Special Guests: RUSTY PARTS (mark my words..και..!) https://www.youtube.com/channel/UCcGCTF9FVYBWq0j6JrVKCUA Οι λόγοι που ο πολύς Leighton Koizumi και η παρέα του επιστρέφουν... εσπευσμένα στη σκηνή του Κυττάρου, αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στις ανταποκρίσεις των πιο έγκυρων μουσικών websites!!: «Ο Leighton Koizumi ανήκει σε εκείνους τους αδόξαστους ήρωες του rock» .. «σαν (ντυμένος) Iggy Pop με εξωτικό παρουσιαστικό και έκφυλη κίνηση στη σκηνή»: «Live της χρονιάς;»..«μια γνήσια rock 'n' roll εμπειρία» ..«παραμένουν ένα από τα πιο συναρπαστικά συγκροτήματα εκεί έξω»: «Αυτό το live δεν ήταν σαν όλα τα άλλα»..«Ο Leighton Koizumi ήταν απολαυστικός, εκρηκτικός, ανεπανάληπτος κι ακόμα πολλά επίθετα που μου έρχονται σκόρπια στο μυαλό»Aκραία Rock n Roll φαινόμενα στις 18 Γενάρη στην Αθήνα!Από το πρώτο τους Live το μακρινό 1984 στο L.A οπού το ίδιο βράδυ τους προσφέρθηκαν δυο συμβόλαια (!!) και την ηχογράφηση του πρώτου τους Lp λίγο αργότερα με σπασμένα όργανα (από συναυλία τους δυο ημέρες πριν .. δανεικά μάλιστα!!), έως το τελευταίο τους LP. “BRING ON THE MESMERIC CONDITION” που σάρωσε στο σανίδι και στις κριτικές .. οι Morlocks του θρυλικού Leighton Koizumi είναι η ολοζώντανη μετάφραση στην πράξη, του όρου .. Rock n Roll.Με μια κινηματογραφική ιστορία την πλάτη, με σημαία το ..γνωστό ροκενρολ τρίπτυχο, και κομβικό σημείο το δημοσίευμα του γνωστού Spin Magazine που εν έτη 1999 διατυμπάνιζε τον θάνατο του Leighton (πολύ μακριά απ’ την αλήθεια..), αυτή η μπάντα δε σταμάτησε ποτέ να δίνει απαντήσεις στο .. «γήπεδο» με λαιβάρες ιδρώτα και βρώμικα γκαραζόγκαζα ...Εν έτη 2020, με μπροστάρη τον εμβληματικό frontman και «φωνή» της μπάντας από το ..πρώτο τους τραγούδι, με έδρα πλέον το Ντίσελντορφ και ένα all star «fuzz masters» line up που τρομάζει (πάρτε βαθιά ανάσα..)- drums ( Fuzztones, Q-65, Link Wray),-Bass ( Fuzztones, Cheeks, Montesas, Magnificent Brotherhood),- Guitar ( Sonny Vincent, Humpers),– Guitar ( Gravedigger V, Hangee V) , οι Morlocks, από τις, «οι πολεμιστές του αυτοκινητόδρομου» όπως αποκαλούνται, με πρόσφατο δίσκο (Αύγουστος του 18) στις αποσκευές τους (Hound Gawd Records / mixed & mastered by the notorious “Jim Diamond “ of Dirtbombs fame)..σκορπούν τρόμο στην Ευρωπαϊκή τους περιοδεία και επιστρέφουν στο Κύτταρο μετά την περσινή πρώτη τους θριαμβευτική εμφάνιση για να «λιώσουν» πάλι τα μυαλά μας, να «ματώσουν» τα αυτιά μας, να μας ντοπάρουν με Boogie δαιμόνια και να μας αφήσουν διαλυμένους και εξαρτημένους !!!Και όπως λένε και οι ίδιοι χαρακτηριστικά..«When The Morlocks play in your city, you’re going to need lots of cold beers and some dry towels standing by, when the show is over. And, yeah… save some for the band as well»Fb Event: https://www.facebook.com/events/2650470031712907/ ΠΟΡΤΕΣ: 21.00 , ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 12€ !! (early birds) 15€ (pre sale) 18€ (on spot)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 8224134.ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ (από 5/12):VIVA.GR: http://www.viva.gr/ Reload Stores: https://www.facebook.com/ReloadStores Seven Spot: http://www.sevenspot.gr/ 11876 Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου: http://www.11876.gr/ Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία: http://www.evripidis.gr/ Αθηνόραμα: http://www.athinorama.gr/ Viva Spot Τεχνόπολη: Δευτ - Σαβ 11:00πμ - 19:00μμ.WIND σε όλα τα καταστήματαYoleni's: Δευτ - Κυρ: 12:00 - 20:00ΚΥΤΤΑΡΟ www.kyttarolive.gr ώρες μέρες συναυλιών.