'Οταν κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ 1987 το Appetite for Destruction, το οποίο μπήκε στη λίστα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Η συμπεριφορά τους ήταν πάντα επιθετική και για αυτό χαρακτηρίστηκαν ως το πιο επικίνδυνο συγκρότημα στον κόσμο.

Η επιρροή τους από την δεκαετία του ‘80 μέχρι σήμερα είναι τεράστια καθώς και η εμπορική τους επιτυχία. Εκτός από το γεγονός πως έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, κι έχουν sold out συναυλίες μέχρι και σήμερα, έχουν δημιουργήσει μια σειρά από προϊόντα για τους fans. Όλων των ειδών τα ενδύματα, κούπες, φλιπεράκια μέχρι και φρουτάκια στο NetBet Kazino φέρουν το όνομα τους. Έχουν γραφτεί πολλά και σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα που δεν γνωρίζουμε για τον ταραχώδη βίο του συγκροτήματος. Σας παραθέτουμε πέντε πράγματα που ίσως δεν ξέρατε για τους Guns n’ Roses.

Ο Axl Rose φυλακίστηκε για λίγο επειδή πέταξε ένα μπουκάλι κρασί και ένα κομμάτι κοτόπουλο στη γειτόνισσά του.

Ο Axl Rose δεν είχε μόνο πρόβλημα με το νόμο στις εμφανίσεις του συγκροτήματος. Οι εκρήξεις του δεν περιορίζονταν μόνο στο να τσακώνεται με τους φρουρούς ασφαλείας ή να προκαλεί τους δικούς του θαυμαστές σε καυγάδες, αλλά είχε επίσης μπελάδες και στο πιο κοντινό του περιβάλλον.

Στις 30 Οκτωβρίου 1990, ο Axl Rose συνελήφθη επειδή φέρεται να πέταξε ένα άδειο μπουκάλι κρασί και ένα κομμάτι κοτόπουλο στη γειτόνισσά του, Gabriella Kantor. Ο Ρόουζ πέρασε τέσσερις ώρες στη φυλακή προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων.

«Μένω δίπλα σε έναν ψυχολόγο», είπε ο Rose σε τηλεοπτικό ρεπόρτερ μετά την αποφυλάκισή του. Η υπόθεση τελικά απορρίφθηκε, αλλά o Rose δεν άφησε το θέμα να ξεχαστεί. Έγραψε το Right Next Door to Hell, το οποίο αντανακλούσε την εμπειρία, για το Use Your Illusion I. Ο Rose αρνιόταν πάντα τους ισχυρισμούς και έφτασε στο σημείο να λέει στο People το 1990 ότι «αν επρόκειτο να τη χτυπήσω με ένα μπουκάλι κρασί, δεν θα είχε σηκωθεί».

Κάποτε ο Slash έβαλε κρυφά το κατοικίδιο ορεινό λιοντάρι του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Υπάρχουν μερικά κλισέ για τους ροκ σταρ που συνηθίζετε να ακούτε ξανά και ξανά, είτε είναι ότι πετούν τηλεοράσεις από τα παράθυρα των δωματίων του ξενοδοχείου είτε ότι προσκαλούν θαυμάστριες στα παρασκήνια.

Μια ελαφρώς λιγότερο κοινή ιδέα για τους διάσημους ροκ σταρ, είναι η τάση τους να συλλέγουν εξωτικά, ακόμη και επικίνδυνα ζώα. Αυτό το κλισέ συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι ισχύει για τον Slash.

Το 1993, ο Slash μετακόμισε σε ένα νέο σπίτι στο Λος Άντζελες και άρχισε να το γεμίζει με μια ολόκληρη σειρά από εξωτικά ζώα, όπως φίδια, σαύρες και ένα λιοντάρι του βουνού που ονομάζονταν Curtis.

Ωστόσο, το 1994 ο σεισμός στο Northridge ανάγκασε τον κιθαρίστα να εκκενώσει το σπίτι του. Προφανώς δεν μπορούσε να πάρει όλα του τα ζώα μαζί του, αλλά δεν ήταν έτοιμος να αφήσει πίσω του το αγαπημένο του λιοντάρι του βουνού.

Ο Slash έκανε check in στο Four Seasons στη Μαρίνα Ντελ Ρέι και με κάποιο τρόπο κατάφερε να πάρει μαζί του τον Κέρτις στο ξενοδοχείο χωρίς να το αντιληφθεί κανένας από το προσωπικό. Παραδόξως, η μεγάλη γάτα κατάφερε να μείνει απαρατήρητη και έμεινε με τον Slash στο δωμάτιό του μέχρι να είναι ασφαλές για να επιστρέψουν στο σπίτι τους στο LA.

Ο Duff McKagan γράφτηκε στα Οικονομικά στο πανεπιστήμιο επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει τα αυξανόμενα χρήματά του.

Εκτός από ταλαντούχος μπασίστας, ο McKagan είναι και οικονομολόγος. Το 1994, ο McKagan που εγκατέλειψε το γυμνάσιο, εγγράφηκε σε κύκλο μαθημάτων χρηματοοικονομικών στο Κολλέγιο της Σάντα Μόνικα.

Στη συνέχεια, το 2000, ο μπασίστας προχώρησε ακόμη περισσότερο το πάθος του για τους αριθμούς, όταν γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Σιάτλ για να σπουδάσει Επιχειρήσεις και Οικονομικά.

Ο McKagan εξήγησε σε μια συνέντευξη του 2011 ότι εμπνεύστηκε να μάθει τις αρχές της οικονομίας αφού δεν μπόρεσε να καταλάβει τα οικονομικά του. Είπε: «Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δεν ήξερα πόσα είχαμε κάνει ή χάσαμε στην περιοδεία. Ως 30χρονος εκατομμυριούχος, πώς μπορώ να παραδεχτώ σε κάποιον ότι δεν ξέρω τι κάνω;» Μέχρι σήμερα, ο McKagan είναι το μόνο μέλος του συγκροτήματος, πρώην ή νυν, που έχει σπουδάσει και έχει αποκτήσει πτυχίο. Το επίτευγμα του McKagan γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό όταν συνειδητοποιείς ότι o Izzy Stradlin ήταν το μόνο από τα αρχικά μέλη που αποφοίτησε ακόμη και από το γυμνάσιο.

Τρία από τα μουσικά τους βίντεο λειτουργούν μαζί ως μίνι ταινία

Είναι αρκετά συνηθισμένο ένα τραγούδι να εμπνέεται από ένα βιβλίο ή μια ταινία, αλλά τι γίνεται με ένα βιβλίο που εμπνέεται από τους στίχους ενός τραγουδιού; Για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα: τι θα λέγατε για ένα βιβλίο που εμπνέεται από τους στίχους ενός τραγουδιού και το μουσικό βίντεο του τραγουδιού να αντλεί έμπνευση από ένα βιβλίο;

Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται αυτή η κατάσταση, αυτό ακριβώς συνέβη με τον Axl Rose και τα μουσικά βίντεο των Use Your Illusion I και Use Your Illusion II. Ενώ ο Axl Rose έγραφε το “November Rain”, ο φίλος του, Del James, ζήτησε να δει τους στίχους και εμπνεύστηκε γράφοντας το διήγημα Without You ως απάντηση στο τραγούδι.

Όταν αργότερα ήρθε η ώρα να κάνει μουσικά βίντεο για το άλμπουμ, ο Axl Rose αποφάσισε ότι τα βίντεο για τα “Don't Cry”, “November Rain” και “Estranged” θα πρέπει να ακολουθούν τα γεγονότα της διήγησης. Ο Ρόουζ είπε μάλιστα ότι σκόπευε τα τρία μουσικά βίντεο να λειτουργήσουν ως ταινία, να περιέχουν μια γενική αφήγηση, και να έχουν περισσότερα σόλο κιθάρας από το αρχικό βιβλίο.

Είναι υπεύθυνοι για το πιο ακριβό ροκ άλμπουμ που έγινε ποτέ

Η συνέχεια του διπλού άλμπουμ των Guns N' Roses, Use Your Illusion, ήταν το Chinese Democracy, ένα έργο στο οποίο ο Axl Rose άρχισε να δουλεύει αμέσως, αλλά που χρειάστηκε 14 ολόκληρα χρόνια για να κυκλοφορήσει.

Η τελειομανία του Axl Rose, σε συνδυασμό με τη μιάμιση δεκαετία του άλμπουμ που δαπανήθηκε στην παραγωγή, ανέβασε το κόστος στο απίστευτο ποσό των $14 εκατομμυρίων.

Αυτό το βαρύ τίμημα έκανε το Chinese Democracy το πιο ακριβό άλμπουμ που έγινε ποτέ, ξεπερνώντας το Tusk των Fleetwood Mac, το Hysteria των Def Leppard και ακόμη και το Bohemian Rhapsody των Queen. Πολλά από τα κόστη ήταν προβλέψιμα, με τους τεχνικούς της κιθάρας να παίρνουν 6.000$ το μήνα και 50.000$ να ξοδεύονται κάθε μήνα μόνο για ενοικίαση στούντιο.

Ωστόσο, ακόμη και οι λογιστές στο στούντιο δεν μπορούσαν να προβλέψουν κάθε κόστος, όπως πως ο κιθαρίστας Buckethead απαίτησε να χτιστεί ένα κοτέτσι μέσα στο στούντιο για να ηχογραφήσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά το στούντιο έπρεπε επίσης να πληρώσει τον λογαριασμό για τον προσωπικό γκουρού του Axl Rose να μείνει κοντά, ώστε να είναι διαθέσιμος να υπογράψει σε κάθε κομμάτι πριν δηλωθεί ολοκληρωμένο.

