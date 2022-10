Τον αποκάλεσαν Killer επειδή σφυροκοπούσε τα πλήκτρα με δαιμονική μανία. Ο μεγάλος μουσικοκριτικός Lester Bangs τον εγγράφει στους προπάτορες του punk στο βιβλίο του “Psychotic Reactions…”. Ήταν ο τελευταίος από το “Κουαρτέτο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων” (Elvis, Jerry Lee, Johnny Cash, Carl Perkins). Ήταν φανατικός Ευαγγελιστής και ταυτόχρονα μεγάλος αμαρτωλός. Κουβαλούσε συνήθως μια βίβλο, ενώ συγχρόνως, αρκετές φορές οπλοφορούσε. Το τατουάζ Love/Hate, που έχει χτυπημένο στα δάχτυλά του ο Ρόμπερτ Μίτσαμ στην ταινία ο “Ο Κυνηγός” του Τσαρλς Λότον, του ταιριάζει απόλυτα. Τελευταίος εν ζωή από τους πιονέρους του rock ‘n’ roll του 1950 και δη αυτούς της Sun Records, o Jerry Lee έφυγε στα 87 του, για να συναντήσει τους ροκαμπιλάδες συνοδοιπόρους του στην μπάντα του Υπερπέραν. Δεν θα υπάρξει άλλος σαν κι αυτόν. Θα θυμηθούμε πέντε στιγμές-σταθμούς της καριέρας του.

H πρώτη γνωριμία με τον Sam Phillips

Ο Jerry Lee έπαιζε στο πιάνο μαύρο rhythm ‘n’ blues, boogie και country, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Nesbit του Μισσισσιπή, από την ηλικία των 13 ετών. Επηρεασμένος από την επιτυχία του Elvis, και αφού πρώτα έριξε τα ζάρια του ανεπιτυχώς στα club και τα στούντιο του Νάσβιλ και της Νέας Ορλεάνης, στις αρχές του Μάρτη του 1956 ταξίδεψε στο Μέμφις του Τενεσί, για να δοκιμάσει κι αυτός την τύχη του στην εταιρεία Sun του οξυδερκούς Sam Phillips, που είχε ήδη ηχογραφήσει, εκτός από τον Elvis, και τον Carl Perkins. Όταν πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι του στούντιο, στην 06 Union Avenue, «ήταν νευρικός και αεικίνητος», θυμάται ο Phillips. «Είχε όμως μεγάλη αποφασιστικότητα και με έπεισε να του δώσω μια ευκαιρία. Κάθισε στο πιάνο με μάτι που γυάλιζε. Δεν είχα ξαναδεί κάποιον που να μεταχειρίζεται τα πλήκτρα με τέτοια ορμητικότητα, σαν να ήθελε να τα καταστρέψει, να τους βάλει φωτιά».

Η πρώτη ηχογράφηση των Lewis/Phillips ήταν το single “Crazy Arms” (Μάιος 1956), που πούλησε περισσότερα από 300.000 αντίτυπα στον Νότο. Ακολούθησαν το "Whole Lotta Shakin' Goin' On" (Απρίλιος 1957), που η πρώτη εκτέλεσή του ανήκει στην Big Maybelle (1955), το "Great Balls of Fire" (Οκτώβριος 1957), το "Breathless" (Φεβρουάριος 1958), το "High School Confidential" (Μάιος 1958), που γνώρισαν ανάλογη επιτυχία. Ο Jerry Lee είχε γίνει σταρ, ένα σκαλί μόνο κάτω από τον Elvis, γεγονός που του έγινε εμμονή, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

The Million Dollar Quartet

Στις 4 Δεκεμβρίου του 1956 γράφτηκε ιστορία, καθώς στο στούντιο της Sun βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί ο Elvis, ο Jerry Lee, ο Johnny Cash και ο Carl Perkins. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία από τα sessions, με τον Elvis καθισμένο στο πιάνο και τους άλλους τρεις τριγύρω του. Ο θρύλος λέει ότι η συνάντηση ήταν τυχαία. Τίποτα προσχεδιασμένο. O Johnny Cash θυμάται ότι όταν έκατσε στο πιάνο ο Jerry Lee και άρχισε να παίζει, ήταν τέτοια η εντύπωση που προκάλεσε, ώστε ο Elvis δεν τόλμησε να ξανακαθίσει στο πιάνο. Ο Sam Phillips τους ηχογράφησε. Έπαιξαν rockabilly, country και gospel (δικά τους, παραδοσιακά, διασκευές σε κομμάτια της Clara Ward, του Hank Williams, του Bill Monroe κ.ά).

Πάνω από 30 κομμάτια ηχογραφήθηκαν, όμως στην εποχή του το πιθανό album δεν κυκλοφόρησε. Η πρώτη εκδοχή του δίσκου τυπώθηκε από την εταιρεία επανεκδόσεων Charly, το 1981 και περιλαμβανε 17 κομμάτια: “Just A Little Talk With Jesus”, “Walk That Lonesome Valley”, “I Shall Not Be Moved”, “There'll Be Peace In The Valley For Me”, “Down By The Riverside”, “I'm With The Crowd But Oh So Alone”, “Farther Along”, “Blessed Jesus Hold My Hand”, “As We Travel Along On The Jericho Road”, “I Just Can't Make It By Myself”, “Little Cabin On The Hill”, “Summertime Has Passed And Gone”, “I Hear A Sweet Voice Calling”, “And Now Sweetheart You've Done Me Wrong”, “Keeper Of The Key”, “Crazy Arms”, “Don't Forbid Me”. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 41 διαφορετικές εκδοχές του δίσκου, από ποικίλες εταιρείες.

Lewis Go Home!

Στις 12 Δεκεμβρίου του 1957, ο Jerry Lee παντρεύτηκε την ξαδέλφη του Myra Gale Brown που ήταν μόλις 13 ετών. Εκείνος ήταν 22 και είχε παντρευτεί άλλες δύο φορές. Στις ΗΠΑ είτε κανείς δεν έδωσε σημασία είτε δεν πήρε χαμπάρι τα συμφραζόμενα, όμως «το μυστικό» διέρρευσε στον Τύπο, όταν ο Jerry Lee, στο απόγειο της καριέρας του, έφτασε (μετά της συζύγου) στο αεροδρόμιο του Heathrow, για την πρώτη του, πολυαναμενόμενη τουρνέ στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας δημοσιογράφος ονόματι Ray Berry ρώτησε την Myra «ποια είναι» και εκείνη απάντησε «η σύζυγος του Jerry Lee». Ο δημοσιογράφος πονηρεύτηκε, το έψαξε και ανακάλυψε την ηλικία της. Ξέσπασε σκάνδαλο. O βρετανικός Τύπος τον σταύρωσε: “Jerry Lee Lewis and his child bride”, “This is Outrageous!”, “Lewis Go Home!”, είναι μερικοί χαρακτηριστικοί τίτλοι από τα ταμπλόιντ της εποχής.

Ο Jerry Lee, προσπαθώντας να αμυνθεί, ανταπάντησε ότι η Myra ήταν 15 χρονών. Το κακό όμως είχε γίνει. Από τις 27 προγραμματισμένες συναυλίες της τουρνέ έγιναν μόνο τρεις, κι αυτές κάτω από γιουχάισμα. Το ζεύγος επέστρεψε άρον-άρον στις ΗΠΑ. Η καριέρα του Lewis σχεδόν καταστράφηκε. Για την ιστορία, οι δυο τους πήραν διαζύγιο το 1970. Κατέθεσε αίτηση η Myra, μη μπορώντας πια να αντέξει τον Jerry Lee, που ήταν μέχρι το λαιμό βουτηγμένος στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ενώ συγχρόνως είχε αρχίσει να γίνεται πολύ βίαιος.

Το live στο Αμβούργο

Στις 5 Απριλίου του 1964, ο Jerry Lee (παρέα με τους Nashville Teens) έδωσε το live της ζωής του. Star Club, Αμβούργο, εκεί όπου έμαθαν γράμματα οι Beatles. Το show ηχογραφήθηκε και το σχετικό album κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου από τη γερμανική Phillips. Σύνολο 16 κομμάτια, διάρκεια λίγο πάνω από 37 λεπτά: το Whole Lotta Shakin' Goin' On" σε φρενήρη εκτέλεση, τραβηγμένη σε μάκρος από τα διαδοχικά σόλι στο πιάνο, το ίδιο και η διασκευή στο ,"What'd I Say (Parts 1 & 2)” του Ray Charles, και μαζί τους τα "Down The Line," "You Win Again," "High School Confidential", "Your Cheatin' Heart", "Great Balls of Fire” "Mean Woman Blues”, "Good Golly Miss Molly" (του Little Richard), "Matchbox", "Money" (του Berry Gordy της Motown), "Lewis Boogie", "Hound Dog," "Long Tall Sally", "I'm On Fire". Ασορτί με το παρανόμι του, ένα από τα πιο Killer live album της rock ιστορίας.

Πυροβολισμοί στην Graceland

Στη δεκαετία του 1970 ο Jerry Lee στράφηκε στην country και είχε κάποια σχετική επιτυχία. Το σαράκι όμως (συν οι καταχρήσεις) με το rock ‘n’ roll ακόμα τον έτρωγε. Στις 23 Νοεμβρίου του 1976, ο Jerry Lee κατέφθασε βράδυ, oδηγώντας μια Lincoln, στις πύλες της Graceland. Της έπαυλης του Elvis, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μέμφις. Ήταν μεθυσμένος και οπλοφορούσε. Ζήτησε από τον φρουρό στη είσοδο να δει τον Elvis. Όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να του ανοίξει (σύμφωνα με άλλη εκδοχή ο Elvis απουσίαζε), λέγεται ότι άρχισε να φωνάζει “Tell Elvis to get his ass out here so I can show him who the real King of rock ‘n’ roll is!”.

Η σχέση του με τον Elvis ήταν μια σχέση αγάπης-μίσους. Τον θαύμαζε, αλλά συγχρόνως τον ζήλευε για την ανεπανάληπτη επιτυχία του. Ο Jerry Lee πυροβόλησε στον αέρα. Οι μπάτσοι μετά από λίγο κατέφθασαν και τον συνέλαβαν. Κατηγορήθηκε για οπλοκατοχή, οπλοχρησία, διατάραξη κοινής ησυχίας και οδήγηση σε κατάσταση μέθης. Οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν και αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με μια εκδοχή της ιστορίας, το ζήτησε από τις αρχές ο ίδιος ο Elvis.