Φέτος το καλοκαίρι, η πόλη του Ρεθύμνου θα πάλλεται στο ρυθμό, στα χρώματα και την παράδοση των κρουστών. Δημιουργία, αλληλεπίδραση, κίνηση, και έκφραση συναισθημάτων, στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών Ρεθύμνου (20-24/7). Καλεσμένοι από το εξωτερικό, μεγάλα ονόματα της διεθνούς κοινότητας κρουστών, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής σκηνής, καθώς και σημαντικοί μουσικοί από την Κρήτη, θα αφηγηθούν τη δική τους ιστορία σε έναν διαπολιτισμικό μουσικό διάλογο, που θα ορίζεται από μια πανδαισία ήχων και ρυθμών, μια μουσική γιορτή για όλες τις ηλικίες. Αρχέγονη παράδοση, world music, street culture, flamenco, σύγχρονη μουσική συνθέτουν ένα μουσικό μωσαϊκό που μέσα από την τέχνη των κρουστών θα αναδείξει το φεστιβάλ σε ένα τριήμερο γεμάτο ρυθμό.

Οι κεντρικές συναυλίες του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν από τις 22 έως τις 24 Ιουλίου στο βενετσιάνικο κάστρο της Φορτέτζας, ένα μοναδικό μνημείο που δεσπόζει στην καρδιά της πόλης του Ρεθύμνου. Μουσικοί και κοινό από διαφορετικά μέρη του κόσμου θα συναντηθούν σε έναν οικουμενικό μουσικό διάλογο, μια μοναδική γιορτή που απευθύνεται σε όλους. Στις συναυλίες θα συμμετέχουν από το εξωτερικό οι: Itamar Doari (Ισραήλ), The Bucket Boy (Matthew Pretty, ΗΠΑ), και από την Ελλάδα οι Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Βαγγέλης Καρίπης, Haig Yazdjian, Τάκης Φαραζής, Percussion4one feat. Tigran Sargsyan, De Todas Formas, Πέτρος Βαρθακούρης, Παντελής Ντζιάλας. Θα συμμετέχουν επίσης τοπικές μπάντες από την Κρήτη: οι Topos, οι Al Hanim Trio, και οι Σκίουρο 5 feat. Μαρία Κώτη.

Με αφορμή το 1ο Φεστιβάλ Κρουστών Ρεθύμνου, θυμόμαστε 7 αγαπημένες ταινίες με πρωταγωνιστές ντράμερ και ντραμς. Η οικογένεια των κρουστών δεν λείπει ποτέ από ένα καλό κινηματογραφικό score.

Whiplash (Damien Chazelle, 2014)

Μία ανεξάρτητη ταινία «χωρίς μέτρο», που ανέδειξε το μεγάλο υποκριτικό ταλέντο του J.K. Simmons, θριάμβευσε στα βραβεία Όσκαρ και κατέκτησε τις καρδιές των κινηματογραφόφιλων. Ο Άντριου (Miles Teller) είναι ένας ταλαντούχος 19χρονος ντράμερ που ονειρεύεται να μπει στην jazz ορχήστρα που διευθύνει ο διαβόητος μαέστρος Τέρενς Φλέτσερ (J.K. Simmons) στο Shaffer Conservatory της Νέας Υόρκης. Ο φιλόδοξος νέος θα έρθει αντιμέτωπος με τον σκληρό δάσκαλο που όλοι τρέμουν και σέβονται αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό και ένα οικογενειακό περιβάλλον που τον πιέζει να πετύχει. Θα καταφέρει να μπει στην ορχήστρα; Με τι κόστος; Το Whiplash σας βάζει μέσα σε μία σχολή jazz και στον κόσμο του jazz drumming. Ελπίζω να μην είναι όλοι οι καθηγητές σαν τον Τέρενς Φλέτσερ ή έτσι πρέπει να είναι;

Sound of Metal (Darius Marder, 2019)

Η ζωή ενός ντράμερ ενός αμερικανικού πειραματικού post hardcore-metal-sludge ντουέτου αλλάζει δραματικά όταν σταδιακά αρχίζει να χάνει την ακοή του. Από τις μεγάλες δραματικές ταινίες του 2019 που αργήσαμε να δούμε λόγω της πανδημίας αλλά επιτέλους την απολαύσαμε όπως πρέπει. Μοναδικός και σπαρακτικός ο Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story, The Night Of) στο ρόλο του ντράμερ που πρέπει να σταματήσει τις περιοδείες και ουσιαστικά να παίζει ντραμς και να ζήσει τη μετάβαση από τον κόσμο των ήχων σε αυτόν της απώλειας ακοής. Δικαίως πήρε τα βραβεία Όσκαρ για Καλύτερο Ήχο και Μοντάζ.

This Is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984)

Μία κατάρα κατατρέχει όλους τους ντράμερ της «θρυλικής» βρετανικής ροκ μπάντας Spinal Tap. Όλοι τους βρίσκουν μυστηριώδη θάνατο. Ο κινηματογραφιστής Μάρτι Ντι Μπέργκι αποφασίζει να ακολουθήσει την μπάντα στην αμερικανική περιοδεία της για την προώθηση του άλμπουμ Smell the Glove και καταγράφει μοναδικές rock σκηνές σε ένα «ντοκιμαντέρ». Μέχρι εδώ όλα καλά. Μόνο που οι Spinal Tap δεν υπήρξαν ποτέ μία αληθινή μπάντα, ούτε υπήρξε ποτέ κάποιος αληθινός Μάρτι Ντι Μπέργκι (είναι απλά ο σκηνοθέτης του φιλμ, Rob Reiner). Το This Is Spinal Tap είναι ένα απολαυστικό μουσικό mockumentary (ψευδοντοκιμαντέρ) και ένα από τα καλύτερα rock φιλμ όλων των εποχών.

Wayne’s World (Penelope Spheeris, 1992)

H cult classic κωμωδία Wayne’s World δε θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σε άλλη δεκαετία εκτός των 90s, μία εποχή που η μουσική και η εικόνα ήρθαν τόσο κοντά μας μέσα από την «έκρηξη» των βίντεο κλιπ και της ιδιωτικής τηλεόρασης (βλέπε MTV). Με έμπνευση από το ομώνυμο σκετς του τηλεοπτικού Saturday Night Live, στην ταινία βλέπουμε το metal-rock δίδυμο των Γουέιν (Mike Myers) και Γκαρθ (Dana Carvey) να παρουσιάζουν, από το υπόγειο του σπιτιού του πρώτου, ένα πολύ επιτυχημένο public-access reality show κι αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από μεγάλους παραγωγούς και «καρχαρίες». Φοβερή η σκηνή με τον Dana Carvey (χαρισματικός ντράμερ και στην πραγματική ζωή) σε drums solo σε κατάστημα μουσικών οργάνων, όπως, φυσικά, και η παραπάνω σκηνή στο αυτοκίνητο που όλοι χτυπιούνται υπό το "Bohemian Rhapsody" των Queen.

Birdman (Alejandro G. Iñárritu, 2014)

Η μεγάλη έκπληξη του 2014 που έφερε στο Birdman το βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και στον μεξικανό σκηνοθέτη Alejandro G. Iñárritu το Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Ένα πραγματικό επίτευγμα, για μία τόσο ιδιαίτερη ταινία, γυρισμένη μέσα από μία σειρά μονοπλάνων και έντονο πειραματικό χαρακτήρα. Μία πικρή κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Michael Keaton στο ρόλο ενός πάλαι ποτέ εμπορικού ηθοποιού του κινηματογράφου που στρέφεται στο θεατρικό σανίδι και το Μπρόντγουεϊ. Πού κολλάνε εδώ τα κρουστά; Πιστεύουμε ότι το Birdman δε θα έφτανε εκεί που έφτασε χωρίς το drumming και αυτοσχεδιασμό του μεξικανού ντράμερ Antonio Sánchez που μας παρασύρει σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, ανάμεσα σε άλλες jazz συνθέσεις και κλασικά κομμάτια.

The Mambo Kings (Arne Glimcher, 1992)

Δύο αδέρφια από την Κούβα της δεκαετίας του ’50 (Antonio Banderas και Armand Assante) εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να βρουν μία νέα ζωή σαν μουσικοί του mambo στη Νέα Υόρκη. Μία δραματική μουσική ταινία που μπορεί να μην τα κατάφερε τόσο στο box office αλλά συνεχίζει μέχρι σήμερα να συγκινεί και να ξεσηκώνει τους λάτρεις της latin μουσικής, του mambo και των κρουστών. Ο Antonio Banderas –πολύ πριν αρχίσει να γυρίζει ταινίες με φόντο τη Θεσσαλονίκη- και ο Armand Assante ξέρουν να τραγουδούν, το τραγούδι "Beautiful Maria of My Soul" έγινε μεγάλη επιτυχία, ενώ αξέχαστες και οι σκηνές τους μαζί με τον «Βασιλιά της Λάτιν», Tito Puente.

That Thing You Do! (Tom Hanks, 1996)

25 χρόνια πέρασαν από τη χρονιά που κυκλοφόρησε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Tom Hanks με ένα πραγματικά all-star καστ πρωταγωνιστών. Φυσικά, ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και ο ίδιος ο Tom Hanks, πλαισιωμένος από τους Tom Everett Scott, Liv Tyler, Johnathon Schaech, Charlize Theron, Rita Wilson, Bryan Cranston και Kevin Pollak. Η ιστορία του ντράμερ Γκάι Πάτερσον (Tom Everett Scott) και του (φανταστικού) νεανικού συγκροτήματος The Wonders που έκαναν μία και μόνο μεγάλη επιτυχία στα «χρυσά» 60s των ΗΠΑ και δικαίως χαρακτηρίστηκαν one-hit-wonders. Ένα υπέροχο, νοσταλγικό, αν και λίγο υποτιμημένο μουσικό φιλμ, μεγάλη επιτυχία το ομώνυμο τραγούδι που προτάθηκε για βραβεία Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα.







Περισσότερα για το φεστιβάλ και το πρόγραμμα συναυλιών και δράσεων στο: rpf.gr