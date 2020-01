Rory Gallagher «You Keep the Legend Alive»

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φωτογραφίες: Ηλίας ΜωραϊτηςΗ RockinTheBlues Events και το Κύτταρο προσθέτουν το ενδέκατο (!!) κομμάτι του πιο αγαπημένου παζλ της σύγχρονης συναυλιακής ιστορίας του τόπου μας...Η ανατριχιαστική αγάπη του ελληνικού κοινού για τον Ιρλανδό Πρίγκηπα και το έργο του (κι ας είμαστε σίγουροι πως θα μας κορόιδευε που τον «λούζουμε» με τόσα «κλισέ»..!!) ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑΗ ΑΦΟΡΜΗ όμως φέτος θα είναι ...ρυθμική!!Την, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του Κυττάρου, το rhythm section, τους δυο συμπαίχτες του Rory, στην αξέχαστη συναυλία/σταθμό της Ν.Φιλαδέλφειας το 1981!! Ο BRENDAN O’NEILL (drums) συναντάει ξανά τον πολύ GERRY McAVOY (Bass) και τα Boogie πέρνουν φωτιά!!!Ο πλέον αναγνωρισμένος συμπαίκτης και φίλος του Rory παρών σε ΟΛΕΣ τις ηχογραφήσεις, σε ΟΛΕΣ τις περιοδείες, σε ΟΛΑ τα άλμπουμ του από το 1971 έως το 1991 (και φυσικά παρών στο live-σταθμό στη Ν. Φιλαδέλφεια το 1981) !!!!!O μακροβιότερος ντράμερ του Rory όπου ήταν παρών στο επεισοδιακό και αξέχαστο live της Νέας Φιλαδέλφειας το οποίο κατόπιν χαρακτήρισε δημόσια ως!!!! Ο Ιρλανδός βιρτουόζος, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ted McKenna έδωσε ρυθμό στα “JINX” (1981), “DEFENDER” (1987), “FRESH EVIDENCE” (1991) και πήρε μέρος σε πολλές παγκόσμιες περιοδείες του Rory πριν ακολουθήσει τους καταξιωμένους Nine Below Zero.Έχοντας μεγαλώσει με τη μουσική του Rory, άφησε σε δεύτερη μοίρα προσωπική καριέρα και μπάντα (Marcel Scherpenzeel Band και Wolfpin) για να ζήσει στο μύθο του μεγάλου του ειδώλου και εν τέλει να κερδίσει το παράσημο του Gerry McAvoy, "This is the closest guitarist to Rory you will ever hear" αλλά και την κοινή αποδοχή σε ένα τόσο απαιτητικό ρόλο!!Νίκος Ντουνούσης κυρίες και κύριοι (ex Blues Gang, Blues Wire)!! Οι εκρηκτικοί Nick & the Backbone, έρχονται απ’ τη Θες/νίκη, για να επαναλάβουν τις καταιγιστικές τους εμφανίσεις 3 χρόνια τώρα στο πλευρό των Band Of Friends στο Eightball επιτέλους και στην Αθήνα!!!Οι Nick and the Backbone είναι το συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε από τον Νίκο Ντουνούση. Θεωρείται από τους καλύτερους κιθαρίστες Blues στην Ελλάδα και ένα από ένας απ τους μοναδικούς του είδους.Το αστείρευτο ταλέντο του και η μοναδική μουσική του δράση έχει προσελκύσει τα ελληνικά ακροατήρια στο Blues και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της Ελληνικής μοντέρνας μουσικής σκηνής. Το προσωπικό όχημα του Νίκου Ντουνούση αποτελεί το πιο ηλεκτρικό «blues power» σχήμα της χώρας μας. Ένα γκρουπ, το οποίο δεν άφησε κανένα ακροατήριο ασυγκίνητο στην Ευρώπη.Έχουν συνεργαστεί με τους Louisiana Red, Johnny Nicolas ,Nelly Travis, Phil Guy κλπ, αξέχαστες όμως θα μείνουν στον κοινό οι δύο περιοδείες με τον Nick Gravenites!!! Τους Nick and the Backbone αποτελούν ο Νίκος Ντουνούσης (ηλ. κιθάρα, φωνητικά) ο Αλέξανδρος Αποστολάκης(τύμπανα) και ο Δημήτρης Γιαλαμάς (μπάσο)Κάθε χρόνο, ένα γεμάτο Κύτταρο, ένα κοινό σε ντελίριο, τα ανεπανάληπτα τραγούδια του α-ξέ-χα-στου Rory Gallagher, ερμηνευμένα με μοναδικό πάθος και δεξιοτεχνία από τους ίδιους τους παγκόσμιας κλάσης μουσικούς συνοδοιπόρους του, τους μυθικούς Band Of Friends, ανανεώνουν επιτόπου το ραντεβού για την επόμενη χρονιά... ...και τραγουδώντας και χορεύοντας, από το 2012 φτάσαμε στο 2019!!!!Αυτή τη φορά όμως, υπάρχει ένα χρέος και ένα πολύ βαρύ φορτίο που όλοι θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε και να κάνουμε το μαύρο άσπρο, κάτι που μόνο η μουσική έχει αποδείξει πως μπορεί να κάνει αβίαστα...Ο φίλος μας, ο, ο πάντα χαμογελαστός Ted, αυτός ο πραγματικός gentleman, ο ντράμερ του Rory, των Band of Friends, με την τεραστία καριέρα στην αφρόκρεμα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, o άνθρωπος που κάθε Δεκέμβρη μας έκανε να...χτυπιόμαστε έφυγε από κοντά μας... και αυτό από μόνο του, είναι μια ιερή υποχρέωση, στις 20/12, να κάνουμε ένα μεγάλο χαμό και για πάρτη του…γιατί δεν είναι κλισέ....YOU KEEP THE LEGEND ALIVE.GERRY McAVOY’S BAND OF FRIENDSLive @ ΚΥΤΤΑΡΟSpecial Guest: Nick & the BackboneΠΟΡΤΕΣ: 21.00 - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 15€ Προπώληση 18€ ΤαμείοViva.gr: https://www.viva.gr Reload Stores: https://www.facebook.com/ReloadStores Seven Spot: http://www.sevenspot.gr/ 11876 Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου: http://www.11876.gr/ Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία: http://www.evripidis.gr/ Αθηνόραμα: http://www.athinorama.gr/ Viva Kiosk Συντάγματος: Καθημερινά 9:00πμ - 21:00μμ.Viva Spot Τεχνόπολη: Δευτ - Σαβ 11:00πμ - 19:00μμ.Yoleni's: Δευτ - Κυρ: 12:00 - 20:00WIND σε όλα τα καταστήματα.EAT METAL RECORDS: ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 45,ΕΞΑΡΧΕΙΑ, 213 0378553 (φυσικά εισιτήρια)SIRENS RECORDS: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 14 ΑΘΗΝΑ, 210 3822304 (φυσικά εισιτήρια)210 8224134.