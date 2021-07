Το δημοφιλές video game κατάφερε το 2019 να μετρά 8 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες και το cult status του είναι τόσο εντυπωσιακό, που πλέον μπορούμε να μιλάμε μετά βεβαιότητας για ένα φαινόμενο της pop culture.

Το League of Legends μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ανταγωνιστική σκηνή διεθνούς επιπέδου, η οποία αποτελείται από 12 πρωταθλήματα, που καταλήγουν στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και μεταδίδονται ζωντανά από πλατφόρμες όπως το Twitch, το YouTube και το ESPN με εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Από μια τέτοια διοργάνωση δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά το AXE, που φροντίζει ώστε οι LoL players να διατηρούνται φρέσκοι ακόμα και στις intense συνθήκες ενός απαιτητικού game που θα κρίνει τη θέση τους στα rankings.

Το League of Legends στον κόσμο των κόμικ

Μια από τις βασικότερες ενδείξεις ότι το League of Legends έχει αποτυπωθεί βαθιά στην ποπ κουλτούρα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι αυτό εδώ και χρόνια έχει τη δική του σειρά κόμικ και διηγημάτων, μετά από αιτήματα ετών από τους πορωμένους φανς του. Το 2018, η Riot ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Marvel Comics, έχοντας προηγουμένως κυκλοφορήσει η ίδια ορισμένα σε πειραματικό επίπεδο μέσα από το σάιτ της. Το πρώτο και άκρως επιτυχημένο κόμικ της σειράς κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με τίτλο League of Legends: Ashe—Warmother, ενώ ελάχιστους μήνες μετά ακολούθησε το League of Legends: Lux. Δεν πρόκειται βέβαια για multi-book κυκλοφορίες ή για blockbuster σειρές όμοιες με αυτές του Marvel Cinematic Universe, σε κάθε περίπτωση όμως, οι φανς του παιχνιδιού που περίμεναν αυτές τις κυκλοφορίες για μια δεκαετία φαίνεται πως είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, ενώ περιμένουν εναγωνίως τις επόμενες.

Το League of Legends και η άνοδος των in-game music groups

Τι πιο ποπ από ένα ποπ συγκρότημα που δημιουργείται μέσα στο σύμπαν ενός online video game; Το LoL στα δώδεκα χρόνια ζωής του φαίνεται πως καινοτόμησε ακόμη και σε αυτή την κατηγορία, αφήνοντας το αποτύπωμά του και στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι επένδυσε στη δημιουργία virtual influencers ώστε να μεγιστοποιήσει τη δημοφιλία του και μερικοί από αυτούς δεν είναι άλλοι από digital μουσικά συγκροτήματα που εμφανίζονται στο LoL universe, που όμως κυκλοφορούν και κανονικότατη μουσική η οποία μάλιστα βρίσκει το δρόμο της στα μουσικά charts παγκοσμίως. Έτσι, η ποπ κουλτούρα οφείλει στο LoL K-pop μπάντες όπως οι K/DA, metal σχήματα όπως οι Pentakill και hip hop crews όπως οι True Damage. Και για να καταλάβετε για τι δημοφιλία μιλάμε, οι K/DA εμφανίστηκαν τον Νοέμβριο του 2020 στο εξώφυλλο του Dazed Magazine στην Κίνα, φορώντας ψηφιακά outfits του oίκου Louis Vuitton!

Το LoL κατακτά το Netflix

Κι αν υπάρχει κάτι που αυτή τη στιγμή εκφράζει ολόκληρη την pop culture σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό δεν είναι άλλο από το streaming σειρών και ταινιών σε online πλατφόρμες. Το League of Legends δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά από αυτές, και από το 2019 απέκτησε το δικό του ντοκιμαντέρ στο Netflix, όπου παρουσιάζεται η ιστορία του video game και η επίδρασή του τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τρόπο που διασκεδάζουμε από το 2009 που αυτό κυκλοφόρησε. Όμως δεν είναι μόνο το ντοκιμαντέρ του LoL που μπορεί να αναζητήσει κανείς στο Netflix: τους επόμενους μήνες και με μια μικρή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας του Covid-19, το League of Legends πρόκειται να αποκτήσει στη δημοφιλή πλατφόρμα τη δική του animated σειρά, μετά από πολυετή αναμονή από τους φανς του. Το Arcane πρόκειται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2021 και δεν μπορούμε να περιμένουμε!