Δεν πρέπει να υπάρχει μουσικόφιλος εν έτει 2022 που δεν κατέχει τι σημαίνει Nardwuar και δεν του αποδίδει τόνους από “σπέκια”, δηλαδή σεβασμό. Ο John Ruskin, από το Βανκούβερ - British Columbia του Καναδά, κυκλοφορεί στο Youtube με το ψευδώνυμο “the human serviette” και έχει πάρει μερικές από τις πιο απολαυστικές συνεντεύξεις των αγαπημένων σας μουσικών. Κιμπορντίστας ο ίδιος και τραγουδιστής του punk group The Evaporators, είχε αποφασίσει σχεδόν από το γυμνάσιο ότι θα κάνει καριέρα ως ο πιο nerd μουσικός δημοσιογράφος ever.

Και αυτή η πρώτη του αυτοσχέδια συνέντευξη, με τα μέλη των Καναδών Poisoned πίσω στο 1985, είναι ίσως η ιδανική εισαγωγή για έναν από τους σύγχρονους θρύλους της ποπ / ροκ / ραπ κουλτούρας.

Ως φοιτητής στο τμήμα ιστορίας του Πανεπιστήμιου British Columbia ξεκίνησε να κάνει εκπομπές στο κολεγιακό ραδιόφωνο CITR 101,9FM και συνειδητοποιώντας την συχνότητα με την οποία οι περιοδείες των Αμερικάνων stars της μουσικής βιομηχανίας σταματούσαν στην πόλη του, αποφάσισε να το αξιοποιήσει με το πιο “guerrilla” δημοσιογραφικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας, δηλαδή, την ίδια απροσδιορίστου έμπνευσης τακτική που το 1993, όχι μόνο τον τρύπωσε στη συνέντευξη τύπου του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ αλλά τον ενέπνευσε να θέσει το ερώτημα του στα ρωσικά, ξαφνιάζοντας άπαντες στον χώρο.

Η παρακαταθήκη του έργου του ασφαλώς, βρίσκεται στον μουσικό τομέα, με την ποικιλία των καλεσμένων, το απαράμιλλο ύφος του και τη σε βάθος έρευνα του γύρω από το παρελθόν των καλεσμένων του να τον μετατρέπουν από τις αρχές των 00s και μετά σε ΥouΤube “φαινόμενο”. Το “επικό” αρχείο συνεντεύξεων του, οι στιλιστικές επιλογές (με το χαρακτηριστικό καρό pon pon κασκέτο) και οι διάσημες πλέον φράσεις του σε κάθε αρχή (με την ερώτηση “Who Are You?” λες και δεν ξέραμε ότι βλέπουμε την Cardi B ) και κάθε τέλος συνέντευξης με το "Keep on rawkin’ in the free world! Doot doola doot doo…” είναι πλέον ο λόγος που οι ποπ σταρ κάθε εποχής, εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον “περιμένουν” εναγωνίως η περιοδεία τους να περάσει από το Βανκούβερ.

Αν όλα τα παραπάνω σας ακούγονται “μεγάλα λόγια” για έναν τύπο που δεν γνωρίζατε καν, αρκεστείτε στη δήλωση του Pharrel Williams για “μία από τις πιο εντυπωσιακές συνεντεύξεις που έδωσα ποτέ” και που 3 εκατομμύρια views μετά, στέκει ακόμα ως το καλύτερο παράδειγμα σχετικά με το πόσο σοβαρά παίρνει την έρευνα πριν από κάθε συνέντευξη ο Nardwuar.

Το punk και κολεγιακό ροκ υπόβαθρο των νεανικών του χρόνων, ασφαλώς και τον οδήγησε σε συνεντεύξεις με τους indie rock θρύλους των 90s και για καθαρά ιστορικούς λόγους θα πρέπει να επισυνάψω τις συναντήσεις του με τους Nirvana και τους Sonic Youth, αλλά ο ορισμός της άβολης συνέντευξης και της εκτός της στάνταρντ ροής, είναι τα παρακάτω πιο δύσκολα 5 λεπτά στην ιστορία των Nardwuar sessions.

Βέβαια, αν στ’ αλήθεια θέλετε να δείτε πραγματικούς indie rock nerds της Αμερικής να λένε τα δικά τους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συνεντεύξεις με τους Steve Albini , Henry Rollins (στην έκδοση του 2011) και Ian MacKaye των Fugazi (προτιμήστε την χορταστική 2020 εκδοχή).

Αν θέλουμε όμως να είμαστε το ίδιο αυθεντικοί με τον ήρωα Nardwuar, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μεγάλη ώθηση στη φήμη του έδωσαν όλες οι σπουδαίες συνεντεύξεις του με τους hip hop και rap αστέρες της τελευταίας εικοσαετίας. Αφενός το γεγονός ότι ο παρουσιαστής λατρεύει τα παιχνίδια με τις ρίμες και τις λέξεις και αφετέρου η φύση του ιδιώματος που τροφοδοτείται συστηματικά από τα samples, η εύρεση των οποίων είναι βούτυρο στο ψωμί της έρευνας του, μας πρόσφεραν on camera στιγμές με ονόματα που πρακτικά μέσα από τα Nardwuar sessions είτε βοήθησε είτε προέβλεψε την άνοδο τους αρκετά νωρίς. Το εντυπωσιακό αρχείο του, μέχρι τα μέσα της περασμένης δεκαετίας τον έχει μετατρέψει άτυπα σε μια από τις πιο επιδραστικές για το είδος περσόνες και αυτό το άρθρο στο highsnobiety το επιβεβαιώνει.

Ουσιαστικά, ο Καναδός πόνταρε σωστά σε μία κουλτούρα με αφοσιωμένους ακόλουθους και καθόλου τυχαία (ίσως και λόγω κοινής πατρίδας) έχει συναντήσει δύο φορές μέχρι σήμερα τον κορυφαίο Drake με αυτή του 2016 να προσφέρει τις περισσότερες συγκινήσεις.

Για τους φίλους της ραπ, δεν είναι μόνο οι ψαγμένες ερωτήσεις και η γνώση που κερδίζουν βλέποντας τη συνέντευξη στον Nardwuar (ο ίδιος έχει πει ότι έχει επηρεαστεί από τo cool ύφος του Arsenio Hall). Ειδικά, στην προ social media ζωή, η εκπομπή είχε μετατραπεί σε κλειδαρότρυπα για τους fans. Ξαφνικά, με τη δύναμη του YouTube και τον ανατρεπτικό τρόπο που οδηγεί κάθε συνομιλία ο Καναδός nerd, οι ανα τον κόσμο ακροατές αποκτούσαν πρόσβαση -έστω για λίγο- στον τρόπο ζωής, τις άγνωστες οικογενειακές ιστορίες, τους κοντινούς συνεργάτες και ασφαλώς στη slang και στο στυλ των σούπερσταρ. Όπως για παράδειγμα, η ήρεμη δύναμη που είναι ο παραγωγός του Drake, Noah “40” Shebib ή η αποκάλυψη για την καταγωγή της μητέρας του Tyler, στο Odd Future επεισόδιο, όπου ο Nardwuar έχοντας υποψιαστεί την ιδιαιτερότητα του ραπ αστέρα της επόμενης γενιάς του πρόσφερε ακομπλεξάριστα, σαπούνι με άρωμα bacon!!

Ναι, αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της εκπομπής. Ο Καναδός θα μπορούσε να ταξιδέψει στην άλλη άκρη της Αμερικής για να σκοράρει μια μοναδική συνέντευξη, αλλά όπως πάντα φροντίζει να γεμίζει τους καλεσμένους του με σπάνια -και σχετικά με το έργο τους- δώρα. Μέσα από αυτά άλλωστε βρίσκει αφορμή για να αποκαλύψει άγνωστες στο κοινό πτυχές της ζωής και της δουλειάς τους. Στον Lil Uzi Vert, το 2018, χάρισε από κούκλα zombie μέχρι πόστερ του Rob Zombie. Τους Wu Tang, τους γέμισε με πόστερ και φιλμ για πολεμικές τέχνες, στον A$AP Ferg (ως μέρος της συνέντευξης με την A$AP κολεκτίβα) υπενθύμισε την ιδιότητα του ως κοσμηματοποιού. Υποδέχτηκε τον “αγαπημένο" του (έχουν κάνει μαζί 8 συνεντεύξεις) Snoop Dogg με μινιατούρες του OJ Simpson και του ίδιου και κατάφερε να κάνει τον Questlove των Roots να “κλάψει” (αυτή και αν ήταν η συνέντευξη - ορισμός του μουσικού nerd). Ενώ σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις για τα Nardwuar δεδομένα, o Jay Z απέτυχε (ή αρνήθηκε πεισματικά) να συμπληρώσει την κλασσική μελωδία της αποφώνησης.

Θα ήταν δίκαιο να υποστηρίξει κανείς ότι από το 2010 και έπειτα, σχεδόν οποιοσδήποτε έχει καταφέρει κάτι σημαντικό στη μουσική βιομηχανία (βλέπε Skrillex), ως άλλη εναλλακτικού είδους βράβευση, οφείλει να περνάει (ή επιδιώκει να περάσει) τη δοκιμασία συνέντευξης με τον τύπο που αυτοπροσδιορίζεται ως "human (από το “Human Fly” των Cramps) serviette". Από την Billie Eilish και τον Mac De Marco μέχρι τους Slipknot και τους Misfits το κοντέρ στο youtube κανάλι του, δείχνει παραπάνω από 2,1 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ τελευταία, με το streaming να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, η πλατφόρμα που προτιμά να κάνει πρεμιέρα στις συνεντεύξεις του είναι το twitch.

Η κωμική και ανατρεπτική φιγούρα του John Ruskin και το κανάλι του, είναι κυριολεκτικά ένας μικρός θησαυρός για όσους προτιμούν τις συνεντεύξεις ως μορφή τεκμηρίωσης της σύγχρονης μουσικής πραγματικότητας. Μάλιστα, όταν το 2015, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι αναρρώνει από μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο, για λίγο ένιωσα πως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες δορυφόρους της εναλλακτικής κουλτούρας, απειλούνταν. Ίσως γιατί, το ανορθόδοξο που μέχρι και σήμερα υπηρετεί πιστά ο Nardwuar, χρειάστηκε την πολύτιμη συμβολή ανθρώπων σαν και του λόγου του, για να γίνει ευρεία αποδεκτό και πλέον να μπορεί να προκρίνει και να επιβραβεύει την διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης και έκφρασης.