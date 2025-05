Άχαστα panels, ομιλίες και workshops από το συνεδριακό πρόγραμμα του Athens Music Week 2025

Λίγο πριν σημάνει επισήμως η έναρξη του συναυλιακού καλοκαιριού, σύσσωμο το team του Avopolis «κατασκηνώνει» για τέσσερις ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, για να παρακολουθήσει από κοντά για άλλη μια χρονιά το Athens Music Week (AMW), το μοναδικό γεγονός στην Ελλάδα που ενώνει το κοινό με τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. Φέτος, το AMW, μεγαλύτερο από ποτέ, λαμβάνει χώρα σε 8 venues (το συνεδριακό του κομμάτι πραγματοποιείτει σε Olympias, Μέγαρο Καρατζά, Εteron και Παλαιό Μικρό Χρηματιστήριο, ενώ τα live showcases μοιράζονται σε AUX, ΡΕΚΤΙΦΙΕ, Eliart και Oddity, και φιλοξενεί πάνω από 350 καλεσμένους από την Ελλάδα και 30 χώρες του εξωτερικού και 82 εκδηλώσεις (παρουσιάσεις, roundtables, πάνελ συζητήσεων, ομιλίες, workshops, networking events και άλλες ξεχωριστές δράσεις). Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει κι εμείς βγάζουμε τα μπλοκάκια μας και σημειώνουμε τι και τι θέλουμε να παρακολουθήσουμε φέτος, εκτός φυσικά από τα 42 (!) συνολικά live showcases από 44 ονόματα από 14 χώρες!

Μουσική & Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο επίκεντρο του φετινού Athens Music Week βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογία, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της παγκόσμιας μουσικής και tech σκηνής. Δημιουργοί, στελέχη από καινοτόμες music startups, tech experts και καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες. Το μεγαλύτερο highlight; Η Supertone, η κορεατική AI πλατφόρμα που εξαγοράστηκε από την HYBE (BTS), έρχεται (αποκλειστικά!) στην Αθήνα, για να παρουσιάσει ζωντανά το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη φωνή, τη μουσική παραγωγή και το fan experience. Μια εμπειρία που ξεπερνά τη θεωρία και περνάει στην πράξη – μπροστά στα μάτια μας. Μια παρουσία-ορόσημο που θα συζητηθεί σε όλη την Ευρώπη!

From spark to symphony: How AI is enhancing music creativity

9/5, 11:00-12:15, Olympias (2nd floor, Room 1)

The future of live music: Will technology fill the crowd or steal the show?

8/5, 12:45-13:45, Olympias (2nd floor, Room 1)

Code, creativity & capital: AI’s role in the future of music innovation

9/5, 16:30-18:00, Athens Old Stock Echange

Άχαστο και το πείραμα που θα επιχειρήσουν μπροστά στα μάτια των θεατών η Αγγελική Τουμπανάκη με τους Κορεάτες DOKKAEBI και τη βοήθεια της Supertone: μια μοναδική jazztronica συνάντηση ανθρώπινης φωνής, κρουστών και AI:

API SYNAPSE: The sonic nexus of Drums Voice Jazztronica Duet & DOKKAEBI

8/5, 22:10-23:35, Eliart

Μουσική & Ψυχική Υγεία

Φέτος, το AMW ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των επαγγελματιών του χώρου και τονίζει την ανάγκη για έναν πιο ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο. Στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματολογίας που εξερευνά τις κοινωνικές διαστάσεις του μουσικού οικοσυστήματος, θα εξεταστεί ο καθοριστικός ρόλος των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών της μουσικής στην προώθηση της ψυχικής ευημερίας. Να είσαι εκεί!

Πρόσωπο με πρόσωπο με την ψυχική υγεία: Ο κοινωνικός στιγματισμός και πώς να τον αντιμετωπίσουμε - Athens Music Week

08/05 15:45 - 16:45 / Olympias (2nd Floor) Room 3

Η Ψυχοσύνθεση του Καλλιτέχνη - Athens Music Week

10/05 11:00 - 12:30 / ETERON

Μουσική & Κοινωνία

Πώς επηρεάζεται η καλλιτεχνική δημιουργία μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίσιο; Τι ρόλο μπορεί να έχει η μουσική στην κοινωνική αλλαγή; Μπορεί η μουσική να λειτουργήσει ως εργαλείο μεταρρύθμισης; Θα φέρει η μουσική την επανάσταση; Οι απαντήσεις στο Athens Music Week, στις τρεις παρακάτω συζητήσεις στις οποίες συμμετέχουν στελέχη εταιρειών, καλλιτέχνες αλλά και ακαδημαϊκοί.

Sound of change: Music as a tool for social impact

8/5, 12:30-14:00, Eteron

Harmony in the midst of conflict: Music’s power to unite across Mediterranean divides

9/5, 11:30-12:45, Eteron

Can culture drive social change and civic empowerment?

9/5, 14:45-16:00, Eteron

Music marketing & PR

Αν είσαι καλλιτέχνης, ή εργάζεσαι στον τομέα του music marketing & PR, μη χάσεις τα παρακάτω panels. Επαγγελματίες του χώρου και μουσικοί μοιράζονται συμβουλές και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους: Πώς μπορεί κανείς να αυξήσει το ακροατήριό του; Ποιο είναι το ιδανικό "press kit" για έναν νέο ανερχόμενο καλλιτέχνη; Πώς χτίζει κανείς επαφές στον χώρο χωρίς να γίνεται φορτικός; Πότε είναι το σωστό timing για στρατηγικές συνεργασίες όταν το solo δεν δείχνει να αποφέρει; Οι απαντήσεις στα παρακάτω πολύ ενδιαφέροντα panels, με συντονιστές μουσικούς δημοσιογράφους και ομιλητές από labels, PR agencies, φεστιβάλ, music startups κτλ

Found or forgotten? How artists can be discovered

8/5, 14:15-15:30, Olympias (2nd floor, Room 3)

Από τους 100 στους 10K Ακροατές

10/5, 14:30 - 15:30, Olympias (2nd floor, Room 1)

Finding the right fit: Teaming up for growth

9/5, 15:30-16:45, Olympias (2nd floor, Room 3)

Στην ίδια ενότητα, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν ως ομιλητές σε τρία artists panels, στα οποία μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τα success stories τους, αλλά και tips για πρακτικές που θα 'πρεπε να αποφύγει ένας νέος μουσικός. Πώς η Blu Fiefer ξεκίνησε το indie label της, Mafi Budget; Τι tips έχει να μοιραστεί ο Βρετανός Billy Lockett των 45k followers και η Artist Manager στην Rockstar Management Jenny Carroll; Ποια είναι η κατάσταση στην ελληνική μουσική βιομηχανία σήμερα, για ένα εναλλακτικό πρόσωπο σαν τον Ody Icons αλλά και για μια καλλιτέχνιδα της Panik Records, όπως η Mariz; Έλα να παρακολουθήσεις από κοντά τη συζήτηση!

Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard!

8/5, 17:00-18:00, Olympias (2nd floor, Room 1)

Artists unplugged. Raw talk on breaking through

9/5, 17:00-18:00, Olympias (2nd floor, Room 1)

Χωρίς Φίλτρα: Η Πραγματικότητα των Νέων Δημιουργών στη Μουσική Βιομηχανία

10/5, 11:00-12:30, Olympias (2nd floor, Room 1)

Τέλος, φέτος η Μεγάλη Ακρόαση (που μέχρι φέτος αφορούσε μόνο το ραδιόφωνο) αλλάζει συντονιστή και επιστρέφει στο Athens Music Week με μια φρέσκια ματιά: Ραδιοφωνικοί παραγωγοί, μουσικοί επιμελητές και bookers από κορυφαία ελληνικά ραδιόφωνα και φεστιβάλ φέρνουν στη σκηνή τραγούδια από νέους καλλιτέχνες/συγκροτήματα που τους κέρδισαν κι αποφάσισαν να τους προγραμματίσουν στο airtime ή να τους δώσουν ένα slot ως main/support act σε live ή φεστιβάλ. Να είσαι εκεί!

Μεγάλη Ακρόαση 2.0

9/5, 14:30-16:00, Olympias (2nd floor, Room 1)

Κ-Pop Hub

Το Athens Music Week 2025 ανοίγει το παράθυρο σε έναν κόσμο με τον οποίο λίγοι μόνο «μύστες» έχουν μέχρι στιγμή επαφή στην Ελλάδα και αφιερώνει ολόκληρη τη μέρα του Σαββάτου 10 Μαΐου στη δύναμη, την κουλτούρα και την παγκόσμια επιρροή της K-Pop, με καλεσμένους από την Νότιο Κορέα και εκπροσώπους των μεγαλύτερων k-pop clubs της χώρας.

K-Pop Hub, Σάββατο 10/5, Olympias (Αθηνάς & Σοφοκλέους)

15:30-16:00: K-dramas και OST: Ανακάλυψε τον μαγικό κόσμο των K-dramas μέσα από τη μουσική τους!

16:00-16:30: Από την οθόνη στο χαρτί: Πώς τα K-dramas έγιναν η έμπνευση για το πρώτο ελληνοκορεατικό μυθιστόρημα στην ελληνική αγορά

16:15-17:30:Beyond the Fandom: Η Δύναμη των K-pop Κοινοτήτων και της Fan Culture

17:45-18:15: Meet TrendZ

18:00-19:00: Εργαστήριο K-Pop Manga Zine με την εικαστικό Ραφαέλα Δεληγιάννη

18:45-19:45: K-Pop Cover Dance: Από το Μάθημα στο Video Clip!

20:30-23:30: Special K-Pop party

