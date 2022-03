Οι λίστες είναι, τρόπον τινά, χαρακτηριστική μανία των απανταχού λατρών της pop κουλτούρας (και υποκουλτούρας). Σε μια σειρά λιστών, συνεπώς, δεν μπορεί να λείψει εκείνη όπου οι τίτλοι τραγουδιών συμπίπτουν με κάποιο όνομα. Ιδού 20+1 indie tracks, λοιπόν, που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία.

The Pains of Being Pure at Heart – "Kelly"

Με μια κιθαριστική εσσάνς που παραπέμπει στο This Charming Man των Smiths, το "Kelly" είναι μια ακαταμάχητη "ποπιά" που λιώνει και σίδερα.

Clan of Xymox – "Louise"

1986 και οι Clan of Xymox αφιερώνουν ένα σπουδαίο τραγούδι σε κάποια Louise.

Cocteau Twins – "Persephone"

Ολόκληρο το αριστουργηματικό Treasure των Cocteau Twins είναι γεμάτο ονόματα, μα το Persephone έχει αυτούς τους κιθαρισμούς του Robin Guthrie και το μπάσο του Simone Raymonde που σε συνδυασμό με την καθηλωτική ερμηνεία της Elizabeth Fraser κερδίζει επάξια την θέση στην λίστα.

dEUS – "Magdalena"

Από το υπέροχο The Ideal Crash του 1999 έρχεται το εξίσου υπέροχο "Magdalena" των dEUS.

Sisters of Mercy – "Alice"

Σαν μιλάμε για το Alice των Sisters of Mercy οι συστάσεις περιττεύουν.

Slowdive – "Alison"

To "Alison" των Slowdive είναι απλά ο απόλυτος shoegaze ύμνος!

Franz Ferdinand – "Jacqueline"

Το εναρκτήριο κομμάτι ενός από τα καλύτερα ντεμπούτο που έχουν υπάρξει φέρει το όνομα "Jacqueline". Μπασογραμμές, κιθάρες και τύμπανα που καθόρισαν τα 00s.

The House of Love – "Hannah"

Άλλο ένα opening track ενός σπουδαίου άλμπουμ από το 1990.

Pixies – "Ana"

Πώς να λείψει το Ana των Pixies από μια τέτοια λίστα; Πώς;

Bat for Lashes – "Daniel"

“Daniel when I first saw you, I knew that you had a flame in your heart” τραγουδά μοναδικά η Bat for Lashes.

Craft Spells – "Ramona"

Είναι αυτό το γλυκό κιθαριστικό riff στην εισαγωγή που κάνει το Ramona των Craft Spells χαρίζει χαμόγελα χαρμολύπης.

The Stone Roses – "Sally Cinnamon"

Σαν τραγουδά “Sent to me from heaven, Sally Cinnamon you're my world” ο Ian Brown γράφεται pop ιστορία.

Glasvegas – "Geraldine"

“I'll be the angel on your shoulder, my name is Geraldine, I'm your social worker”… Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.

Prefab Sprout – "Bonny"

Μέσα από ένα άλμπουμ-ορόσημο σαν το Steve McQueen οι Prefab Sprout μας λένε πως “I count the hours since you slipped away, I count the hours that I lie awake, I count the minutes and the seconds too, all I stole and I took from you, but Bonny don't live at home, Bonny don't live at home”.

Taken By Trees – "Anna"

Το ονειρικό "Anna" των Taken By Trees αδιαμφησβήτητα αξίζει μια θέση σε μια τέτοια λίστα-αφιέρωμα.

Bjork – "Isobel"

Σπουδαίο άλμπουμ το Post της Bjork, εξίσου σπουδαίο και το "Isobel" μέσα από αυτό.

Pulp – "Sylvia"

Μα πόσο όμορφα ερμηνεύει ο Jarvis Cocker το “Her beauty was her only crime, yeah, I remember Sylvia”!

Siouxsie and the Banshees – "Christine"

To "Christine" των Siouxsie and the Banshees είναι τραγούδι-ορόσημο όσον αφορά τα κομμάτια με κάποιο όνομα για τίτλο.

Beach House – "Irene"

Οι μάστορες dream-poppers Beach House με το Irene μέσα από το πανέμορφο Bloom, επάξια στην λίστα.

Allo Darlin’ – "Angela"

Μια υπέρτατη «ποπιά» από Allo Darlin’ είναι το Angela και αξίζει τόνους ακροάσεων.

The Orchids – "Carrole-Anne"

Εξίσου υπέροχη pop από τους Orchids με το "Carrole-Anne" το οποίο και κλείνει αυτή τη λίστα ονομάτων και indie ύμνων.

Μπορεί αυτές οι 20+1 επιλογές να φαντάζουν λίγες σε σχέση με τον ωκεανό σχετικών τραγουδιών με το δικό τους όνομα. Ίσως ακολουθήσει και δεύτερο μέρος λοιπόν, ίσως και να μην χρειάζεται οπότε απλά ας τα θυμηθούμε και ας τα ακούσουμε.