυήσουν στη funk και την αραβική ντίσκο των 60s και 70s. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η Tash LC, παραγωγός του BBC, θα μας παρουσιάσει ένα συναρπαστικό listening session: το ταξίδι ενός ήχου από τη Τζαμάικα του 1960 μέχρι σήμερα, αναλύοντας πώς ένα τραγούδι αλλάζει μορφή μέσα στις δεκαετίες».

Highlights: Η μουσική ως «συγκολλητική ουσία»

17 ημέρες, 68 slots: Ένας μαραθώνιος από DJs και live sets που καλύπτουν κάθε γωνιά του σύγχρονου ήχου.

Διεθνείς συνεργασίες: Η συνέχεια της σύμπραξης με το Kiosk Radio (Βρυξέλλες) και το The Lot Radio (Νέα Υόρκη).

African Voices: Ένα διήμερο (20-21 Ιουνίου) αφιερωμένο στις αφρικανικές κοινότητες της πόλης.

Η επιστροφή του Γιάννη Πετρίδη: Μια μυσταγωγική βραδιά με τους Dead Can Dance.

Global ήχοι: Από το singeli της Ουγγάντας μέχρι τη funk της Βηρυτού.

Το Πεδίον του Άρεως μας περιμένει να γίνουμε μέρος αυτής της όασης, να πιούμε ένα ποτό, να ανταλλάξουμε απόψεις και να αφήσουμε τη μουσική να γίνει ο συνδετικός μας ιστός.

INFO STEGI.RADIO: Live from the Park Ημερομηνίες: 12 – 28 Ιουνίου 2026

Τοποθεσία: Πεδίον του Άρεως, Αθήνα

Ωράριο: Δευτέρα – Κυριακή | 19:00 – 23:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Live Broadcast: stegi.radio (Channel 3) & Onassis Stegi App

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