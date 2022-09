Σεπτέμβριος. Ολική επαναφορά, διατροφή, γυμναστήριο, ανακαίνιση, νέα ξεκινήματα, νέοι στόχοι, νέοι έρωτες. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

1/9: Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες: Το best-seller της Delia Owens καταφτάνει στις σκοτεινές αίθουσες για να αποκαλύψει τα μυστικά ενός βάλτου στη Βόρεια Καρολίνα τη δεκαετία του 50, όπου η μικρή Κάια επιβιώνει ορφανή και αποκομμένη από τα εγκόσμια, μέχρι που βρίσκεται κατηγορούμενη για φόνο. Στην παραγωγή η Reece Witherspoon, στο soundtrack η Taylor Swift και στον κεντρικό ρόλο η ανερχόμενη Βρετανίδα ηθοποιός Daisy Edgar-Jones, που μας έκλεψε την καρδιά στην τηλεοπτική μεταφορά του εκδοτικού φαινομένου “Normal People”.

15/9: Crimes of the Future: Σε ένα δυστοπικό μέλλον, στο οποίο το ανθρώπινο σώμα, έχοντας πάψει να νιώθει πόνο και ηδονή, υφίσταται νέους μετασχηματισμούς και μεταλλάξεις, ο Saul Tenser (Viggo Mortensen), πλάι στη σύντροφο του Caprice (Lea Seydoux), έχει αναγάγει τη μεταμόρφωση των οργάνων του σε avant-garde παράσταση. Η εκκεντρική ζωή τους διαταράσσεται όταν μια ερευνήτρια της εθνικής υπηρεσίας κατοχύρωσης οργάνων (Kristen Stewart) αρχίζει να τους καταδιώκει με σκοτεινούς σκοπούς. Η νέα ταινία του David Cronenberg κεντρίζει το ενδιαφέρον, τόσο λόγω των συζητήσεων περί αποχωρήσεων λόγω δυσαρέσκειας στις Κάννες, όσο και λόγω των γυρισμάτων της στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων ηθοποιών (Γιώργος Πυρπασόπουλος, Γιώργος Καραμίχος, Πηνελόπη Τσιλίκα κ.α.).

18/9: Το τρίγωνο της θλίψης: Γυρισμένη κατά το ήμισυ στην Ελλάδα (και συμπαραγωγή της Heretic), η νέα σάτιρα του δαιμόνιου Σουηδού auteur Ruben Östlund βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών και, με σημείο εκκίνησης τον κόσμο της μόδας (και των influencers) και σεναριακό τέχνασμα το ναυάγιο ενός κρουαζιερόπλοιου, σχολιάζει πόσο σχετική είναι η εξουσία και το ταξικό κύρος όταν νούμερο ένα προτεραιότητα της καθημερινής ατζέντας γίνεται η στοιχειώδης επιβίωση.

22/9: Broadway: Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χρήστου Μασσαλά, αφότου έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Ρόττερνταμ, βραβεύτηκε σε φεστιβάλ Lgbtq+ σινεμά στο Μιλάνο και άνοιξε στις γαλλικές και βελγικές αίθουσες αποσπώντας πολύ θερμές κριτικές, έρχεται και στην Ελλάδα. Ήρωές της η Νέλλη (χορεύτρια σε στριπτιτζάδικο), ο Μάρκος (ένας χαρισματικός μικροαπατεώνας), μια συμμορία πορτοφολάδων, μια μαϊμού-καπουτσίνος, ένας καταζητούμενος και το Broadway της οδού Πατησίων, ένα εγκαταλελειμμένο συγκρότημα ψυχαγωγίας που γίνεται καταφύγιο και ορμητήριο αυτής της παράξενης συντροφιάς. Πρωταγωνιστούν οι Έλσα Λεκάκου, Φοίβος Παπαδόπουλος, Στάθης Αποστόλου, Rafael Papad, Salim Talbi, με τη συμμετοχή του τηλεοπτικού «Γιάγκου Δράκου» Χρήστου Πολίτη και guest εμφανίσεις από την Ελένη Φουρέιρα και τον Λάκη Γαβαλά. Την πρωτότυπη μουσική της ταινίας υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ και Grammy συνθέτης Gabriel Yared (“Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ”, “Οι Ζωές των Άλλων”, “Ο Άγγλος Ασθενής”).

22/9: Μην Ανησυχείς Αγάπη Μου: Δεκαετία του ’50: Μια τέλεια νοικοκυρά (Florence Pugh) που ζει μια τέλεια ζωή με τον τέλειο σύζυγό της (Harry Styles) σταδιακά αρχίζει να ανακαλύπτει μυστικά και ψέματα, μέχρι που συνειδητοποιεί πως ζούσε σε μια απατηλή ουτοπία. Η δεύτερη σκηνοθετική δουλειά της Olivia Wilde, μετά την κωμωδία Booksmart του 2019, έγινε πηγή ακατάσχετου κουτσομπολιού, αφενός καθότι αρχικά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε επιλεγεί ο Shia LaBeouf και απολύθηκε (με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε) αφετέρου διότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η σκηνοθέτιδα άρχισε να βγαίνει με τον κατά 10 χρόνια μικρότερό της πρωταγωνιστή της (και πιο περιζήτητο άνδρα στον κόσμο) και κυρίως επειδή ο πρώην της Jason Sudeikis φρόντισε να της επιδοθούν από κλητήρα τα χαρτιά κηδεμονίας των δύο παιδιών τους την ώρα που εκείνη παρουσίαζε το “Don’t Worry Darling” στο CinemaCon.

5 events να πάτε

2/9: Οι Γάλλοι La Femme στήνουν το "ψυχεδελικό πανηγύρι" τους στο ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ την πρώτη Παρασκευή του φθινοπώρου, με opening act τους δικούς μας The Steams και Dury Dava. Θα πάμε, αν μη τι άλλο γιατί πέρσι μείναμε με την όρεξη.

4/9: Οι Δανοί βετεράνοι της «ηλεκτρονικής χαρμολύπης» WhoMadeWho επισκέπτονται την Αθήνα, για μια μοναδική εμφάνιση στον αίθριο χώρο του Μουσείου Μπενάκη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους με αφορμή τον 7ο δίσκο τους “UUUU”.

16/9: Οι αναβιωτές της τουρκικής folk Altin Gün ανεβαίνουν στη σκηνή του Fuzz για να μας κεράσουν “anatolian rock” και «εκρηκτική ψυχεδέλεια».

20/9: Οι Νορβηγοί Kings Of Convenience έρχονται στο θέατρο Ακροπόλ, με αφορμή το νέο τους άλμπουμ “Peace or Love”, για να μας πλημμυρίσουν γλυκιά μελαγχολία.

23/9: Με νέο δίσκο (“A Bit of Previous”), οι Σκωτσέζοι ειδήμονες του γλυκόπικρου indie Belle & Sebastian έρχονται στο Anodos Live Stage να μας αφηγηθούν τις ιστορίες τους και να δώσουν ένταση στη φθινοπωρινή κυκλοθυμία μας. Το live ανοίγουν οι δικοί μας Amalia and the Architects.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

House of the Dragon: Περίπου 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του “Game Of Thrones”, οι συζητήσεις γύρω από την διαδοχή του βασιλιά Viserys Targaryen (Paddy Considine) οδηγούν στον πρώτο εμφύλιο των Targaryen, γνωστό και ως Χορό των Δράκων, ο οποίος οδήγησε στην κατάρρευση της δυναστείας τους. Βασισμένο στο βιβλίο του George R.R. Martin, το prequel του GoT φιλοδοξεί να κάνει τη (γνωστή σε όλους) μουσική των τίτλων αρχής να ηχήσει σε κάθε νοικοκυριό που διαθέτει HBO Max (ή, εχμ, γρήγορο Internet). Δείτε το για να πάρετε μέρος στην παγκόσμια συζήτηση «έπος!» vs «δεν βλέπεται» και να συμβάλλετε στην απότομη φήμη της 22χρονης Milly Alcock (πριγκίπισσα Rhaenyra).

The Lord of the Rings, The Rings of Power: Ανήμερα της επετείου θανάτου του J.R.R. Tolkien (2 Σεπτεμβρίου) θα κάνουν πρεμιέρα στο Amazon Prime τα δύο πρώτα επεισόδια της ακριβότερης σειράς στην ιστορία της τηλεόρασης (μιλάμε για πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια μόνο για την πρώτη σεζόν). Βρισκόμαστε στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης (χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα του "Hobbit" και του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών"): η πολεμίστρια των Ξωτικών Galadriel είναι πεπεισμένη πως ο Άρχοντας του Σκότους Sauron ετοιμάζεται να κάνει την επανεμφάνισή του. Στο τρέιλερ των δεκάδων εκατομμυρίων προβολών μια πρώτη γεύση της υπερπαραγωγής. Η συνέχεια επί της οθόνης.

American Gigolo: 42 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ομώνυμης ταινίας του Paul Schrader που σημάδεψε τα 80s και βοήθησε να γίνει σταρ ο Richard Gere, το τηλεοπτικό remake του “American Gigolo” δίνει τον ρόλο του συνοδού κυριών Julian Kaye στον Jon Bernthal (τον είδαμε και το καλοκαίρι στο εξαιρετικό “The Bear” στον ρόλο του εκλιπόντος αδελφού του Carmy). Η (γνωστή) υπόθεση παρακολουθεί τη ζωή του ήρωα στο Los Angeles μετά την άδικη 15ετή κάθειρξη για διάπραξη φόνου και την αποφυλάκισή του. Την ντετέκτιβ Sunday υποδύεται η Rosie O'Donnell. Πρεμιέρα 9 Σεπτεμβρίου στο Showtime. Στο trailer, το (φανταστικό) "Burning" των Yeah Yeah Yeahs.

Atlanta: Στις 15/9 κάνει πρεμιέρα στο FX και το Hulu ο 4ος και τελευταίος κύκλος της κωμικής σειράς του Donald Glover, γνωστής για τις διθυραμβικές κριτικές που έχει λάβει, το χιούμορ της, το soundtrack της, τους διαλόγους της και την αδυναμία κατάταξής της σε τηλεοπτικό είδος, με τους πάντες να αδυνατούν να περιγράψουν συμβατικά την πλοκή της. Στο trailer το (υπέροχο) The Last Good Day Of The Year των Cousteau.

Andor: Πραγματικά η χαρά του geek αυτό το μήνα, με το Disney+ να φέρνει στις οθόνες μας και spin-off του "Star Wars", και συγκεκριμένα του “Rogue One: A Star Wars Story”, με κεντρικό ήρωα τον Cassian Andor (Diego Luna), καθώς μεταμορφώνεται σε απόλυτο πρόσωπο της επανάστασης των Rebels. Μεταξύ των ονομάτων του cast ξεχωρίζουμε τους (εξαιρετικούς) Stellan Skarsgård, Forest Whitaker και Ben Mendelsohn.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Το ολοκαίνουριο στέκι της πλατείας Αγίων Θεοδώρων The Architects of Time για καφέ, φαγητό, ποτό, αλλά και brunch. Από μέλη της ομάδας του Barrett και του Κουρσάρου στην Τήνο.

Το OBA ATHENS στα Εξάρχεια για αυθεντικό γερμανικό pretzel, καφέ και άλλες φρέσκες λιχουδιές όπως cinnamon rolls, banana bread, cookies, cakes και muffins.

Το Cine Πολεμικό Μουσείο, το νέο θερινό σινεμά της πόλης, που άνοιξε τις πόρτες του μόλις στα τέλη του Ιουλίου για μια προβολή με μπυρίτσα και τραπεζάκια έξω, πριν πλακώσουν τα κρύα.

Το Blue Oyster της Κολοκοτρώνη (σύμπραξη ανθρώπων του Φίτα και του Noel), για στρείδια, γαριδομπουκιές, χτένια και άλλα τέτοια φανταστικά που προκαλούν σιελλόρια.

Στο «γαστροκουτούκι» Tsiftis, στην πλατεία Βραζιλίας στα Ιλίσια για ελληνικά πιάτα, παστά, αλλαντικά, τυριά, κρασιά και ζεστή ατμόσφαιρα.