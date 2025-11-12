Under The Radar: Από τα rap beats στις cosmic άρπες και τις λαϊκές λακούβες

Eversor - Κλειστό Κύκλωμα ΙΙ (Major League Numbers/Stay Independent)

Buzz, Wang, Anser, Immune, Dani Gambino, Smuggler, Tony Raw, Sonqo Pura, Bloody Hawk, Nesok, Grizzle, Raptim, RΙCTA, Avi, Retro, Nume, Novel 729, 12oς Πίθηκος. Aυτό είναι το all star line up για τις παραγωγές του Eversor στο Κλειστό Κύκλωμα ΙΙ. Όλοι πατούν στην ομοιογένεια των beats, επομένως αρκεί να δανειστούμε τα λόγια της σαμπλαρισμένης σε αργές στροφές Αλέκας Κανελλίδου για να συμφωνήσουμε με το «Μην ψάχνεις σαν εμάς να βρεις ούτε μικρούς ούτε μεγάλους, είμαστε αλλιώτικοι εμείς, δεν τραγουδάμε σαν τους άλλους». Υπάρχει χημεία, κοινώς δένει το γλυκό με όσους τακιμιάζει beatmaker, ο οποίος 9 χρόνια μετά το πρώτο κεφάλαιο του Κλειστού Κυκλώματος, παραδίδει εκ των πραγμάτων μια συνεκτική, κλειστότερη μεν (ή αν θέλετε λιγότερη νεανικά περιπετειώδη) αλλά προσηλωμένη στην ταυτότητα του συλλογή.

James Wylie - To Our Land (Rattle)

Ίσως θυμάστε την περίπτωση του Νεοζηλανδού σαξοφωνίστα James Wylie, από αυτήν εδώ τη στήλη, τουλάχιστον ως αναφορά στους δίσκους των Dine Doneff και Ντίνου Μάνου. Εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενος, παρέα με τους Θοδωρή Κότσιφα (κιθάρα), Βαγγέλη Βραχνό (μπάσο), Γιώργο Κλουντζό-Χρυσίδη (ντραμς) και Ziad Rajab (φωνή), παίρνει το ομότιτλο ποιήμα του εθνικού ποιητή της Παλαιστίνης Mahmoud Darwish για την τιτλοφορία, επομένως μόνο και μόνο εξ’αυτού καταλαβαίνετε πως οι eastern φόρμες θα διαπερνούν τους τρόπους του. Coltrane-κα δυναμικό είναι το παίξιμο του Wylie, σπαρακτικά κραυγάζει στις spiritual impro κορυφώσεις του, καθώς πλαισιώνεται από τους υπόλοιπους, χωρίς περιττές μανούβρες, μα και με ηλεκτρικούς στροβιλισμούς από τον Κότσιφα. Να πούμε πως σύντομα οι Wylie, Βραχνός και Κλουντζός-Χρυσίδης θα ακουστούν στη νέα κυκλοφορία των Yako Trio για λογαριασμό της FWF Records.

To Our Land by James Wylie

George Klountzos - Raw & Unfiltered: The Archive Tapes (self released)

Ο Κλουντζός-Χρυσίδης πέρα από τη συμμετοχή του στο cd του Wylie, κυκλοφόρησε σε digital περιβάλλον το Semazen Large Ensemble, τη live απεικόνιση του ντεμπούτο του Semazen, για το οποίο λέγαμε τότε πως «η σύντομη jazz, hip hop και house απόπειρα πρόσμιξης, είναι δυναμική, στροφάρει τα δάνεια και τις επιρροές, και κυλά με προοπτική πέραν της περιορισμένης κι εξαντλημένης πια lathe cut κυκλοφορίας». Μαζί του, James Wylie στο σαξόφωνο, Τάσος Κορκόβελος στα πλήκτρα, Δημήτρης Χριστώνης στο μπάσο και Eduard Spaapen στα κρουστά, σε μια nujazz κυκλοφορία, με grooves, broken beat διεισδύσεις και dance στροβιλισμούς. Σε κάθε περίπτωση απολαυστική.

Raw & Unfiltered: The Archive Tapes by George Klountzos

Harper Trio - Dialogue Of Thoughts

Στην ερώτηση του Θανάση Μήνα για το αν η γέννηση της στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις αιγυπτιακές της καταβολές, την έχουν επηρρεάσει, η αρπίστρια Maria-Christina Harper απάντησε το προφανές, πως δηλαδή δεν επρόκειτο για μια συνειδητή απόφαση, αλλά για κάτι φυσικό ως αναπόφευκτο. Στο Dialogue of Thoughts, στη σύμπραξη με τη Josephine Davies (σαξόφωνο) και τον Evan Jenkins (ντραμς) επιβεβαιώνεται εκ νέου αυτή η πτυχή, επικυρώνεται για άλλη μια φορά η ισορροπία μεταξύ της τραχύτητας της νέας spiritual βρετανικής σχολής και του contemporary ήχου (ή και η ταυτόχρονη τοποθέτηση σε αυτά όπως στο “Madness While Trying to Meditate”), χωρίς όμως να αποσκιρτά από την 70s cosmic μορφολογία του ονειρικού.

Dialogue of Thoughts by Harper Trio

Γιάννης Διονυσίου - Λακούβα (digitalminds / Melodica Art Productions)

Στο Ρεμπέτικο φόρουμ υπάρχει μια παρελθοντική ανάρτηση που παραπέμπει στις προ μερικών ετών εμφανίσεις των Γιάννη Παπαγεωργίου και Γιάννη Διονυσίου στο Θεσσαλό. Ενδεικτικό κομμάτι, μέρος που αποτυπώνει την πολυετή φιλία και σύμπραξη των δύο, η οποία παίρνει σάρκα και οστά για πρώτη φορά δισκογραφικά στη Λακούβα, σε στίχους και μουσική του Παπαγεωργίου. Έχουμε και λέμε: Φώτης Βεργόπουλος (μπουζούκι), Σωκράτης Βότσκος (duduk), Περικλής Βραχνός (βιολί, ηχητικά εφέ), Γιώργος Γεωργόπουλος (μπουζούκι, μπαγλαμάς), Κώστας Ιακώβου (μπουζούκι), Αθηνόδωρος Καρκαφίρης (φωνητικά, ακουστική κιθάρα), Γιάννης Κονταράτος (βιολί), Μιχάλης Κωτσόγιαννης (φωνητικά), Ναταλία Λαμπαδάκη (φωνητικά), Κωνσταντίνος Μιχαλάκης (ακορντεόν), Γιώργος Νικόπουλος (ακουστική κιθάρα), Γιάννης Παπαγεωργίου (ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, τζουράς), Άγης Παπαπαναγιώτου (κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο), Στρατής Σκουρκέας (κρουστά), Δέσποινα Σπανού (βιολοντσέλο), Ασπασία Στρατηγού (φωνητικά), Θανάσης Τσακιράκης (τύμπανα), Στέλιος Φραγκούς (πιάνο, πλήκτρα), Γιώργος Χατζηπιερής (φωνητικά), είναι οι συμπαραστάτες σε αυτό το παρεΐστικο πόνημα αυτοτελών ιστοριών, με πονηρά bolero και λαϊκά βαλσάκια, «ένα κι ένα» στους παλιούς τους δρόμους. Μια χαρά ρολάρεις επάνω τους, ούτε λακούβες ούτε τίποτε, η άσφαλτος είναι χιλιοπατημένη αλλά ασφαλής εξ’ αυτού.