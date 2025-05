10 facts που (ίσως) δεν γνωρίζεις για τους Sun Ra Arkestra

“The earth cannot move without music. The earth moves in a certain rhythm, a certain sound, a certain note. When the music stops the earth will stop and everything upon it will die.”

- Sun Ra, Space is the Place

1. Η Sun Ra Arkestra ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '50 από τον Sun Ra, ο οποίος υποστήριζε ότι γεννήθηκε στον Κρόνο και ότι είχε σταλεί στη γη για να διαδώσει την ειρήνη και την κοσμική αρμονία μέσω της μουσικής, μεγάλωσε στο Birmingham και σπούδασε πιάνο δίπλα στον Fess Wheatley. Το διαστημικό του αφήγημα αποτελούσε τη βάση της φιλοσοφίας και της τέχνης του.

2. Η Sun Ra Arkestra με αρχηγό πλέον τον σαξοφωνίστα Marshall Allen (μέλος από το 1958, πάνω από 100 ετών σήμερα) συνεχίζει να προσφέρει συναυλίες που συνδυάζουν την τζαζ με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, θεατρικότητας και αφροφουτουρισμού (κίνημα που συνδυάζει την αφρικανική πολιτιστική κληρονομιά με την επιστημονική φαντασία και την τεχνολογία). Ενέργεια, πειραματισμός και αυτοσχεδιασμός αποτελούν τα τρία βασικά συστατικά των εμφανίσεων τους.

3. Η μουσική των Sun Ra Arkestra συνδυάζει swing, bebop, free jazz και ηλεκτρονικά στοιχεία. Ο Sun Ra ήταν από τους πρώτους τζαζίστες που χρησιμοποίησε synthesizers και ηλεκτρικά όργανα (ακόμα και το Minimoog synth) τη δεκαετία του ’50 και ’60. Το τελευταίο τους άλμπουμ Lights On a Satellite είναι ένας φόρος τιμής στον αιώνα της τζαζ.

4. Η Sun Ra Arkestra στήνει τις πιο θεατρικές μουσικές παραστάσεις. Εντυπωσιακά χρωματιστά κοστούμια με αιγυπτιακά και διαστημικά μοτίβα, χορός, ποίηση, προβολές, ακόμα και τελετουργίες συνθέτουν ένα «σούπερ happening» όπως αναφέρθηκε στο The New Yorker το 1968.

5. Η Sun Ra Arkestra πραγματοποιεί πρόβες σε ένα ιστορικό σπίτι στο Germantown της Φιλαδέλφειας, το οποίο ανήκε στον Sun Ra και παραμένει το κέντρο δραστηριότητας της ορχήστρας. Κάποτε τα μέλη της Sun Ra Arkestra ζούσαν σε αυτό το σπίτι με αυστηρούς κανόνες. Ο Sun Ra απαιτούσε πειθαρχία, αποχή από ουσίες και πλήρη αφοσίωση στην μουσική και τη «διαστημική αποστολή». O Sun Ra τους δίδασκε πως η μουσική είναι μέσο κοσμικής εξέλιξης, όχι διασκέδαση.

6. Αποτελούν μια από τις πιο επιδραστικές τζαζ ορχήστρες όλων των εποχών. H Sun Ra Arkestra έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 100 άλμπουμ καλύπτοντας σχεδόν όλη την ιστορία της τζαζ και συνεχίζει να περιοδεύει προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανή την κληρονομιά του Sun Ra.

7. Το 1974 ο Sun Ra γύρισε μια cult ταινία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο Space Is The Place στην οποία υποδύεται τον εαυτό του ως διαγαλαξιακό σωτήρα της Μαύρης Φυλής.

8. Ο Sun Ra στήριξε την μουσική του σε ένα μοναδικό σύστημα πεποιθήσεων μεταξύ θεολογίας και κοσμοθεωρίας συνδυάζοντας την αιγυπτιακή μυθολογία, αναφορές από την Βίβλο και την αρχαία φιλοσοφία. Το σύστημα αυτό στηρίζει μέχρι σήμερα η Sun Ra Arkestra.

9. O Sun Ra πίστευε ότι η μουσική του είχε θεραπευτική δύναμη και για αυτό έδινε συναυλίες σε βιβλιοθήκες, σχολεία και ιδρύματα ψυχικής υγείας.

10. O Sun Ra ήταν λάτρης της επιστήμης, της τάξης και της συνέπειας. Μελετούσε Φυσική και Μαθηματικά και υποστήριζε ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι αποτέλεσμα βαθιάς κατανόησης και όχι τυχαίας έμπνευσης.

