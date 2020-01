Magic De Spell - Υπόγεια Ρεύματα - Ενδελέχεια. Τρεις μπάντες.. μία παρέα, μία βραδιά..

Φωτογραφίες: Ηλίας Μωραϊτης-Κωνσταντίνος ΣαλασίδηςΤο ραντεβού με τρεις από τους θεμελιωτές της θρυλικής και τόσο επιδραστικής ροκ σκηνής των 90s.. Το ραντεβού με μια αληθινή παρέα που σαν παρέα ολοκληρώνει πάντα αυτή την ροκ πανδαισία αγκαλιασμένοι όλοι μαζί στη σκηνή τραγουδώντας..Το ραντεβού με τους ύμνους της ελληνικής ροκ σκηνής..Το δώσατε και το δίνετε ΕΣΕΙΣ!!!Με τη συγκλονιστική σας παρουσία, συμμετοχή, ανταπόκριση, σε αυτό το κάλεσμα του παρελθόντος με το βλέμμα στο μέλλον..Το ραντεβού αυτό λοιπόν, φέτος, θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου, που αλλού, στο Κύτταρο.

«Κυρίες», «Κύριοι» και αιώνια παιδιά... 11 ΓΕΝΑΡΗ.. ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ..ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ..MAGIC De SPELL..ΚΥΤΤΑΡΟ





Η αναπάντεχη και τόσο πολλά υποσχόμενη σύμπραξη του Δημήτρη Μητσοτάκη και του Παναγιώτη Κατσιμάνη του συνθετικού διδύμου των αξέχαστων ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ που ουσιαστικά είναι πάλι ΕΔΩ σαν έτοιμοι από καιρόνα γεμίσουν το μεγάλο κενό που γέννησε η απουσία τους, με παλιούς ύμνους και φρέσκες ιδέες...Οι «αιώνιοι έφηβοι» MAGIC DE SPELL που εν έτη 2020 γιορτάζουν 40 χρόνια (!!!) σε ένα οργασμό δράσεων Sold Out εμφανίσεων και νέων κυκλοφοριών στην κατά πολλούς καλύτερη φάσης της μεγάλης τους πορείας...Το άλυτο μυστήριο που ακούει στο όνομα ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ, η μπάντα που παρά την μεγάλη επιτυχία της δε σταματά ποτέ να προκαλεί τον εαυτό της και να κερδίζει πάντα το στοίχημα με το κοινό της, μακριά από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πρακτικές μα πάντα τόσο κοντά μας τόσο μέσα μας...Respect!Τρεις ασταμάτητες δημιουργικές πηγές, που κατάφεραν και ξεπέρασαν τον ίδιο τους τον μύθο και εν έτη 2020 αποτελούν σημείο αναφοράς και επιρροής, ενώνουν τα στοιχεία τους και μας προσφέρουν ένα μεθυστικό ζωντανό κοκτέιλ... ΠΟΥ ΟΣΟ ΤΟ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ ΟΣΟ ΤΟ «ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ» ΤΟΣΟ ΘΑ ΤΟ ΓΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ .Ετοιμαστείτε για ... «Sarajevo», «Μ'αρέσει να μη λέω πολλά», «Βουτιά από ψηλά», «Εμένα οι φίλοι μου», «Ασημένια Σφήκα», «Δεν είμαι αυτό που θές», «Νίψον ανομήματα», «Σαν φώς», «Διαμαντένια προβλήτα»,(και πολλά μα πολλά άλλα;)ΚΥΤΤΑΡΟ Live: Ηπείρου 48 & Αχαρνών.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 8224134.ΠΟΡΤΕΣ: 21.00 / ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 10€ (προπώληση) 12€ (ταμείο)

Οι Magic de Spell, είναι ίσως η μακροβιότερη rock μπάντα στην Ελλάδα! Εμφανίστηκαν το 1980, και στην πρώτη (αγγλόφωνη) δεκαετία, έπαιξαν σε φεστιβάλ, δίπλα σε θρυλικά ελληνικά και ξένα ονόματα του είδους. Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 και μετά καθιερώθηκαν ως γνήσιοι εκφραστές του ελληνόφωνου rock και του κιθαριστικού ήχου. Τα τραγούδια τους "Εμένα οι φίλοι μου" και "Sarajevo" αντιπροσωπεύουν εμφατικά δυο γενιές μέχρι σήμερα. Στο ενεργητικό τους τέσσερις αγγλόφωνοι και οκτώ ελληνόφωνοι δίσκοι, η συνεργασία με τον JJ Burnel των Stranglers, "πειραγμένες" διασκευές, μελοποιήσεις ποιητών, αλλά και μεγάλος αριθμός συναυλιών στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη!! Με ένα δυνατό σετ, από το "Νίψον ανομήματα" στον "κυρ Παντελή" από το "Διακοπές στο Sarajevo" στο "Εμένα οι φίλοι μου" και στα "Τέρμα το διάλειμμα", "Όταν νυχτώνει", "Η Όλγα", "Πρόγονε πίθηκε, εσύ τι λες;", "Γιάννη...", μέχρι και το πρόσφατο single "Παγκόσμιος ο τρίτος (Εδώ)", συνεχίζουν να εγκυμονούν Rock'n Roll ανατροπές.Θοδωρής Βλαχάκης - drumsΔημήτρης Μποτής – keyboardsΓιώργος Αρχοντάκης - μπάσοΓιώργος Λαγγουρέτος - φωνήΒαγγέλης Θεοδωράκης – κιθάρεςMagic de Spell on Facebook: https://www.facebook.com/MagicDeSpell/ Magic de Spell on YouTube: https://www.youtube.com/user/OFFICIALMAGICDESPELL Magic de Spell on Spotify: https://open.spotify.com/artist/5iTlDpX6IOsh1ZEWxH7Kaz?si=9qHPGgrJSlmOB390J8oIbQ Τρεις έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή, μια Υπόγεια παρέα που πορεύεται πάνω από 20 χρόνια και δρα εδώ και τώρα! Τα Υπόγεια Ρεύματα σε ένα ηλεκτρικό σετ με καινούργια αλλά και διαχρονικά τραγούδια από όλη τους την πορεία. Με τον ήχο του τρίο δεμένο και πολύπλοκο τα Υπόγεια Ρεύματα είναι συνεχώς σε κίνηση! Βινύλια, κυκλοφορίες, συνεργασίες και έπεται συνέχεια!Παράλληλα, τα Υπόγεια Ρεύματα συνεχίζουν αυτό που τους αρέσει περισσότερο, τις συναυλίες! Στις ζωντανές εμφανίσεις ο άγριος, ξεσηκωτικός ήχος του τρίο (μπάσο, κιθάρα, τύμπανα) παρασέρνει σε μια πρωτόλεια γιορτή γεμάτη ιδρώτα και ένταση, ταξιδεύοντας παράλληλα με το λυρισμό των στίχων και τα ακουστικά διαλείμματα. Υπεύθυνοι για την παρουσίαση των παραπάνω επί σκηνής είναι η θρυλική φωνή του Γρηγόρη Κλιούμη με το χαρακτηριστικό παίξιμο της κιθάρας του, η ανατρεπτική προσέγγιση των τυμπάνων από τον Τάσο Πέππα που κινείται από τις ευαίσθητες σιωπές έως τη θορυβώδη κόλαση και η αεικίνητη, ευγενικά αυθάδικη μορφή του Νίκου Γιούσεφ που αποδίδει με την ίδια άνεση ένα στιβαρό μπάσο ή ένα αέρινο μουσικό πριόνι.Γρηγόρης Κλιούμης – κιθάρα / φωνήΝίκος Γιούσεφ - μπάσοΤάσος Πέππας - drumsΥπόγεια Ρεύματα on Youtube: https://www.youtube.com/user/ypogeiareymata Υπόγεια Ρεύματα on Facebook: https://www.facebook.com/YpogeiaRevmata/ (Δ.Μητσοτάκης-Π.Κατσιμάνης)Δύο από τους πιο εμβληματικούς μουσικούς του ελληνικού ροκ των '90s, το συνθετικό δίδυμο της κλασικής περιόδου των Ενδελέχεια, που υπέγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του δημοφιλούς συγκροτήματος, τραγούδια όπως τα: Τι τραγούδι να σου πω, Βουτιά από ψηλά, Δεν είμαι αυτός που θες, Διαμαντένια προβλήτα, Χάρτινες σαΐτες, Να 'ρθω κι απόψε και πολλά ακόμα αγαπημένα κομμάτια ζωντανά, ξανά, στη σκηνή, full band. Ένα μουσικό πρόγραμμα που εκτός από τα παλιότερα τραγούδια των δύο δημιουργών, περιέχει και νέα κομμάτια από την τωρινή συνεργασία τους που αυτή την περίοδο μας χαρίζει τραγούδια με τη μορφή ψηφιακών σινγκλ.Ενδελέχεια on Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NFcdMX11omU Ενδελέχεια on Facebook : https://www.facebook.com/dimitris.mitsotakis/ Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί τόσο συνθετικά, με την ανάρτηση τραγουδιών στο διαδίκτυο ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, όσο και σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων" δηλώνει το καλλιτεχνικό ντουέτο. Παλιές επιτυχίες και νέες πρoτάσεις σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα που συμπληρώνουν αγαπημένες διασκευές με μια παρέα εκλεκτών μουσικών.Δημήτρης Μητσοτάκης & Παναγιώτης Κατσιμάνης: τραγούδι, κιθάρεςΠαντελής Πέτρου: μπάσοΝίκος Χριστόπουλος: τύμπαναΓιάννης Πετρογιάννης: κιθάρα