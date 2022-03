Υπνωτικά στα ποτά ανήλικων αγοριών! Κορίτσια κάτω των 18 σε στενές επαφές τρίτου τύπου με... ψάρια! Sex tapes! Σεξ σε δημόσιες τουαλέτες! Ματάκηδες και άλλοι περίεργοι τύποι, που παντρεύονται τις ξαδέλφες τους! Σεξουαλικά κόλπα που οδηγούν στα θυμαράκια! Αυτά (κι άλλα πολλά) είναι μερικά από τα πιο ντροπιαστικά σεξουαλικά σκάνδαλα στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής, από το 1955 μέχρι σήμερα.

I Want Your Sex

Το καλοκαίρι του 1998, η αστυνομία του Λος Άντζελες έπιασε στα πράσα τον George Michael μαζί με έναν ψηλό, ηλιοκαμένο άντρα, να κάνουν σεξ σε κάποια από τις εκατοντάδες δημόσιες τουαλέτες της Πόλης των Αγγέλων. Ο George ισχυρίστηκε πως απλά είχαν γδυθεί και θαύμαζαν ο ένας τα γεννητικά όργανα του άλλου, όμως η αλήθεια δεν μπορούσε να κρυφτεί πλέον: ο Michael, μετά από το συμβάν, αναγκάστηκε να κάνει επισήμως το δικό του outing, ενώ καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 800 δολαρίων και να κάνει 80 ώρες κοινωνικής εργασίας.

Bad Man

Ο R. Kelly, η μουσική του οποίου ευθύνεται για το 87.9% των περιστατικών τερηδόνας σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών στις Η.Π.Α., αρχικά είχε το θράσος στα 27 του να παντρευτεί τη 15χρονη Aaliyah, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης του πρώτου της άλμπουμ Age Ain’t Nothing But A Number (με έναν τίτλο που εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Kelly, φαντάζομαι). Οι ίδιοι οι νεόνυμφοι, πάντως, αρνήθηκαν πως είχαν κάνει την τελετή. Μερικά χρόνια μετά, το 2002, ο μελιστάλαχτος ράπερ αναγκάστηκε να λογοδοτήσει στην αμερικανική δικαιοσύνη όταν διέρρευσε μια 27λεπτη βιντεοκασέτα στο ίντερνετ, που τον έδειχνε να κάνει σεξ με την 14χρονη κόρη ενός συνεργάτη του. Μετά τη δίκη, δήλωσε στα ΜΜΕ πως «μόνο ο Osama Bin Laden μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς περνάω εγώ τώρα». Η δε θεία του θύματος, η ράπερ Sparkle, υπονόησε πως υπάρχουν ακόμη πολλές ανήλικες κοπέλες που έχουν πέσει θύμα αποπλάνησης από τον R. Kelly, αλλά φοβούνται να το καταγγείλουν.

Pretty Young Thing

Το 1997 αρκετοί γονείς 13χρονων αγοριών κατηγόρησαν τον Michael Jackson πως έριχνε μέσα στο κρασί τους αντισταμινικά για να τα ναρκώσει και κατόπιν να τα «φροντίζει» ανενόχλητος. Οι λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ισορροπούσαν ανάμεσα στην απόλυτη ανωμαλία και στην απόλυτη βλακεία. Ο Jackson είχε αποφασίσει να το παίξει sommelier και έπειθε τα μικρά αγοράκια να κοιμούνται στο ράντσο του, στη Neverland, αφού πρώτα τα είχε ποτίσει με ένα κρασί που ο ίδιος ονόμαζε «Χυμό του Ιησού». Οι κατηγορίες κουκουλώθηκαν φυσικά μετά από μια γενναία συνεισφορά του Βασιλιά της Ποπ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών τους.

Sweet Little Sixteen

Ο Chuck Berry κατηγορήθηκε για ασέλγεια, όταν κυκλοφόρησε μια βιντεοκασέτα που τον έδειχνε να κάνει golden shower (αν δεν ξέρεις τι είναι, γκούγκλαρέ το) πάνω σε ένα ανήλικο λευκό κορίτσι –φυσικά, η αμερικανική κοινή γνώμη δεν φρίκαρε τόσο με το ότι ήταν «ανήλικο», όσο με ότι ήταν «λευκό». Λίγα χρόνια μετά μηνύθηκε από μια στρατιά γυναικών όταν συνελήφθη να έχει βάλει κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες του εστιατορίου του στο Σαιντ Λούις. Κι όλα αυτά από έναν άνθρωπο που το μακρινό 1959 μπήκε στη διαδικασία να μπάσει παράνομα στις Η.Π.Α. μια 14χρονη Μεξικάνα γκαρσόνα, μόνο και μόνο για να την πηδήξει μετά.

Elegantly Wasted

Ο τραγουδιστής των INXS, Michael Hutchence, πέθανε τον Νοέμβριο του 1997 κάτω από περίεργες συνθήκες: τι δουλειά είχε μια δερμάτινη ζώνη δίπλα του; Η τότε κοπέλα του, Paula Yates, είπε κατόπιν πως «αυνανιζόταν πάνω στην πόρτα», σε μια πράξη «ασφυξιοφιλίας». Φανταστείτε το: μια ζώνη δεμένη στο πόμολο της πόρτας, η άλλη της άκρη είναι δεμένη σφιχτά στον λαιμό του Hutchence, με το ένα του χέρι τη σφίγγει με δύναμη μέχρι ο ίδιος να γίνει μοβ, ενώ το άλλο χέρι χαιρετάει τον πορτιέρη, που του ανοίγει τις Πύλες του Παραδείσου.

Wild Child

Στις 1 Μαρτίου του 1968, ο Jim Morrison αποφάσισε να μοιραστεί με άλλους 30.000 εφήβους θεατές της συναυλίας των Doors στο Μαϊάμι το περιεχόμενο του πέτσινου παντελονιού του, φωνάζοντας «Δεν υπάρχουν κανόνες! Κάντε το ίδιο!» Η αστυνομία τον μπουζούριασε για προσβολή δημοσίας αιδούς και πρόκληση ταραχών. Τελικά το 2011 οι αρχές του Μαϊάμι έκριναν τον μακαρίτη αθώο λόγω αμφιβολιών.

Superfreak

Ο Rick James είχε δημοσίως παραδεχτεί πως το αγαπημένο του ναρκωτικό είναι η κρακ κοκαΐνη –πλήρωνε μάλιστα 7.000 δολάρια την εβδομάδα για να «φτιάχνεται». Σε ένα από τα O.D. του, όμως, στα μέσα του 1991, ξέφυγε ελαφρώς: έδεσε την 24χρονη Frances Alley σε μια καρέκλα, την πότισε με ό,τι είχε απομείνει, την έκαψε με την πίπα του κρακ σε χέρια και πόδια, τη χτύπησε στο πρόσωπο με ένα περίστροφο και (μετά απ' όλα αυτά) την ανάγκασε να κάνει σεξ με την τότε κοπέλα του, Tanya Hijazi. Το καλύτερο ήρθε μετά: αφού συνελήφθη κι αφέθηκε ελεύθερος με αδρή χρηματική εγγύηση, το έκανε ξανά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σε άλλη κοπέλα. Τραγικός.

Teenage Queen

Η Myint Myint Aye, μια 14χρονη Βιρμανή μετανάστρια, ακολούθησε το 1981 τον τίμιο δρόμο της «Λολίτας», της ηρωίδας του Ναμπόκοφ, κρατώντας με πατρική στοργή το χεράκι του Πυγμαλίωνά της, του μακαρίτη Malcolm McLaren: άλλαξε το όνομά της σε Annabella Lwin και έγινε τραγουδίστρια των Bow Wow Wow. Κατόπιν, για τις ανάγκες του εξωφύλλου του άλμπουμ See Jungle! See Jungle!, ο McLaren τη γδύνει και τη βάζει να ποζάρει τσιτσίδι σαν την ηρωίδα του πίνακα "Le Déjeuner sur l'Herbe" του Μανέ. Κάπως έτσι παρεμβαίνει η αγγλική δικαιοσύνη και κατόπιν η Σκότλαντ Γιάρντ...

MobScene

Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει «teabagging», θα το μάθετε τώρα: έτσι αποκαλείται στην αγγλική αργκό η ασεβής κίνηση να ανεμίζεις τα γυμνά σου γεννητικά όργανα πάνω από το ανύποπτο κεφάλι ενός αθώου. Ακριβώς δηλαδή ό,τι έκανε δύο φορές ο Marilyn Manson εις βάρος δύο ανυποψίαστων σεκιουριτάδων σε συναυλίες του, οι οποίοι κοιτούσαν αμέριμνοι προς το κοινό. την πρώτη περίπτωση, πλήρωσε αποζημίωση 75.000 δολαρίων στον David M. Diaz –σεκιουριτά στο Historic Orpheum Theatre στη Μινεάπολη. Στη δεύτερη περίπτωση, 2 χρόνια μετά στο Ντιτρόιτ, κατάφερε και τη γλίτωσε.

Dazed and Confused

«If I played guitar I’d be Jimmy Page, the girls I like are underage», τραγούδησαν προ ετών στο “The New Style” οι Beastie Boys, αποτίοντας φόρο τιμής στον ladykiller κιθαρίστα των Led Zeppelin. Καθώς, σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία τους –Hammer of the Gods, γραμμένη από τον Stephen Davis– μετά από μια συναυλία τους το 1969, ο Jimmy Page ανάγκασε μια 14χρονη groupie να αυνανιστεί με νεκρό καρχαριοειδές. Η αλήθεια εδώ είναι λίγο παραπλανητική, αφού σύμφωνα με τον (ιθύνοντα νου και) αυτόπτη μάρτυρα της όλης σκηνής, τον road manager Richard Cole, «το περιστατικό έλαβε χώρα στις 28 Ιουλίου 1969 στο ξενοδοχείο Edgewater Inn του Σιάτλ, λίγες ώρες πριν την εμφάνιση των Led Zeppelin στο Seattle Pop Festival. Το εμπλεκόμενο ψάρι δεν ήταν καρχαριοειδές, αλλά ένα μεγάλο κόκκινο λιθρίνι [red snapper]. Η groupie ήταν μια κοκκινομάλλα και το εφηβαίο της ήταν όλο κόκκινο, οπότε εγώ και ο Bonzo [o John Bonham] πήραμε το λιθρίνι και βάλαμε τη μύτη του μέσα στο αιδοίο της. Η τύπισσα πρέπει να έφτασε σε οργασμό πάνω από είκοσι φορές, τόσο πολύ της άρεσε».

Cool Jerk

Το 1979, κατά τη διάρκεια της περιοδείας των Go-Go’s, η Belinda Carlisle και οι άλλες τρεις της μπάντας, έγδυσαν έναν αρσενικό roadie και διασκέδασαν μαζί του με τρόπο που απείλησε την ακεραιότητα του εντέρου του: του έβαλαν έναν τεράστιο δονητή σε εκείνο το σημείο που δεν το βλέπει ο ήλιος. Σύμφωνοι, girls just wanna have fun, αλλά οι Go-Go’s το παρατράβηξαν εκείνο το βράδυ κι ο άνθρωπος πρέπει να γύρισε σπίτι του και να έκλαιγε για ώρες κάτω από το ντους, σαν απατημένη γκόμενα σε αμερικανική κομεντί.

Little Queenie

Στα 22 του χρόνια, ο Jerry Lee Lewis είχε ήδη προλάβει να παντρευτεί δυο φορές, λες κι ήταν Τσιγγάνος που έψαχνε την Ερατώ. Ο τρίτος του γάμος, όμως, ήταν και ο πιο αμφιλεγόμενος: δεν ήταν τόσο ότι η Myra Gale Brown ήταν 13 ετών (άλλωστε στον αμερικανικό Νότο δέχονται τα πάντα, αρκεί να είναι τηγανητά), όσο το ότι ήταν ξαδέλφη του. Κι αυτό, σύμφωνα με τους τοπικούς πάστορες, δεν το ήθελε ούτε ο Θεός –ο οποίος βέβαια δεν είχε πρόβλημα με το ότι ήταν 13χρονη…Το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε όταν δημοσιοποιήθηκε η συγγενική τους σχέση κόντεψε να διαλύσει το ζευγάρι, ωστόσο κατάφεραν κι έμειναν παντρεμένοι για 13 χρόνια, από το 1957 μέχρι το 1970.

Burning Up

Τόσο δα μικρό παιδί ήμουν το 1989, όταν όλος ο κόσμος μιλούσε για την ασέβεια της Madonna στο βιντεοκλίπ του “Like A Prayer”, όπου εμφανιζόταν να προσεύχεται και κατόπιν να φιλάει έναν Ιησού. Κι όχι έναν όποιον κι όποιον Ιησού, αλλά έναν μαύρο Ιησού, μπικόζ γουέν γιού γκόου μπλακ, γιού καν νέβερ γκετ μπακ –ακόμη και σε μεσσιανικό επίπεδο. Κάπως έτσι, το Βατικανό εξέδωσε φετβά εναντίον της Madge, ενώ και η Pepsi Cola ακύρωσε το συμβόλαιο μαζί της, καθώς έτσι (θεώρησε πως) απαίτησε η λαϊκή βάση των Χριστιανών αγοραστών του αναψυκτικού.

Wild Side

Γνωρίστηκαν στις 15 Φεβρουαρίου του 1995 και παντρεύτηκαν 100 ώρες αργότερα, στις 19 Φεβρουαρίου: ο Tommy Lee και η Pamela Anderson ήταν εξαρχής ένα accident waiting to happen, που λένε και στο χωριό μου. Το ζευγάρι είχε φυλάξει μέσα στο χρηματοκιβώτιο του γκαράζ –στο σπίτι τους στο Μαλιμπού– μία μικρή βιντεοκασέτα, δηλαδή το διάρκειας 54 λεπτών sex tape που είχαν τραβήξει κατά τη διάρκεια εκδρομής στη λίμνη Μιντ στη Νεβάδα. Η κασέτα, που τελικά αποδείχτηκε μούφα (όλοι την έχουμε δει), κλάπηκε από τον ηλεκτρολόγο Rand Gauthier, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι τους. Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, πήρε την κασέτα, και την πούλησε στην εταιρεία IEG, που με τη σειρά της την έβγαλε στο διαδίκτυο. Το ζευγάρι μήνυσε την εταιρεία και κέρδισε τη δίκη, με την IEG να τους καταβάλει 1.5 εκατ. δολάρια για ηθική βλάβη.

I love my bitches

Ο ράπερ Rick Ross αποδείχτηκε χοντρός μαλάκας (σπόντα για τα κιλά του), καθώς το 2013 βρέθηκε στη δίνη ενός σκανδάλου που τον έβαζε αυτοστιγμεί στην ίδια κατηγορία με τον Bill Cosby. Συγκεκριμένα στο τραγούδι “U.O.E.N.O” οι στίχοι λένε «Put molly all in her champagne, she ain't even know it. I took her home and I enjoy that, she ain't even know it», που σημαίνει «έβαλα molly [σ.σ: ποικιλία του ναρκωτικού MDMA] στη σαμπάνια της, δεν το ήξερε. Και μετά την πήγα σπίτι και τη «γλέντησα» και ούτε καν που το κατάλαβε». Με τους στίχους να παραπέμπουν απευθείας σε βιασμό και τη δισκογραφική βιομηχανία να έχει ξεσηκωθεί, ο ράπερ ζήτησε συγγνώμη, καθώς, κατά δήλωσή του, «το να προβάλλω τη βία σε μια γυναίκα είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μου και το μετανιώνω».

Awkward

Κι αν ο Ross είχε μία φορά μπελάδες, ο Ian Watkins, τραγουδιστής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Lostprophets, είχε να αντιμετωπίσει μια larger than life ασχήμια: τον Νοέμβριο του 2013 ομολόγησε την ενοχή του για απόπειρα βιασμού σε παιδί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης που αφορούν σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένης και μίας κατηγορίας για απόπειρα βιασμού ενός... βρέφους 11 μηνών! Το πιο τραγικό ήταν ότι αποδείχτηκε πως είχε συνωμοτήσει με μια Βρετανίδα φανατική οπαδό του συγκροτήματος, προκειμένου εκείνη να του φέρει να βιάσει (wtf?!) την ανήλικη κόρη της. Εννοείται πως, μετά απ’ όλα αυτά, το συγκρότημα διαλύθηκε.

Dangerous and Moving

Οι t.A.T.u. ξεκίνησαν την καριέρα τους στη Ρωσία προβάλλοντας τους εαυτούς τους ως δύο λεσβίες –στην πραγματικότητα βέβαια, τα κορίτσια είναι hetero. Όμως το 2003 δοκίμασαν τα αντανακλαστικά της ρωσικής κοινής γνώμης, όταν σε συνέντευξη τύπου ζήτησαν από ανήλικα κορίτσια 14-18 ετών να κάνουν οντισιόν: η νικήτρια θα έκανε (ολο)γυμνή φωτογράφηση για το εξώφυλλο του επικείμενου άλμπουμ τους. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συνέβη ασφαλώς, αφού ο Τσάρος Βλαντιμίρ επενέβη προσωπικά και πάτησε το κουμπί abort.

Calling Dr.Love

Με τον Gene Simmons να ισχυρίζεται πως έχει πηδήξει πάνω από 4.600 γυναίκες από το 1975 μέχρι σήμερα, οι πιθανότητες να «λικάρει» κάποια ανύποπτη στιγμή ένα βίντεο που θα τον δείχνει... εν δράσει παιζόταν 3 προς 1 στα γραφεία στοιχημάτων. Η ώρα αυτή ήρθε τελικά το 2008 και όσοι είδαν το βίντεο του μπασίστα των KISS, αποπειράθηκαν να ξεριζώσουν τα μάτια τους με τα ίδια τους τα χέρια από την αηδία.

Sin after Sin

Το 2004, ο τέως ντράμερ των Judas Priest και των Trapeze, Dave Holland, κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα βιασμού 17χρονου μαθητή του, στον οποίον δίδασκε τύμπανα. Δεν ήταν μόνο ότι ο 66χρονος (τότε) μουσικός προσπάθησε να επωφεληθεί από την ιδιότυπη σχέση δασκάλου/μαθητή, όσο το ότι ο πιτσιρικάς ήταν παιδί με ειδικές ανάγκες. Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε πως ο Holland τον «πότιζε» με αλκοόλ και ναρκωτικά προκειμένου ο μαθητής να είναι χαλαρός, αν και ο ίδιος επιμένει μέχρι και σήμερα πως είναι αθώος και ότι η σχέση με τον μαθητή του δεν ήταν σεξουαλική. Καταδικάστηκε ωστόσο σε 8ετή φυλάκιση, κι αποφυλακίστηκε το 2012.

Lolita Go Home

Η Charlotte Gainsbourg είχε αδιαμφισβήτητα ισχυρό πατρικό πρότυπο: τον Serge Gainsbourg, ο οποίος ανέκαθεν υπήρξε λάτρης της πρόκλησης. Έτσι κανείς δεν εξεπλάγη όταν το 1984 έβαλε την 13χρονη τότε Charlotte να τραγουδήσει μαζί του το “Lemon Incest”. Το τραγούδι προκάλεσε σκάνδαλο στη γαλλική κοινή γνώμη, καθώς τόσο οι στίχοι, όσο και το βιντεοκλίπ (τους έδειχνε ημίγυμνους σε ένα κρεβάτι, να λένε ο ένας στον άλλο «σ’ αγαπώ») θεωρήθηκε πως προάγουν την παιδοφιλία και την αιμομιξία. Ο Gainsbourg σε μετέπειτα συνέντευξή του αρνήθηκε κάθε τέτοια πρόθεση, ενώ το 2010 η Charlotte υποστήριξε πως ακόμη και τότε «γνώριζε καλά πως το τραγούδι ήταν προβοκατόρικο, παρ' ολ’ αυτά δέχτηκε να το τραγουδήσει».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην ειδική έκδοση του περιοδικού Sonik, Σεξ & Μουσική, που κυκλοφόρησε το 2015.