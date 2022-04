Πάσχα και άνοιξη είναι δυο έννοιες στενά συνυφασμένες. Δεν υπάρχει άνοιξη χωρίς Πάσχα και δεν υφίσταται Πάσχα δίχως να είναι άνοιξη. Για αυτό τον λόγο, εδώ στο Avopolis, φτιάξαμε μια λίστα μια λίστα 10 τραγουδιών που να περιλαμβάνουν την «άνοιξη (spring)» στον τίτλο τους, για το ιδανικό ανοιξιάτικο soundtrack μιας ιδανικής πασχαλινής ημέρας.

1. Saint Etienne – "Spring"

Μέσα από το Foxbase Alpha του 1991 οι Saint Etienne τραγουδάνε πως «είναι μόνο άνοιξη και είσαι πολύ νέος για να έχεις τελειώσει με την αγάπη» μέσα από μια μελωδία που αναβλύζει λουλούδια, ήλιο και χρώματα.

2. Chairlift – "Frigid Spring"

Για μια ψυχρή άνοιξη τραγουδούν οι Chairlift μέσα από το Something του 2012 και το αποτέλεσμα είναι εξόχως γοητευτικό. “Recent light, fresh with vacant envy, failing all alone, frigid spring, of the wishy washy wishing well of home”

3. The Flaming Lips – "Can’t Stop the Spring"

Πως να σταματήσεις την άνοιξη και γιατί να θες να την σταματήσεις άλλωστε; Μέσα από το Oh My Gawd!!!...The Flaming Lips του 1987 ακούμε πως «μπορείς να διαλύσεις τα λουλούδια αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις την άνοιξη, ό,τι και να λες».

4.Houses – "Endless Spring"

Για πολύ κόσμο η άνοιξη αποτελεί μια ιδανική συνθήκη, κι υπό αυτή την έννοια μια ατελείωτη άνοιξη θα ήταν μια ονειρεμένη πραγματικότητα. Για μια άνοιξη δίχως τέλος τραγουδούν και οι Houses μέσα από το All Night του 2010.

5. Ella Fitzgerald – "Spring is Here"

To “Spring is Here” είναι ένα υπέροχο τραγούδι σε σύνθεση Richard Rodgers και στίχους Lorenz Hart. Για την παρούσα λίστα επιλέγουμε την ηχογράφηση του 1956 με την εξωπραγματική φωνή της Ella Fitzgerald να τραγουδά “Once there was a thing called spring, when the world was writing verses like yours and mine”.

6. Donna Summer – "Spring Affair"

Ολίγη από disco με το “Spring Affair” του 1976. Ανοιξιάτικο χορευτικό groove που σκοτώνει και μια Donna Summer να τραγουδά “Spring affair, spring affair, spring affair and we've got something new”.

7. Frank Sinatra – "It Might as Well Be Spring"

Το “It Might as Well Be Spring” είναι μια δημιουργία των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein η οποία κέρδισε το Όσκαρ τραγουδιού μέσω της ταινίας State Fair του 1945. Ο υπέρτατος «κρουνεράς» Frank Sinatra το ηχογράφησε το 1961 και από αυτόν το ακούμε.

8. Billie Holiday – "Some Other Spring"

Το “Some Other Spring” έχει γραφτεί από τους Arthur Herzog και Irene Higginbotham για να λάβει μια ονειρική ερμηνεία από την εξωγήινη Billie Holiday και το άλμπουμ της Lady Sings the Blues του 1956.

9. Johnny Cash – "When It’s Springtime in Alaska (It’s Forty Below)"

Το “When It’s Springtime in Alaska (It’s Forty Below)” είναι ένα τραγούδι του Johnny Horton από το 1959. Για την λίστα μας επιλέξαμε την εκτέλεση του Johnny Cash μέσα από το άλμπουμ Orange Blossom Special του 1965.

10. My Morning Jacket – "Spring (Among the Living)"

Η λίστα κλείνει με το φανταστικό “Spring (Among the Living)» μέσα από το the Waterfall του 2015 και τους εκ Louisville ορμώμενους My Morning Jacket.

Δέκα είναι οι μόλις επιλογές του Avopolis, προσθέστε νοερά κι άλλα κι άλλα κι άλλα «ανοιξιάτικα» τραγούδια και καλή σας ακρόαση.