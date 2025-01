5 λόγοι για να μη χάσουμε το Stegi.Radio Takeover 2025

Το Stegi.Radio Takeover 2025 έρχεται στις 24 και 25 Ιανουαρίου και υπόσχεται μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα αναδείξει τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ως έναν από τους πιο δυναμικούς μουσικούς προορισμούς φέτος τον χειμώνα. Το φεστιβαλικό μουσικό αυτό γεγονός θα μας συγκλονίσει με περισσότερους από 30 καλλιτέχνες και ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που καταφέρνει να ενσωματώσει τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις. Ακολουθούν 5 λόγοι για να μη χάσετε αυτήν την εκπληκτική εμπειρία.

1. Μια πολυδιάστατη μουσική εμπειρία

Το Stegi.Radio Takeover 2025 αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα εξελίσσεται σε τέσσερα διαφορετικά stages, κάθε ένα από τα οποία θα χαρακτηρίζεται από διαφορετικά μουσικά στυλ και μοναδική ατμόσφαιρα. Από τις ηλεκτρονικές νότες της Κεντρικής Σκηνής, μέχρι τις ζωντανές εμφανίσεις στη Μικρή Σκηνή και τα DJ sets στο -1, η ποικιλία των ήχων θα μαγνητίσει όλους τους λάτρεις της μουσικής. Οι καλλιτέχνες, το lineup και οι διαφορετικές μουσικές τάσεις που θα παρουσιαστούν, θα προσφέρουν μια περιήγηση στη σύγχρονη μουσική σκηνή που δεν πρέπει να χάσετε. Το Stegi.Radio Takeover δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών· είναι μία γιορτή της μουσικής που αγκαλιάζει την ποικιλία και την καινοτομία.

2. Συναρπαστικές συναυλίες και DJ Sets

Φέτος, το lineup είναι πιο εκρηκτικό από ποτέ, με σπουδαίες διεθνείς και εγχώριες παρουσίες. Σε μόλις δύο ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ζωντανές εμφανίσεις από καλλιτέχνες που απαθανατίζουν τον ήχο του σήμερα. Οι performances της Kittin και του David Vunk στην Κεντρική Σκηνή θα είναι από τις κορυφαίες στιγμές του φεστιβάλ, αλλά και οι ιδιόμορφες μουσικές του Νέγρου του Μοριά, του Larry Gus, του The Boy και πολλών άλλων δημιουργών είναι σίγουρο ότι θα συναρπάσουν το κοινό.

Αυτές οι live εμφανίσεις υπόσχονται να μας μεταφέρουν σε άγνωστες μουσικές διαστάσεις, συνδυάζοντας διαφορετικά ηχοτόπια που θα μας ταξιδέψουν σε όλες τις σύγχρονες ηλεκτρονικές τάσεις. Κάθε καλλιτέχνης θα έχει τη δυνατότητα να δείξει τη μοναδικότητά του, ενώ οι θεατές θα βρεθούν να ανακαλύπτουν νέους ήχους και θα έρθουν σε επαφή με μουσικά ρεύματα που κυριαρχούν στο τώρα και αφήνουν το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα.

3. Το ανατρεπτικό περιβάλλον της Στέγης

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα κτήρια της Αθήνας, φιλοξενεί το Stegi.Radio Takeover 2025. Η μεταμόρφωση της Κεντρικής Σκηνής σε club και οι διάφοροι χώροι που θα μετατραπούν με εντυπωσιακό τρόπο δημιουργούν ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό που αναμένεται να μας καθηλώσει για άλλη μια χρονιά. Το απόλυτο μουσικό playground, όπου τα genres θα αναμειγνύονται, είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό.

4. Το αίσθημα του ανήκειν και η πολυπολιτισμικότητα

Το Stegi.Radio Takeover 2025 προάγει για άλλη μια φορά το αίσθημα του ανήκειν και της κοινότητας, συγκεντρώνοντας καλλιτέχνες και θεατές από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Με συμμετοχές από το Ντιτρόιτ, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο και άλλες κομβικές μουσικές πόλεις, το φεστιβάλ δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε καλλιτέχνες από διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές κουλτούρες.

Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα και το Takeover 2025 παρέχει μια πλατφόρμα για την καλλιέργεια αυτής της γλώσσας. Ανάμεσα σε DJ sets και ζωντανές εμφανίσεις, οι επισκέπτες θα βιώσουν τις διάφορες εκφράσεις της μουσικής από ξεχωριστές κουλτούρες, γεγονός που ενδυναμώνει την αίσθηση του «μαζί». Αυτή η πολυπολιτισμική προσέγγιση ενισχύει την εμπειρία και διευρύνει τους ορίζοντες της μουσικής μας κατανόησης.

5. Πάνω απ’ όλα ένα συναρπαστικό διήμερο πρόγραμμα

Η πρώτη ημέρα του STEGI.RADIO Takeover 2025 φέρνει μια μεγάλη ποικιλία μουσικών ειδών καθώς ανακατεύει ζωηρούς pop, electro και synth ήχους με live εμφανίσεις και DJ sets. Στην Κεντρική Σκηνή ξέχνα προσωρινά τα καθίσματα και ετοιμάσου για μια αίθουσα που μεταμορφώνεται σε συναυλιακό χώρο, εκεί θα αφεθείς στους υψηλής τάσης electro και techno ήχους της Kittin και του David Vunk και θα απολαύσεις τη new wave ενέργεια των Curses, την αυθάδικη ψυχεδελική garage των Acid Baby Jesus και την avant pop της VASSIŁINA. Στη Μικρή Σκηνή, θα σε περιμένουν οι leftfield αστικές εξιστορήσεις του The Boy και η πρωτοποριακή θεατρική pop του Kristof θα ξεδιπλωθούν μαζί με την αιστοτεχνική ambient της Malibu. Στο -1, ο ρυθμός δυναμώνει με τους μεσογειακούς new club ήχους των Deena Abdelwahed και STILL, την global bass σύνθεση της Catu Diosis, την playful electro του DJ Problems και την viral bass της j biloba. Αν θες να χαλαρώσεις πήγαινε στο +3 όπου ο A@H2O ξεδιπλώνει μια ambient ατμόσφαιρα με ένα 5ωρο σετ εστιασμένο σε dub, reggae και calypso ήχους, ενώ ο Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου συζητά με τον επιμελητή κινηματογράφου και μουσικής Stoffel Debuysere, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ways of Listening” που δημιούργησε ο δεύτερος, για να αναδείξει τον ήχο ως εργαλείο ανάπτυξης κριτικών οπτικών πάνω στα ντοκιμαντέρ.

Η δεύτερη ημέρα του STEGI.RADIO Takeover 2025 τιμά την πολυδιάστατη κι ανεξάντλητη ενέργεια του σύγχρονου ηλεκτρονικού και οργανικού ήχου. Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης θα γεμίσει από την επιβλητική persona του Robert Hood, ενώ θα υποδεχτεί ένα «χαμαιλεοντικό» DJ set από την Crystallmess, θα κατακλυστεί από την avant-jazz performance των Irreversible Entanglements, και θα μαγευτεί από το «τραμπέτικο» (τραπ + ρεμπέτικο) του Νέγρου του Μοριά και την ιδιότυπη χορευτική dub των Holy Tongue (Valentina Magaletti, Al Wootton και Susumu Mukai).

Στη Μικρή Σκηνή, ο Larry Gus θα ξεδιπλώσει τα περίτεχνα beats του, η Venus Volcanism θα μας μυήσει στο αιθέριο πάντρεμα παραδοσιακής και σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής και η Grand River θα μας ξεναγήσει στα δυναμικά ambient ηχοτόπιά της. Την ίδια στιγμή, μερικούς ορόφους πιο κάτω, στο -1, η θερμοκρασία θα χτυπήσει κόκκινο, καθώς ο RHR μας συστήνει στους ήχους από τις βραζιλιάνικες φαβέλες, ο De Schuurman θα ανεβάσει κι άλλο το beat με τη φρενήρη cross-genre προσέγγισή του και ο A.Square με τις ιδιαίτερες bass και dub επιλογές του θα δώσει το δικό του ιδιαίτερο στίγμα. Αλλάζοντας μουσικό κλίμα, το +3 της Στέγης φιλοξενεί ένα ιδανικό chill-out room με τις εκλεκτικές ambient επιλογές από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου (aka Method to the Madness), καθώς το listening session με τους Invernomuto (Simone Bertuzzi και Simone Trabucchi) που με πρότζεκτ τους Black Med, θα μας φιλέψουν μουσικές και ήχους από όλη τη Μεσόγειο.

Με τα λόγια των διοργανωτών

Οι επιμελητές του STEGI.RADIO Takeover αναφέρουν: «Το STEGI.RADIO επιστρέφει στη Στέγη με το Takeover 2025 για 2 ημέρες (24-25 Ιανουαρίου) και σε 4 stages με μία αποστολή: να φέρει την Αθήνα στο κέντρο των καλλιτεχνικών δρώμενων. Το Takeover 2025 χτίζει γέφυρες ανάμεσα στο Ντιτρόιτ, το Άμστερνταμ, τη Βαλτιμόρη, το Μιλάνο, το Παρίσι, το Ρότερνταμ, το Βερολίνο και άλλα σημεία του παγκόσμιου μουσικού χάρτη, πάντοτε με επίκεντρο την Αθήνα. Δημιουργεί μέσα στη Στέγη έναν φωτεινό πομπό που εκπέμπει τη ζωτικότητα και την εκρηκτικότητα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Χωρίς να παγιδεύεται στα στεγανά των genres και των τάσεων, διαμορφώνει τους χώρους της Στέγης, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να αφήσουν το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό τους στίγμα, μέσα από χρώματα, φώτα, μουσική και ένταση, παρασέρνοντας το κοινό σε μια μεγάλη μουσική αφήγηση που αντλεί μέσα από την πορεία της ηλεκτρονικής μουσικής, αναμειγνύοντας το ηλεκτρονικό και το οργανικό, το εγκαθιδρυμένο και το αναδυόμενο, το εγχώριο και το παγκόσμιο».

Χορός μέχρι τελικής πτώσης

Η Κεντρική Σκηνή μεταμορφώνεται ξανά σε συναυλιακό χώρο, το -1 μετατρέπεται σε club, η Μικρή Σκηνή σε music auditorium, το +3 σε listening room και οι εκπλήξεις δεν σταματούν. Από δυναμικά DJ sets και ζωντανές εμφανίσεις μέχρι συζητήσεις, το STEGI.RADIO Takeover 2025 γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν κάτι παραπάνω από τον αναμενόμενο ήχο. Η πρώτη μέρα του φετινού Stegi Radio takeover έρχεται με electro ξεσπάσματα, DJ sets για χορό μέχρι τελικής πτώσης, ψυχεδελική garage, ελληνική indie, ethnic και ambient ήχοι, ενώ 2η ημέρα έχει τα πάντα και για κάθε σου mood από minimal techno, afro-trance, free jazz, ελληνική ραπ, experimental ήχους και talk με καλλιτέχνες. Και όλα αυτά σε μία Στέγη αγνώριστη, με χρώματα, κόσμο και μουσικές σε κάθε σου βήμα και για κάθε σου διάθεση – επισκέψου όλους τους χώρους, άλλαζε stages μέχρι να βρεις εκείνο που σου ταιριάζει και μη ξεχνάς, να χορεύεις.

