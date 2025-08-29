Ανάμεσα σε τελετές, εξεγέρσεις και οράματα: 5 jazz κυκλοφορίες για να κλείσει το καλοκαίρι

Saul Williams, Carlos Niño & Friends - Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at TreePeople (International Anthem)

Κάτι τέτοια κάνει ο Niño, κι από εκεί που τον έχω στην μπούκα για τις ambient αοριστολογίες (πριν λίγο καιρό κάτι τέτοιο συνέβη στην εμπλοκή του στο Openness Trio για λογαριασμό της Blue Note) με τις οποίες παγιδεύει τα εκάστοτε παρεάκια του στη Δυτική ακτή, μετέχει σε στριφογυριστές ανατροπές σαν αυτή, με καίριες ατμοσφαιρικές μελωδικές γραμμές γύρω από τα σπλάχνα των λόγων. Εδώ, οι φίλοι του είναι οι Nate Mercereau, Aaron Shaw, Andres Renteria, Maia, Francesca Heart και Kamasi Washington, παρούσες και παρόντες στο κάλεσμα για τη σουίτα που έστησε για τις παραβολές, τις δοξολογίες και τους στοχασμούς που ακούγονται στην απαγγελία του Saul Williams (και της Aja Monet). Απογυμνωμένη από πολλά φτιασίδια, αυτή η λιτή spoken word jazz απελευθερωτική τελετή/εμπειρία ηχογραφήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 2024 και κυκλοφορεί από την International Anthem.

Linda May Han Oh - Strange Heavens (Biophilia Records)

Ambrose Akinmusire, Tyshawn Sorey και Linda May Han Oh. Τους ξέρει και τους δύο η Oh, τους έχει ξανασυναντήσει στη διαδρομή της, τον μεν Sorey ως ντράμερ στο τρίο με τον Vijay Iyer, τον δε Akinmusire ως τρομπετίστα σε δικό της τρίο στο μακρινό Entry του 2009. Αφαιρώντας τις δελτιοτυπικές αναγωγές, πρόκειται για ένα δυναμικό τρίο, άλλοτε λυρικό κι άλλοτε νευρώδες (υπερτερεί σε αυτή του την πτυχή), σωστά μετρημένο μα κι αφήνοντας χώρους για τα σόλο, κι ενίοτε avant, ξεδιπλώματα. Στα σίγουρα, δεν υποκύπτει σε βαρετά contemporary ασφαλιστικές δικλίδες, ούτε βέβαια προκαλεί κάποια ριζική μετατόπιση ως καλλιτεχνική πράξη.

Wojtek Mazolewski Quintet - Live Spirit I (WMQ)

O Πολωνός κοντραμπασίστας δήλωσε μια συνέντευξη του: «Η μουσική του WMQ είναι η απάντησή μου σε έναν ανήσυχο κόσμο. Θέλω ο ήχος μας να προσφέρει στους ανθρώπους μια αίσθηση ανακούφισης, μια απόδραση από την καθημερινή αναστάτωση και έναν τρόπο να συνδεθούν με κάτι μεγαλύτερο —και καλύτερο— μέσα μας». Αυτό το spiritual live διπλό lp, μπορεί να μην κουβαλά όλα εκείνα τα μπάνικα που θα το έβαζαν στις ετήσιες λίστες απανταχού, όμως ειλικρινά όσοι είναι αληθινά πεινασμένοι για μια ζωντανή ηχογράφηση που ακούγοντάς τη θα ευχόντουσαν να την παρακολουθούσαν αυτοπροσώπως, ιδού μια τέτοια κατάθεση.

Keith LaMar & Albert Marquès - Live From Death Row (Ampl!fy Voices)

Διαβάζω στην El Pais πως ο Keith LaMar είναι φυλακισμένος στο θάλαμο των μελλοθάνατων από το 1995. Του επιτρέπεται καθημερινά να βγαίνει σε μια μικρή αυλή, κλεισμένη με τσιμεντένιους τοίχους από όλες τις πλευρές και να χαζεύει τις τρύπες στην οροφή. Ο LaMar βρίσκεται εδώ και 25 χρόνια σε μία από τις πιο τρομακτικές φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αμερικής. Εκτίει την ποινή του σε απομόνωση ως επιπλέον τιμωρία για ένα έγκλημα που, όπως υποστηρίζει, δεν διέπραξε: τη συμμετοχή στη δολοφονία πέντε συγκρατουμένων του κατά τις πρώτες ώρες της 11ήμερης εξέγερσης της φυλακής Lucasville, το 1993. Ήταν η μεγαλύτερη εξέγερση φυλακισμένων στην ιστορία των ΗΠΑ κι ο κατηγορούμενος βρέθηκε έπειτα από αποκλεισμό όλων των έγχρωμων ενόρκων, καταδικασμένος με την ετυμηγορία να έχει ληφθεί από αποκλειστικά λευκή επιτροπή. Η εκτέλεσή του έχει αναβληθεί μέχρι το 2027. Έπειτα από το Freedom First του 2022, ο πιανίστας Albert Marquès και ο θανατοποινίτης μέσω τηλεφώνου από τη φυλακή, ηχογράφησαν κάτι παραπάνω από ένα δίσκο. Είναι αληθινό αυτό που ακούτε στα ηχεία σας, δεν πρόκειται για σελίδες σεναρίου.

Adam O'Farrill - For These Streets (Out Of Your Head Records)

Ένα οκτέτο καθοδηγεί ο τρομπετίστας από τη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα αυτό που συμπληρώνεται από την εξής ομάδα μουσικών: Mary Halvorson, Patricia Brennan, David Leon, Kevin Sun, Kalun Leung, Tyrone Allen II και Tomas Fujiwara. Λέει πως κοίταξε προς τη δεκαετία του ’30 κι έτσι του ήρθε η ιδέα του μπούγιου. Έπειτα σκέφτηκε ένα-ένα τα πρόσωπα, είδε Τα Φώτα της Πόλης, άκουσε Ravel και διάβασε Octavio Paz, ούτως ώστε να ανακατέψει τις παρτιτούρες και να βρεθεί από τα αυτοσχεδιαστικά βαλσάκια σ’ ένα σχήμα jazz-ιστικης μουσικής δωματίου. Ο εγγονός του Chico και γιος του Arturo, Adam O’ Farrill, βάζει και βγάζει διαρκώς post bop ιδέες σε υπνωτικές και μη κλιμακώσεις.