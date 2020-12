Το Dancefloor του Εγκλεισμού: 12 Tracks Για Να Χορέψετε Μόνοι Σας Μες Στο Σαλόνι Σας

Και κάπως έτσι (τι πώς;) τα βράδια μας έγιναν όλα ένα, οι νύχτες μας όμοιες, δεν πολυξεχωρίζουν η μία από την άλλη. Τα Σαββατοκύριακα, τα πάρτι είναι το πολύ για δύο και τα ποτά από ό, τι αλκοόλ υπάρχει στο σπίτι. Όσο περισσότερο μακραίνει η καραντίνα, τόσο η αναγκαστική αποχή από τα αγαπημένα μας night out δείχνει τα δόντια της, υπογραμμίζοντας εμφατικά την παντοδύναμη και μαγική απλότητα όλων όσων μας λείπουν. Μια μπαρότσαρκα, ποτά μεσοβδόμαδα, ένα πάρτι χωρίς να μετράς τους προσκεκλημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, λίγος ανέμελος νυχτόβιος χορός το σαββατόβραδο, εκεί που χτυπάει το beat της πόλης. Όμως, τα βράδια μας τα φτιάχνουμε (και) μόνοι μας, πάντα υπάρχει χώρος για λίγη ατμόσφαιρα δημιουργικής ανυπομονησίας και νοσταλγίας. Αυτά είναι 12 φρέσκα dance tracks για να χορέψεις μόνος σου μες στο σαλόνι σου, όσο η ζωή εκεί έξω συνεχίζεται, μέχρι να συνεχιστεί στ’ αλήθεια.

Καρεκλάδες 2020…

Jessie Ware, "What’s Your Pleasure?"

Μουσικά, το 2020 ήταν, μεταξύ άλλων και μια χρονιά που άφησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον neo-disco αποτύπωμα, με το ιστορικό είδος του dancefloor να επανέρχεται δυναμικά ως πηγή έμπνευσης της σύγχρονης pop, με ενίοτε θαυμάσια αποτελέσματα, όπως το album της Jessie Ware, What’s Your Pleasure?. Το ομώνυμο track είναι ένα εξαιρετικό opener για ένα διαχρονικό dance πάρτι, σε απευθείας σύνδεση με τη δόξα της πρωθιέρειας Diana Ross.

Róisín Murphy, "We Got Together"

Στην disco pop πλευρά της indietronica, η Róisín Murphy έκανε φέτος θαύματα με έναν δίσκο που μπορεί να μη βρεθεί πολύ υψηλά στις λίστες των καλύτερων του 2020 λόγω του σκληρού συναγωνισμού της φετινής ιδιαίτερης χρονιάς, θα συνεχίζει όμως να κερδίζει τις καρδιές μας, ακρόαση την ακρόαση και βράδυ το βράδυ στα μπαρ, όταν με το καλό ανοίξουν. Το “We Got Together” ένα υπέροχο φρέσκο space disco pop διαμάντι είναι η πεμπτουσία του feeling good λικνίσματος που λανσάρει η Róisín Murphy για το 2020, μια λάγνα αλλά και ανεπιτήδευτη πρόσκληση στον ακροατή, σε ένα πάρτι ζωής χωρίς ηλικία.

…vs Γκοθάδες 2020

Strawberry Pills, "The Voyer"

Στην άλλη πλευρά της disco, πάλι και στην πιο σκοτεινή, το εγχώριο darkwave παίζει του παιάνες του, καλώντας τα παιδιά με τα μαύρα να χορέψουν τις ριπές του όπως μόνο αυτοί ξέρουν. Το “The Voyer”, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από το εξαιρετικό lp των Strawberry Pills, Murder to a Beat, είναι βγαλμένο κατευθείαν από τα σαββατόβραδα της Death Disco. Ένα διαμάντι της μινιμαλιστικής σκοτεινής μουσικής κουλτούρας, που ανυπομονούμε να το απολαύσουμε βουτηγμένοι στα synths και την νταρκίλα, με την έκτη μπίρα στο χέρι, όπως του πρέπει.

Hype μπαρότσαρκες…

Last Chance, "Forsaken (Mr. Stinson Remix)"

Το soundtrack της σωστής μπαρότσαρκας φτιάχνεται πάντα από τους μικρούς ήρωες του DJ booth, μερικές φορές ακόμα και στην κυριολεξία. Το EP Forsaken του μουσικού και ραδιοφωνικού παραγωγού Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, a.k.a. Last Chance, είναι μια συλλογή δοκιμών αγαπημένων συναφών music acts στο track “Forsaken” και από εκεί ξεχωρίζουμε το remix του dj Χρήστου Αγγελόπουλου, a.k.a. Mr. Stinson, που αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον επίκαιρο υπαρξιακό πυρήνα του: “Inside this body/inside this cell/I promise heaven and offer hell”.

Bondi & Roth, "Resize"

Τα σωστά τα dance tracks τα ορθόδοξα μπορείς να τα ψαρέψεις πριν απ΄ όλους στα κανάλια του Beatport και το “Resize” των Bondi & Roth είναι ένα από αυτά. Οικεία σύγχρονη indie dance αισθητική της γενιάς της, παντρεμένη με μιας παλαιάς κοπής φωνητική και κρουστή μελωδικότητα, για όλες τις ώρες του βραδιού και της νύχτας, από το πρώτο ποτό έως το νιοστό.

Bicep, "Atlas"

Η μοναδική δυναμική των Bicep στη σύγχρονη νυχτόβια κουλτούρα αποτελεί πια -πέντε αισίως χρόνια μετά το ανεπανάληπτο blast του “Just”- αδιαμφισβήτητο γεγονός και η παντοδύναμη αισθητική του track “Atlas” είναι ένας ακόμη κρίκος σε μια άθραυστη αλυσίδα ηλεκτρονικών επιτυχιών. H πρόσχαρη, ζωντανή, upbeat και ολίγον πολυπολιτισμική νότα του “Atlas” είναι μια νέα κορυφή στο party περιβάλλον που διαμορφώνουν οι Bicep τα τελευταία χρόνια, σφραγίζοντάς το με την ηλεκτρονική υφή–σήμα κατατεθέν τους.

…και σκληρό beat για την ελίτ

Fabrication, "Luminous"

Άλλο ένα κομμάτι αλιεμένο στο Beatport και δουλεμένο στην πένα, το εξαιρετικό, φρέσκο ηλεκτρονικό track λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ μελωδικής playful electronica και σκληρότερων beats. Το “Luminous” είναι ένα ορθόδοξο πλην φωτεινό techno track που ανοίγει τo πάρτι για τους λίγους που αντέχουν κάπου εκεί στις 3 π.μ.

Charlotte De Witte, "Rave on Time"

Βαρύ πυροβολικό από το ιππικό της techno και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπροσώπους του τα τελευταία του χρόνια, την Charlotte de Witte. Το “Rave on Time” από το ομώνυμο EP της που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι είναι σημειολογικά ακριβώς αυτό που προσπαθεί να πει αυτή η λίστα. Τα λόγια της βελγίδας DJ και παραγωγού μιλάνε εν προκειμένω από μόνα τους: «Ακριβώς τη στιγμή που η rave κουλτούρα φαντάζει μια μικρή ανάμνηση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να φέρουμε τη μουσική πίσω στη ζωή μας. Ας μην ξεχνάμε από πού ερχόμαστε και ας μην χάνουμε την ελπίδα μας. Θα ανταμώσουμε ξανά σύντομα, την ώρα του ρέιβ».

Dance εσωστρέφεια για τις μικρές ώρες…

Kelly Lee Owens, "Night"

Καθώς η νύχτα εξασθενεί και οι παλμοί πέφτουν, έρχεται η ώρα για έναν νεόκοπο ηλεκτρονικό χορό που φαντάζει γραμμένος ακριβώς για τη μοναχική μας συνθήκη. Το “Night” της Kelly Lee Owens αλλά και όλο το εξαιρετικό φετινό άλμπουμ της, Inner Song, μας καλεί σε ένα επίκαιρο μουσικό μονοπάτι dance εσωστρέφειας που μπορούμε και πρέπει να βαδίσουμε, κατευθυνόμενοι προς το ξημέρωμα, που αργά ή γρήγορα θα έρθει.

…και techno στην ταράτσα καθώς ξημερώνει

Joseph Capriati, "Beautiful Morning"

Afterhours λιώσιμο και beats που μυρίζουν καλοκαιρινά πάρτι σε εξαρχειώτικες ταράτσες μέχρι το πρωί. Προερχόμενο από το νέο άλμπουμ του DJ και παραγωγού Joseph Capriati Metamorfosi, το “Beautiful Morning” είναι ένα χαλαρό techno track που δίνει με τον δικό του τρόπο την υπόσχεση των Στέρεο Νόβα που ποτέ δεν βαριόμαστε να ξανακούμε: «Θα διασχίσεις ένα πρωινό τον κόσμο/ και θα είναι πιο όμορφα/και από ένα όνειρο».

Μην το βάζεις κάτω, οι νύχτες μας θα έρθουν και πάλι

Υπό κανονικές συνθήκες, αυτά θα ήταν δύο tracks για την ημι-μεθυσμένη ευφορία της επιστροφής στο σπίτι, μετά από ένα καλό ξενύχτι. Μέχρι να έρθουν πάλι αυτές οι νύχτες, τα ακούμε για μια αισιόδοξη ανάρρωση από τo hangover των υπερ-πριβέ μας πάρτι, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα άμεσο, καλύτερο μέλλον.

Jason Noseda feat. Surahn, "Our Time Will Come Again"

Groove Armada, "Don’t Give Up"