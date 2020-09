Οδηγός Επιβίωσης για τη Δεύτερη Φετινή Record Store Day στην Αθήνα

“In 2020, that world is different, so Record Store Day will be too”

[από την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Record Store Day]

Η φετινή «ημέρα των ανεξάρτητων δισκάδικων», κοινώς η Record Store Day δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον κανόνα της εξαίρεσης που ρυθμίζει τις περισσότερες πτυχές της ζωής μας την εποχή του κορωνοϊού, ανατρέποντας συνήθειες, λατρείες και παραδόσεις χρόνων. Η φετινή Record Store Day περνώντας από σαράντα κύματα και μισή ντουζίνα αναβολές αναπρογραμματίστηκε εν τέλει μοιρασμένη σε τρία Σάββατα, 29 Αυγούστου, 26 Σεπτεμβρίου και 24 Οκτωβρίου με τη σημαία “RSD Drops”, για να σώσει ό, τι σώζεται από τους δεκάδες ανασχεδιασμούς που γνώρισαν τα πλάνα της μουσικής βιομηχανίας εξαιτίας της πανδημικής συγκυρίας.

Το ντόμινο, όμως, των ακυρώσεων, αναβολών και μεταθέσεων ημερομηνιών πολλών φετινών αναμενόμενων κυκλοφοριών φαίνεται να έχει παρασύρει για τα καλά και τις προγραμματισμένες ειδικές Record Store Day κυκλοφορίες και μαζί τους και τα δισκάδικα που με αφορμή αυτές θα καλούσαν τον κόσμο τους σε μια ακόμη γιορτή του βινυλίου. Στην Αθήνα, πολλά αγαπημένα δισκάδικα – σίγουροι σταθμοί στις βόλτες των εραστών του μαγικού αυτού μουσικού format- που παραδοσιακά συμμετείχαν στην Record Store Day με εκπτώσεις και special events υποδέχονται την φετινή διοργάνωση με το αναμενόμενο μούδιασμα και χωρίς υλικό ή αφορμές για μια πιο ενεργή συμμετοχή. Οι περιορισμένες κυκλοφορίες και οι μεγάλες καθυστερήσεις στις παραλαβές σε συνδυασμό με την εξαιρετικά περιορισμένη δυναμική επισκεψιμότητας των φυσικών καταστημάτων εξαιτίας των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού κάνουν πολλούς ιδιοκτήτες δισκάδικων να κρατάνε αποστάσεις από τη συμμετοχή τους.

Εμείς μιλήσαμε πάντως με πολλά αγαπημένα δισκάδικα της πόλης και σημειώσαμε στο χάρτη όσα συμμετέχουν στην φετινή, αλλιώτικη Record Store Day.

Rock & Roll Circus

(Σίνα 21, Κολωνάκι)

Στο Rock & Roll Circus, ένα διαχρονικό δισκάδικο-στέκι, ιδιαίτερα αγαπητό στους λάτρεις της jazz και της «μαύρης» μουσικής, που δίνει κάθε χρόνο δυναμικό παρών στη Record Store Day, η φετινή Record Store Day αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία να είναι περισσότερο επιλεκτικοί στις special κυκλοφορίες που θα βρουν οι επισκέπτες της ημέρας στα stands τους . προσπαθώντας -όπως μας λένε- πάντα να φέρνουν δίσκους που ξεπερνούν τα κοινά όρια μιας αχρείαστης επετειακής κυκλοφορίας ή limited έκδοσης αλλά κυκλοφορίες που έχουν να επιδείξουν και ένα συλλεκτικά αξιόλογο περιεχόμενο.

Από τις φετινές Record Store Day κυκλοφορίες, λοιπόν, το Rock n Roll Circus ξεχωρίζει και προτείνει το Let’s Get A Groove On του Lee Fields, μια πρωτοβουλία της Daptone να επανασυστήσει στο κοινό αυτό το κορυφαίο funk LP, καθώς και το Cherry Jam του Don Cherry, μια παρουσίαση τεσσάρων ακυκλοφόρητων θεμάτων του Don Cherry από την πολύ ποιοτική και εξειδικευμένη στα αναλογικά pressings Gearbox Records.

Dirty Noise

(Διδότου 49, Αθήνα)

Λίγο παρακάτω, στο νοητό σύνορο Εξαρχείων και Κολωνακίου και την οδό Διδότου, το Dirty Noise συμμετέχει στη φετινή ιδιόμορφη Record Store Day, με μια έκπτωση 15% σε όλους τους δίσκους και 10% στις νέες κυκλοφορίες. Από τις ειδικές κυκλοφορίες της ημέρας που φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους θαμώνες του Dirty Noise είναι οι επανακυκλοφορίες των δύο πρώτων δίσκων της αμερικανικής ροκ μπάντας June 44, Engine Takes the Water και Tropics and Meridians.

Rhythm Records

(Εμμανουήλ Μπενάκη 7, Εξάρχεια)

Στο παλιό και αξιόπιστο Rhythm Records στα Εξάρχεια διαπιστώνουν τα ίδια προβλήματα που έχουν να αναφέρουν και πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες δισκάδικων. Περιορισμένη έως ανύπαρκτη διαθεσιμότητα σε ειδικές κυκλοφορίες που δεν αφήνει περιθώρια για μια ουσιαστική συμμετοχή στην Record Store Day. Ο επισκέπτης του Rhythm Records, ωστόσο, θα έχει την ευκαιρία να κάνει ένα κλασσικό diggin’ επωφελούμενος από έκπτωση 15% σε όλες τις κυκλοφορίες -πλην όσων είναι ήδη σε προσφορά- η οποία θα ισχύει μόνο για το Σάββατο της Record Store Day.

Sound Effect

(Καλλιδρομίου και Σ. Τρικούπη, Εξάρχεια)

Στα μετόπισθεν των Εξαρχείων, στην συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Σπύρου Τρικούπη, το Sound Effect έχει να επιδείξει μια μεγάλη ποικιλία δίσκων, ιδίως από την punk, garage, psych και alternative ηχητική παλέτα. Παρά τις αντιξοότητες της φετινής συνθήκης που δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του καθιερωμένου για το Sound Effect Record Store Day Week, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να βρουν αρκετές ειδικές κυκλοφορίες, όπως το συλλεκτικό επτάιντσο I wanna destroy you των Softboys, το Swithced-On Seeker του Mikal Chronin και το συλλεκτικό διπλό βινύλιο του έβδομου άλμπουμ των Durutti Column, Vini Reily + Womad Live.

Syd Records

(Πρωτογένους 13, Ψυρρή)

Κατηφορίζοντας προς του Ψυρρή στο hot δρόμο της Πρωτογένους η Record Store Day θα γιορτάζεται από το στέκι του Syd Records με έκπτωση 10% σε όλες τις κυκλοφορίες. Σημειωτέον, η έκπτωση αυτή θα ισχύει και για τις διαδικτυακές παραγγελίες και αγορές τους καταστήματος.

Underflow Records

(Καλλιρόης 39. Αθήνα)

Στον καλαίσθητο πολυχώρο Underflow Records στην κεντρική οδική αρτηρία της Καλλιρόης, τα ράφια ανανεώνονται συνεχώς με όλες τις νέες κυκλοφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των περισσότερων δυνατών κυκλοφοριών για την φετινή Record Store Day. Εκτός από τις ειδικές κυκλοφορίες των The Wake (Here Comes Everybody), Marvin Pontiac (The Asylum Tapes ) και πολλές άλλα RSD specials εκδόσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η ειδική επανέκδοση του soundtrack για την ταινία του Sydney Lumet Serpico του Μίκη Θεοδωράκη. Όποιος θέλει να πάει περισσότερο προετοιμασμένος, στο Spotify μπορεί να βρει μια λίστα του Underflow που ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις νέες RSD κυκλοφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες στο κατάστημα.

Record Lovers

(Χαϊμαντά 19 – 21, Χαλάνδρι)

Στο βορειότερο προπύργιο του Χαλανδρίου, το Record Lovers συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στη διάδοση της κουλτούρας του βινυλίου και εκτός των παραδοσιακών εδαφών του αθηναϊκού κέντρου. Η φετινή συνθήκη δεν επιτρέπει το εορταστικό για τη μουσική κλίμα που επιφυλάσσεται στους επισκέπτες κάθε τέτοια μέρα, καθώς ο φιλόξενος χώρος του Record Lovers θέλει να σεβαστεί στο έπακρο τα μέτρα κατά του συνωστισμού. Με μια έκπτωση πάντως 20% σε όλες τις κυκλοφορίες που μπορεί να βρει ο επισκέπτης στο κατάστημα, το Record Lovers συμμετέχει διακριτικά στη φετινή Record Store Day και ευελπιστεί σε μια χορταστική επιστροφή της γιορτής όπως της πρέπει την επόμενη χρονιά.