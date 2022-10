Ο τύπος με το πιο ξεσηκωτικό Βoiler Room τελευταία, είναι ο νέος σούπερ σταρ της βρετανικής dance.

Δημήτρης Λιλής

Αν θέλετε όντως να σώσετε χρόνο ανάγνωσης περί τις χίλιες και κάτι λέξεις, απλά πατήστε το play στο παρακάτω Boiler Room και βρείτε τρόπο να «δικαιολογήσετε» στον εαυτό σας ή τους γύρω σας τις συμπεριφορές που πιθανόν να εμφανίσετε τα επόμενα 72 λεπτά. Μη φοβηθείτε να δυναμώσετε, να χορέψετε, να το βάλετε στο repeat, να το κάνετε share ή απλά να αφήσετε την αδρεναλίνη σας να κάνει τη δουλειά της.

Fred Again.., που μέσα στην καραντίνα επιστρέφει για να τινάξει την dance pop μπάνκα στον αέρα και διάολε, το αξίζει και του το αναγνωρίζουν όλοι, χωρίς καν να έχει κυκλοφορήσει ακόμα το πολυαναμενόμενο Actual Life 3 άλμπουμ του. Έχετε κάνει binge watching και ο μαν σας έχει κερδίσει ήδη σωστά; Δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί κάποιος που έχει συνεισφέρει με τουλάχιστον 60 επαναλήψεις, στα 6,6 εκατομμύρια views -μόλις μέσα σε δύο μήνες- έχοντας φέρει το session στην πρώτη δεκάδα με τα καλύτερα BR σετ ever. Από τα κοφτερά και σπασμένα beats της μεγάλης UK Garage και Grime σχολής, μέχρι τη μεθοδευμένη επίκληση στο συναίσθημα όπως τη δίδαξαν οι progressive και trance πατέρες του Northern Exposure ευαγγελίου, αυτός o Fred Again.. φέτος, χωρίς καν να έχει κυκλοφορήσει ακόμα το πολυαναμενόμενο Actual Life 3 άλμουμ του.

Χωρίς να είναι πιο έξυπνος από τον Jamie XX (ο οποίος είχε ουκ ολίγες ευκαιρίες δημόσιας προβολής των sets του αλλά ποτέ δεν έδωσε ένα τόσο καυτό boiler room), είναι σίγουρα πιο επικοινωνιακός, πιο άμεσος και με ποπ φλέβα που στο βάθος της “κλέβει” και λίγο από James Blake (το καταλαβαίνεις από τον άκομψο αλλά αυθεντικό τρόπο που κάθεται στο πιάνο του) ενώ η ενέργεια που απελευθερώνει κάθε φορά που πατάει το play στα CDJs ή τα τετραγωνάκια στο pad του, φτάνει και περισσεύει για να χορτάσει κάθε ανερχόμενος Άγγλος dj και ο σκύλος του - ξέρετε, από αυτούς που με ύφος “εγώ είμαι κάποιος στην Ibiza” νομίζουν ότι τα house edits (από Afro μέχρι jackin’) θα αλλάξουν το παιχνίδι που κάποτε «έστησε» ο μπαμπάς όλων, Fatboy Slim και έκτοτε οι άλλοι απλά το αντιγράφουν.

Fred Again.., κατά κόσμο Fred John Philip Gibson, λίγο πριν τα 30 του, δείχνει να έχει σκεφτεί και να έχει μελετήσει τόσο βαθιά όλες τις παραπάνω και άλλες τόσες μουσικές αναφορές, που πλέον είναι ικανός να κλείσει τα μάτια και μουρμουρίζοντας στο μικρόφωνο μια μελωδία ή διαλέγοντας ένα YouTube sample να στήσει αβίαστα και από το μηδέν το επόμενο χορευτικό χιτ για τη γενιά που ακόμα θήλαζε όταν οι Artfull Dοdger κυκλοφορούσαν το "Movin' Too Fast" . Αυτό που κάποιοι το λένε χάρισμα, ο ίδιος το ονομάζει χρόνια τώρα -μετά από μια σειρά singles, EPs και τα δύο concept albums Actual Life 1 & 2- πειθαρχία και σε συνθήκες όπως τα Covid lockdown, το οραμά του για την επέλαση του 2step στις house και ποπ μάζες έβαλε τις πρώτες γερές βάσεις.

Ασφαλώς και έχουμε ακούσει τον ίδιο ήχο ουκ ολίγες φορές και μάλιστα από πιο σημαντικά ονόματα της βρετανικής αλλά και αμερικανικής dance, όμως για αναρωτηθείτε το εξής: Αν αυτό που ακούτε σας θυμίζει FourTet ή το dance project του KH aka Kieran Hebden, γιατί ο ίδιος ο FT έχει πλέον μερίδιο συνδημιουργού και μέντορα στο Actual Life 3 ; Και αν ο σημαντικότερος φίλος που έχει στην απέναντι dance πλευρά του Ατλαντικού ο KH είναι υποθετικά ο Skrillex γιατί και αυτός σφραγίζει με την υπογραφή του παραπάνω από ένα κομμάτια αυτού του επικού Boiler Room(;), της πιο έξυπνης -ίσως- παρουσίασης δίσκου που έχει γίνει ποτέ προκειμένου να εκτινάξει στη στρατόσφαιρα τόσο την αναμονή για την επίσημη κυκλοφορία όσο και τη ζήτηση για τις ζωντανές εμφανίσεις του Fred Again…;

Στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη κυκλοφορία του album (στις 30 Οκτωβρίου από την Warner) εξακολουθούν να υπάρχουν οι φήμες για πιθανό featuring του Kanye West, ενώ την ίδια στιγμή, η λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο από το επερχόμενο τριπλό (όπως 3x) sold out στο Brixton Academy του Λονδίνου ξεπέρασε τους 30 χιλιάδες χρήστες σε αναμονή (!!!), με το εισιτήριο στη μαύρη αγορά να φτάνει ακόμα και τις 500 λίρες. Σημειωτέον δε ότι ο ίδιος ο Fred Again.. προέτρεψε στο Instagram τον κόσμο να αγνοήσει την τιμή, να περιμένει τα νέα shows που θα ανακοινωθούν και ιδανικά να «καταναλώσει» 500 λίρες σε Haribo.

Σχεδόν κάθε show του (και πλέον πρόκειται για αρένες μερικών χιλιάδων θέσεων όπως το επίσης τριπλό sold out του στο LA Hollywood Forever Cemetery ή για φεστιβάλ όπως το Laneway Festival της Νέας Ζηλανδίας ή το Coachella όπου θριάμβευσε νωρίτερα φέτος την άνοιξη) πλέον ξεπουλάνε μέσα σε μερικά λεπτά σε Αμερική και Ευρώπη ακόμα και αν το υβριδικό live του θεωρείται «υπό κατασκευή» με δεδομένο άλλωστε και το γεγονός ότι το όνομα του δεν υπήρχε καν σαν live act πριν το 2022. Και είναι, αλήθεια, δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς αν αυτό που κάνει επί σκηνής ο Fred Again είναι ένα συναυλιακό show ή ένα Dj set των κομματιών του διανθισμένο με λούπες, εφέ και τα απλά -πλην άκρως λειτουργικά- moody visuals του, με πρωταγωνιστές, ανθρώπους από την καθημερινότητα του που όμως ξεκάθαρα του προσδίδουν αυτή τη δυνατή ταυτότητα σε επίπεδο αισθητικής. Όπως και αν αποφασίσει να το ονομάσει κάποιος, αυτό που είναι ζητούμενο στα live της νέας εποχής, δηλαδή, η εμπειρία για τον ακροατή, είναι απόλυτα εκεί και συμπληρώνει (αν δεν είναι πλέον το πιο δυνατό στοιχείο) και πάλι το Fred πακέτο.

Αν ο Burial αναγκάστηκε να κρυφτεί πίσω από τα σκοτάδια και τον εγκεφαλικό ήχο του, ο James Blake βρήκε καταφύγιο στο επικό songwriting για παραγωγές του Hollywood και ονόματα όπως ο Jacques Green, o Four Tet ή ο Jamie XX προτίμησαν ένα πιο underground dj profile, o Fred Again.. αποφάσισε πως αυτό που έλειπε από όλα τα προηγούμενα ταλέντα ήταν λίγο φως, ενέργεια και αγάπη προς τον ακροατή. Κουβαλώντας στα beats του όλη την συναισθηματική ανασφάλεια της γενιάς που εκπροσωπεί, (πάντα με την βοήθεια των προαναφερθέντων φίλων του - άκου το Lights Out με την Romy από τους XX) δημιούργησε την πιο συμπαθή και good vibe φιγούρα που έχει δει η βρετανική dance σκηνή τελευταία. Επιπλέον τον τιμά, που επιμελείται προσωπικά κάθε video, κάθε ιδιαίτερο post και story στον Instagram λογαριασμού του και ενώ, σχεδόν πάντα, αφήνει, υπόγεια, να τον διακατέχει μια μελαγχολία στους στίχους και τις μελωδίες του, δεν ξεχνά να ξορκίζει τους δαίμονες τους με μερικά από τα πιο bass heavy grooves και τα πιο ανθεμικά - progessive φίλτρα ηλεκτρονικής μουσικής, κερδίζοντας κάθε φορά το maximum από συνεργασίες με superstar ονομάτα όπως οι Swedish House Mafia και ο Future. Γιατί το ραπ είναι μια άλλη ιστορία για τον Fred Again.., άμεσα συνδεδεμένη με τις dubstep, 2 step, garage, grime και drum n' bass ρίζες του ενώ ο τρόπος με τον οποίο μπερδεύει τον ήχο του δρόμου μέσα από samples, ρίμες και διαλόγους είναι που δυναμώνουν την ένταση με την οποία μπορεί να σε χτυπήσει η επόμενη power ποπ μπαλάντα όπως το Kahan με την συμμετοχή του Kodak Black

Από όπου και να το πιάσεις ή να το αφήσεις το ταλέντο Fred Again.. θα κατάλαβεις ότι πλέον μετράει ανάποδα τον χρόνο πριν το ονομά του πέσει στο τραπέζι για κάποιο από τα επόμενα Grammys. Ξεκινώντας από τα δεκάξι του στο acapella group του Brian Eno μέχρι το Brit Award 2020 “Producer Of The Year” και τις άπειρες συνεργασίες με ονόματα όπως Skrillex, FKA Twigs, Swedish House Mafia, BTS, Baxter Dury, Stormzy, Ed Sheeran, Burna Boy, Headie One, Halsey, Eminem, Octavian και The xx, ο Fred ζει πραγματικά την καλύτερη ζωή του μέσα από την αγάπη του για την μουσική και όλα δείχνουν ότι σύντομα το όνομα του θα είναι στα χείλη και τις λίστες όλων.