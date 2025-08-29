Τι συμβαίνει επιτέλους με τους Cradle of Filth;

Έχουν περάσει μερικές ζωηρές μέρες στο στρατόπεδο των Cradle of Filth. Παραιτήσεις, απολύσεις, καταγγελίες για κακοδιαχείριση και οι οπαδοί ψάχνουν να καταλάβουν αν παρακολουθούν μια extreme metal ή σαπουνόπερα με Hellraiser μεικ-απ..

Η ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή, όταν η Zoe Marie Federoff (πλήκτρα και δεύτερη φωνή) την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια στη μέση της περιοδείας στη Νότια Αμερική, επικαλούμενη «προσωπικούς λόγους». Οι φήμες άναψαν φωτιές, κι εκείνη αναγκάστηκε να διευκρινίσει πως έτσι κι αλλιώς σχεδίαζε με τον σύζυγό της, τον κιθαρίστα Marek “Ashok” Šmerda, να φύγουν από την μπάντα αργότερα μέσα στη χρονιά.

Ο Dani Filth, ιδρυτής, πρόσωπο και μόνιμος άρχοντας της σκοτεινής αυτής βασιλείας, απάντησε με δήλωση που μύριζε περισσότερο damage control παρά θλίψη. Μίλησε για μια «περίεργη τροπή των γεγονότων», ευχήθηκε τα καλύτερα (σαν καλός πολιτικός σε συνέντευξη τύπου) και αποκάλυψε ότι η αντικαταστάτρια είχε ήδη βρεθεί. Δηλαδή, κανένα δράμα εδώ, μόνο το συνηθισμένο extreme metal reality show που συνεχίζεται, με ή χωρίς τους παλιούς παίκτες.

Η περιοδεία στη Νότια Αμερική, λοιπόν, συνεχίζεται κανονικά. Ο Dani Filth, σε ρόλο πρύτανη του χάους, δήλωσε με στόμφο: «Στη ζωή δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον… αλλά εμείς θα παραμείνουμε επαγγελματίες και θα συνεχίσουμε τις εμφανίσεις του The Screaming Of The Americas για τους οπαδούς μας, χωρίς να επιτρέψουμε σε τίποτα να λεκιάσει την πορεία μας». Με λίγα λόγια: business as usual, το τσίρκο συνεχίζεται.

Μόνο που, φυσικά, δεν έμεινε εκεί. Ο Ashok, ο κιθαρίστας που αποχωρεί μαζί με τη Federoff, έβγαλε τη δική του ανακοίνωση και το στόμα του έσταζε δηλητήριο. Ναι μεν είπε ότι θα ολοκληρώσει την περιοδεία (γιατί κάπου πρέπει να κλείσουν οι ανοιχτοί λογαριασμοί), αλλά τα υπόλοιπα θύμιζαν κατηγορητήριο: «Δεν νιώθουμε πως οι Cradle μπορούν να μας προσφέρουν μέλλον, αντίθετα το εμποδίζουν. Η δουλειά είναι πολλή, η αμοιβή χαμηλή, το άγχος τεράστιο και εδώ και καιρό δεν αισθανόμαστε ότι η μπάντα ενδιαφέρεται πραγματικά για τα μέλη της».

Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Έκανε λόγο για «χρόνια αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς» από ανώτερους, ζήτησε να αφαιρεθούν οι μουσικές του συνεισφορές από τον επερχόμενο δίσκο, και πέταξε και τις μπηχτές του για τη συνεργασία των Cradle με τον Ed Sheeran, το πολυαναμενόμενο crossover που πολλοί οπαδοί περίμεναν με αμηχανία, και που τώρα μοιάζει περισσότερο με ανέκδοτο.

Με λίγα λόγια: δεν είναι πια απλώς μια μπάντα extreme metal. Είναι το reality show που γράφει μόνο του επεισόδια πιο καυστικά κι από τους στίχους του Dani.

Και κάπου εδώ, το δράμα έφτασε στο αποκορύφωμα του. Ο Dani Filth, σε νέα δήλωση που μοιάζει περισσότερο με βασιλικό διάγγελμα παρά με ενημέρωση, ανακοίνωσε και επισήμως την απόλυση του Ashok: «Με βαρύ καρδιά ανακοινώνουμε την απομάκρυνση του κιθαρίστα Marek ‘Ashok’ Šmerda από τους Cradle of Filth, με άμεση ισχύ».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Dani πέρασε στην αντεπίθεση: μίλησε για «παράνομες απόπειρες δυσφήμισης και εκτροχιασμού της μπάντας», ξεκαθάρισε ότι «οι συναυλίες στη Νότια Αμερική ΔΕΝ ακυρώνονται» και υπερασπίστηκε το management, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες εναντίον του «απόλυτα άδικες και αβάσιμες». Το μήνυμα ήταν σαφές: το show must go on, ακόμα κι αν στο παρασκήνιο σφάζονται.

Φυσικά, η Federoff δεν έμεινε σιωπηλή. Επανήλθε με μια μακροσκελή ανάρτηση που κάνει τους στίχους των Cradle να μοιάζουν με παραμύθι της Χαλιμάς: κατηγόρησε τον Filth ότι έχει δημιουργήσει ένα «απειλητικό και κακοποιητικό» κλίμα, ότι «εκμεταλλεύεται συνεχώς τα μέλη με εξευτελιστικά χαμηλούς μισθούς», ενώ ταυτόχρονα απαιτεί απόλυτη αποκλειστικότητα για το πρόγραμμα των Cradle.

Και κάπως έτσι, η εικόνα συμπληρώνεται: από τη μία ο αρχηγός που υπερασπίζεται την αυτοκρατορία του με ανακοινώσεις-μανιφέστα, από την άλλη τα πρώην μέλη που καταγγέλλουν ατμόσφαιρα δουλοκτησίας. Στη μέση, οι οπαδοί, να αναρωτιούνται αν παρακολουθούν το χρονικό μιας διάλυσης ή απλώς το επόμενο επεισόδιο στο σατανικό σίριαλ «Cradle of Filth».

Και κάπως έτσι, η Federoff έριξε το τελειωτικό της καρφί προς το management, μιλώντας για «ανειλικρίνεια, χειραγώγηση και απόπειρες να τσεπώσουν λεφτά που δεν τους ανήκουν». Το αποτέλεσμα; Ένα ακόμη επεισόδιο στη σαπουνόπερα που παίζει τόσες μέρες στο βασίλειο των Cradle of Filth.

Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς: όλοι μας ξέρουμε τι περιμένουμε στ’ αλήθεια. Όχι ποιος έφυγε, ποιος απολύθηκε, ποιος έβρισε ποιον. Όχι ποιος έγραψε post-μανιφέστο και ποιος κατήγγειλε «κακοποιητική ατμόσφαιρα». Όλα αυτά είναι διασκεδαστικά, ναι, αλλά η πραγματική αγωνία είναι αλλού:

Θα ακούσουμε ποτέ επιτέλους το black metal ντουέτο Dani Filth με τον Ed Sheeran; Γιατί αν αυτό δεν είναι η αποκάλυψη της Αποκάλυψης, τότε τι είναι;