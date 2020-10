Νέα εποχή για το Avopolis Radio: ο Μάκης Μηλάτος και μερικές από τις πιο αξιόλογες εναλλακτικές φωνές γίνονται ο μουσικός οδηγός σας

Το Avopolis Radio κλείνει σήμερα 6 χρόνια, αλλά αυτή η σεζόν που ξεκινάει τώρα είναι για εμάς και νέα εποχή. Με τη βοήθεια του δασκάλου (για εμάς) Μάκη Μηλάτου, με τον συντονισμό του Δημήτρη Λιλή, με την υποστήριξη, την επιμέλεια και τον ενθουσιασμό όλου του avopolis.gr, το avopolisradio.gr επιστρέφει με την πιο ζωντανή, διαδραστική και σύγχρονη εκδοχή του εδώ και 6 χρόνια.

Υπάρχουν πολλά που έχουν συζητηθεί, άλλα που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν μπορούν προς το παρόν να ανακοινωθούν. Και άλλα που ήρθε ο καιρός να βγουν στον αέρα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, λοιπόν, η πολιτιστική επικαιρότητα επιστρέφει στην πλατφόρμα του avopolisradio.gr και μερικές από τις πλέον αξιόλογες εναλλακτικές φωνές της Αθήνας γίνονται ο οδηγός σας στη νέα μουσική πραγματικότητα.

Εκπέμποντας με ζωντανό πρόγραμμα για παραπάνω από 10 ώρες καθημερινά, η διαδραστική πλατφόρμα του avopolisradio.gr και η ομάδα παραγωγών του σταθμού μοιράζονται το πάθος για τις νέες μουσικές κυκλοφορίες και τους καλά κρυμμένους θησαυρούς της εγχώριας και διεθνούς δισκογραφίας.

Ετοιμάσαμε ένα ραδιόφωνο που παίζει όλα αυτά για τα οποία σας γράφουμε στο Avopolis.gr, πολλά από τα οποία δυστυχώς δεν παίζονται πουθενά. Ένα μουσικό ραδιόφωνο για το οποίο έχουμε ήδη αφιερώσει πολλές ώρες σε καθημερινή βάση το τελευταίο δίμηνο και το σίγουρο είναι ότι θα είναι η ζωή πολλών από εμάς τους επόμενους μήνες. Και η καθημερινή επικοινωνία μας μαζί σας.



Μάκης Μηλάτος, Δημήτρης Λιλής, Ζώης Χαλκιόπουλος, Ευδοκία Πρέκα, Rock & Roll Circus & όχι μόνο

Από το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Μάκη Μηλάτου (καθημερινά 2-4μμ.) μέχρι τα δυσεύρετα ανατολίτικα βινύλια του Ζώη Χαλκιόπουλου (κάθε Πέμπτη 4-6μμ.) και από την πρωινή μουσική ενημέρωση του Δημήτρη Λιλή (καθημερινά 11πμ-2μμ) μέχρι τα παγκόσμια μουσικά vibes της Ευδοκίας Πρέκα (κάθε Τρίτη 4-6μμ), τις προσεγμένες επανεκδόσεις του Rock & Roll Circus αλλά και τις specialist εκπομπές 16 ακόμα παραγωγών, στόχος του avopolisradio.gr είναι να ξεχωρίσει την καλή μουσική και να της προσφέρει μία πλατφόρμα έκθεσης μέσα στον χαμό της μουσικής υπερπληροφόρησης.

Στις μέρες που τα ραδιόφωνα των FM χαρακτηρίζονται από playlist με περιορισμούς και στο διαδίκτυο οι αλγορίθμοι κατευθύνουν τα μουσικά γούστα, το avopolisradio.gr φιλοδοξεί να γίνει το ανεξάρτητο και με άποψη μουσικό ραδιόφωνο της χώρας.



Και δεν είναι λίγα αυτά που συμβαίνουν διαφορετικά από τη νέα σεζόν



- Από το πρωί έως τις 11.00 π.μ. παίζουμε κυρίως νέες κυκλοφορίες, από άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, κομμάτια που ακούμε (ή λιώνουμε) ως μουσικόφιλοι. Δημήτρης Λιλής, Τάσος Βογιατζής και Μάκης Μηλάτος επιμελούνται των playlist που διαρκώς ενημερώνονται. Αλλά και κάθε Δευτέρα, 16:00-18:00, η Τάνια Σκραπαλιώρη συγκεντρώνει όλες τις νέες κυκλοφορίες και ενημερώνει γι' αυτές, σε ένα δίωρο που θα υπάρχει ως podcast και άρθρο και στο Avopolis.gr.

- Παρουσιάζουμε τη νέα μουσική με αποκλειστικές συνεντεύξεις -σχεδόν καθημερινά- από εγχώρια και διεθνή ονόματα. Κοινώς, δίνουμε προτεραιότητα στις νέες αξιόλογες κυκλοφορίες ακριβώς την ώρα που συμβαίνουν. Ακούστε, για παράδειγμα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τους Future Islands να μιλούν αποκλειστικά στον Δημήτρη Λιλή για το νέο τους άλμπουμ!

- Στις σελίδες του site μπορείτε να βρείτε playlist εκπομπών που δεν προλάβατε να ακούσετε καθώς και το ηχητικό αρχείο αυτών διατίθεται on demand για να τις ακούσετε την ώρα που επιθυμείτε στο https://www.mixcloud.com/avopolisradiogr/

- Οι σημαντικότερες από τις μουσικές μας προτάσεις από την διεθνή αλλά και την εγχώρια επικαιρότητα μετατρέπονται σε κριτικές και παρουσιάζονται στις σελίδες του σταθμού, ενώ η Spotify playlist του σταθμού ανανεώνεται καθημερινά με τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε.

- Το στούντιο του σταθμού στο κέντρο της πόλης (Ασκληπιού 89) μετατρέπεται και φέτος στο μέρος που συχνάζει και συνομιλεί η εγχώρια μουσική κοινότητα. Σε συνέχεια των περσινών μας συνεντεύξεων με μπάντες και παράγοντες της αθηναϊκής σκηνής, το παιχνίδι των guests μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με μία all time classic - σύγχρονη εκπομπή (αναμείνατε λεπτομέρειες), αλλά και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ανερχόμενους ανεξάρτητους καλλιτέχνες, προσφέροντας την ιδανική πλατφόρμα για να μοιραστούν νέα και αποκλειστική μουσική καθώς και τις δικές τους επιλογές μέσα από την εκπομπή, "Greeks Do It Better Sessions”.

- Τέλος, οι απαραίτητες "σταθερές" εξακολουθούν να υπάρχουν: το λογισμικό του σταθμού προσφέρει την επιλογή να βλέπει ο ακροατής το κομμάτι που έχει διαλέξει ο παραγωγός, ενώ από το shoutbox της σελίδας μας μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον παραγωγό.



Ακούστε σε πραγματικό χρόνο τη μουσική και την κουλτούρα για την οποία διαβάζετε...

Γιατί η μουσική και οι δημιουργοί της είναι οι προτεραιότητες στο φετινό πρόγραμμα του Avopolis Radio. Και στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε τόσο το ενδιαφέρον των ακροατών για τη νέα μουσική όσο και να συνδέσουμε απευθείας του δημιουργούς με το κοινό της Ελλάδας. Όπως κάνουμε 24 χρόνια στο avopolis.gr. Το Avopolis Radio γίνεται η διαδραστική πλατφόρμα που πατάει το play και ανεβάζει την ένταση ώστε να ακούσετε σε πραγματικό χρόνο τη μουσική και την κουλτούρα για την οποία διαβάζετε.

Από σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, τo οnline ραδιόφωνο του μακροβιότερου μουσικού site της χώρας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό της νέας μουσικής πραγματικότητας. Με τη δυνατότητα να αλλάζει και να προσαρμόζεται, συνδυάζει την άποψη των παραγωγών και την αμεσότητα της μουσικής πληροφορίας όπως διαχέεται από τα sites και τα social media και επαναπροσδιορίζει την χρηστικότητα του ραδιοφώνου σαν μέσο. Μα πάνω από όλα, φροντίζει να απαντάει καθημερινά στο ερώτημα "τι καλό να ακούσω".



Το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ

11:00 - 14:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΛΗΣ

14:00 - 16:00 ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

16:00 - 18:00 ΤΑΝΙΑ ΣΚΡΑΠΑΛΙΩΡΗ

18:00 - 20:00 ΤΗΕ ΗΕADNOD SHOW

20:00 - 22:00 THE ESPRESSARIOS

ΤΡΙΤΗ

11:00 - 14:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΛΗΣ

14:00 - 16:00 ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ mixtape

16:00 - 18:00 ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΡΕΚΑ

18:00 - 20:00 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

20:00 - 22:00 ΥΠΟΗΧΟΣ by RELEVANT BOX

ΤΕΤΑΡΤΗ

12:00 - 14:00 ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ

14:00 - 16:00 ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

16:00 - 18:00 ΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

18:00 - 20:00 GREEKS DO IT BETTER SESSIONS

20:00 - 22:00 ΗΡΩ ΛΙΑΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

11:00 - 14:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΛΗΣ

14:00 - 16:00 ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ mixtape

16:00 - 18:00 ΖΩΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

18:00 - 20:00 ROCK & ROLL CIRCUS

20:00 - 22:00 WHAT’S WRONG WITH GROOVIN’ w/ ELECTRIC LOOSER

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00 - 14:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΛΗΣ

14:00 - 16:00 ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

16:00 - 18:00 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

18:00 - 20:00 GREEKS DO IT BETTER SESSIONS

20:00 - 22:00 KASSETA RECORDS