Ανεπτυγμένο από την Riot Games, το League of Legends είναι ένα online multiplayer βιντεοπαιχνίδι, στο οποίο δύο ομάδες αποτελούμενες από πέντε παίκτες η καθεμία, αντιμετωπίζουν η μία την άλλη με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της αντίπαλης όσο πιο κοντά στη βάση της και την καταστροφή του Nexus που βρίσκεται στο κέντρο αυτής. Όποια από τις δύο ομάδες καταστρέψει πρώτη τη βάση του αντιπάλου που προστατεύεται από πύργους, κερδίζει το game.

Το League of Legends μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ανταγωνιστική σκηνή διεθνούς επιπέδου, η οποία αποτελείται από 12 πρωταθλήματα, όπως τα LEC (Ευρώπη), LCS (Βόρεια Αμερική), LCK (Κορέα) που καταλήγουν στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Worlds), και μεταδίδονται ζωντανά από πλατφόρμες όπως το Twitch, το YouTube και το ESPN με εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Ένα από τα ERLS (European Regional League) είναι και το Greek Legends League Summer Split 2021 powered by What's Up, που στηρίζεται από τον πιστό σύμμαχο των gamers, το AXE, και αποτελεί το κορυφαίο ελληνικό και κυπριακό πρωτάθλημα League of Legends, ενώ από το 2019 αποτελεί μέρος των Masters της Ευρώπης (EUM). Το summer split του διαγωνισμού έχει ξεκινήσει από τις 31 Μαΐου και βρισκόμαστε μια ανάσα από τον μεγάλο τελικό που κι εσύ έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις online, ώστε κάποια στιγμή να λάβεις μέρος κι εσύ ο ίδιος! Μέχρι τότε όμως, μπορείς να διαβάσεις πώς το League of Legends άλλαξε την τελευταία δεκαετία ολόκληρη τη βιομηχανία video games στον κόσμο και να ξεκινήσεις φυσικά practice μόνος ή και με την παρέα σου, αφού πάρεις μέρος στο διαγωνισμό από το AXE και το Greek Legends League Summer Split 2021 powered by What's Up κερδίζοντας τα απαραίτητα εφόδια από το AXE για τις στιγμές που θα καίγεσαι στο παιχνίδι και όχι μόνο.

Το League of Legends και η μύηση στην πρόκληση

Μέχρι και πριν από μια δεκαετία, τα πιο δημοφιλή video games στον κόσμο ήταν τα πιο προσβάσιμα στο κοινό και απλοϊκά ως προς τον τρόπο παιξίματός τους. Το League of Legends άνοιξε το δρόμο ώστε να καλλιεργηθεί μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα gaming, που χρειάζεται πραγματική επένδυση χρόνου και προσπάθεια ώστε να γίνεις ένας αξιόλογος παίκτης και να ανέβεις στα rankings. Το LoL είναι σύνθετο, γεμάτο ανατροπές σε κάθε παρτίδα και δύσκολα συγχωρεί έναν παίκτη με έπαρση που νομίζει πως θα κερδίσει με ευκολία. Τα skills σου πάντα έχουν χώρο για βελτίωση μέσα από συνεπή εξάσκηση, ενώ όσο δυνατότερη είναι η αντίπαλη ομάδα, τόσο πιο fun γίνεται τελικά ένα game.

Το League of Legends με αυτά του τα χαρακτηριστικά επηρέασε ουσιαστικά και μια σειρά από άλλα, ιδιαίτερα δημοφιλή πλέον games, όπως το Demon Souls στην κατηγορία action games, τα Fortnite και PUBG στην κατηγορία shooting games, ακόμα και το FIFA, που πλέον είναι πολύ πιο σύνθετο σε σχέση με τα πρώτα χρόνια. Με άλλα λόγια, το LoL μύησε ολόκληρο τον κόσμο στην πρόκληση, πράγμα που δύσκολα θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια στην κουλτούρα των gamers.

Ο τερματισμός της χρήσης patches που σώζει το παιχνίδι Μια ακόμη καινοτομία του League of Legends δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι οι δημιουργοί του αποφάσισαν, σε πείσμα όσων επέβαλε ο κλάδος μέχρι τότε, να σταματήσουν τη διαρκή προσθήκη patches στο παιχνίδι, που όχι απλά δεν βοηθούσαν στην εξέλιξή του, αλλά το άλλαζαν σε τόσο μεγάλο βαθμό που αυτό θα έχανε από ένα σημείο και μετά τους αρχικούς followers του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα mechanics του παιχνιδιού διατηρούνται στην αρχική τους μορφή, όπως και η αρμονία μεταξύ των χαρακτήρων του, πράγμα που κρατά τους πρώτους του παίκτες, χωρίς να εμποδίζει τους καινούριους να δοκιμάσουν το παιχνίδι.

Το League of Legends και η γέννηση του Twitch

Ακόμη ένας τρόπος με τον οποίο το League of Legends άλλαξε για πάντα τη βιομηχανία των video games δεν είναι άλλος από τη γέννηση και την μαζική ανάπτυξη του streaming των παιχνιδιών, πράγμα που φυσικά συνέβαλε στην απίστευτη δημοφιλία του. Το LoL δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Twitch, ήταν όμως αυτό που έκανε το μεγάλο μπαμ, σε μια στιγμή που τα ανταγωνιστικά παιχνίδια της περιόδου, το StarCraft 2 και το Counter-Strike, δεν ήταν φτιαγμένα για streaming και κούραζαν υπερβολικά τον θεατή. Το LoL από την άλλη, με τον πιο αργό συγκριτικά ρυθμό του, αλλά και τις διαδρομές του μέσα στη ζούγκλα και την παρακολούθηση της μεθοδολογίας του για την εκπαίδευση των υποψήφιων παικτών του, απέκτησε αμέσως cult following και συνέβαλε και σε μια ακόμη σημαντικότατη ανάπτυξη, αυτή των esports.

Το League of Legends και η άνοδος των esports

Το League of Legends έπαιξε ίσως το σημαντικότερο ρόλο στη ραγδαία ανάπτυξη των esports, παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν games όπως το Counter-Strike, το Star-Craft, αλλά και το Warcraft 3 που συγκέντρωναν μαζικότατο κοινό, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη άδεια και εμπλοκή των εταιριών που τα κατασκεύαζαν. Το 2013, η Riot Games μπήκε δυναμικά στα esports, δημιουργώντας τα NA και EU LCS, δηλαδή τα πρωταθλήματα της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση δύο παγκόσμιων πρωταθλημάτων τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Σταδιακά τα esports μετατράπηκαν σε full time δουλειές για πολλούς παίκτες ανά τον κόσμο, που επένδυσαν στην ανέλιξή τους σε αυτά, ενώ οι ίδιοι οι παίκτες διεκδίκησαν τα εργασιακά δικαιώματά τους στο πλαίσιό τους, απαιτώντας να πληρώνονται με μισθούς που ανταποκρίνονταν στα κέρδη που προέκυπταν από τη δουλειά τους και διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες παιχνιδιού.

Το League of Legends σίγουρα δεν μοιάζει με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Ούτε όμως και άλλα παιχνίδια, αλλά και ολόκληρη η βιομηχανία των video games στον κόσμο. Και το LoL έχει να καυχιέται ότι υπήρξε ένας από τους βασικότερους παράγοντες αλλαγής και βελτίωσης αυτής, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να απολαμβάνουν τη χαρά του παιχνιδιού, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο, είτε παίζουν οι ίδιοι, είτε απλά απολαμβάνουν την παρακολούθηση ενός ποιοτικού game.