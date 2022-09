"Smoke" (2006)

Blend Mishkin: Από όσο θυμάμαι γνωριστήκαμε το 2005. Το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης το πέρασα στην Ιο και εκεί γνώρισα τον μουσικό Τάσο Κακούση. Ο Τάσος είχε κάνει ένα κομμάτι με τον Jeff, δεν ήταν ραπ, είχε σαμπλαρει την φωνή του σε ένα μικρό snippet που επαναλαμβανόταν μέσα στο κομμάτι. Εγώ είχα αρχίσει να έχω μεγάλα όνειρα για αυτό που μετέπειτα έγινε η Cast-a-Blast και με το που γύρισα στην Αθήνα και άρχισα να δουλεύω τα κομμάτια του Misplaced, επικοινώνησα με τον Τάσο και του είπα να με φέρει σε επαφή με τον Jeff μήπως δουλεύαμε κάποιο μαζί. Νομίζω την πρώτη φορά που καθίσαμε μαζί καπνίσαμε ένα δωμάτιο skunk και σε εκείνη την συνάντηση βγάλαμε το Smoke.

Jeff Gonzales aka BnC: Απ' όσο θυμάμαι και εγώ, γνωριστήκαμε όντως το 2005. Eγώ μόλις είχα απολυθεί από τον στρατό, είχα και το πτυχίο ηχοληψίας μουσικής τεχνολογίας στο χέρι και έψαχνα για δουλειά. Αγόρασα λοιπόν το πρώτο μου mac Pro (ήμουνα άφραγκος αλλά είχα Mac!), και κάπου τότε γνώρισα και εγώ τον Τάσο Κακούση, με τον οποίο πειραματιζόμασταν με τα μηχανήματα που είχαμε στη διάθεση μας. Ένα από αυτά τα κομμάτια έφτασε στα αφτιά του Γιώργου, και ήρθαμε σε επαφή. Έχοντας όντως καπνίσει ένα δωμάτιο skunk, (πολύ της μόδας τότε), ο Γιώργος μου βάζει το instrumental του Smoke, και συνέβη το, σημαντικό για εμένα, να γράψω στίχους για ένα κομμάτι: ποτέ έως τότε δεν είχα γράψει στίχους για μουσική, πόσω μάλλον για σοβαρό instrumental.

Αρχικά μού ήταν πολύ άβολη εμπειρία, αλλά μετά από ένα δωμάτιο skunk, όπως είπαμε, σκέφτηκα να γράψω τι έκανα το πρωί από την ώρα που ξύπνησα μέχρι να φτάσω στο σπίτι του Γιώργου οπότε προέκυψαν τα εξής:



“wake up in the morn, stretching and yawn,

body ready to rock i take a look at the clock,

running late but i won’t hesitate,

to smoke a quick phatty just so i can set the day straight,

cause life is a living, and living is hard,

and fool you better believe it or be consumed by Babylon,

too many,

people get caught up, rolled up in disbelief,

i just smoke the sensi and listen to the melody,

I

Smoke.”





"Disco Vampire" (2009)

BM: Το 2008 εμένα στην Κυψέλη, συγκατοικούσα με την Άννα Mystic σε ένα ωραίο διαμέρισμα πάνω στην Φωκίωνος Νέγρη. Το "Disco Vampire" ηχογραφήθηκε σε εκείνο το διαμέρισμα. Δεν ήταν μέρος κάποιου άλμπουμ απλά ένα single και είναι το πρώτο τραγούδι που κάπως σηματοδότησε την στροφή μου προς την reggae και bass κουλτούρα.



BNC: Ήμουνα πάντα λάτρης της reggae, και γενικά του du - και πολύ χαρούμενος που ο Γιώργος συγκατοικούσε με την Άννα Mystic, γιατί μέχρι τότε είχα ακούσει απ' το στόμα του κάτι βλάσφημες ατάκες τύπου δεν μπορώ το dancehall με κουράζει. Προφανώς δεν ήξερε τι έλεγε και χρειαζόταν εκπαίδευση. Το κομμάτι αυτό ήταν ο πρώτος πειραματισμός μου, με διαφορετικό character φωνής από το κλασικό hip hop που δούλευα μέχρι τότε: ήταν επηρεασμένο από την dancehall αισθητική οπότε προσπάθησα να κατεβάσω τη φωνή μου μια οκτάβα, για να το κάνω λίγο πιο μυστήριο, και νομίζω πέτυχε. Ήθελα το κομμάτι να έχει ένα ελαφρώς creepy feel, γι' αυτό και ονομάστηκε Disco Vampire. Θέλω να ρουφήξει το αίμα από το dancefloor.





"Dancehall Addict" (2013)

ΒΜ: Είναι τρομερό το πώς κάθε τραγούδι αυτής της λίστας έχει γραφτεί και σε κάποιο διαφορετικό διαμέρισμά μου. Αυτό εδώ γράφτηκε στο Θησείο. To riddim αυτό το έχουν ηχογραφήσει και άλλοι MCs όπως ο Screetchie Dan και ο Cookie the Herbalist. Είναι όμως η εκτέλεση του Jeff που έκανε την διαφορά στο EP.

BNC: Αυτό το κομμάτι μου είχε κάνει εντύπωση ήδη από την instrumental εκδοχή γιατί είχε ένα φανταστικό bass drop. Ήταν η περίοδος που το dubstep και τα παρεμφερή είδη, δανείζονταν στοιχεία από τη reggae και το dancehall. Ακολούθησα την ίδια φιλοσοφία με το Disco Vampire, πέφτοντας λίγο σε οκτάβα και χρησιμοποιώντας λίγο παραπάνω broken english, (patois). Γενικά αυτή η νέα στροφή του Γιώργου με έβαλε σε διαδικασία να πειραματίζομαι παραπάνω με τη φωνή και να ψάχνω καινούργιους δρόμους και κατευθύνσεις για τη χρήση της φωνής μου σε διάφορα είδη μουσικής, πέρα από hip hop .





"Doctor Please"(2019)

BM: Νέο διαμέρισμα και εδώ, αυτή τη φορά στα Άνω Πετράλωνα. Το Doctor Please είναι το μοναδικό κομμάτι που έχει τραγουδήσει ο Jeff μέσα στον δίσκο Wildfire που κυκλοφόρησε από την Γαλλική Undisputed Records

BNC: Doctor Please, όνομα γιατρού (πώς λέμε Doctor Who) ή Doctor Please, όπως "γιατρέ σε παρακαλώ"; Νομίζω το πρώτο κομμάτι στο οποίο πραγματικά το έψαξα παραπάνω μελωδικά - εμπνεύστηκα μάλιστα λίγο και από το Night Nurse του Gregory Isaacs. Ήθελα να γράψω μια ιστορία πάθους, όπου ο πρωταγωνιστής υποφέρει από τον τοξικό έρωτα που βιώνει, αποκαλύπτοντας το πρόβλημά του στον γιατρό και ικετεύοντας για μια λύση.

Όπως είπε και ο Prince,

“I went to the doctor, guess what he told me, guess what he told me”



"Egyptian Love" (2022)

BM: Κουκάκι :). Μέσα από το καινούριο άλμπουμ Unity of Opposites, το κομμάτι αυτό προοριζόταν αρχικά για ορχηστρικό μέχρι που μου τραγούδισε ο Jeff αυτό που είχε στο μυαλό του, που είναι αυτό που τελικά ακούγεται και στον δίσκο.

BNC: Ααααααχ, τι να πω, ότι δεν υποφέρω; Είναι το κομμάτι στο οποίο έχω πει τα λιγότερα, αλλά με τη μεγαλύτερη σημασία: όταν άκουσα το instrumental ερωτεύτηκα ξανά τη μουσική. Μέσα στις καραντίνες είχαμε το χρόνο να σκεφτούμε πολλά οπότε θα το έλεγα και βιωματικό. Το σίγουρο είναι πως πρόκειται για ένα από τα τραγούδια που νιώθω περήφανος και ευγνώμων που συμμετείχα, γιατί το θεωρώ μαγικό.