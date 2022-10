Αν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο ένα ροκ συγκρότημα να παραμένει ενεργό και δημιουργικό για σαράντα και πλέον χρόνια, παρά τις αναπόφευκτες αλλαγές σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα και ο ίδιος, είναι ακόμα πιο σπάνιο αυτό το συγκρότημα να διατηρεί αναλλοίωτη την ποιότητά του και τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του - κοινώς να καταφέρνει να μην απογοητεύει ποτέ για τέσσερις συναπτές δεκαετίες και να μην δείχνει και κανένα σημάδι ότι θα το πράξει στο μέλλον.

Οι New Model Army που δημιουργήθηκαν στο Bradford το 1980 από τον Justin Sullivan. Ο ήχος τους είναι επηρεασμένος από northern soul, punk rock και την ευρύτερη ανήσυχη ατμόσφαιρα της εποχής παρέμειναν πάντα πιστοί στην underground ιδεολογία τους και τον πολιτικοποιημένο στίχο. Ποτέ δεν επιθυμούν να καταταγούν σε κανενός είδους ομάδα και παραμένουν αντισυμβατικοί κι ελεύθεροι στις επιλογές τους. Πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα είναι από τις λίγες μπάντες που από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 καταφέρνουν να ελέγξουν όλες τις πλευρές της δημιουργίας τους, χωρίς κανένα καλλιτεχνικό ή διαφημιστικό συμβιβασμό, ακόμη και όταν είχαν υπογράψει με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες (χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της EMI που έκανε δωρεά υποστηρίζοντας την απεργία των ανθρακωρύχων).

Αυτοί οι συνεπείς, πιστοί, αμετανόητοι New Model Army γιορτάζουν τα σαράντα χρόνια τους με μια περιοδεία που αν και το χρονοδιάγραμμα της δοκιμάστηκε από τις παγκόσμιες αναβολές της πανδημίας ήρθε η ώρα να λάβει χώρα, μια περιοδεία γιορτής για αυτές τις δεκαετίες που ο Justin Sullivan και η παρέα του δεν μας απογοήτευσαν ποτέ. Και μιας και η μουσική τα λέει πάντα καλύτερα, διαλέγουμε ένα τραγούδι από κάθε ένα από τα 15 albums τους και αφήνουμε αυτά να μιλήσουν, μέχρι να απολαύσουμε ζωντανά τους New Model Army στη σκηνή του Fuzz Club, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου,

Vengeance (1984): Christian Militia

Το ντεμπούτο άλμπουμ των New Model Army σφύζει από post punk ενέργεια και μπασογραμμές που κάνουν το σώμα να πάλλεται με νεύρο. Το Christian Militia είναι ένα χαρακτηρισκότατο δείγμα του δίσκου!

No Rest for The Wicked (1985): No Greater Love

Έντονα κιθαριστικό, με εξαιρετικά drums από τον εκλιπόντα Robert Heaton και ένα γύρισμα του μπάσου στην μέση του τραγουδιού που λιώνει καρδιές, το No Greater Love είναι ένα κομμάτι υψηλής post punk σύνθεσης.

The Ghost of Cain (1986): the Hunt

Το the Hunt (το οποίο έχουν διασκευάσει και οι Sepultura) έχει αυτή την ωμή επιθετικότητα σε στίχους και μουσική που είναι αδύνατο να αφήσουν ασυγκίνητο τον ακροατή.

Thunder and Consolation (1989): Green and Grey

Ο ακουστικός λυρισμός του Justin Sullivan μέσα από ένα τραγούδι που σαν το ακούς ζωντανά τα μάτια κοκκινίζουν και η καρδιά πάλλεται από συγκίνηση.

Impurity (1990): Space

Εντελώς ατμοσφαιρικό και συνάμα χορευτικό το Space φανερώνει το συνθετικό και στιχουργικό μεγαλείο των New Model Army.

The Love of Hopeless Causes (1993): White Light

Μια ακόμη ρυθμική εποποιία του Robert Heaton που σε συνδυασμό με την ερμηνεία του Sullivan κάνουν το White Light να ξεχωρίζει μέσα από ένα, έτσι κι αλλιώς, σπουδαίο άλμπουμ.

Strange Brotherhood (1998): Queen of My Heart

Ο Justin Sullivan παραδίδει μαθήματα ρομαντισμού και λυρισμού μέσα από το σπουδαίο Queen of My Heart.

Eight (2000): Orange Tree Roads

Με ένα μαγικό ρεφραίν που συγκινεί, το Orange Tree Roads παίρνει επάξια την θέση του αγαπημένου track μέσα από το Eight.

Carnival (2005): Too Close to The Sun

Μικρή βραδυφλεγής μαγεία!

High (2007): Sky in Your Eyes

Ο Justin Sullivan είναι αρχιμάστορας στο να χτίζει μικρές αριστουργηματικές ηχητικές ιστορίες κι αυτό κάνει με το "Sky In Your Eyes".

Today Is a Good Day (2009): Ocean Rising

Ένα ακόμα δείγμα τις μελωδικού και στιχουργικού μεγαλείου των New Model Army είναι το "Ocean Rising".

Between Dog and Wolf (2013): Did You Make It Safe?

Ένα αριστούργημα που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ρυθμικό κομμάτι και τα εκπληκτικά φωνητικά (πρώτα και δεύτερα).

Winter (2016): Die Trying

Ο Justin Sullivan συντηρεί το συνθετικό του ταλέντο και στα 60 του.

From Here (2019): End of Days

Οι New Model Army δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ, το καταλαβαίνεις ακούγοντας το πανέμορφο και έντονο End of Days από το τελευταίο, προς το παρόν, άλμπουμ τους.