Τα πιο πολυαναμενόμενα άλμπουμ του 2025

Ποιο 2024 και λίστες με τα καλύτερα; Περσινά ξινά σταφύλια…

Το 2025 είναι εδώ φέρνοντας μαζί του αβεβαιότητα, φόβο, ανέχεια, πολέμους, ανακατατάξεις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές, αλλά και μουσική που θα είναι πάντα ένα αποκούμπι όταν τα πράγματα δείχνουν γκρίζα και απειλητικά. Αρχίζουμε λοιπόν να κρατάμε ήδη σημειώσεις για τις λίστες του 2025 με μερικές από τις πολλές ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες που αναμένουμε τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς.

Franz Ferdinand - The Human Fear

Θα μπορέσει ο Alex Kapranos και η παρέα του (με τον καινούργιο ντράμερ για πρώτη φορά σε ηχογράφηση) να προκαλέσει πάλι το ενδιαφέρον της indie κοινότητας; Τι σημαίνει γι’ αυτή τη νέα -fast and furious- μουσική πραγματικότητα να είσαι ένα «μεσήλικο» γκρουπ με 6 άλμπουμ;

Ringo Starr - Look Up

Το άτομο δεν καταλαβαίνει τίποτα, ήταν είναι και θα είναι στο δικό του σύμπαν, καθόλου «μπιτλικό». Μετά την Beyoncé αποφάσισε κι αυτός -στο άσχετο- να κάνει ένα country άλμπουμ. Πήγε στο Nashville και με παραγωγό τον σπουδαίο T Bone Burnet ηχογράφησε 11 με την βοήθεια των Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius, Larkin Poe και Alison Krauss.

Mac Miller - Balloonerism

Αρκετά χρόνια μετά τον θάνατο του, ανασύρεται από το συρτάρι ένα «χαμένο άλμπουμ» που ο αμερικάνος ράπερ ηχογράφησε πρόχειρα πριν από μία δεκαετία. Οι διαχειριστές της παρακαταθήκης του λένε πως ήταν ένας δίσκος πολύ σημαντικός για τον νεαρό μουσικό και γι’ αυτό αποφάσισαν να τον κυκλοφορήσουν.

The Weather Station - Humanhood

Η Καναδή Tamara Lindeman μας έχει δώσει ως τώρα μόνο εξαιρετικά δείγματα γραφής κι έχουμε κάθε λόγο να αναμένουμε με ενδιαφέρον το 7ο άλμπουμ της, πάντα με την βοήθεια του «ρευστού» σχήματος Weather Station που γι’ αυτό τον δίσκο περιλαμβάνει τους Kieran Adams, Ben Boye, Philippe Melanson, Karen Ng, Ben Whiteley, Sam Amidon, James Elkington και Joseph Shabason.

Anna B Savage - You and I are Earth

Το κορίτσι απ’ το Λονδίνο έρχεται να επιβεβαιώσει πως μια κιθάρα και μια φωνή μπορεί να είναι αρκετά, αν έχεις κάτι να πεις. Ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της στην Αθήνα επιστρέφει στην δισκογραφία με τον τρίτο της δίσκο που θα έχει να αναμετρηθεί με τις πολύ θετικές εντυπώσεις και κριτικές που κέρδισε το In Flux.

Benjamin Booker – Lower

Τρίτος δίσκος για τον μουσικό από την Virginia που μεγάλωσε στη Florida και μας θύμισε με πολύ εμφατικό τρόπο τι είναι το blues/rock αφού, φυσικά, κατέληξε στη Νέα Ορλεάνη.

Αν δεν τον κέρδιζε η μουσική θα γινόταν μουσικός δημοσιογράφος και σίγουρα θα τα κατάφερνε εξ ίσου καλά.

FKA twigs - EUSEXUA

Μουσική, χορός, μόδα, techno, electronica, κουλτούρες του δρόμου, διαρκείς αναζητήσεις και τρίτος δίσκος γι’ αυτό το πλάσμα που δείχνει να έρχεται από το μέλλον.

Mogwai - The Bad Fire

Σκωτία και πάλι… Ένα συγκρότημα που το 2025 συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής και 11 άλμπουμ, δεν δείχνει καθόλου ξεπερασμένο. Όπως λένε οι ίδιοι πρόκειται για έναν δίσκο που βασίζεται πολύ σε προσωπικά θέματα και προβλήματα που βίωσε το γκρουπ το τελευταίο διάστημα.

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Η τριλογία ολοκληρώνεται το 2025 μετά από το After Hours (2020) και το Dawn FM (2022) με ένα άλμπουμ που συνοδεύεται και από το ομότιτλο φιλμ που θα κυκλοφορήσει αργότερα. Με τον έκτο του δίσκο ο Weeknd φαντάζομαι πως θα επιβεβαιώσει πως ξέρει τον τρόπο να κάνει επιτυχίες που έχουν και δεύτερο επίπεδο.

Young Knives – Landfill

Συνεχίζοντας ως ντουέτο πιά, το ερώτημα είναι αν τα αδέλφια Henry Dartnall και Thomas Bonsu-Dartnall μπορούν να ξανακερδίσουν τις εντυπώσεις, όπως έκαναν πριν από μερικά χρόνια.

Bonnie 'Prince' Billy - The Purple Bird

Ο «ήσυχος Αμερικάνος» Will Oldham είτε ως Palace είτε ως Bonnie ‘Prince’ Billy συνεχίζει τον μοναχικό δρόμο της χαμηλών τόνων λυρικής τραγουδοποιείας, πάντα με ουσία και ενδιαφέρον.

Maribou State - Hallucinating Love

Το electropop ντουέτο από την Αγγλία, που τόσο έχει εντυπωσιάσει κοινό και κριτικούς έχει έτοιμο το τέταρτο άλμπουμ του, βασισμένο στην μεγάλη μουσική παράδοση της Γηραιάς Αλβιώνος στην ηλεκτρονική μουσική. Δεν είναι απλώς ένας δίσκος για τους Chris Davids and Liam Ivory, αλλά ένα στοίχημα που κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν εν μέσω προβλημάτων υγείας και δεν είναι τυχαίο που τους πήρε έξι χρόνια από τον προηγούμενο δίσκο.

Manic Street Preachers - Critical Thinking

Μεγάλη ιστορία με 15 δίσκους και 40 χρόνια ζωής κι αφού έχουν γευτεί την μεγάλη επιτυχία, ίσως αυτό που τους παρακινεί είναι η σωτηρία της ψυχής. Όπως οι ίδιοι λένε για το άλμπουμ: «Είναι δίσκος αντιθέσεων που συγκρούονται, μελωδίες και στίχοι σε αντιπαράθεση».

Guided by Voices - Universe Room

Πραγματικά χάνεται η μπάλα… Το 41ο άλμπουμ τους και 18ο τα τελευταία 10 χρόνια από ένα γκρουπ που παρά την υπερπαραγωγή κατορθώνει να μένει δημιουργικό, πιστό στον ήχο του και λιτό αν και εν προκειμένω, όπως λέει ο Robert Pollard, πολύ πιο ευρύ μουσικά και με αναζητήσεις πρωτόγνωρες για το συγκρότημα.

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Ένα νέο μουσικό όχημα για την Sharon Van Etten που, όπως είπε «για πρώτη φορά στη ζωή μου πρότεινα στους μουσικούς απλώς να τζαμάρουμε και όπου βγει». Μαζί της σε αυτή τη νέα περιπέτεια οι Jorge Balbi (κρουστά), Devra Hoff (μπάσο) και Teeny Lieberson (διάφορα όργανα).

Richard Dawson - End of The Middle

Με δημιουργικό τρόπο αναμοχλεύει και επαναδημιουργεί την αγγλική folk/progressive παράδοση με έναν πολύ προσωπικό και ιδιαίτερο τρόπο. Καθώς οι πειραματισμοί του πάντα πιάνουν τόπο, αναμένουμε με ενδιαφέρον.

The Murder Capital - Blindness

Η παρέα από το Δουβλίνο επιστρέφει άμεσα στη δισκογραφία με το τρίτο τους άλμπουμ, που ροκάρει πάνω στην τυφλότητα των ανθρώπων γύρω μας, στην στρεβλή πεποίθηση και στην πίστη στην άρνηση. Ηχογραφημένο στο LA, πάλι με τον John Congleton στην παραγωγή, γραμμένο και παιγμένο γρήγορα, παρείστικα και χωρίς πολλά πολλά.

Architects - The Sky, The Earth & All Between

Το αγγλικό hard rock σχήμα με ιστορία βαριά όσο και ο ήχος τους, κυκλοφορούν αισίως το 11ο άλμπουμ τους και αναμένουμε να δούμε αν οι απώλειες, οι αποχωρήσεις και οι ανακατατάξεις των τελευταίων χρόνων θα επιδράσουν στην δημιουργικότητα τους.

Everything Is Recorded – Temporary

Το δημιουργικό και ενδιαφέρον project του Richard Russell (XL Recordings) που τόσο μας έχει κερδίσει με τις προηγούμενες δραστηριότητες του, επανέρχεται με την συμμετοχή των εξαιρετικών Florence Welch, Alabaster dePlume, Kamasi Washington, Nourished by Time, Sampha, Laura Groves, Yazz Ahmed, Jah Wobble κ.α., για ένα ακόμη πολυδιάστατο, πολυμορφικό και πειραματικό άλμπουμ.

Panda Bear - Sinister Grift

Το -όχι και τόσο- side project του Panda Bear (Animal Collective) επανέρχεται στην δράση μετά από 6 χρόνια με έναν δίσκο στον οποίο συμμετέχουν ο Deakin (Animal Collective) και η Rivka Ravede (Spirit of the Beehive) με την οποία πλέον έχει προσωπική σχέση. Ηχογραφημένο στην Λισαβώνα όπου πιά διαμένει μόνιμα ο Noah Lennox τον φέρνει για μια φορά ακόμη κοντά στην πειραματική, εγκεφαλική, ανορθόδοξη, γοητευτική και χαριτωμένη pop.

The Horrors - Night Life

Μετά από 7 χρόνια σιωπής επιστρέφουν γιατί -όπως λένε οι ίδιοι- «Οι Horrors ποτέ δεν πεθαίνουν». Καινούργια μέλη (Amelia Kidd στα keys και Jordan Cook στα τύμπανα), επιστροφή του Joshua Hayward στην κιθάρα και ο γκοθ/γκρι ήχος τους ζωντανεύει ξανά.

bdrmm – Microtonic

Αυτό που θα λέγαμε «αγγλούρα» στην indie/shoegaze εκδοχή του δείχνει εδώ να εκπροσωπείται σωστά και με προοπτική την οποία καλούνται να επιβεβαιώσουν με το τρίτο τους άλμπουμ.