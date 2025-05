Αthens Music Week 2025: Ένας mini οδηγός επιβίωσης για εσένα που θες να το ζήσεις στο φουλ

Το Athens Music Week 2025 επιστρέφει από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, με στόχο να μετατρέψει την Αθήνα σε ένα ζωντανό μουσικό hub γεμάτο ρυθμό, ιδέες και networking. Φέτος, το φεστιβάλ απλώνεται σε διάφορα venues στο κέντρο της πόλης, όλα σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για κάθε μουσικόφιλο και επαγγελματία του χώρου. Συγκεκριμένα, το πρωί η δράση μοιράζεται ανάμεσα σε Μέγαρο Καρατζά (Πλατεία Κοτζιά), Παλαιό Μικρό Χρηματιστήριο, Εteron και Οlympias (Σοφοκλέους & Αθηνάς) όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του συνεδρίου και το βράδυ απλώνεται σε τρία live venues που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο: AUX Club, ΡΕΚΤΙΦΙΕ και Eliart.

Πάρε μετρό λοιπόν για Αθήνα και πάμε να δοούμε μαζί πώς μπορείς να το ζήσεις στο έπακρο.

Κάνε ένα σύντομο homework πριν βρεθείς στο event

Δες το πρόγραμμα στο επίσημο site του event, και mark your calendar με τα panels και τα showcases που σε ενδιαφέρουν να παρακολουθήσεις. Το φετινό Athens Music Week, καλύπτει πληθώρα θεματολογιών, με μερικές απ’ τις πιο χαρακτηριστικές να δίνουν βήμα σε σύγχρονες μορφές τεχνολογίας όπως το AI και πως αυτές παρεισφρέουν πλέον στη μουσική βιομηχανία, στην ψυχική υγεία και στο πως η ίδια η μουσική συνδράμει σε αυτό τον τόσο σημαντικό τομέα αλλά και σε παράλληλες συζητήσεις που ζυμώνονται γύρω απ’ την ιδέα του πως θα βρεις το σωστό τρόπο και το κατάλληλο management να αναδειχθείς ως solo καλλιτέχνης καθώς και πόσο εύκολο είναι να σε ανακαλύψουν οι ίδιοι οι εν δυνάμει ακροατές σου, εν έτει 2025 με τόση ακατέργαστη κι άπειρη πληροφορία να ρέει σε δευτερόλεπτα στις οθόνες των κινητών μας.

Άσε λίγο free space για το απρόσμενο

Μην τα προσχεδιάσεις όλα. Αντιθέτως περιπλανήσου μεταξύ των venues που θα φιλοξενήσουν τα φετινά showcases, με ανερχόμενους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό κι άσε το vibe σου να σε παρασύρει. Το φετινό lineup περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή ποικιλία ανήσυχων καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων, από ανερχόμενα ταλέντα έως καταξιωμένους δημιουργούς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών. Aλλά δεν τελειώνει εδώ, κράτα δυνάμεις και για το After Party στο Oddity. Αν είσαι λοιπόν από αυτούς που χορεύουν μέχρι το πρώτο μετρό, αποθήκευσε ενέργεια για το Σάββατο, γιατί στο AMW τα καλύτερα ίσως και να συμβαίνουν και μετά τα μεσάνυχτα.

Εμπνεύσου και κάνε networking

Σε αυτό το πολυδιάστατο event θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις με ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας από όλη την Ευρώπη. Μην το δεις "επαγγελματικά βαριά" – χαμογέλα κι ετοιμάσου να βρεθείς σε ατέλειωτους, απολαυστικούς διαλόγους αναφορικά με τα καλλιτεχνικά τεκταινόμενα κι όχι μόνο. Αν πάλι επιθυμείς ακόμα πιο έντονη διάδραση, τα workshops και τα roundtables του AMW προσφέρουν είναι τα πλέον ιδανικά για να γνωρίσεις ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα κι ανησυχίες.

Μείνε ενυδατωμένος (και καφεϊνούχος)

Οι μέρες είναι μεγάλες και πυκνές – νερό, καφές και σνακ θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι. Πολλές τοποθεσίες έχουν μπαρ και καφέ, οπότε βάλε reminders και notes και για μερικά κοντινά σημεία. Ενδεικτικά μερικά κοντινά spots: Bakel Athens για πεντανόστιμα κι αφράτα bagels, Minu για σύντομο, intellectual καφεδάκι και Ραφίκι για απογευματινούς μεζέδες.

Δες την Αθήνα αλλιώς

Φέτος το Athens Music Week, δημιουργεί μια φεστιβαλική «γειτονιά» από venues που σφύζουν από ιστορία, χαρακτήρα και δημιουργικότητα. Βρες τη δική σου νέα διαδρομή μέσα στην πόλη. Όλα τα venues απέχουν μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια μεταξύ τους, σχηματίζοντας έναν πολιτιστικό μικρόκοσμο στο κέντρο της Αθήνας. Καφέ, μπαρ, μικρές αυλές κι ιστορικά κτίρια μετατρέπονται σε σημεία ανάσας ανάμεσα σε conferences, panels και live acts, αναδεικνύοντας την Αθήνα του σήμερα – πολυσύνθετη, underground, πολιτισμικά ζωντανή. Δες την πόλη σου με άλλο μάτι λοιπόν όχι απλώς σαν επισκέπτης, αλλά σαν μέρος μιας σκηνής που δημιουργείται, χορεύει και εξελίσσεται μπροστά σου. Κι αν θέλεις παρέα στην απογευματινή σου βόλτα (μετά τη λήξη του συνεδρίου και πριν την έναρξη των live) κάνε join στο The Athens Walk: See, Feel, Energise at AMW, μαζί με delegates και θεατές του AMW!

Για τέσσερις ολόκληρες μέρες, η Αθήνα γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, επαγγελματίες και fans της μουσικής βιομηχανίας. Αν αγαπάς πραγματικά τη μουσική, μην το χάσεις!

Σήμερα Παρασκευή 9 Μαΐου στο Athens Music Week:

Ίσως η πιο γεμάτη μέρα! Και έχουμε και Supertone και Avopolis Happy Hour Party στις 19:30-20:45 στο Eteron - Λεωκορίου 38, Αθήνα 105 53 (μην το χάσεις)!

From Spark to Symphony: How AI is Enhancing Music Creativity

Εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πηγή έμπνευσης για μουσικούς δημιουργούς!

Code, Creativity & Capital: AI’s Role in the Future of Music Innovation

Πώς μπλέκονται τεχνολογία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα; Ένα πάνελ που μας δείχνει πώς η AI δεν είναι μόνο εργαλείο – είναι game changer για την ίδια τη μουσική βιομηχανία.

Can Culture Drive Social Change and Civic Empowerment?

Η μουσική και ο πολιτισμός ως καταλύτες για κοινωνική αλλαγή! Ένα από τα πιο ουσιαστικά sessions του φετινού AMW, που μας θυμίζει γιατί η τέχνη έχει ρόλο και φωνή στις ζωές μας.

Finding the Right Fit: Teaming Up for Growth

Η δύναμη των σωστών συνεργασιών: Καλλιτέχνες, εταιρείες, labels, παραγωγοί – όλοι μαζί μπορούν να μεγαλώσουν πολύ περισσότερο. Ένα session που αξίζει για όποιον χτίζει το δικό του δίκτυο στον χώρο.

Μεγάλη Ακρόαση 2.0 – The New Era is Here!

Η πιο αγαπημένη στιγμή του κοινού επιστρέφει ανανεωμένη! Ραδιοφωνικοί παραγωγοί, μουσικοί επιμελητές & φεστιβαλικοί bookers φέρνουν τραγούδια νέων καλλιτεχνών που τους κέρδισαν.

Upload, Claim, Earn: Real-World YouTube Monetisation Tactics

Το να "ανεβάζεις" μουσική δεν φτάνει. Μάθε πώς να πληρώνεσαι γι' αυτό, με πρακτικά tips για monetization στο YouTube που θα αλλάξουν το παιχνίδι για ανεξάρτητους δημιουργούς.

Beyond Words: How Voice AI is Reshaping the Future of Content & Communication

Η φωνή αλλάζει. Κυριολεκτικά. Πώς το Voice AI δημιουργεί νέες μορφές επικοινωνίας και αφήγησης; Ένα από τα πιο σύγχρονα και mind-blowing panels του φετινού AMW.

Supertone: Voice AI in Action

Η κορεατική καινοτομία στο επίκεντρο! Ζωντανή επίδειξη από την κορεάτικη Supertone.ai Korea, την εταιρεία πίσω από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα Voice AI στον κόσμο. Μη χάσεις αυτό το live demo!

Και μετά τις 21:00 live showcases σε Aux Club, Rektifie και Eliart

Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές, τους καλλιτέχνες και το τετραήμερο πρόγραμμα εδώ

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται εδώ. Για όσους ενδιαφέρονται μόνο για τα live showcases, διατίθεται τετραήμερο εισιτήριο showcase (που επίσης εξασφαλίζει την είσοδο και στο special pre-event της Πέμπτης).

Το Avopolis σου προσφέρει έκπτωση -30% στα ημερήσια και full day pass + ειδικές τιμές με περαιτέρω εκπτώσεις για μαθητές, φοιτητές, άνεργους!

Μπες στο more.com

Promo Code: brainfoodpromoAMW25

Κάντε κλικ στο Avopolis AMW Microsite για να ακούσετε μουσική από κάθε καλλιτέχνη, να ανακαλύψετε αναλυτική ατζέντα και χάρτη της περιοχής και να τσεκάρετε τις μουσικές σας γνώσεις μέσα από ένα fun quiz!