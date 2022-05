Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης για το τραγούδι του Bruce Springsteen "Highway Patrolman" από το άλμπουμ Nebraska, ο ηθοποιός Sean Penn εμπνεύστηκε από τους στίχους το υπέροχο ανθρωποκεντρικό δράμα Indian Runner. Όπως εκείνη η ιστορία των δύο αδερφών –σε στυλ «Κάιν και Άβελ» στην καρδιά της Αμερικής– ξεπήδησε από μερικούς στίχους, κατά τον ίδιο τρόπο εκατοντάδες τραγούδια θα μπορούσαν να διασκευαστούν σε ταινίες μεγάλου μήκους.

Ακολουθεί λοιπόν μια λίστα με 10 τραγούδια, οι στίχοι των οποίων διηγούνται μια μικρή ιστορία με εμφανώς αφηγηματικό τρόπο: με αρχή μέση και τέλος. Όπως π.χ. το "In The Ghetto", που κρύβει μια κανονική ιστορία βίαιης ενηλικίωσης ή το "Stan" του Eminem, το οποίο μοιάζει σαν διήγημα με κουπλέ και ρεφρέν γύρω από έναν εμμονικό fan και το είδωλό του. Ιστορίες δηλαδή με εικόνες, πρωταγωνιστές, καταστάσεις, ονόματα και διευθύνσεις, που δίνουν έτοιμα σενάρια.

1) Loudon Wainwright ΙΙΙ – The Man Who Couldn’t Cry

To Τραγούδι: Ο πανούργος Loudon Wainwright ξεγελάει τον ακροατή με την πονηρή αφήγησή του. Το “The Man Who Couldn’t Cry” (1973) είναι μια πανέξυπνη παρωδία των tear-in-my-beer μελό ιστοριών και ταυτόχρονα μια ανθρωπιστική παραβολή, η οποία αποκτά «αποκαλυπτικές» διαστάσεις. Ένα κοσμικών διαστάσεων revenge story, που το λες και συγκινητικό.

Η Ιστορία: Ο ήρωας του τραγουδιού δεν έχει κλάψει ποτέ στη ζωή του. Ούτε ένα δάκρυ δεν κύλησε από τα μάτια του, παρά τα δεινά που τον βρήκαν: ένα αυτοκίνητο πάτησε τον σκύλο του, η γυναίκα του τον παράτησε, έχασε τη δουλειά του, έχασε και το ένα χέρι του στον πόλεμο, τον χλεύασε μια πόρνη για τις επιδόσεις του, πήγε φυλακή, κακοποιήθηκε… Αλλά τίποτα. Οι παπάδες, οι ψυχολόγοι και οι επιστήμονες που τον εξέτασαν δεν έβγαλαν άκρη και τον θεωρούν τρελό. Ξαφνικά, μια μέρα έκλαψε ακατάπαυστα –για 40 μέρες και 40 νύχτες, μέχρι που αφυδατώθηκε και πέθανε. Από εκείνη τη στιγμή η πρώην γυναίκα του βρίσκει τραγικό θάνατο, η πόρνη χάνει την ομορφιά της από αρρώστια, οι πρώην εργοδότες του χάνουν όλα τους τα λεφτά, οι παπάδες ξεσκεπάζονται σαν απατεώνες και πάει λέγοντας.

Υποθετική Ταινία: Οι αδερφοί Coen θα μπορούσαν να ισορροπήσουν το παρανοϊκό μελόδραμα, το μελαγχολικό ανθρώπινο στοιχείο και το καρμικό παράδοξο της ιστορίας, εμποτίζοντάς τα με φιλοσοφική ειρωνεία.

2) Johnny Cash – A Boy Named Sue

To Τραγούδι: Η ερμηνευτική δεινότητα του Johnny Cash είναι στο απόγειό της όταν αφηγείται «ιστορίες» μέσα από στίχους, όπως το σοφό country παραμύθι “Legend Of John Henry’s Hammer” ή την κωμικοτραγική ιστορία παρεξηγημένης σεξουαλικής ταυτότητας του "A Boy Named Sue". Ακόμα περισσότερο, όταν το κοινό αποτελείται από φυλακισμένους στο Folsom.

Η Ιστορία: Ο άτυχος πρωταγωνιστής του τραγουδιού είναι καταδικασμένος σε μια βασανισμένη ζωή, εξαιτίας της αψυχολόγητης απόφασης του πατέρα του να του δώσει το γυναικείο όνομα Sue όταν ήταν 3 χρονών, πριν τον εγκαταλείψει στη μοίρα του. Η ζωή είναι δύσκολη για ένα αγόρι που το λένε Sue και ο ήρωάς μας θα ταξιδέψει έτσι από πόλη σε πόλη, ώστε να βρει τον πατέρα του και να τον εκδικηθεί για τη σκληρή κληρονομιά που του άφησε.

Υποθετική Ταινία: Ο Gus Van Sand θα μπορούσε να σκηνοθετήσει την υπαρξιακή western αναζήτηση του white trash ήρωα, καθώς και τα σεξουαλικά συμπλέγματα τα οποία του αποφέρει το όνομά του. H δε φάτσα του Cillian Murphy θα ήταν ό,τι έπρεπε για το δύσμοιρο αγόρι που πέφτει θύμα bulling και γίνεται περίγελος.

3) Kenny Rogers – Coward Οf Τhe County

Τo Τραγούδι: Παρά τις ταπεινές country ρίζες του, ο Kenny Rogers βρέθηκε πιο κοντά στην ποπ κατά τη δεκαετία του 1980, όταν και στάθηκε υπεύθυνος για πολλές μπαλάντες-σούπες, χωρίς μεγάλες στιγμές. Αυτό το τραγούδι, πάντως, από το δεύτερο ουσιαστικά σόλο άλμπουμ του, ανήκει στις καλές country μπαλάντες που έχει υπογράψει.

Η Ιστορία: Ο μικρός Tommy ταλαιπωρείται, όπως και το αγόρι που το έλεγαν Sue, από κακές πατρικές επιλογές. Όμως εδώ τα πράγματα είναι αρκετά πιο τραγικά, αφού ο πατέρας του Tommy είχε κακό ιστορικό με καυγάδες στα μπαρ, οπότε τα μάτια του μικρού είχαν δει πολλή βία. Η τελευταία συμβουλή του πατέρα στον γιο ήταν να μη μπλέξει ποτέ σε ιστορίες για να αποδείξει ότι είναι άντρας στο χωριό. Έλα όμως που ο παιδικός του έρωτας, η Becky, πέφτει θύμα άγριου βιασμού... Να ακούσει ο μικρός την ευχή-κατάρα του μπαμπά και να στρέψει και το άλλο μάγουλο ή να πάρει το αίμα του πίσω;

Υποθετική Ταινία: Υπάρχει ήδη. Το 1981 γυρίστηκε η σχετικά ασήμαντη τηλεταινία Coward Of The County, όπου ο ίδιος ο Kenny Rogers παίζει τον θείο που έχει την κηδεμονία του Tommy. Δεν ήταν κακή ταινία, αλλά όχι πως ένα remake από τον Κλιντ Ίστγουντ, ο οποίος αγαπάει την αυτοδικία, θα το έβλαπτε κιόλας.

4) Raconteurs – Carolina Drama

To Τραγούδι: Κολασμένο blues rock κομμάτι, όπου ο Jack White αφηγείται ένα απίστευτο οικογενειακό δράμα με μυστικά, πάθη και στοιχεία τραγωδίας στη Βόρεια Καρολίνα, με ελλειπτική αφήγηση και αινιγματικό φινάλε. Ποιος είναι τελικά ο πατέρας και ποιος ο δολοφόνος;

Η Ιστορία: Ο μύθος για ένα παλιό, άγριο φονικό επιβιώνει μέσα από αφηγήσεις, αλλά κανείς δεν ξέρει την πλήρη αλήθεια. Ένα αγόρι 10 χρονών και ο αδελφός του, ο Μπίλι, ζούσαν με τη μητέρα και τον πατριό τους. Όταν μια μέρα ο Μπίλι ξύπνησε από το μεθύσι του στο πίσω κάθισμα του φορτηγού, είδε από το παράθυρο τον πατριό να προσπαθεί με μίσος να σκοτώσει τον παππά του χωριού, ο οποίος είχε έρθει για επίσκεψη. Αμέσως έκανε τους συνειρμούς στο μυαλό του και σκέφτηκε την πιθανή σχέση του ιερέα με τη μητέρα του, το υπόγειο μίσος του πατριού και τον λόγο που ήθελε να τον σκοτώσει. Πήρε λοιπόν το μπουκάλι με το γάλα από την πόρτα (που ερχόταν κάθε πρωί στις εννιά) και χτύπησε από πίσω τον πατριό-φονιά, προτείνοντας στη μητέρα του να ξεφορτωθούν το πτώμα και να φύγουν. Μέχρι που ο μικρός γιος μπήκε στο σπίτι, κρατώντας το μυστικό μιας ιστορίας που σοκάρει.

Υποθετική Ταινία: Οικογενειακά πάθη, αιμοβόροι rednecks, ενοχές και λυτρωτική βία. Πρώτης τάξεως indie ταινία, η οποία θα σαρώσει στο φεστιβάλ του Sundance από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη. Στο ρόλο του πατριού ο Matthew McConaughey και στον ρόλο του ιερέα ο Michael Shannon.

5) Jeannie C. Riley – Harper Valley PTA

To Τραγούδι: Κλασικό country/western τραγούδι με τόσο έντονη αφηγηματική δομή, ώστε αρχίζει με τα λόγια «I want to tell you all a story…». Ήταν το ξεκίνημα της Jeannie Riley, η οποία γνώρισε μικρή επιτυχία μέχρι και το 1974, όταν βρήκε τον Θεό και έκανε δεύτερη καριέρα σαν ξαναγεννημένη Christian rocker. Το τραγούδι διασκεύασαν αργότερα η Dolly Parton και η Loretta Lynn.

Η Ιστορία: Η κόρη της κυρίας Τζόνσον γυρίζει σπίτι από το σχολείο με ένα γράμμα από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, που την προειδοποιεί για τις κοντές της φούστες, για τις βόλτες της με διάφορους άντρες της γειτονιάς και για τη διαπαιδαγώγηση που δίνει στην κόρη της. Έξαλλη, η νεαρή χήρα από το Χάρπερ Βάλεϋ θα παραστεί μπροστά στην επιτροπή, όπου και θα ξεμπροστιάσει ένα-ένα τα μέλη της. Θα τους πει για τον κ. Τέιλορ που τη φλερτάρει επίμονα, για την αμαρτωλή ιστορία με τον κ. Μπέικερ και τη γραμματέα του, για τ’ «άπλυτα» του κ. Τζόουνς, για τον κ. Χάρπερ που τα «τσούζει» στο μπαρ κτλ. Στο τέλος, τους αποκαλεί όλους υποκριτές και φεύγει, αφήνοντας τους σοκαρισμένους.

Υποθετική Ταινία: Ένας μικρόκοσμος σε λίγες μόνο αράδες υπάρχει στο χαριτωμένο αυτό τρίλεπτο τραγουδάκι. Κοινωνική σάτιρα και φεμινιστικό σχόλιο, που θα μπορούσε να είχε γυρίσει ένας Robert Altman, με την Ellen Burstyn στον ρόλο της κυρίας Τζόνσον.

6) Billy Joel – Scenes From An Italian Restaurant

To Τραγούδι: Γλυκόπικρη, επική μπαλάντα στη γνωστή παράδοση του Billy Joel. Από τα πιο γνωστά τραγούδια του, μέσα από το καλύτερό του ίσως άλμπουμ, το The Stranger του 1977.

Η Ιστορία: Όταν η Μπρέντα γνώρισε τον Έντι. Το πιο cool ζευγάρι στα μάτια όλων, στα χρόνια της αμερικάνικης εφηβικής αθωότητας, η οποία καταγραφόταν στα Diner και τα drive-in της δεκαετίας του 1950. Οι δυο high school sweethearts ήθελαν να ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο, όμως τα πράγματα για το ζευγάρι-πρότυπο εξελίχθηκαν διαφορετικά και η σχέση τους καταστράφηκε εξαιτίας των μεγαλοαστικών συνηθειών και της οικονομικής στενότητας: η ζωή τους έγινε δυσλειτουργική και γεμάτη καυγάδες, μέχρι που αναγκάστηκαν να χάσουν ο ένας τον άλλον.

Υποθετική Ταινία: Νοσταλγία για τον παλιό τρόπο ζωής και σύγχρονες νευρώσεις σε μακροχρόνιες σχέσεις, με φόντο τη Νέα Υόρκη. Ό,τι πρέπει για μια δραματική ταινία του Γούντι Άλεν, η οποία θα συνδυάζει το retro πνεύμα του Radio Days και την ανάλυση σχέσεων του Husbands Αnd Wives.

7) Nick Cave & The Bad Seeds – The Curse Of Millhaven

To Τραγούδι: Η πιο διεστραμμένη από τις Δολοφονικές Μπαλάντες που έγραψαν οι Bad Seeds το 1996. Ο Nick Cave τραγουδάει με αυτά τα σαρκαστικά «La la la la la la la lie» και έχει τον ρόλο της ψυχωτικής μικρής Λορέττα (προτιμάει να τη λένε Λόρι), η οποία πιστεύει ότι όλα τα πλάσματα του Θεού πρέπει να πεθάνουν.

Η Ιστορία: Στη μικρή πόλη του Μιλχέιβεν ελλοχεύει το «κακό» με τη μορφή 15χρονης ξανθούλας. Μιας ανήλικης serial killer, που έχει ήδη ξεπαστρέψει τον μισό πληθυσμό με στυγερές δολοφονίες: μεταξύ άλλων, πέταξε στο ποτάμι τον γιο του κυρίου Μπλέικ, αποκεφάλισε τον Τζο, οδήγησε 20 παιδιά στον γκρεμό και έβαλε και τη μεγάλη φωτιά του 1991. Όμως η κυρία Κολγκέτ δεν πρόλαβε να πεθάνει από τις μαχαιριές της μικρής Λορέττα και κάρφωσε το όνομά της στους έκπληκτους αστυνομικούς.

Υποθετική Ταινία: Θα μπορούσε να είναι ένα αιματοβαμμένο θρίλερ του Τζον Κάρπεντερ με heavy metal soundtrack, με τη μικρή 15χρονη «κατάρα» του Μιλχέιβεν να είναι ένα ροδαλό προσωπάκι υπεράνω κάθε υποψίας, που διαπράττει ασύλληπτους φόνους, σκορπώντας τον τρόμο χωρίς καμία λογική εξήγηση.

8) Joni Mitchell – The Last Time I Saw Richard

To Τραγούδι: Υπέροχη ερμηνεία της Joni Mitchell σε ένα τραγούδι γραμμένο στο απόγειο της δημιουργικότητάς της, όταν κυκλοφόρησε εκείνο το αλησμόνητο άλμπουμ χωρισμού με τίτλο Blue.

Η Ιστορία: Η τελευταία συνάντησή της με τον Ρίτσαρντ ήταν το 1968, όταν είχαν μια έντονη φιλοσοφική διαφωνία. Την προειδοποιούσε να μην είναι μια «ρομαντική καρδιά» και αφελής με τα κολακευτικά ψέματα των αντρών. Αυτή του απάντησε πως όλα τα τραγούδια που αγαπά και διαλέγει στο juke-box μιλάνε για ιδανικούς έρωτες ή για την αναζήτησή τους. Αφού πέρασαν χρόνια, ο Ρίτσαρντ παντρεύτηκε και τώρα πίνει στο σπίτι και αποκοιμάται κάθε βράδυ στον καναπέ, με την τηλεόραση και τα φώτα ανοιχτά. Αυτή ακόμα τριγυρνά στα μπαρ, ενώ τα βράδια θέλει να κοιμάται μόνη με τα αναμμένα κεριά της. Ίσως, αν ήταν μαζί, να έβρισκαν διέξοδο οι ζωές τους και να ήταν όλα διαφορετικά.

Υποθετική Ταινία: Τα προδομένα όνειρα της γενιάς των εξηντάρηδων και οι παράλληλες ζωές τους. Ιδανικό αντι-love story για γεροντοέρωτες με σκηνοθέτη τον Robert Redford ή τη Barbra Streisand και πρωταγωνιστές τον Jeff Bridges και τη Michel Pfeiffer. Ανομολόγητος έρωτας, συμβιβασμοί και το αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου.

9) Bright Eyes – Light Pollution

To Τραγούδι: Groovy ροκ κομμάτι του Conor Oberst ή αλλιώς των Bright Eyes, από τον δίσκο Digital Ash In A Digital Urn του 1995.

Η Ιστορία: Ο ήρωας ονομάζεται John Hobson. Ανήσυχο πνεύμα, ιδεολογικά αναρχο-αριστερός, συνδρομητής στο Socialist Review και φανατικός των folk τραγουδιών διαμαρτυρίας. Μιλούσε συνεχώς για την κυβέρνηση, για την οικονομία και την καταπίεση των μαζών. Χωρίς να καταφέρει να στεριώσει πουθενά, έγινε οργισμένος φιλόσοφος του περιθωρίου, άφραγκος και άστεγος. Την ημέρα του τελικού του baseball, είδε χιλιάδες all-American φάτσες με σημαίες και άκουσε τον εθνικό ύμνο παντού. Θέλοντας λοιπόν να κάνει το υπέρτατο statement, πήρε το φορτηγό του και οδήγησε με ταχύτητα μέσα στο πλήθος, διαπερνώντας το εμπορικό κέντρο, για να πάρει όσους μπορούσε μαζί του καθώς έβαζε τέλος στη ζωή του.

Υποθετική Ταινία: Τα άτυπο sequel εκείνου του τρελαμένου Falling Down του Joel Schumacher με τον Michael Douglas, σε σκηνοθεσία Jodie Foster, με κλείσιμο του ματιού στο Taxi Driver και με πρωταγωνιστή τον Mel Gibson, ο οποίος θα τσαλακώσει το προφίλ του για να εξευγενίσει το κοινωνικό «κατηγορώ».

10) Bob Dylan - Lily, Rosemary, Αnd The Jack Of Hearts

Το Τραγούδι: Φυσικά, ο μεγαλύτερος τροβαδούρος του περασμένου αιώνα έχει κάμποσα σενάρια στους δίσκους του, όμως στο Blood On The Tracks του 1975 βρίσκεται η πιο επική και δαιδαλώδης ιστορία του, ένα αρχετυπικό γουέστερν σε μικρή πόλη.

Η Ιστορία: Ο Jack of Hearts είναι ο επικηρυγμένος αρχηγός της συμμορίας που φτάνει στο καμπαρέ μιας ανώνυμης, φιλήσυχης πόλης, όπου κυριαρχεί ο Big Jim, ο οποίος έχει το μεταλλωρυχείο και καταστρέφει τους πάντες γύρω του. Εκείνη τη βραδιά, μια σειρά από παράξενες συμπτώσεις στα καμαρίνια θα οδηγήσουν σε ένα τετελεσμένο φονικό, για το οποίο η Rosemary –η γυναίκα του εξουσιαστικού Big Jim, που έχει υποφέρει για πολλά χρόνια– θα κατηγορηθεί άδικα(;) για τον φόνο του. Αινιγματικός είναι όμως και ο ρόλος της Lily, η οποία, εκτός από χορεύτρια στο καμπαρέ, ήταν και ερωμένη του Big Jim, ενώ πιθανολογείται και σαν πρώην ερωμένη του Jack of Hearts. Οι ερμηνείες για την ιστορία είναι πολλές μέσα στα χρόνια και ο Dylan δεν έχει αποκαλύψει ποτέ τι πραγματικά συνέβη.

Υποθετική Ταινία: Ιδανικό αιματοβαμμένο σενάριο για ένα γουέστερν του Sam Peckinpah μετά το Pat Garrett And Billy The Kid, από αυτά που έκλεισαν οριστικά την αυλαία της ηρωικής αμερικάνικης εποχής του John Ford και εισήγαγαν τον αμοραλισμό στην Άγρια Δύση.