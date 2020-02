Σε έναστα νότια του Τέξας, τα αδέρφια Maggie & Tyler Heath θέλησαν να γράψουν ιστορία στη νέα γενιά του folk rock με μια καλά κουρδισμένη κιθάρα, κερδίζοντας τις καρδιές χιλιάδων ακροατών με την ηχογράφηση του πρώτου τους ΕΡ The Oh Hellos, το 2011.Tο "Hello My Old Heart", με τους ήχουςνα ξεχωρίζουν, αλλά και με την παρουσία του λεγόμενου(ενός συνδυασμού δηλαδή από παλαμάκια χεριών και χτυπήματα ποδιών στο δάπεδο), ολοκληρώνουν μία μαγική εκτέλεση, η οποία αποτυπώθηκε σε ένα single διάρκειας 4 λεπτών.Με τη Maggie να «ντύνει» κάθε τραγούδι με τη μελωδική της φωνή και την κιθάρα του Tyler να συνοδεύει, οι Oh Hellos ηχογράφησαν, παρήγαγαν και τελειοποίησαν μόνοι τους τον πρώτο τους δίσκο Through Τhe Deep, Dark Valley, τον Οκτώβρη του 2012. Το εξώφυλλο, μάλιστα (όπως και των περισσότερων project, έκτοτε) φέρει την προσωπική σφραγίδα της Maggie Heath, η οποία προσφέρει μεακόμη περισσότερο χαρακτήρα στα άλμπουμ του συγκροτήματος.Όταν δε ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν στο κοινό αυτήν την πρώτη τους δουλειά, στις αρχές του 2013, οι Oh Hellos φρόντισαν να το κάνουν, σε μια περιοδεία με διάφορους μουσικούς, οι οποίοι ανέλαβαν να συνοδεύσουν το δίδυμο δίνοντας μία πιο εναλλακτική χροιά σε κάθε τους τραγούδι.παίζει εντωμεταξύ σπουδαίο ρόλο στη μουσική των Oh Hellos: μπορείτε να τους απολαύσετε στον παραπάνω σύνδεσμο να ερμηνεύουν στην ύπαιθρο μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πρώτου δίσκου, το ‘‘Like The Dawn’’.Με αρκετά από τα ερεθίσματά τους να προέρχονται από τον λογοτεχνικό κόσμο και ειδικά από–δύο συγγραφέων με μεγάλη επιρροή στη νέα γενιά της Αμερικής– «έχτισαν» το 2015 το τρίτο τους άλμπουμ Dear Wormwood· είχε μεσολαβήσει ένας δίσκος με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το 2013. Κύρια στοιχεία εδώ ήταν το δράμα,. Η καταπληκτική ενορχήστρωση των 13 κομματιών, αλλά και η συμμετοχή 17 επιπλέον καλλιτεχνών, τους έκανε ευρύτερα γνωστούς.Στη συνέχεια ήρθε το Notos (2017), πρώτο άλμπουμ μίας συνεχιζόμενης, θεματικής σειράς, το οποίο πήρε το όνομά του από–τον θεό δηλαδή του νοτίου ανέμου, που έφερνε καταιγίδες τα καλοκαίρια. Στα 7 του κομμάτια, τα δύο αδέρφια εξιστορούν παιδικές αναμνήσεις απόστα δυτικά της Βορείου Αμερικής. Μετά το Notos, ακολούθησε το Eurus (2018), πάλι εμπνευσμένο από τη μυθολογία και τους θεούς των ανέμων. Αποτελούμενο κι αυτό από 7 τραγούδια, περιέχει μερικές από τις ας τις πούμε «επιτυχίες» των Oh Hellos.Εμπνευσμένοι από καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στον χώρο της αμερικάνικης folk παράδοσης και του ανεξάρτητου ροκ που συνδέεται μαζί της από τη δεκαετία του 1960 και μετά (όπως είναι π.χ. οι Fleet Foxes, οι Middle East και ο κορυφαίος Sufjan Stevens), τα δύο αδέρφια έχουν το ταλέντοστα τραγούδια που φτιάχνουν, δημιουργώντας γύρω τους μια ενορχηστρωτική πανδαισία, χάρη στα πολλά μουσικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούν.