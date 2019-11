8 τραγούδια που μεταφράστηκαν στη γλώσσα μας χωρίς να αλλοιωθούν

* προσαρμοσμένη αναδημοσίευση άρθρου που πρωτοδημοσιεύτηκε σε παλιότερο τεύχος του περιοδικού SonikΟι ιταλικοί στίχοι του μακαρίτη Lucio Dalla στο “Αnna Ε Marco” ήταν εύκολο να μεταφραστούν χωρίς να χαθεί το νόημα. Αλλά και τι στίχοι: «Η Άννα θέλει να πεθάνει / ο Μάρκος ονειρεύεται άλλα μέρη / κάποιος τους είδε να γυρίζουν χέρι με χέρι». Κλασικό.Στο άλμπουμ Ξενοδοχείο μεταφράστηκαν κομμάτια από όλο το φάσμα της ροκ μουσικής, κανένα πιο όμορφο όμως από το ευλαβικό “Into Μy Αrms” των Nick Cave & The Bad Seeds. Σημειωτέον ότι αποδόθηκε στα ελληνικά μόλις λίγους μήνες μετά την πρώτη κυκλοφορία του.Διασκευή του ομώνυμου πρώτου single των Cockney Rebel, σε απόδοση Σάκη Μπουλά. Μολονότι κατά διαστήματα ο στίχος είναι επιτηδευμένα ποιητικός και ασύνδετος, παραμένει μεγαλειώδες λόγω της αξεπέραστης ερμηνείας.To “We Are The World” γράφτηκε για τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε, από ανθρώπους που έτρωγαν με χρυσά κουτάλια... Ο Τζιμάκος κάνει ένα σχόλιο για την υποκρισία της φιλανθρωπίας, αλλάζοντας εντελώς το μήνυμα του τραγουδιού στο όνομα της σάτιρας.H μελωδία και η κεντρική ιδέα ανήκει στον Tom Waits (“Invitation To The Blues”). Ο Δεληβοριάς προσέθεσε όμως και πολλούς δικούς του στίχους (όπως το σπουδαίο «όλα θα 'ναι πάντα μαύρα / μα θα κρύβουν μια φωτιά») και στην πορεία βρήκε τον τίτλο του πιο επιτυχημένου του άλμπουμ.Στην εξαιρετική ελληνοποίηση του “The Boxer” των Simon & Gurfunkel, ο Καζούλλης πάει ένα βήμα πιο πέρα από το πρωτότυπο, κλείνοντας το μάτι στον Bob Dylan («Ο ληστής και ο παλιάτσος / Στο ταμπούρλο μου ανέμιζαν τραγούδια»).Τραγούδι αγάπης/μίσους, όπου το μίσος είναι απλά αγάπη παραμορφωμένη, το “All My Little Words” των Magnetic Fields είναι μια ανάσα δροσιάς στο επίσημο ντεμπούτο των Κερκυραίων, αλλά και το πρώτο άμεσα ερωτεύσιμο κομμάτι τους.Η ελληνική βερσιόν του “Baciami Ancora” του Jovanotti υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της τρέχουσας δεκαετίας και παραμένει ένα από τα λίγα συμπαθητικά mainstream κομμάτια των τελευταίων ετών.