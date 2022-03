Μετά από δύο χρόνια περιορισμών φαίνεται σαν ψέμα ότι μπορούμε να απολαύσουμε το φετινό καρνάβαλι, να συναντηθούμε, να πιούμε και να χορέψουμε ξανά στο κέντρο της πόλης και γιατί όχι, να τολμήσουμε να το ζήσουμε λίγο διαφορετικά. Για τους λιγότερο μυημένους, μία από τις πιο ξεσηκωτικές μουσικές φόρμες, το περίφημο funk, εμπνεύστηκε τα grooves του και είναι ιστορικά συνδεδεμένο με το αυθεντικό πνεύμα που επικρατεί στο θρυλικό Mardi Gras καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης με τους μουσικούς του δρόμου σε γειτονιές, bar, και live στέκια να αναπαράγουν τον ήχο της πόλης.





Μια βόλτα στη βραδινή Αθήνα

Και μπορεί να απέχουμε τουλάχιστον έναν ωκεανό από το Mardi Gras, αλλά η Αθήνα ξεκάθαρα “έχει το funk” και με τη δύναμη αυτού. Ακολουθώντας το “We got the funk” ήθος, αποφασίσαμε να σας προτείνουμε μια βόλτα στη βραδινή Αθήνα, που γεμίζει κόσμο και μουσική από νωρίς το απόγευμα πλέον, ενώ οι μπάρες της έχουν διαθέσιμη τη νέα cool εκδοχή του Southern Comfort - ναι, το περίφημο Southern & Tonic, συνοδεία μίας φέτας lime (50ml Southern Comfort & top up με Tonic, garnish με μία φέτα lime), είναι η εκδοχή του ποτού που τίμησαν στα vintage στέκια της Νέας Ορλεάνης ουκ ολίγοι jazz και funk θρύλοι.

Άλλωστε, η ζωντανή μουσική, είτε όπως τη συναντάμε νωρίς τα απόγευματα στο ιστορικό κέντρο της πόλης (βλέπε Ερμού), είτε όπως αγκαλιάζει τις jazz και τις φανκ φόρμες αργότερα μέσα στη νύχτα σε γνωστά live στέκια του Γκαζιού και της ευρύτερης περιοχής των Πετραλώνων, έχει γίνει κάτι σαν must προορισμός. Εκεί, με κυρίαρχο πνεύμα και ήχο σαν αυτόν που ανέδειξε το καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης, το οποίο αγκάλιασε τον big band ήχο της jazz από το δρόμο και έχρισε τα πνευστά νέους οδηγούς στο ανεβαστικό funk groove, γίνεται κανείς σχεδόν καθημερινά μάρτυρας μιας μουσικής ιεροτελεστίας. Εγχώριοι μουσικοί άλλοτε αφήνονται σε μακρόσυρτους αυτοσχεδιασμούς και άλλοτε διασκευάζουν standards από τον κατάλογο ιστορικών κυκλοφορίων, όπως τις κατέγραψε επιμελέστατα η Soul Jazz Records στη συλλογή New Orleans Funk 1960/75.

Η εξέλιξη του ήχου από τις “Hey Pocky A-Way” μέρες των The Meters μέχρι σήμερα, με super star παραγωγούς, όπως ο Mark Ronson, να ηχογραφούν με τον iconic drummer Zigaboo Modeliste στη Νέα Ορλεάνη και να αντλούν έμπνευση για mega hits όπως το “Uptown Funk”, ωθούν πλεόν δεκάδες μουσικούς και εκατοντάδες θαμώνες, φίλους της live μουσικής και στην Αθήνα, στο να κουνήσουν τους γοφούς σου στο beat και να περάσoυν νύχτες γεμάτες groove στα ζωντανά μουσικά clubs και τα αγαπημένα bar στέκια της πόλης παρέα με το μοναδικό ίσως ουίσκι Southern Comfort που συνδέθηκε με αυτό τον ήχο.

Λίγο πιο κεντρικά στην Αθήνα, πίσω από το ιστορικό μουσείο της Ακρόπολης, αφού απολαύσεις τους μουσικούς που περφορμάρουν στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η περιοχή Κουκάκι, που πλέον σφύζει από καλαίσθητα vintage στέκια, έχει djs που ξέρουν να διαλέγουν χειροποίητα grooves από σπάνια βινύλια και αν είσαι τυχερός θα πετύχεις on the spot αυτοσχέδια ζωντανά jazz και φανκ τζαμαρίσματα από τους μουσικούς που μένουν στη γειτονιά.

Η ζεστασιά και μόνο του ήχου από το βινύλιο ή της παρέας φίλων που παίζει χρόνια μαζί και μοιράζεται κοινά μουσικά γούστα, σε συνδυασμό με τη δική σου καλή παρέα, τη σωστή μπάρα και ένα Southern Yuzu (50ml Southern Comfort & top up με OZ Yuzu-Cucumber Soda, γαρνίρεται με μία φέτα lime), δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα vibes που συμβαίνουν στα μπαρ της Mardi Gras.



Γιατί τελικά, η μουσική δεν είναι τα μέρη.

Είναι οι άνθρωποι, η παρέα, η μουσική η ίδια και ασφαλώς οι μουσικοί - μερικούς από τους πιο ταλαντούχους της χώρας τους συναντάς να τζαμάρουν με την ίδια όρεξη σε μία αυτοσχέδια μπάντα του δρόμου και σε μία επίσημη παρουσιάση στις μουσικές σκηνές της πόλης.

Και για αυτούς ακόμα πιο σημαντικοί είμαστε όλοι εμείς που αναζητούμε το αυθεντικό γύρω μας και φροντίζουμε να περνάμε καλά μαζί τους εκεί έξω, ειδικά τώρα που η μουσική και οι μουσικοί επέστρεψαν πιο ορεξάτοι από ποτέ στους χώρους που στερήθηκαν και που όλοι απολαμβάνουμε να βρισκόμαστε.

Φαντάζεστε αλήθεια έναν κόσμο χωρίς μουσική, χωρίς χορό και όλους τους ήχους με τους οποίους παθιαστήκαμε, γελάσαμε, συγκινηθήκαμε και μοιραστήκαμε με τους φίλους; Η μουσική επέστρεψε για να σου υπενθυμίσει ότι η μουσική είσαι εσύ.



