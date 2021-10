O σεσημασμένος τόσο για τις επιτυχίες του με τους Baby Guru όσο και για την αεικίνητη solo πορεία του, Prins Obi επιστρέφει με το νέο του, τέταρτο κατά σειρά, album, The Grasshoper Lies Heavy, που θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου από την Inner Ear, ψηφιακά και σε LP.

To The Grasshoper Lies Heavy είναι ένας δίσκος καραντίνας, εμπνευσμένος από τον Todd Rundgren, τον Stevie Wonder και την Αθήνα των lockdowns. O Prins Obi έγραψε, έκανε την παραγωγή και ηχογράφησε μόνος του ολόκληρο τον δίσκο που τον εισάγει στο σύμπαν της bedroom music και του δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσει νέους ήχους και ιδέες, στο μεταίχμιο του τέλους του πολιτισμού όπως τον ξέραμε και της αυγής μιας νέας εποχής.

Απευθείας, λοιπόν, από την παιδική χαρά του Prins Obi, έρχεται, αποκλειστικά για τους αναγνώστες του Avopolis, το πρώτο video από τον επερχόμενο δίσκο, "Banana", μια συνθέτη ιστορία από την παραγωγό και σκηνοθέτη Aggi Vrettou, που λειτουργεί ως μια πρώτη γεύση της εναλλακτικής πραγματικότητας που πρεσβεύει το The Grasshoper Lies Heavy. Για τον ίδιο τον Prins Obi, το "Banana" είναι "ένας πικρός φόρος τιμής στην trash tv και στην trash culture εν γενει, που γαλουχει και αποχαυνώνει γενιες και γενιες. Ένα ξεβράκωμα των χειρότερων εκφάνσεων του καταναλωτισμού και του φτηνού θεάματος".

"Cheeky-a-bom banana" λοιπόν, μέχρι να απολαύσουμε ολόκληρο το The Grasshoper Lies Heavy στις 22 Οκτωβρίου.