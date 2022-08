Από τα απανωτά reunions του Σεπτέμβρη σε ανοιχτούς χώρους, μέχρι τα πρώτα κλεισμένα live του Gagarin 205, του Fuzz , του Μεγάρου (και όχι μόνο), αυτά είναι τα φθινοπωρινά συναυλιακά ραντεβού που έχουμε στο μυαλό μας όταν ευχόμαστε «καλή σεζόν». Ανοίξτε τα ημερολόγιά σας και κυκλώστε τις παρακάτω ημερομηνίες:

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου

Orchestra Baobab

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η θρυλική χορευτική μπάντα από τη Σενεγάλη γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, υποσχόμενη να μας ταξιδέψει στους ρυθμούς της Κούβας και στις μουσικές της Δυτικής Αφρικής.

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου

Monophonics & ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

H Καλιφορνέζικη ψυχεδέλεια των Monophonics συναντά την πειραματική hip hop του Ταφ Λάθος για κοινή περιοδεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Καβάλα.

Παρασκευή 2 & Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

Off The Hook Festival

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Δύο ημέρες αφιερωμένες στην κουλτούρα του hip hop, με ΛΕΞ, Βήτα Πεις, Ricta, Βέβηλο και πολλούς ακόμα εκπρόσωπους της εγχώριας σκηνής. Καλεσμένοι τους οι Βρετανοί Central Cee και οι Αμερικανοί Dave East και Jeru The Damaja.

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

La Femme, The Steams, Dury Dava

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ξέφωτο

Η παλαβή γαλλική κολλεκτίβα που πέρσι λόγω υγειονομικών περιορισμών δεν κατάφερε να ξεσηκώσει την Αθήνα όπως ήθελε, επιστρέφει για να πάρει το αίμα της πίσω. Μαζί τους οι δικοί μας The Steams και Dury Dava για εγγυημένο ψυχεδελικό αποτέλεσμα. Είσοδος δωρεάν.

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου

WhoMadeWho

Μουσείο Μπενάκη

Οι Δανοί βετεράνοι της «ηλεκτρονικής χαρμολύπης» επισκέπτονται για πρώτη φορά την Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους με αφορμή τον 7ο δίσκο τους “UUUU”.

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου

Φοίβος Δεληβοριάς

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο Φοίβος Δεληβοριάς παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά όλα τα τραγούδια του τελευταίου, 8ου άλμπουμ του “ANIME” -αλλά και ολοκαίνουργιες εκδοχές τραγουδιών από όλη του τη δισκογραφία- πλαισιωμένος από τους σταθερούς συνεργάτες του, που τον συντροφεύουν πάντα στις live εμφανίσεις.

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Παύλος Παυλίδης & Hotel Alaska

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Με νέο δίσκο στις αποσκευές τους (“Το Μαύρο Κουτί”) και με φόρα ακόμη από την εμφάνισή τους τον Ιούνιο στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης και οι Hotel Alaska μπλέκουν παλιά και νέα τραγούδια για να στήσουν μια ηλεκτρική συναυλία–γιορτή για τους fans.

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου

Σπύρος Γραμμένος

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο γνωστός για τους σατυρικούς και κοινωνικοπολιτικούς του στίχους Σπύρος Γραμμένος επιστρατεύει μελωδίες και χιούμορ και μας προσκαλεί άπαντες σε μια καλοκαιρινή γιορτή γιατί «το καλοκαίρι θα τελειώσει όποτε το θέλουμε εμείς».

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

1000mods

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Οι αεικίνητοι stoners από το Χιλιομόδι Κορινθίας ολοκληρώνουν στην Τεχνόπολη την ευρωπαϊκή περιοδεία τους, που ξεκίνησε τον Απρίλιο από το Λονδίνο, και παρουσιάζουν για πρώτη φορά το τελευταίο άλμπουμ τους “Youth of Dissent”.

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου

Σωκράτης Μάλαμας

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Φθινοπωρινό Κυριακάτικο ραντεβού με τον Σωκράτη, την κιθάρα του, την ορχήστρα του και τα τραγούδια του.

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου

Γιάννης Χαρούλης

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο Γιάννης Χαρούλης και οι μουσικοί του επιστρέφουν στην Αθήνα, μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, για να μοιραστούν με το κοινό τους τραγούδια, μουσικές και χαρές.

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Γιάννης Αγγελάκας & 100°C

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Με νέο δίσκο ("Έχω κέφια") ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C ανεβαίνουν με νεύρο στη σκηνή, ευελπιστώντας να αγγίξουν θερμοκρασία βρασμού.

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

Altin Gün

Fuzz Live Music Club

Η εξαμελής μπάντα έρχεται (όχι εξ ανατολής αλλά από το Άμστερνταμ) να μας εξηγήσουν αυτοπροσώπως τους όρους “anatolian rock”, «εκρηκτική ψυχεδέλεια» και «αναβίωση της τουρκικής folk».

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Είκοσι χρόνια μετά τη ζωντανή ηχογράφηση του «Εκτός τόπου και χρόνου» ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Σταύρος Λάντσιας, ο Μιλτιάδης Παπαστάμου, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου και ο Μιχάλης Καπηλίδης ενώνουν δυνάμεις ξανά επί σκηνής για να γιορτάσουν το σήμερα και να μοιραστούν με το κοινό τους όσα ζήσανε στο χθες κι όσα ονειρεύονται για το αύριο.

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου

Kings of Convenience

Θέατρο Ακροπόλ

Το νορβηγικό indie folk ντουέτο έρχεται, με αφορμή το νέο άλμπουμ του “Peace or Love”, να γλυκάνει την ατμόσφαιρα και να καταπραΰνει τις συννεφιασμένες καρδιές,

Τρίτη 20 & Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου

Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Θέατρο Βράχων

Οι συναυλίες του Θανάση, ως γνωστόν, ανάβουν φωτιές. Ενδεικτικά, η Τρίτη 20/9 είναι ήδη sold out.

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου

Asaf Avidan

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Μεγάλη αδυναμία του ελληνικού ραδιοφώνου, ο Ισραηλινός crooner με το χαρακτηριστικό φαλσέτο και το ανδρόγυνο look υπόσχεται να κάνει το Ηρώδειο «να ανθίσει».

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

Belle and Sebastian

Anodos Live Stage

Ανανεωμένοι μετά την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου (“A Bit of Previous”), οι Σκωτσέζοι βετεράνοι του γλυκόπικρου indie έρχονται να μας αφηγηθούν τις ιστορίες τους και να δώσουν ένταση στη φθινοπωρινή κυκλοθυμία μας. Το live ανοίγουν οι δικοί μας Amalia and the Architects.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

DJ Krush

Gazarte, ταράτσα

Ο βραβευμένος Ιάπωνας DJ και παραγωγός βάζει στο μπλέντερ electro, jazz, hip hop και ιαπωνικά όργανα και μας πηγαίνει κάπου εξωτικά, μοναδικά.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου

Blend Mishkin & Roots Evolution

Barrett, αυλή

Μετρώντας δεκάδες κυκλοφορίες, συνεργασίες και εμφανίσεις διεθνώς ο Αθηναίος παραγωγός, DJ και μουσικός μαζί με τη live μπάντα του, τους Roots Evolution, μπερδεύει dub, reggae και hip hop και φτιάχνει ατμόσφαιρα στην Πρωτογένους.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου

Madrugada

Καλλιμάρμαρο

Συνήθως η φράση «αγαπημένοι του ελληνικού κοινού» χρησιμοποιείται καταχρηστικά, ωστόσο για τους Madrugada ισχύει πέρα για πέρα. Ο Sivert Høyem προπονεί τις φωνητικές χορδές του για να αντηχήσει καλύτερα το μπάσο του στο Καλλιμάρμαρο το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Opening act η Ελληνονορβηγίδα Amanda Tenfjord, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision.

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου

Eros Ramazzotti

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο διάσημος Ιταλός τροβαδούρος των εκατομμυρίων πωλήσεων γιορτάζει 35 χρόνια καριέρας του με το WORLD TOUR PREMIΕRE: δέκα αποκλειστικές πρεμιέρες για ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του καριέρα, σε πέντε από τα διασημότερα θέατρα στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το Ηρώδειο.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου

Shigeru Umebayashi

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο διάσημος Ιάπωνας συνθέτης της αριστουργηματικής μουσικής των ταινιών «2046», «Ιπτάμενα Στιλέτα» και “In the Mood for Love” (μεταξύ πολλών άλλων) σε μία σπάνια live εμφάνιση. Συνοδεία του στο Ηρώδειο, η 40μελής Athens Philharmonia Orchestra με την συμμετοχή του σχήματος Alex Drakos Ensemble, υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Βέλγου μαέστρου, Dirk Brossé.

Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Portico Quartet

Loulou is Present

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα instrumental σχήματα των τελευταίων ετών που συνέβαλλε σημαντικά και στο jazz boom που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μ.Βρετανία έρχεται να μας εκθέσει στην «ευεργετική αστερόσκονη της μαγικής μουσικής τους».

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

Kovacs

Fuzz Live Music Club

Η μυστηριώδης Ολλανδή με τη γούνινη κουκούλα και τη στεντόρεια φωνή, δημιουργός της No1 στην Ελλάδα επιτυχίας “My Love” έρχεται ξανά στην Αθήνα, για μία ακόμη ιδιαίτερη performance.

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Deafheaven

Gagarin205

Οι πρωτοπόροι του post-metal από το San Franscisco επιστρέφουν στην Ελλάδα 8 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στη χώρα μας και υπόσχονται μία βραδιά όπου «ο ρομαντισμός με την ακρότητα και η μελωδία με την ένταση θα παντρευτούν ιδανικά» -και ποιοι είμαστε εμείς να τους αμφισβητήσουμε.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Cult of Luna

Fuzz Live Music Club

Οι Σουηδοί πιονέροι του σκληρού ήχου, μετρώντας πάνω από 20 χρόνια πλέον στη δισκογραφία, επισκέπτονται την Αθήνα για να επιβεβαιώσουν τον μύθο τους και να προκαλέσουν ντελίριο στους fans.

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

Parra For Cuva

Piraeus Club Academy

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός εξειδικεύεται στα multi-culti χαρμάνια, φτιάχνοντας μελωδική ηλεκτρονική μουσική από συνθεσάιζερ, παραδοσιακά όργανα, ψηφιακούς ήχους και πειραματικά ηχοτοπία. Εμπειρία.

Κυριακή 30 Οκτωβρίου

Arab Strap

Gagarin 205

Το ιδιοσυγκρασιακό δίδυμο από τη Γλασκώβη που έκανε αδιανόητο comeback πέρσι (μετά από 16 χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία) με το εξαιρετικό “As Days Get Dark”, επιστρέφει στην Αθήνα να αποδείξει ότι δικαιούτο και δικαιούται το hype. Στα must.

Κυριακή 30 & Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Tindersticks

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι Βρετανοί πρωτοπόροι του ατμοσφαιρικού rock εμφανίζονται στο Μέγαρο στο πλαίσιο του εορτασμού της 30ης επέτείου τους, με πολυμελή ορχήστρα, καλεσμένους-έκπληξη και το best of των κυκλοφοριών τους.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου

Miami Horror

Loulou is Present

Το πετυχημένο electro-pop σχήμα από την Αυστραλία έρχεται να στήσει ένα διασκεδαστικό disco-house party στον νέο συναυλιακό χώρο Loulou is Present.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

GoGo Penguin

Gagarin 205

Το εξαιρετικό βρετανικό jazz τρίο προσγειώνεται στη σκηνή του Gagarin 205 με υλικό από ολόκληρη την καριέρα του, αλλά και κομμάτια από το νέο του album.