Wim Wenders: «Δεν θα άφηνα κανέναν να παρέμβει στην επιλογή της μουσικής στις ταινίες μου»

«Θα ήμουν ανόητος να αφήσω οποιονδήποτε να αναλάβει το μόνο κομμάτι που είναι πραγματικά διασκεδαστικό πια. Το να βρεις τη μουσική ή να τη συνθέσεις ή να συνεργαστείς με τους μουσικούς – αυτό είναι σχεδόν το πιο ικανοποιητικό κομμάτι ολόκληρου του έργου. Δεν θα άφηνα κανέναν να παρέμβει σε αυτό το κομμάτι» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Wim Wenders για τη σχέση του με την επιλογή της μουσικής στις ταινίες του. Με αφορμή το τριήμερο αφιέρωμα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, «Wim Wenders: Η μεγάλη αναδρομή», από 14 έως 16 Νοεμβρίου με προβολές, masterclass, συζήτηση και 3D film installation, εξετάζουμε την αδιάρρηκτη σχέση του κορυφαίου Γερμανού κινηματογραφιστή με τη μουσική και την επιλογή της μουσικής στις ταινίες του.

Στις 24 μεγάλου μήκους και στις 15 μικρού μήκους ταινίες που έχει στο ενεργητικό του, ήδη από τα πρώτα έργα ο Wim Wenders συχνά βάζει όλη την αγαπημένη του μουσική ως έναν ακόμα κύριο πρωταγωνιστή στο κινηματογραφικό του σύμπαν, κάνοντάς μας να ακούμε τη μουσική «του» ενώ βλέπουμε με τα «δικά» του μάτια.

Στην ιστοσελίδα του ίδιου του δημιουργού, η μουσική πιάνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο διαβάζουμε αναλυτικά και καταλαβαίνουμε περισσότερα για το πώς ο ίδιος βιώνει και αντιλαμβάνεται τη σχέση: Ο δεσμός μεταξύ κινηματογράφου και μουσικής είναι κάτι συνηθισμένο όχι μόνο από την εποχή της εφεύρεσης του ηχητικού κινηματογράφου. Η μουσική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της κινηματογραφικής εμπειρίας και στις λεγόμενες βωβές εποχές του κινηματογράφου - είτε πρόκειται για ένα γραμμόφωνο που παίζει τη μουσική, ένα όργανο ή μια ολόκληρη ορχήστρα που συνοδεύει τις κινούμενες εικόνες.

Από τα πρώτα του βήματα ως σκηνοθέτης και μετά, πίσω στη νεοσύστατη σχολή κινηματογράφου στο Μόναχο, η χρήση της μουσικής ήταν επίσης αναπόσπαστο κομμάτι στις κινηματογραφικές συνθέσεις του Wim Wenders. Στις περισσότερες ταινίες του, αργά ή γρήγορα θα συναντήσετε ένα τζουκ μποξ, ένα πικάπ ή ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου που χρησιμεύει ως soundtrack για τις κινούμενες εικόνες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις η μουσική φαίνεται να είναι η κινητήρια δύναμη που κρατά την ταινία σε κίνηση. Αυτό το συναίσθημα το αποκομίζετε ήδη από τα πρώτα του έργα. Με τα χρόνια και σε όλες τις ταινίες, καθώς συγκέντρωσε μια μεγάλη ποικιλία μουσικών στυλ, με παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική, μερικές φορές εισάγοντας νέες φωνές που αργότερα έγιναν διάσημα μουσικά συγκροτήματα.

Μέσα από αυτή την περιέργεια για τη μουσική, μερικά από τα soundtrack του απέκτησαν cult status, όπως η εμβληματική slide κιθάρα του Ry Cooder στην ταινία «Παρίσι, Τέξας», η διάσημη αναβίωση της κουβανέζικης μουσικής από το ντοκιμαντέρ του «Buena Vista Social Club», η ειδική επιλογή για το «Until the End of the World» ή απλώς τα «3 American LP», μια πρώιμη ταινία μικρού μήκους και πολλά άλλα. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Wenders έγινε φίλος με πολλούς διεθνώς διάσημους μουσικούς όπως ο Lou Reed, ο Nick Cave, ο Ry Cooder, οι U2 ή οι The Eels, κάτι που οδήγησε και σε μερικά μουσικά βίντεο υπό τη σκηνοθεσία του.

Ως πρωτοπόρος που αναζητά συνεχώς νέα κομμάτια και μουσικός ειδικός με μια τεράστια συλλογή δίσκων όλων των ειδών, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Wim Wenders μπορεί να εντοπιστεί να επιλέγει μουσική σε πάρτι εκτελώντας χρέη Dj.

Από το Summer in the Cities του 1970 -την ταινία ντεμπούτο του- με τις επιλογές των The Kinks να πρωτοστατούν μέχρι τη «happiness playlist» της πιο πρόσφατης ταινίας του The Perfect days – οι μουσικές επιλογές του Wim Wenders είναι αναγνωρίσιμες όσο και η αισθητική και η σκηνοθετική του υπογραφή ή η οπτική του. Όταν ακούς τους τίτλους Paris Texas, Pina, Buena Vista Social Club, η μουσική κάνει τόσο έντονη την παρουσίαση της, που πρώτα παίζεις στο μυαλό σου τους ήχους και ύστερα βλέπεις τις εικόνες και τις σκηνές ή τα πρόσωπα των χαρακτήρων – καθιστώντας τη μουσική στις ταινίες του ένα στοιχείο αναπόσπαστο και καθοριστικό της τελικής απήχησης που έχει συνολικά το έργο του Wenders.

Ο Wenders, ο οποίος γεννήθηκε στο Ντίσελντορφ λίγο μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μεγάλωσε ακούγοντας ροκ εν ρολ στο Ραδιόφωνο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και στο Ραδιόφωνο του Λουξεμβούργου. Ως μικρός, συνήθιζε να κρύβει ένα ραδιόφωνο κάτω από το μαξιλάρι του, καθώς οι γονείς του δεν ενέκριναν τόσο πολύ την αμερικανική μουσική. Χωρίς πικάπ στο σπίτι, ο Wenders ξεκίνησε τη συλλογή δίσκων του, αποθηκεύοντας τους δίσκους στο σπίτι ενός φίλου. Όπως του άρεσε να λέει, «Η συλλογή μου ήταν, ας πούμε, στην εξορία».

Perfect Days: Το soundtrack της ευτυχίας

Θα χρειαζόμασταν πολλά άρθρα και πολλές χιλιάδες λέξεις για να γράψουμε για τα soundtrack όλων των ταινιών του Wim Wenders, για αυτό θα σταθούμε λίγο μόνο στην τελευταία του ταινία, η οποία ωστόσο εμπεριέχει τα βασικά σημεία και των μουσικών του επιλογών αλλά και της μουσικής του φιλοσοφίας και της στάσης ζωής του.

Ενσαρκώνοντας ένα συναίσθημα αυτάρκειας και εσωτερικής πληρότητας ο πρωταγωνιστής του Perfect Days, ζει μια αναλογική ζωή, τραβώντας φωτογραφίες δέντρων με την κινηματογραφική του κάμερα και ακούγοντας μουσική σε κασέτες – με καλλιτέχνες όπως οι The Animals, η Patti Smith, ο Otis Redding, ο Van Morrison και η Nina Simone. Όπως πολλοί από εμάς, ο Hirayama είναι κλειδωμένος σε μια χρονοκάψουλα, της μουσικής με την οποία μεγάλωσε. «Έχω περίπου 20.000 δίσκους βινυλίου. Αν απαριθμούσα όλη τη μουσική που έχω, μπορώ να ακούσω μόνο το 10% αυτής», ο Wenders παραδέχεται σε συνέντευξή του ότι ζηλεύει τον λιτό τρόπο ζωής του χαρακτήρα του. «Υπάρχει πάρα πολύ από οτιδήποτε [τώρα] και δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Όλα τα βιβλία που αγοράζω, όλα τα χρώματα και οι μπογιές που αγοράζω... επειδή πάντα ήθελα να ζωγραφίσω λίγο ξανά... Μπορώ να ανοίξω ένα χρωματοπωλείο! Και έχω πάρα πολλά από όλα στη ζωή μου - όπως όλοι οι άλλοι που γνωρίζω - και λίγο χρόνο. Και ο Hirayama ήταν ο άντρας που έχω μέσα μου που έχει αρκετά από όλα και δεν χρειάζεται περισσότερα. Δεν έχει ποτέ την αίσθηση ότι του λείπει τίποτα».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «Perfect Day» του Lou Reed είναι το σήμα κατατεθέν της ταινίας. Ο Reed, ο οποίος έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία του Wenders το 1993 Faraway, So Close!, άσκησε τεράστια επιρροή στον δημιουργό όλα αυτά τα χρόνια. «Οι Velvet Underground μου έσωσαν τη ζωή», τονίζει σε συνέντευξή του, επικαλούμενος τους στίχους του τραγουδιού «Rock And Roll» του 1969 του συγκροτήματος με επικεφαλής τον Ree». Επίσης στο soundtrack υπάρχει το τραγούδι των Velvets «Pale Blue Eyes», ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι για τον Wenders. «Ο Lou Reed είναι μια δυνατή φωνή στην ταινία», τονίζει ο σκηνοθέτης.

Έπειτα, υπάρχει η Nina Simone, της οποίας το εκπληκτικό «Feeling Good» κλείνει την ταινία Perfect Days. «Η Nina Simone είναι μια από τις μεγάλες ηρωίδες της ζωής μου και για μερικούς άλλους ανθρώπους», λέει ο Wenders, επικαλούμενος τον αείμνηστο φίλο του Sam Shepard, τον θρυλικό Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα που έγραψε το Paris, Texas και το Don’t Come Knocking του 2005, ο οποίος «ήταν βοηθός της Nina Simone για ένα χρόνο και έκανε ό,τι χρειαζόταν στις παραστάσεις της... να της φέρνει καφέ και νερό γιατί ήθελε απλώς να την εξυπηρετεί» αποκαλύπτει ο Wenders.

Λίγο πριν το αφιέρωμα «Wim Wenders: Η μεγάλη αναδρομή», βάλε να δεις κάποια από την ταινία του ή να ακούσεις κάποια playlist από τα soundtracks των ταινιών του, σίγουρα θα απολαύσεις κάτι από τη μαγεία του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη της εικόνας και του ήχου – περισσότερα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 14-16 Νοεμβρίου.

INFO: Wim Wenders: Η μεγάλη αναδρομή – Προβολές, masterclass, συζήτηση και 3D film installation στη Στέγη