Under the Radar: 6 νέα ελληνικά άλμπουμ που ίσως σας έχουν ξεφύγει

Γιώργος Κλούντζος Χρυσίδης - Semazen

Ο ντράμερ Γιώργος Κλούντζος Χρυσίδης στην private κυκλοφορία Semazen φανερώνει εξ’αρχής στο “In What Do You Trust”, κάτω από τα λόγια του Malcolm X, τις διαθέσεις. Πολλοί ενδεχομένως να τον θυμούνται και από τις κυκλοφορίες των Yako Trio, με την τελευταία εξ’ αυτών στη Fair Weather Friends Records. Εδώ, η σύντομη jazz, hip hop και house απόπειρα πρόσμιξης, είναι δυναμική, στροφάρει τα δάνεια και τις επιρροές, και κυλά με προοπτική πέραν της περιορισμένης κι εξαντλημένης πια lathe cut κυκλοφορίας.

Local Heroes - Local Heroes

Χωρίς φυσικό format, μα με καθόλα φυσικό κέφι και groove, η παρέα των Local Heroes σίγουρα πέρασε ζάχαρη γράφοντας το ομότιτλο album τους με 9 κομμάτια με τίτλους όπως “Tsifteteli tou Herbie” , “Patinada”, “Mais Vlastis”. Βαλκανικό jazz groove, τοποθετείται ως απενοχοποιημένα λαϊκό, οπότε οι A. Δανδουλάκης (guitar), Γ.Δούσος (clarinet), M.Mωραϊτης (tuba), Β. Παναγιωτόπουλος (trombone), A. Πολυχρόνου (percussion) σαν περιπλανώμενοι ήρωες μιας Τσιωλικής μπάντας σολάρουν σε δικά τους, στου Π. Μέτσιου των Λάργκο και σε παραδοσιακά.

Marmota - Instant Pleasure

Ο Δημήτρης Κλώνης που έπαιξε ντραμς σε τρία κομμάτια των Local Heroes, αποτελεί το 1/3, μαζί με τους Παρασκευάς Κίτσος (fender bass) και Μένιος Γούναρης (fender Rhodes, mini moog, minilogue), του τρίο των Marmota. Ηλεκτρικά όπλα, fusion hip hop jazz βηματισμοί στο Instant Pleasure των έξι θεμάτων, εκεί που ο καθένας βρίσκει χώρους για να τρέξει και να αυτοσχεδιάσει. Συνολικά συνεργούν σε groove κορυφώσεις, κι όλα κατά βάθος ομολογούν πως το μέλημα του ζωντανού παιξίματος όρισε τους τρόπους.

Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος - Leoforio… a memory of a memory that we are left with

Ένα άλλο τρίο κυκλοφόρησε και τυπικά προς το τέλος του Νοεμβρίου του 2023, τη συνέχεια στο concept Leoforio με το Leoforio… a memory of a memory that we are left with, μιας ιδέας που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Ο Ανδρέας Παπαγιαννακόπουλος (κιθάρα, συνθέσεις) μαζί με τους Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο (κοντραμπάσο) και Νίκο Σιδηροκαστρίτη (τύμπανα), πράγματι ορίζουν τις jazz εικόνες τους, υπό το συνεχές κινηματογραφικό πρίσμα ενός κιθαριστικού jazz τρίο, συντεταγμένες με την ασπρόμαυρη αισθητική του artwork. Δεν παραλείπονται οι ροκ φόρμες, ενδεικτικό το «Δρόμοι» με το ποίημα της Κατερίνας Κατσικάκη να θέτει την εξιστόρηση.

Χαρούλα Τσαλπαρά - PianOLAternA Vol. 2

Τον τρόπο αφήγησης περιγράφει μετά λόγου γνώσεως, η Χαρούλα Τσαλπαρά στο «εγχείρημα αναζήτησης του πως το πιάνο μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα των λαϊκών δρόμων στο ελληνόφωνο ρεπερτόριο της ανατολικής Μεσογείου.» Επιτυχές και ευγενικά «καθαρό» το PianOLAternA Vol. 2 , όπου περιέχονται 7 επανεκτελέσεις από τραγούδια της κατηγορίας των Καφέ Αμάν, ανατρέχει στο εντός και δίνει αέρινο χάδι στους δρόμους των 78στροφων ιστοριών.

Kostas Sidirokastritis Group - First Colour

Χαμηλότονο και εσωστρεφές, το soulful ακουστικό ντεμπούτο First Colour του Κώστα Σιδηροκαστρίτη, περιέχει 11 pop συνθέσεις όπου ο μπροστάρης τραγουδά και παίζει ακουστική κι ηλεκτρική κιθάρα, ενώ οι Χ. Χαραλάμπους (μπάσο), Π. Τάκης (ντραμς) και Α. Πολυζογόπουλος (τρομπέτα) καλύπτουν τα μετόπισθεν και συμπληρώνουν το Kostas Sidirokastritis Group. Έχει ταλέντο στην εκφορά, προς ώρας σκιτσάρει, μα ο καμβάς είναι εκεί, μαζί με τις ιδέες, για να υπερβεί τους πρώτους χρωματισμούς.