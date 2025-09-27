"From Mars To Sirius": Πριν 20 χρόνια κυκλοφορεί ο δίσκος που άλλαξε το ακραίο μέταλ

Φυσικά οι Gojira είχαν ήδη στην φαρέτρα τους τα Terra Incognita (2001) και The Link (2003). Αν και καταπληκτικοί δίσκοι on their own, το From Mars To Sirius ήταν εκείνο που έφερε την έκρηξη. Πιο ώριμη σύνθεση, επικές δομές και τραγούδια που μπόρεσαν να επικοινωνήσουν πέρα από τα στεγανά του underground. Η εκρηκτική υποδοχή του δίσκου οδήγησε σε ραγδαία άνοδο της δημοτικότητας του συγκροτήματος. Δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε σε πολύ βάθος για να βρούμε το γιατί. Ο δίσκος δεν μπάζει από πουθενά. Όλα τα κομμάτια είναι memorable και άρτια τόσο σε συνθετικό, όσο και σε θεματικό επίπεδο. Συνδιάζουν τέλεια την ακρότητα του Death Metal με μοντέρνες πινελιές, έντονη συναισθηματική φόρτιση και ευαισθησία σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Κομμάτια όπως το επικό “Flying Whales” με τη μνημειώδη εισαγωγή που πλέον είναι κουλ να μισούμε (αναφορά αποκλειστικά για Whaleposters) , το "Heaviest Matter of The Universe" που σαρώνει τα πάντα στο διάβα του, το “Backbone” με το χαρακτηριστικό του riff που ΑΥΤΟ όντως είναι το βαρύτερο πράγμα στο σύμπαν, το συναισθηματικό "Where Dragons Dwell" όπου το ένα riff είναι καλυτερο από το προηγούμενο και φυσικά το εκπληκτικό "Global Warming" είναι μονάχα αυτά που ξεχωρίζω εγώ.

FROM MARS TO SIRIUS by GOJIRA

Η παρακαταθήκη του From Mars To Sirius παραμένει ισχυρή ακόμη και σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, και πλέον δεν θεωρώ υπερβολή τον χαρακτηρισμό που είχα διαβάσει κάποτε πως είναι «το Master of Puppets της νέας εποχής» για τον ακραίο ήχο. Η πιο πρόσφατη στιγμή-σταθμός για τους Gojira ήρθε το καλοκαίρι του 2024, όταν εμφανίστηκαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Για μια μπάντα που ανήκει στον χώρο του ακραίου ήχου, μια τέτοια εμφάνιση ισοδυναμεί με την απόλυτη αναγνώριση. Επιβεβαίωσε πόσο μακριά έχει φτάσει το όραμα των Gojira, από τα μικρά clubs της Γαλλίας μέχρι την παγκόσμια σκηνή. Στην τελευταία τους εμφάνιση στο Release Athens Festival απέδειξαν για άλλη μια φορά τo ότι ειναι μια από τις καλύτερες live bands, ενώ το βλέμμα όλων μας πλέον στρέφεται στο καλοκαίρι του 2026, όταν θα επιστρέψουν στη χώρα μας στο ΟΑΚΑ, δίπλα στους Metallica, και τους Knocked Loose για μια συναυλία που προμηνύεται ιστορική. Μια σύμπραξη της παλιάς φρουράς με το νέο αίμα.