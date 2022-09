Το κείμενο αυτό δεν είναι η ιστορία των Triffids ή των Blackeyed Suzans – αυτή μπορεί εύκολα να βρεθεί σε ποικίλες πηγές, διαδικτυακές ή μη. Είναι ένας φόρος τιμής στον ίδιο τον David McComb ως poet laureate της αυστραλέζικης σκηνής.

Τον Φεβρουάριο λοιπόν του 1962 γεννήθηκε στο Περθ της Αυστραλίας ένας συνθέτης με σπάνια ποιητική φλέβα, καθώς μόνο με ποιητικούς όρους μπορεί κανείς να αντιληφθεί κανείς (και να εκτιμήσει) στο έπακρο τη μουσική και τους στίχους του David McComb. To αξεδιάλυτο δέσιμο ανάμεσα στον στίχο και στη μελωδία, που είναι συνήθως πλημμυρισμένη με μπόλικο λυρισμό.

Δεν είναι μόνο τα γνωστά –και μη εξαιρετέα- “Wide Open Road” (έχει γραφτεί πιο ταξιδιάρικο κομμάτι για τις απέραντες εκτάσεις της αυστραλιανής ενδοχώρας;) ή το “Burry Me Deep In Love” (με τη σχεδόν gospel πνευματικότητά του). Η στιχουργική παραγωγή του McComb, που επαναλαμβάνω ότι αναδεικνύεται από τις ενορχηστρώσεις, είναι εν γένει ζηλευτή. Το “Seabirds” για παράδειγμα από το Born Sandy Devotional του 1986:



“No foreign pair of dark sunglasses will ever shield you

From the light that pierces your eyelids

The screaming of the gulls

Feeding off the bodies of the fish

Thrashing up the bay till it was red

Turning the sky a cold, dark colour as they circled overhead”

Ή το "One Soul Less On Your Fiery List" από το In The Pines επίσης από το 1986:

“My eyes are filled with light

My feet can't touch the ground

From up here I can see the sights

Of my hometown city burning down

Now its blazes follow me house by house

And my legs they buckle under me

But I don't mind, I'll sing the old song of joy

For I know why and why it had to be”

Ή το “Raining Pleasure” από το ομώνυμο ΕP του 1984

“Trail through the wilderness

Dryest season known to us

Think about you all the time

Trail through the symphonies

Dryest season known to us

Dreamed I saw it all come down

Dreamed I saw my pleasure raining down

Salty lips to taste

Skin to touch

Nothings matters very much

In your arms it's a raining pleasure

I believe it's raining pleasure”

Η, βεβαίως, το “Red Pony”, από το Treeless Plain του 1983:

“Red pony, it's a gift from me / from me to you

Ride it well my love, hold your head up high / across this land

Sand in your eye, sun upon your back

Next to you my love /all colours turn to black

Blind pony, it is a gift from me / from me to you”

Όπως ο Dylan ή ο Van Morrison πριν από αυτόν, ή ο συγκαιρινός του Nick Cave, ο David McComb στις καλύτερες του στιγμές, ήταν ικανός να γονιμοποιεί το ποιητικό υποκείμενο, όχι αυτόνομα, αλλά σε πλήρη συνέργεια με τη μουσική, πάντα λυρική, χωρίς όμως να αποστρέφεται τον θόρυβο και την παραμόρφωση στις κιθάρες. Η διαπίστωση αυτή αφορά την καλύτερή σύνθεση των Triffids, αυτή δηλαδή που ηχογράφησε το “Born Sandy Devotional”: David McComb (φωνητικά, κιθάρα, κήμπορντς), "Evil" Graham Lee (pedal & lap steel guitar), Martyn Casey (μπάσο), Jill Birt (φωνητικά, κήμπορντς), Robert McComb (βιολί, κιθάρα) Alsy MacDonald (τύμπανα). Και, βεβαίως, ο McComb, επιβλητικός αλλού, χαμηλόφωνος κατά περίσταση, ήταν ένας ερμηνευτής «της μεθόδου», δηλαδή δεν τραγουδούσε απλώς, αλλά βίωνε τους στίχους του, ταυτιζόταν μαζί τους, χωρίς αυτοί να είναι κατ’ ανάγκη αυτοβιογραφικοί.

Είναι κλισέ και κάπως ρομαντική η αντίληψη ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να «πληρώνει» με ξέδωμα ζωής την τέχνη του. Δεν θέλω να υπεισέλθω αναλυτικά στα ιατρικά προβλήματα που αντιμετώπισε (αλκοόλ, drugs, μυοκαρδίτιδα). Ο David McComb έφυγε νωρίς, τον Φεβρουάριο του 1999, μόλις στα 37 του χρόνια, χωρίς ενδεχομένως να έχει προλάβει (όχι απλώς να εξαντλήσει) αλλά να ξεδιπλώσει στο έπακρο το ταλέντο. Η Ιστορία όμως δεν γράφεται με αν. Θα τον θυμόμαστε (και θα τον ακούμε εσαεί) γι’ αυτά τα πολύτιμα που μας άφησε.

“I'm setting you free

Giving you change, giving you keys

I'm setting you free

Lifting you up, letting you see

What you've become, what you could be

You are all that I have but I'm setting you free”