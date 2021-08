Δυόμιση χρόνια μετά την περίφημη εμφάνιση του Marshmello στο Fortnite (Φεβρουάριος 2019), η μουσική βιομηχανία ακόμη προσπαθεί να πάρει λίγη από την δόξα των video games. Το τελευταίο εξάμηνο φαίνεται να τα καταφέρνει μια χαρά.

Ειδικά αν είστε DJ ή φίλος της ηλεκτρονικής μουσικής θα έχετε πέσει πάνω σε online διαφημίσεις τόσο για το λανσάρισμα του νέου χορευτικού label CircoLoco (που οι πιο διαβασμένοι γνωρίζουν ότι ήταν από τα πιο επιδραστικά club nights στην προ-Covid Ιμπίθα) ή ακόμα καλύτερα, θα έχετε μάθει για τα νέα residencies των superstar djs Moodyman και Seth Throxler στο Grand Theft Auto. Αμφότερες οι προαναφερθείσες παραγωγές χρηματοδοτούνται από την μεγάλη εταιρία gaming Rockstar Games και στόχο πέρα από τα λεφτά -που τραγουδούσε και η Τζούλια- έχουν να ενισχύσουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες την επιβίωση της χορευτικής μουσικής κουλτούρας.

Ή μήπως δεν είναι μόνο η μουσική;

Στη μετά Napster εποχή, όλοι όσοι μελετούσαν το χρηματιστήριο της βιομηχανίας των ήχων, ήξεραν ότι το party θα μεταφερθεί στο σπίτι του Steve Jobs. Κι όπως συνήθως συμβαίνει, ο οραματιστής μετά θάνατον δικαιώνεται και εδώ είμαστε στο 2021 να ψάχνουμε πώς αποδίδει το online streaming και πώς θα συγχρονίσουμε τη μουσική με φιλμ ή οπτικό υλικό. Στο παράλληλο σύμπαν της μαζικής παραγωγής video games, η μουσική βιομηχανία, που από τα χρόνια του "Song 2" των Blur στο Fifa ’98, βρίσκει τα παιχνίδια σαν μια κάποια λύση έξτρα εισοδήματος, ευελπιστεί εδώ και δύο χρόνια να πάρει και επίσημα μερίδιο από τη δόξα και τα κέρδη της μεγαλύτερης βιομηχανίας στην διασκέδαση των νέων.

Με τον κλάδο των video games να ξεπερνούν πλέον σε τζίρους αυτούς της μουσικής και του κινηματογράφου, οι δισκογραφικές ετικέτες και οι εταιρείες εκπροσώπησης πνευματικών δικαιωμάτων ψάχνουν απεγνωσμένα, όσο το δυνατόν καλύτερα (και με επίδραση) σημεία παιχνιδιών για να συγχρονίσουν τη μουσική των πελατών τους.

Όπως εύστοχα έχουν υποδείξει αρθρογράφοι και αναλυτές της νεανικής κουλτούρας, η γιγάντωση της βιομηχανίας των παιχνιδιών που ανέβασε ακόμα περισσότερο τα νούμερα της μέσα στην πανδημία, έχει και μία ακόμη ανάγνωση. Αυτήν κατά την οποία το μερίδιο της μουσικής στην πίτα της ψυχαγωγίας τείνει να συρρικνώνεται.

Τα φετινά στοιχεία επιβεβαιώνουν κάτι το οποίο ήταν σχεδόν ξεκάθαρο στους μελετητές της μουσικής κουλτούρας τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον για τη μουσική ξεθυμαίνει και η πανδημία κατά την οποία η δισκογραφία βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση και η συναυλιακή δραστηριότητα εκμηδενίστηκε, είχε σαν αποτέλεσμα νούμερα χαμηλότερα από το 50% του τζίρου της βιομηχανίας από το 2019.

Δεν ήταν όμως μόνο η Covid κρίση που έχει μειώσει το ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια όντως κάτι έχει αλλάξει με τη μουσική και η πλειονότητα του κοινού έχει σχεδόν πάψει να συζητά γι' αυτή, έχοντας εστιάσει στις σειρές και στο gaming. Ακόμα και παραδοσιακά μουσικά μέσα ενημέρωσης έχουν προσαρμόσει την ύλη τους γύρω από το γενικότερο πακέτο νεανικής κουλτούρας, βλέπε μόδα, social media τάσεις και ασφαλώς gaming, με αποτέλεσμα ένα ολόκληρο κύκλωμα που συνήθιζε να τρέφεται από τη νέα μουσική, να μαραζώνει την ίδια στιγμή που από τα φεστιβάλ μέχρι τα δισκάδικα, οι υπεύθυνοι προτιμούν ονόματα είτε καταξιωμένα, είτε με σχετικά μαζική αναγνωρισιμότητα.

Μέρος της λύσης στις παραπάνω εύλογες σκέψεις κάθε μουσικόφιλου, έρχονται να δώσουν όλα τα μάνατζμεντ τζιμάνια των mainstream μουσικών ονομάτων που επιβάλλεται να κρατήσουν επίκαιρο και δραστήριο το πελατολόγιό τους μέσα από merchandise συνεργασίες, μεγάλους σπόνσορες, αλλά, κυρίως, τη μόνη νέα βιομηχανία θεάματος που μετράει.

Κι αν η αρχή έγινε τον Φλεβάρη του 2019 μετά την εμφάνιση του Marshmello στο Fortnite και ακολούθησε η μοναδική εμπειρία του live από τον Travis Scott με παραπάνω από 12 εκατομμύρια παιχτών online, πλέον, τα περίφημα Fortnite Concerts είναι γεγονός και στην εντυπωσιακή playlist που συνοδεύει παιχνίδια όπως το Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ή το Cyberpunk προστίθεται και η ηλεκτρονική σκηνή με αποκορύφωμα την συνεργασία του Grand Theft Auto στην 5η online έκδοσή του με εμφανίσεις από εναλλακτικούς superstar djs όπως ο Solomun, μεταξύ άλλων.

Και δεν πρόκειται για κάτι που θα συμβεί σαν αλλαγή στον τρόπο που προωθείται και καταναλώνεται η μουσική, συμβαίνει ήδη, υπάρχουν μάνατζερ και υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών δισκογραφικών που λιώνουν καθημερινά τα τηλέφωνά τους στην προσπάθεια να σκοράρουν έστω και μία απλή τοποθέτηση των καλλιτεχνών τους σε κάποιο video game.

Και ασφαλώς, υπάρχουν και οι άπειροι πλέον μουσικοί παραγωγοί, αρκετοί με σπουδαία προϋπηρεσία βλέπε, Skrillex, Deadmau5, Trent Reznor, Just Blaze, Amon Tobin, Hans Zimmer που προτιμούν την μουσική επιμέλεια ενός video game από την κυκλοφορία ενός ακόμα άλμπουμ σε δισκογραφική.

Αρκεί να ψάξει κάποιος πού έχει εκτοξευτεί το κασέ και η φήμη της ομάδας Yuzo Koshiro και Motohiro Kawashima που είχαν συνθέσει την μουσική για το Streets Of Rage στην θρυλική Sega Mega Drive κονσόλα του 1991.

Τα νούμερα είναι τέτοια που επέβαλαν στο Pitchfork στα μέσα του 2020 να δημοσιεύσει την ενδιαφέρουσα λίστα με τη μουσική από τα δώδεκα καλύτερα video games της τελευταίας εικοσαετίας (χαρίζοντας στο σάουντρακ The Legend Of Zelda:Ocarina Of Time του Koji Kondo ένα στρογγυλό 9.0) ενώ, ακόμα πιο εξειδικευμένη ήταν και η φετινή λίστα με τα καλύτερα άλμπουμ για video games που δημοσιεύτηκε στο Bandcamp.

Πίσω στις Rockstar Game παραγωγές, το GTA Online night club με τίτλο The Music Locker, αφού έδωσε στον Moodymann (aka Kenny Dixon Jr.) dj residency, τώρα τον επαναφέρει σαν κανονικό χαρακτήρα στην ροή του παιχνιδιού με το όνομα “Kenny" στο επίπεδο Los Santos Tuners.

Το πάντρεμα του εκλεκτικού μουσικού γούστου του dj από το Ντιτρόιτ με το δημοφιλές παιχνίδι έκανε η μοδάτη φίρμα Born X Raised που μάλιστα, στην οnline έκδοση του παιχνιδιού έχει φροντίσει και για την παράλληλη πώληση συλλεκτικών t-shirts και jackets, ακριβώς όπως τα φοράει στο Los Santos ο θρυλικός Dj.

Το κερασάκι στην τούρτα για τις μουσικές δραστηριότητες της Rockstar Games είναι και το πιο πρόσφατο νέο σχετικά με την χρηματοδότηση της δισκογραφικής ετικέτας CircoLoco που ειδικεύεται σε house, techno και dance κυκλοφορίες και αυτόματα ανοίγει δρόμους για ακόμα περισσότερη -ηλεκτρονική και χορευτική- μουσική στις video game πλατφόρμες.

Με το δεδομένο ότι παγκόσμιες gaming κοινότητες επικοινωνούν με δικούς τους κώδικες και πλέον, σε δικoύς τους social χώρους όπως είναι το LS Car Meet είναι προφανές και αποδεδειγμένο ότι η σωστή μουσική κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού ανεβάζει κατακόρυφα τόσο την σύμπλεξη χρήστη και παιχνιδιού όσο και τα έσοδα των μουσικών που εμπλέκονται. Η χημεία που λειτούργησε σαν η απόλυτη ντόπα όταν στο αγαπημένo FIFA έφτιαχνες την ομάδα σου υπό τους ήχους των Blur και του Fatboy Slim τώρα έχει μετατραπεί σε μία νέα βιομηχανία δισεκατομμυριών για όσους μπορούν να διαβάσουν τη νέα πραγματικότητα.