RL Burnside (23.11.1926 – 01.09.2005): Ο τελευταίος θρύλος του μπλουζ

Ο RL Burnside γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1926 είτε στο Harmontown του Cottege Hill είτε στο Blackwater Creek, στην αγροτική περιοχή της κομητείας Lafayette του Μισισιπή – εκεί όπου διαδραματίζονται οι περισσότερες ιστορίες του William Faulkner. Ο πατέρας του εγκατέλειψε νωρίς την οικογένεια και ο Burnside μεγάλωσε με τη μητέρα του, τους παππούδες του και αρκετά αδέρφια του. Τα αρχικά το μακρού του ονόματος ενδεχομένως αντιστοιχούν στα ονόματα Robert Lee.

Από την ηλικία των 16 ετών έπαιζε φυσαρμόνικα και ασχολήθηκε με την κιθάρα – ο ίδιος δήλωσε ότι έπαιξε για πρώτη φορά δημόσια σε ηλικία 21 ή 22 ετών. Διδάχθηκε κυρίως από τον τοπικό θρύλο Mississippi Fred McDowell, ο οποίος ήταν γείτονας με τους Burnside. Άλλοι ντόπιοι δάσκαλοι ήταν ο θείος του Ranny Burnette, ο Jessy Vortis και πιθανώς ο Stonewall Mase. Ο Burnside συμμετείχε επίσης στην ενοριακή την εκκλησιαστική χορωδία, και αργότερα ανέφερε τους Muddy Waters, Lightnin' Hopkins και John Lee Hooker ως επιρροές στην μουσική του διαμόρφωση

Σικάγο μπλουζ

Στα χρόνια του Great Migration, της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης των Αφροαμερικανών από τον αγροτικό Νότο στον βιομηχανικό Βορρά προ ανεύρεση εργασίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 ο Burnside εγκαταστάθηκε στο Σικάγο, όπου ζούσε ο πατέρας του από τότε που χώρισε από τη μητέρα του, προσδοκώντας σε καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες. Βρήκε δουλειά σε εργοστάσια μετάλλου και γυαλιού, έκανε παρέα με τον ξάδελφο του Muddy Waters και σύχναζε στα μπλουζ στέκια της οδού Maxwell, της Μέκκας του Chicago-blues.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως ήλπιζε. Μέσα σε ένα χρόνο, ο πατέρας του, δύο αδέρφια του και δύο θείοι του δολοφονήθηκαν. Τρία χρόνια μετά την άφιξή του στο Σικάγο, ο Burnside αναγκάστηκε υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, να επιστρέψει εσπευσμένα νότια.

Παράνομο αλκοόλ και καταναγκαστικά έργα

Παντρεύτηκε την Alice May Taylore το 1949 ή το 1950. Μετακόμισε αρκετές φορές τη δεκαετία του 1950, μεταξύ Μέμφις του Τενεσί, του Δέλτα του Μισισιπή και των ορεινών περιοχών του βόρειου Μισισιπή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Δέλτα, γνώρισε τους περίφημους μπλουζίστες Robert Lockwood Jr και Alec Rice Miller – πιο γνωστό ως Sonny Boy Williamson I.

Σε ένα παιχνίδι ζαριών εκείνη την περίοδο, ο Burnside σκότωσε έναν άνδρα, δικάστηκε για φόνο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση και καταναγκαστικά έργα (αυτή τη σημασία έχει ο σκληρός όρος “Parchment Farm”, που αναφέρεται σε πλήθος blues και country τραγουδιών∙ διαφέρει κατά πολύ από την «Αγροτική Φυλακή», όπως την εννοούμε στην Ελλάδα, που θεωρείται ηπιότερη μορφή φυλάκισης). Αργότερα θα διηγηθεί ότι το λευκό αφεντικό του εκείνη την εποχή είχε κανονίσει να τον απελευθερώσει μετά από έξι μήνες, καθώς χρειαζόταν τις δεξιότητες του Burnside ως οδηγού τρακτέρ, για την περίοδο της συγκομιδής. «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν», είπε αργότερα ο Burnside. «Ήθελα απλώς να πυροβολήσω τον γιο της σκύλας στο κεφάλι και δύο φορές στο στήθος. Ο θάνατός του ήταν μεταξύ αυτού και του Κυρίου».

Ο Burnside πέρασε τα επόμενα 45 χρόνια στις κομητείες Panola και Tate, στο βόρειο Μισισιπή. Αρχικά, έζησε σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες κατοικίες, εργαζόμενος μέχρι τη δεκαετία του 1980 ως επίμορτος καλλιεργητής βάμβακος και σόγια, ως επαγγελματίας ψαράς στον ποταμό Ταλαχάσι, πουλώντας τα αλιεύματά του από πόρτα σε πόρτα, και ως οδηγός φορτηγού. Αργότερα μετακόμισε πιο κοντά στο Holly Springs της Βόρειας Καρολίνας. Αφού επέστρεψε στο Μισισιπή, ξανάριχε να παίζει πιο συστηματικά κιθάρα σε μπαρ, πάρτι ανοιχτών θυρών και σε περιστασιακά φεστιβάλ. Λειτουργούσε επίσης τα δικά του juke joints, όπου σέρβιρε το θρυλικό (και διαβόητο) λαθρεμπόριο λαθραίων ποτών της περιοχής.

Για δεκαετίες, ο Burnside έπαιζε σε διάφορα κυκλώματα μουσικής σε όλο το βόρειο Μισισιπή, πραγματοποιώντας μαραθώνια σε ετοιμόρροπα κτίρια από σανίδες, κρυμμένα βαθιά μέσα στο δάσος, και κερδίζοντας 10 δολάρια τη βραδιά και όλο το ουίσκι που μπορούσε να πιει αυτός και η μπάντα του, στην οποία συμμετείχαν οι γιοι του Joseph και Daniel και ο κουνιάδος του Calvin Johnson.

«Έρχονταν άνθρωποι από παντού», θυμάται. «Δεν υπήρχαν καβγάδες ή τίποτα, μόνο πολύ τζόγος και ποτό. Παίζαμε μέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Διασκέδαζα πολύ εκείνες τις μέρες».

Field recordings

Οι πρώτες ηχογραφήσεις του Burnside ήταν field recordings και έγιναν το 1967 από τον George Mitchell, τότε μεταπτυχιακό φοιτητή δημοσιογραφίας. Ο Mitchell και η σύζυγός του επιδόθηκαν σε ένα 13ήμερο καλοκαιρινό ταξίδι στο Μισισιπή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τις πρώτες ηχογραφήσεις αρκετών καλλιτεχνών του country blues. Ο Mitchell έγραψε ότι ο Fred McDowell δεν του είχε πει για τον Burnside, πιθανώς επειδή ο Burnside αποτελούσε «μεγάλο ανταγωνισμό». Έξι από τα τραγούδια, που παίχτηκαν σε ακουστική κιθάρα που δάνεισε στον Burnside ο Mitchell, κυκλοφόρησαν μετά από δύο χρόνια από την Arhoolie Records του Σαν Φρανσίκο. εννέα άλλα βρίσκονται σε μεταγενέστερους δίσκους. Ένα άλλο άλμπουμ ακουστικού υλικού ηχογραφήθηκε το 1969 για την Adelphi Record , το οποίο δεν κυκλοφόρησε παρά τριάντα χρόνια αργότερα. Οι ηχογραφήσεις από το 1975 είχαν παρόμοια μοίρα.

Σε αυτές τις ηχογραφήσεις, ο Burnside έπαιζε ακουστική κιθάρα και τραγουδούσε, ενώ σε μερικά κομμάτια υπήρχε συνοδεία φυσαρμόνικας από τους WC Veasey ή Ulysse Red Ramsey. Το πρώιμο ρεπερτόριό του περιλάμβανε αγαπημένα του κομμάτια καλλιτεχνών από το Δέλτα και το Μέμφις ή το επαρχιακό Τενεσί: επιτυχίες των John Lee Hooker, Muddy Waters, Howlin' Wolf και Elmore James και λιγότερο γνωστά τραγούδια των Yank Rachell, Lightnin' Hopkins και Lonesome Sundown.

Από το 1980 έως το 1986, ο Burnside ηχογράφησε για την ολλανδική δισκογραφική Old Swingmaster και για τη γαλλική δισκογραφική Arion, κυρίως σόλο ή με συνοδεία φυσαρμόνικας: ο Johnny Woods συμμετείχε σε ορισμένες περιπτώσεις (ηχογράφησε επίσης ως κύριος καλλιτέχνης, με συνοδεία κιθάρας από τον Burnside). Ο Curtis Salgado συμμετείχε μία φορά σε μια ηχογράφηση στη Νέα Ορλεάνη. Οι επιλογές επικεντρώθηκαν σε υλικό από την Ηill Country και σε πιο έντονα, λιγότερο χορευτικά τραγούδια των Lightnin' Hopkins, Muddy Waters και John Lee Hooker. Το αποτέλεσμα ήταν τέσσερις ακόμη κυκλοφορίες σε LP.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Burnside αποσύρθηκε από τις αγροτικές εργασίες και ασχολήθηκε περισσότερο με τη μουσική. Για περίπου 12 χρόνια συνεργάστηκε με τον αρπιστή John (Johnny) Maurice Nuremberg με έδρα τη Νέα Ορλεάνη. Εμφανίστηκε μπροστά σε μεγάλα πλήθη σε μεγάλες εκδηλώσεις όπως η Παγκόσμια Έκθεση Εμπορίου της Λουιζιάνα του 1984 και το Φεστιβάλ Μπλουζ του Σαν Φρανσίσκο του 1986. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 περιόδευε περίπου «μία φορά το χρόνο ή ίσως δύο φορές», και σύμφωνα με μια αναφορά το 1985 είχε πάει στην Ευρώπη 17 φορές.

1991–2005: Αναγέννηση

Το 1991 δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη εταιρεία Fat Possum. Ιδρυτές της ήταν ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Living Blues, Peter Redvers-Lee, ο οποίος σπούδασε Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή και ο Matthew Johnson, αρθρογράφος του ίδιου περιοδικού. Η Fat Possum, με έδρα το Water Valley και την Οξφόρδη του Μισισιπή, αρχικά επικεντρώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ηχογράφηση έως τότε άγνωστων ή επισκιασμένων καλλιτεχνών μπλουζ του Μισισιπή (συνήθως από την Οξφόρδη ή το Holly Springs). Δύο από τους πρώτους που ενέταξε στον κατάλογό της ήταν ο Junior Kimbrough και ο RL Burnside. Ο Burnside παρέμεινε στην Fat Possum έως τον θάνατό του.

Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το άλμπουμ Bad Luck City (1992), με τη συμμετοχή των Sound Machine, ενώ ακολούθησε το Too Bad Jim το 1994.

Το 1992 εμφανίστηκε στην ταινία Deep Blue που βρήκε σημαντική αφήγηση και έκανε πολλές εμφανίσεις συνοδευόμενος από τον προστατευόμενό του Kenny Brown και τον εγγονό του Cedric Burnside. Εκείνη την περίοδο. σε μια συναυλία του στη Νέα Υόρκη, ο Burnside τράβηξε την προσοχή του Jon Spencer, τραγουδιστή/κιθαρίστα των Blues Explosion. Ξεκίνησε μαζί τους περιοδεία το 1995, προσελκύοντας πολλούς νέους φανς. Το άλμπουμ του 1996, A Ass Pocket of Whiskey, ηχογραφήθηκε με το συγκρότημα του Spencer και διαφημίστηκε για το κοινό τους, αλλά πιστώθηκε στον Burnside. Κέρδισε διθυραμβικές κριτικές και επαινέθηκε από τον Bono και τον Iggy Pop . Το περιοδικό Billboard έγραψε ότι «ακούγεται σαν να μην έχει κυκλοφορήσει ποτέ κανένα άλλο άλμπουμ μπλουζ».

Στη συνέχεια η Fat Possum στράφηκε στην παραγωγή μουσικής στην οποία ηχογραφημένα υλικά ρεμιξάρονταν από τον παραγωγό Tom Rothrock, με στόχο τους ακροατές της downtempo και hip-hop μουσικής. Το πείραμα ξεκίνησε με ένα κομμάτι στο άλμπουμ στο Mr. Wizard (1997) και εξελίχθηκε σε ένα πλήρες σετ με το Come On In (1998).

Ο Burnside συνέχισε τις περιοδείες πιο εκτεταμένα από ποτέ. Άνοιξε τις συναυλίες των Beastie Boys, ήταν καλεσμένος στο Late Night with Conan O'Brien και στο Reverb του HBO, παρείχε ψυχαγωγία σε ιδιωτικές εκδηλώσεις όπως το πάρτι γενεθλίων του Richard Gere, και συμμετείχε σε κοινές ή επίσημες εμφανίσεις με άλλους καλλιτέχνες της Fat Possum (T-Model Ford, Paul "Wine" Jones, CeDell Davis, Robert Cage και Robert Belfour).

Σύντομα, ωστόσο, η υγεία του ηλικιωμένου Burnside επιδεινώθηκε. Yποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς το 1999. Καθώς οι περιοδείες του μειώνονταν στο ελάχιστο, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Wish I Was In Heaven Sitting Down (2000), στο οποίο άφησε την κιθάρα σε άλλους μουσικούς (Rick Holmstrom , Smokey Hormel , John Porter και εστίασε στα φωνητικά. Μετά από καρδιακή προσβολή το 2001, οι γιατροί τον συμβούλεψαν να σταματήσει να πίνει. Ο Burnside το έκανε, αλλά δήλωσε ότι η αλλαγή τον άφησε «ανίκανο να παίξει».

Αυτά τα άλμπουμ remix έλαβαν ανάμεικτες κριτικές, με ορισμένους να περιγράφουν τα αποτελέσματα ως «αφύσικα», ενώ άλλους να επαινούν το παιχνιδιάρικο πνεύμα ή «τον τρόπο που συνδυάζει την αυθεντική αίσθηση της μπλουζ με τη νέα τεχνολογία». Εμπορικά πάντως, τα remix κρίνονται επιτυχημένα. Το καθένα ξεπέρασε το προηγούμενο στο chart των Blues Albums του Billboard. Δύο κομμάτια από το άλμπουμ Come On In συμπεριλήφθηκαν στο soundtrack της περίφημης τηλεοπτικής σειράς Sopranos. Το "Let My Baby Ride" από το ίδιο άλμπουμ συμπεριλήφθηκε στο 120 Minutes του MTV και το "Rollin' & Tumblin'" συνόδευσε μια τηλεοπτική διαφήμιση της Nissan το 2002 . Αλλά και το ζωντανό, χωρίς remix, άλμπουμ Burnside on Burnside (2001) έφτασε στο νούμερο 4 του chart Blues Albums του Billboard και ήταν υποψήφιο για Grammy.

O Burnside υπέστη άλλη μία καρδιακή προσβολή τον Νοέμβριο του 2002, γεγονός που βραχυκύκλωσε τυχόν μελλοντικά επαγγελματικά του σχέδια. Ωστόσο, συνέχισε να συμμετέχει ως guest τραγουδιστής σε ορισμένες εκδηλώσεις, όπως στο Bonnaroo Music Festival, το 2004, την τελευταία του δημόσια εμφάνιση. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο St. Francis στο Μέμφις, την 1η Σεπτεμβρίου 2005, σε ηλικία 78 ετών. Είναι θαμμένος στο νεκροταφείο Free Springs στο Harmontown του Μισισιπή. Το 2014 εισήχθη στο Blues Hall of Fame του Μέμφις.

Πέρα από τους Jon Spencer Blues Explosion, μεγάλοι θαυμαστές της μουσικής του RL Burnside είναι μεταξύ άλλων οι North Mississippi All Stars και οι Black Keys — οι τελευταίοι διασκεύασαν δύο κομμάτια του στο άλμπουμ Delta Cream του 2021. Στο σινεμά η περσόνα του ενέπνευσε δευτερεύοντες χαρακτήρες ταινίες όπως το Black Snake Moan του 2008 και το πρόσφατο Sinners.

Wild man blues

Ο Burnside είχε μια δυνατή, τραχιά και εκφραστική φωνή, η οποία δεν έχανε με την ηλικία, αλλά μάλλον έγινε πλουσιότερη. Το φωνητικό του στυλ χαρακτηρίζεται από την τάση να «σπάει» σε φαλτσέτο, συνήθως στο τέλος μεγάλων νοτών.

Έπαιζε ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, με και χωρίς slide. Το στυλ του στο παίξιμο, που ήταν βαρύ σε drone, ήταν πιο συγγενικό με το country blues του Βόρειου Μισισιπή παρά με το blues του Δέλτα. Όπως και άλλοι μουσικοί του country blues, δεν τηρούσε πάντα αυστηρά μοτίβα μπλουζ 12 ή 16 μέτρων, προσθέτοντας συχνά επιπλέον ρυθμούς σε ένα μέτρο όπως έκρινε κατάλληλο. Η μουσική του ήταν υπνωτική, με σόλο που μπορούσαν να πάνε οπουδήποτε, από βαθιά blues μέχρι funk, σε μια ατονική, free-style και άγρια ​​ατμόσφαιρα.

Όπως συνέβαινε και με το πρότυπό του, τον John Lee Hooker, οι πρώτες ηχογραφήσεις του Burnside ακούγονται αρκετά παρόμοιες μεταξύ τους, ακόμη και επαναλαμβανόμενες, στο φωνητικό και οργανικό στυλ. Πολλά από αυτά τα τραγούδια αποφεύγουν τις παραδοσιακές αλλαγές συγχορδιών υπέρ μίας μόνο συγχορδίας ή ενός απλού μοτίβου μπασογραμμής που επαναλαμβάνεται σε όλη τη διάρκεια. Ο Burnside έπαιζε κιθάρα με τα δάχτυλα —χωρίς πένα— και συχνά σε ανοιχτό κούρδισμα.

Όπως και ο φίλους του, ο T-Model Ford, ο Burnside προτιμούσε μια απλοποιημένη προσέγγιση στα μπλουζ, που χαρακτηριζόταν από μια «ποιητική ωμότητα». Διατήρησε την περσόνα ενός σκληρά εργαζόμενου ανθρώπου που ζούσε μια ζωή γεμάτη αγώνα, ενός πότη, ενός λανθάνοντος εγκληματία που τραγουδούσε τραγούδια αλαζονείας και εσωτερικής εξέγερσης.

Burnside’s Finest

Too Bad Jim (Fat Possum, 1994)

Ο Burnside έμαθε από τον Fred McDowell, τον John Lee Hooker και τον Lightnin' Hopkins, πρόσθεσε και κάποια στοιχεία από την ηλεκτρική ερμηνεία του Muddy Waters στη μουσική του Delta, όμως οι ηχογραφήσεις τους ακούγονται πολύ πιο ωμές, με πρωτόγονες αυλακώσεις. Ο μοναδικός ίσως μπλούζμαν που τον συναγωνιζόταν σε τραχύτητα ήταν ο Hound Dog Taylor. Όσο για τους μουσικούς: τις περισσότερες φορές υπάρχει μόνο ένας κιθαρίστας και ένας ντράμερ. Ο Burnside συνοδεύεται από τον Calvin Jackson στα ντραμς, τον sideman Kenny Brown στην κιθάρα και, στο «.44 Pistol» από τον γιο του Dwayne Burnside στο μπάσο.

Το "Shake 'em On Down" βασίζεται σε ένα τραγούδι του Bukka White και ακούγεται τόσο κλασικό όσο το "Crossroads" ή το "Dust My Broom", ενώ και η διασκευή του στο "When My First Wife Left Me" του Hooker είναι εντυπωσιακή, ακούγοντας σαν τον αυθάδη ξαδερφάκι του "Boogie Chillen". Επίσης, τα πιο αργά κομμάτια, όπως η διασκευή του στο "Short-Haired Woman" και το "Death Bell Blues" του Hopkins, έχουν αυτόν τον πρωτόγονο πυρήνα που υπάρχει σε όλο το άλμπουμ. Προτιμώ όμως το συγκρότημα να ροκάρει, γιατί τότε ξεκινάει πραγματικά το πάρτι , και ίσως και επειδή μου αρέσουν οι κιθάρες είναι πραγματικοί δυναμίτες. Τα "Fireman Rings the Bell", "Old Black Mattie" και ".44 Pistol" ακούγονται τόσο απλά όσο έρχονται, με βρώμικη slide κιθάρα και βαριά τύμπανα. Είναι αυθεντικά, άγριά, υπνωτικά….Στο εξάλεπτο "Goin' Down South", η ερμηνεία του Burnside στο τραγούδι του Mississippo Fred McDowell, είναι απλώς ανυπέρβλητη. Ακαταπόνητο slide, αρχέγονο πάθος, ασταμάτητη ενέργεια.

A Ass Pocket of Whiskey (Fat Possum, 1996)

Ηχογραφημένο σε ένα μεθυσμένο απόγευμα, με τη βοήθεια των Blues Explosion, και τόσο παιδικό όσο υποδηλώνει ο τίτλος, το A Ass Pocket of Whiskey μπορεί κάλλιστα να είναι η πιο βρώμικη κυκλοφορία του Burnside, ένα είδος post-core blues του Μισισίπι. Με την παρουσία τεσσάρων κιθαριστών (Burnside, ο βοηθός του Kenny Brown, Jon Spencer, Judah Bauer), ως αποτέλεσμα, είναι πολύ πιο θορυβώδες από τα προηγούμενα άλμπουμ, με στρώσεις κιθάρας να χτυπούν η μία πάνω στην άλλη, με κάποια να προχωρούν τραχιά, άλλα να ουρλιάζουν και να θρηνούν με πολλή παραμόρφωση. Τα περισσότερα φωνητικά εκφέρονται από τον RL, αλλά ακόμα καλύτερα είναι συχνά τα παιχνίδια ερωταπαντήσεων που παίζει με τα άλλα μέλη. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του «The Criminal Inside Me» που έχει ένα από τα πιο βρώμικα, λασπωμένα και cool groove που έχει ηχογραφήσει ποτέ ο Burnside, υπάρχει μια ωραία συζήτηση όταν ο Spencer ζητά από τον Burnside μερικά πενταροδεκάρες για να αγοράσει μια σακούλα πατατάκια, και ο Burnside του λέει (ενώ η μουσική σβήνει για λίγο) «Σου λέω, αν δεν φύγεις από εδώ και δεν το κάνεις γρήγορα, αλλιώς θα νοιώσεις το πόδι μου κατευθείαν στον κώλο σου».

Το γνωστό "Goin' Down South" ξεκινά το άλμπουμ και το κάνει καλά, ακούγοντας χαλαρό και υπνωτικό. Μια ενεργητική διασκευή του "Boogie Chillen" του John Lee Hooker ανεβάζει λίγο τον ρυθμό, ακολουθούμενη από ένα άλλο boogie γραμμένο από τον Burnside, το σύντομο "Poor Boy". Όπως και το "The Criminal Inside Me", το "2 Brothers" δεν είναι ένα τυπικό τραγούδι, αλλά αφηγείται μια ιστορία (με κάποια μουσική υπόκρουση), και φυσικά αφορά παρανομίες. Ακολουθείται από ένα εξαιρετικό rave-boogie, το "Snake Drive", το πιο δυνατό, γρηγορότερο και σχεδόν πιο βρώμικο κομμάτι του άλμπουμ, μια πρέζα από ανόθευτο πανκ-μπλουζ με πρωτόγονο παίξιμο κιθάρας και δυνατά ντραμς, ευγενική προσφορά του Russell Simmins. Ένα άλλο κλασικό κομμάτι του Burnside, το "Shake 'em On Down", κλείνει την πρώτη πλευρά. Η δεύτερη πλευρά του άλμπουμ αποτελείται από τραγούδια που έγραψαν μαζί ο Burnside και οι The Blues Explosion, και πιθανότατα αυτοσχεδιάστηκαν εξ ολοκλήρου επί τόπου. Το "Walkin' Blues" είναι ένα αργό και δυνατό μπλουζ κομμάτι και ακολουθεί το "Tojo Told Hitler", ένας ακόμη μονόλογος των Burnside. Η χαοτική ανταμοιβή έρχεται με τη μορφή του "Have You Ever Been Lonely?", πιθανώς ένα από τα πιο θορυβώδη μουσικά κομμάτια που έχει ασχοληθεί ποτέ ένας 70χρονος, με πολλά feedback, παραμόρφωση, ουρλιαχτά, και ψεύτικα κηρύγματα. Είναι επίσης το τραγούδι στο οποίο ο Spencer κάνει την περιβόητη ρουτίνα του «μιλώντας για τα μπλουζ», η οποία αποτελεί αποκορύφωμα στις συναυλίες του εδώ και πολλά χρόνια.

Come on in (Fat Possum, 1998)

Στο Come On In απαντά ο συνδυασμός των επαναλαμβανόμενων delta blues του Burnside με χορευτικά beats και samples, που έχει επιμεληθεί ο Tom Rothrock (κυρίως γνωστός ως βοηθός παραγωγής του Beck). Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ήταν μια ιδέα των ανθρώπων της Fat Possum, οπότε έστειλαν τις κασέτες στον Rothrock, στον οποίο στη συνέχεια δόθηκε πλήρης ελευθερία. Μόνο μετά την ολοκλήρωση του άλμπουμ συναντήθηκαν οι δύο καλλιτέχνες.

Τα πειράματα με beats, samples και loops κρίνονται γενικά από απλώς ενδιαφέροντα έως πολύ επιτυχημένα, όπως στο παράδειγμα της ατημέλητης εκδοχής του "Just Like a Woman". Το "Let My Baby Ride" έχει ένα σκληρό hip-hop beat που τονίζει τη συναρπαστική απλότητα των κιθαριστικών κοψιμάτων του Burnside. Το "Come On In (part 2)" παίρνει το θέμα από το live original, το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά, προσθέτει μερικά beats και σαξόφωνο, δημιουργώντας ένα υπνωτικό groove στη διαδικασία. Επίσης, η δεύτερη εκδοχή του "Come On In", στην οποία γίνεται sample με μια ακόμη μπλουζ πινελιά, είναι αρκετά επιτυχημένη. Εξίσου εντυπωσιακή η δουλειά στο "It's Bad You Know" χάρη στο σόλο της άρπας του αείμνηστου μεγάλου Lester Butler. Στα "Rollin' Tumblin'" και "Please Don't Stay", γίνεται καλό cut 'n paste (αν και το τελευταίο ακούγεται κάπως σαν άσκηση του Moby). Γενικά πάντως, όσους αφρούς κι αν βγάζουν οι πιουρίστες, δεν υπάρχει τίποτα κακό με μια σύγχρονη προσέγγιση που προσπαθεί να συνδυάσει τα καλύτερα και των δύο κόσμων. Πολύ νωρίτερα από αυτό, καλλιτέχνες όπως ο Captain Beefheart (ή πιο πρόσφατα οι Jon Spencer Blues Explosion ή οι Zen Guerilla) συνειδητοποίησαν ότι δεν χρειάζεται να είσαι μαύρος και να «ζεις τα μπλουζ» για να τα πειράξεις. Η ενσωμάτωση στοιχείων της μπλουζ (ή οποιουδήποτε είδους μουσικής) στο δικό σου είδος μουσικής μπορεί να είναι διασκεδαστική και απελευθερωτική, εφόσον δεν καταλήγει σε κούφια μεταμοντέρνα παστίς (κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά). Μπορώ να φανταστώ ότι αρκετοί άνθρωποι ανακάλυψαν τα αυθεντικά blues αφού άκουσαν τον Jon Spencer να τζαμάρει μ’ αυτόν τον 70χρονο από το Μισισιπή.

Wish I Was in Heaven Sitting Down (Fat Possum, 2000)

Όπως και το Come On In, το Wish I Was in Heaven συνδυάζει μπλουζ με beats, scratching, loops και sampling, αλλά αυτή τη φορά τα beats είναι λιγότερο επίμονα και οι επεξεργασίες πιο διακριτικές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Burnside παρέχει μόνο φωνητικά και είχε αντικατασταθεί από μια ομάδα έμπειρων μουσικών όπως ο κιθαρίστας Rick Holmstrom και ο καταπληκτικός ντράμερ Steve Mugallian (εκείνη την εποχή και οι δύο ήταν μέλη της μπάντας του Rod Piazza, των Mighty Flyers, ενός από τα πιο σεβαστά συγκροτήματα στη σύγχρονη μπλουζ), τους βετεράνους της άρπας Johnny Dyer και Lynwood Slim, καθώς και μια ομάδα DJs και άλλων διάφορων electro-fans.

Με τη βοήθεια αυτών των μουσικών, ο Burnside προσφέρει ένα πολύπλευρο άλμπουμ που ισορροπεί ανάμεσα σε καυτά και θορυβώδη κομμάτια (αν και αποτελούν μειοψηφία) και ατμοσφαιρικά, μερικές φορές ανατριχιαστικά κομμάτια που δεν είναι τίποτα περισσότερο από την ώριμη βρισιά του, υποστηριζόμενη από απόκοσμους ήχους ή απαλή lounge ατμόσφαιρα.

Τα τραγούδια που ολοκληρώνουν το άλμπουμ – "Hard Time Killing Floor" και "RL's Story"- είναι τα καλύτερα παραδείγματα της πιο hi-tech κατεύθυνσης. Το πρώτο - ένα πρωτότυπο του Skip James- ακούγεται αρκετά παρόμοιο με αυτό που παρουσίασε ο Moby με το δημοφιλές Play -ήπιοι ρυθμοί, ένα ζεστό groove και φωνητικά από έναν ηλικιωμένο blues τύπο που αφηγείται ιστορίες για δολοφονίες από τότε που ζούσε στο Σικάγο. Οι αναμνήσεις του υποστηρίζονται από πινελιές θρηνητικής slide κιθάρας και μελαγχολικά ηχητικά εφέ.

Burnside on Burnside (Fat Possum, 2001)

To ζωντανό αυτό άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του Crystal Ballroom στο Πόρτλαντ, στις 21 Ιανουαρίου 2001∙ τα "Miss Maybelle", "Goin' Down South", "Alice Mae" και "Snake Drive", ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο Great American Music Hall στο Σαν Φρανσίσκο στις 24 Ιανουαρίου 2001.

Στα 75 του πλέον, ο RL Burnside δεν δείχνει ακόμα σημάδια ότι θα κλείσει τον ενισχυτή του, όπως μαρτυρούν αυτές οι συναυλίες από την περιοδεία του στις ΗΠΑ το 2001. Ανακαλώντας την ιστορία μέσα από την ταστιέρα του, ο επιζών της βαθιάς μπλουζ δυναμώνει μέσα από τα κλασικά του κομμάτια όπως τα "Rollin' & Tumblin", "Bad Luck and Trouble" και το αγαπημένο κλασικό "Walkin' Blues".Ο Burnside μπορεί να έχει αφήσει πίσω του τις συναυλίες σε μπάρμπεκιου και τα μπαρ χωρίς ονόματα εδώ και πολύ καιρό, αλλά εξακολουθείς να νιώθεις σαν να παίζει για δέκα άτομα κάτω από μια μόνο λάμπα. Και το πολύ νεανικό ξέσπασμα από την μπροστινή σκηνή δείχνει ότι τα παιδιά που μάζεψε μέσα από το remix άλμπουμ του και τη συνεργασία του με τον Jon Spencer, είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμα να ιδρώσουν μαζί του στις εξορμήσεις του στα δάση.

1st Recordings (Fat Possum, 2003)

Συλλογή που ανθολογεί τις πρώιμες ηχογραφήσεις τους, πριν δηλαδή τον (επ)ανακαλύψουν τα λαγωνικά της Fat Possum στις αρχές του ’90. Την εποχή που ηχογραφήθηκαν αυτά τα κομμάτια, το 1967 και το 1968, ο RL Burnside εργαζόταν σε μια φυτεία στο Coldwater του MS, κόβοντας ενσίρωση. Ο λαογράφος George Mitchell είχε ως αποστολή να ηχογραφήσει άγνωστους τραγουδιστές της μπλουζ στο Νότο. Ο Mitchell άκουσε για τον Burnside και τον επισκέφτηκε, ρωτώντας αν μπορούσε να τον ηχογραφήσει. Εκείνο το βράδυ, ο Mitchell επέστρεψε στο σπίτι του Burnside με μια κούτα μπύρα και λίγο ουίσκι. Δέκα μήνες αργότερα, ο Burnside κυκλοφόρησε την πρώτη του κυκλοφορία. Ενώ αυτά τα 14 κομμάτια δεν έδωσαν ώθηση στην καριέρα του Burnside, είναι έντονα, οργανικά και διαχρονικά, απλώς ο Burnside και η ακουστική του κιθάρα που διαδραματίζουν κυρίως παραδοσιακό υλικό που ο ίδιος διασκεύασε. Αυτός είναι ένας απόλυτος θησαυρός τόσο για τους λάτρεις του Burnside όσο και για τους απλούς ακροατές της μπλουζ. Highlights: "Just Like a Bird Without a Feather", "Goin' Down South", "Come On In", "Poor Black Mattie", "Walkin' Blues", "Hobo Blues", "Sat Down on My Bed and Cried".